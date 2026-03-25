In aller Kürze Der Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer ist ein hochwertiger Netzwerkplayer mit StreamMagic Plattform, HDMI-eARC, ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC und Vorverstärker-Modus. Er verbindet Streaming-Dienste, Multiroom, TV-Ton und klassische Stereo-Anlagen in einer einzigen, flexibel einsetzbaren HiFi-Komponente.

Cambridge Audio pflegt seit Jahren einen klaren Zugang zu digitalem HiFi: Geräte sollen technisch ernst genommen werden, im Alltag aber nicht im Weg stehen. Genau an diesem Punkt setzt der Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer an. Als Nachfolger des Cambridge Audio CXN100 Network Player soll er nicht bloß als Zuspieler für Streaming-Dienste gedacht sein, sondern als Gerät, das jedwede Audio-Kette souverän in die Gegenwart holt. Besonders interessant wird das durch HDMI-eARC, denn damit rückt der Streamer näher an den Fernseher und damit mitten hinein in jenes Nutzungsszenario, das viele Musikliebhaber längst leben: eine hochwertige Anlage für Musik, Filmton und komfortables Alltags-Hören gleichermaßen.

Key Facts

Cambridge Audio CXN100 SE als Network Music Streamer mit HDMI-eARC

StreamMagic Plattform für Streaming per Netzwerk und App-Steuerung

ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC

Vorverstärker-Modus zur direkten Ansteuerung von Aktivlautsprechern oder Endstufen

Unterstützung für Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, Internetradio, Apple AirPlay 2, Chromecast built-in und Roon Ready

Farbdisplay, Bluetooth 5.1, USB Audio, S/PDIF koaxial und S/PDIF optisch

Multiroom-Einbindung über Google Home, Apple AirPlay und Roon

Mattschwarze Special Edition als neue Ausführung

Ein Streamer, der mehr sein will als nur ein Streamer

Der Cambridge Audio CXN100 SE ist auf den ersten Blick ein klassischer Netzwerkplayer im Format einer vollwertigen HiFi-Komponente. Entscheidend ist aber, dass Cambridge Audio ihn nicht als Einzwecklösung versteht. Das Gerät soll digitale Quellen bündeln, Streaming-Dienste elegant erschließen und zugleich als zentrale Schnittstelle zwischen moderner Mediennutzung und traditioneller Stereo-Anlage fungieren. Genau daraus zieht dieses Modell seinen Reiz: Es richtet sich an Hörer, die nicht mehrere kleine Kästchen im Rack stapeln wollen, sondern eine saubere, wohnraumtaugliche Lösung suchen, die dennoch technisch auf der Höhe der Zeit agiert.

Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer

HDMI-eARC als Türöffner für den Alltag

Das eigentliche Signal dieses Modells liegt im HDMI-eARC-Anschluss. Denn damit verlässt ein Netzwerkplayer die Rolle des reinen Musik-Spezialisten und öffnet sich konsequent für den Wohnalltag. Wer einen hochwertigen Vollverstärker und gute Lautsprecher besitzt, möchte oft auch beim TV-Ton nicht auf Qualität verzichten. Genau hier setzt der Cambridge Audio CXN100 SE an. Der Fernseher wird direkt eingebunden, die Bedienung wird einfacher, und die HiFi-Anlage übernimmt auch bei Serien, Filmen oder Konzertmitschnitten jene Aufgabe, für die sie gebaut wurde: sauberen, souveränen Klang liefern. Das macht den CXN100 SE besonders interessant für Anwender, die eine klassische Stereo-Kette nicht durch eine Soundbar ersetzen, sondern intelligenter nutzen wollen.

StreamMagic als eigentliche Komfort-Zentrale

Mindestens ebenso wichtig wie die Hardware ist beim Cambridge Audio CXN100 SE die StreamMagic Plattform. Sie bildet das Fundament für Netzwerk-Streaming, App-Steuerung und die Einbindung zahlreicher Dienste. Unterstützt werden unter anderem Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz, Amazon Music, Deezer, Internetradio, Apple AirPlay 2, Chromecast built-in und Roon Ready. Für den Nutzer bedeutet das vor allem eines: Freiheit bei der Quellenwahl. Der Streamer zwingt niemanden in ein enges Ökosystem, sondern lässt sich in sehr unterschiedliche Hörgewohnheiten integrieren, vom schnellen Zugriff per Smartphone bis zur fein kuratierten Bibliothek im Roon-Verbund.

