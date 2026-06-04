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Foto © Cambridge Audio | Cambridge Audio EVO 300 Streaming Amplifier
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Cambridge Audio EVO 300 – High End Streaming-Verstärker mit 1.100 Watt RMS zur HIGH END Vienna 2026

Nach Cambridge Audio EVO 75, Cambridge Audio EVO 150 und Cambridge Audio EVO 150 SE folgt nun der Cambridge Audio EVO 300 als neues Topmodell der eleganten All-in-One Linie. Der Streaming-Verstärker kombiniert die vierte Generation von Cambridge Audio StreamMagic mit Hypex NCOREx Verstärkertechnik, 1.100 Watt RMS Gesamtleistung und einem ungewöhnlich breiten Anschlussfeld. Präsentiert wird die neue Lösung im Rahmen der HIGH END Vienna 2026.

Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 4. Juni 2026Letztes Update 3. Juni 2026
0 6 Minuten gelesen
In aller Kürze
  • Der Cambridge Audio EVO 300 ist das neue Topmodell der EVO Line. Der integrierte Streaming-Verstärker kombiniert 1.100 Watt RMS Gesamtleistung, Hypex NCOREx Technik, Cambridge Audio StreamMagic, HDMI eARC, Roon Ready, Qobuz Connect, Phono MM und ein großes Farbdisplay in einem kompakten All-in-One System.

Mit Cambridge Audio EVO 75 und Cambridge Audio EVO 150 präsentierte die englische HiFi-Schmiede Cambridge Audio bereits zwei Lösungen jener Kategorie, die man gern als Just Add Speakers beschreibt: kompakte, sehr elegante und zugleich überaus flexible All-in-One Systeme, die lediglich ein Paar Lautsprecher benötigen. Basierend auf Cambridge Audio StreamMagic in der mittlerweile vierten Generation bieten diese Lösungen im Wesentlichen alles, was man von einem modernen HiFi-System erwarten darf – Streaming, Digitaleingänge, analoge Anschlüsse, komfortable Bedienung und wohnraumfreundliches Design. Mit dem Cambridge Audio EVO 150 SE Streaming Amplifier folgte zuletzt eine Special Edition, bei der laut Hersteller vor allem die Endstufen klanglich weiter optimiert wurden. Nun setzt Cambridge Audio mit dem Cambridge Audio EVO 300 einen deutlich anderen Akzent: mehr Leistung, mehr Reserven, mehr Souveränität – und das in einer Klasse, in der derartige Leistungsdaten bislang eher selten zu finden sind. Zur HIGH END Vienna 2026 zeigt Cambridge Audio damit ein neues Topmodell der Cambridge Audio EVO Series, das die Idee des eleganten Streaming-Verstärkers in eine deutlich kraftvollere Liga führen soll.

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Key Facts

  • Kraftvolles neues Topmodell der Cambridge Audio EVO Line
  • Integrierter Streaming-Verstärker mit 1.100 Watt RMS Gesamtleistung
  • 2 mal 300 Watt an 8 Ohm und 2 mal 550 Watt an 4 Ohm
  • Class D Verstärkerstufe auf Basis von Hypex NCOREx Modulen
  • Cambridge Audio StreamMagic mit umfangreicher Streaming-Integration
  • HDMI eARC, USB-B, S/PDIF optisch, S/PDIF koaxial und Bluetooth 5.4
  • ESS Sabre ES9038Q2M DAC mit Linear PCM bis 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512
  • Analoge Eingänge inklusive XLR, Cinch und MM Phono-Vorstufe
  • 7,8 Zoll Farbdisplay und wechselbare magnetische Seitenteile
  • Preis: € 3.999,-, verfügbar ab Ende Juni 2026

Vom eleganten All-in-One System zum Kraftpaket

Der Cambridge Audio EVO 300 bleibt formal klar als Mitglied der Cambridge Audio EVO Series erkennbar. Das flache Aluminiumgehäuse, das große Farbdisplay, die magnetisch wechselbaren Seitenteile und der bewusst wohnraumfreundliche Auftritt knüpfen direkt an die bisherigen Modelle an. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch unter der Haube: Während Cambridge Audio EVO 75 und Cambridge Audio EVO 150 vor allem mit Eleganz, Vielseitigkeit und kompakter Integration überzeugten, rückt der Cambridge Audio EVO 300 die Leistungsfrage deutlich stärker in den Mittelpunkt.

Cambridge Audio spricht beim neuen Modell von 1.100 Watt RMS Gesamtleistung. Konkret stehen 2 mal 300 Watt an 8 Ohm sowie 2 mal 550 Watt an 4 Ohm bereit. Damit soll der EVO 300 auch anspruchsvollere Lautsprecher mit jener Autorität antreiben können, die man von klassischen Kombinationen aus Vorstufe und kräftiger Endstufe erwartet – allerdings ohne Geräteturm, zusätzliche Kabelwege und die sonst oft damit verbundene Komplexität.

Hypex NCOREx als technische Basis

Im Zentrum der Verstärkersektion arbeitet eine Class D Endstufe auf Basis von Hypex NCOREx Modulen, die Cambridge Audio laut eigenen Angaben gezielt auf die klanglichen Vorstellungen des Hauses abgestimmt hat. Damit verfolgt der Hersteller einen pragmatisch modernen Ansatz: hohe Effizienz, enorme Leistungsreserven und ein kompaktes Gehäuseformat, ohne den Anspruch an Kontrolle, Dynamik und Feinzeichnung aufzugeben.

Der Aufbau ist als Dual-Mono-Konzept ausgeführt, die Spannungsversorgung erfolgt kanalgetrennt. Auch die einzelnen Schaltungsbereiche für Digital-Analog-Wandlung, Vorverstärkung und Lautstärkeregelung sollen sauber voneinander getrennt sein. Besonders hervor hebt Cambridge Audio den analogen Lautstärkeregler mit kanalgetrennter Signalführung, der Stereoabbildung, Dynamikumfang und Detailauflösung bewahren soll.

Ein abgestimmtes Schaltnetzteil soll dafür sorgen, dass der EVO 300 seine Leistung nicht nur auf dem Datenblatt, sondern auch unter dauerhafter Last stabil bereitstellen kann. Genau hier liegt der eigentliche Reiz dieses Konzepts: Der EVO 300 soll nicht bloß ein komfortabler Streaming-Verstärker sein, sondern ein vollwertiges HiFi-Zentrum für Lautsprecher, die echte Kontrolle