Hinzu kommt die Multiroom-Fähigkeit über Google Home, Apple AirPlay und Roon. Das ist nicht bloß eine Zusatzfunktion für Datenblätter, sondern im Alltag sehr relevant. Wer Musik über mehrere Räume hinweg hören will, kann den CXN100 SE in ein größeres Setup einbinden, ohne seine zentrale HiFi-Anlage aus dieser Welt herauszulösen. Der Streamer bleibt damit nicht auf das Rack im Wohnzimmer beschränkt, sondern wird Teil eines flexiblen, vernetzten Audiosystems.

Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer

Wandler, Formate und das Versprechen digitaler Souveränität

Im Zentrum der digitalen Signalverarbeitung arbeitet ein ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC. Cambridge Audio nennt als Begründung geringe Verzerrungen, hohen Dynamikumfang und eine sehr präzise Ausarbeitung feiner Details. Für den praktischen Einsatz ist wichtiger, was das bedeutet: Der Streamer ist auf hochauflösende Daten vorbereitet und soll digitale Musik nicht kühl oder technisch spröde präsentieren, sondern sauber, differenziert und mit feiner Durchzeichnung. Unterstützt werden bei UPnP sowie über USB sehr hohe Auflösungen bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD bis DSD512. Das ist für viele Anwender mehr als genug Reserve, auch wenn die eigentliche Qualität im Alltag weniger von Extremwerten als von sauberer Implementierung abhängt.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Vorverstärker-Modus. Der Cambridge Audio CXN100 SE lässt sich damit direkt an Aktivlautsprecher oder eine Endstufe anschließen. Das erweitert das Einsatzspektrum erheblich. Aus einem Netzwerkplayer wird so eine digitale Steuerzentrale, die mit wenigen Komponenten ein sehr reduziertes, aber hochwertiges Setup ermöglicht. Gerade in Wohnräumen, in denen man Technik lieber integriert als ausstellt, ist das ein überzeugender Ansatz.

Anschlüsse und Bedienung mit Sinn für Praxis

Cambridge Audio stattet den CXN100 SE mit USB Audio, USB Drive, Bluetooth 5.1, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch sowie analogen Eingängen über XLR und Cinch aus. Hinzu kommen digitale Ausgänge über S/PDIF koaxial und S/PDIF optisch. Diese Vielfalt zeigt, dass das Gerät nicht nur Streaming beherrscht, sondern sich auch als Knotenpunkt in bestehende Anlagen einfügt. Wer digitale Quellen, einen Fernseher und klassische HiFi-Komponenten zusammenführen möchte, bekommt hier eine sehr flexible Basis. Besonders die Kombination aus symmetrischen und unsymmetrischen Analog-Anschlüssen macht deutlich, dass Cambridge Audio sowohl an kompakte Wohnraumlösungen als auch an ambitioniertere Setups gedacht hat.

Zur Bedienung setzt Cambridge Audio auf ein großes Farbdisplay, einen zentralen Drehregler und die StreamMagic App. Das klingt zunächst selbstverständlich, ist im Alltag aber entscheidend. Ein Streamer überzeugt nicht allein über Datenraten, sondern über die Leichtigkeit, mit der man ihn tatsächlich nutzt. Album-Cover, Pegelanzeigen und klare Rückmeldungen auf dem Display sorgen dafür, dass das Gerät nicht wie ein anonymes Netzwerkmodul wirkt, sondern als sichtbarer, bedienbarer Bestandteil der Anlage. Gerade im HiFi-Bereich ist das mehr als Kosmetik, denn es stärkt die Bindung zum Gerät und macht digitale Musikwiedergabe greifbarer.

Gestaltung mit bewusster Zurückhaltung

Optisch tritt der Cambridge Audio CXN100 SE in einer spezielle Black Edition bewusst zeitlos elegant und zurückhaltend auf. Die mattschwarze Front aus Aluminium mit dezenten Glanzakzenten wirkt nicht laut, sondern kontrolliert. Das passt gut zum Charakter des Geräts. Es will nicht als spektakuläres Lifestyle-Objekt auftreten, sondern als elegante, moderne HiFi-Komponente, die sich in unterschiedliche Umgebungen einfügt. Die klare Linienführung und das vergleichsweise reduzierte Erscheinungsbild tragen dazu bei, dass der CXN100 SE sowohl in einem klassischen Rack als auch in einem offener gestalteten Wohnraum plausibel wirkt. Natürlich aber steht in Folge auch die klassische Design-Linie von Cambridge Audio in Lunar Grey bereit.

Preis und Verfügbarkeit

Der Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer soll ab April 2026 im Fachhandel erhältlich sein, zumindest in der Black Edition. Die Version in Lunar Grey soll im Juni 2026 folgen. Der Preis bleibt unverändert bei € 1.049,-, die neue Version wird damit zum identischen Verkaufspreis wie der Vorgänger feilgeboten.

Fazit – Der Wohnraum bekommt ein digitales Kraftzentrum

Der Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer ist gerade deshalb interessant, weil er sich nicht mit der Rolle eines bloßen Streaming-Clients zufriedengibt. HDMI-eARC, Cambridge Audio StreamMagic, breite Protokoll- und Dienstunterstützung, Vorverstärker-Modus und eine großzügige Anschlussausstattung ergeben ein Gerät, das moderne Mediennutzung und klassische HiFi-Tugenden sehr schlüssig zusammenführt. Wer eine bestehende Anlage digital aufrüsten, TV-Ton ernst nehmen und zugleich beim Musik-Streaming keine Kompromisse eingehen will, sollte sich den Cambridge Audio CXN100 SE sehr genau ansehen.

Produkt Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer Preis € 1.049,-

Technische Daten

Produkt Cambridge Audio CXN100 SE Network Music Streamer Charakterisierung Netzwerkplayer und digitale Schaltzentrale für hochwertige Stereo-Anlagen, mit Fokus auf Streaming, TV-Einbindung und Vorverstärker-Funktion D/A-Wandler ESS ES9028Q2M SABRE32, ausgelegt auf hohe Präzision, feine Durchzeichnung und große Dynamik Streaming-Plattform StreamMagic, für komfortable App-Steuerung und flexible Einbindung zahlreicher Streaming-Dienste Streaming-Dienste Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, Internetradio Protokolle Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, UPnP Multiroom Google Home, Apple AirPlay, Roon Multiroom; relevant für synchrones Hören über mehrere Räume hinweg HDMI HDMI-eARC, für die direkte TV-Einbindung und eine einfache Nutzung der HiFi-Anlage auch für Film- und Fernsehton USB USB Audio Input über USB Type B, USB Drive Digitale Eingänge HDMI-eARC, Bluetooth 5.1, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch Analoge Eingänge XLR symmetrisch, Cinch unsymmetrisch Digitale Ausgänge S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch Unterstützte Formate ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD bis DSD512, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis Auflösung Bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD bis DSD512; hohe Reserven für hochauflösende Musikbibliotheken Vorverstärker-Modus Ja, zur direkten Ansteuerung von Aktivlautsprechern oder Endstufen, was besonders kompakte High-end-Setups ermöglicht Netzwerk Ethernet 10/100 Mbit, WiFi IEEE 802.11 ac mit 2,4 GHz und 5 GHz Display Großes Farbdisplay, das Bedienkomfort und bessere Geräte-Rückmeldung im Alltag ermöglicht Leistungsaufnahme 30 W Standby <0,5 W im Eco-Modus, <2 W im Netzwerk-Standby Abmessungen 430 x 85 x 305 mm Gewicht 3,55 kg Lieferumfang Gerät, Netzkabel, Control Bus Kabel, zwei Antennen, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise, Registrierungskarte

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Quelle Cambridge Audio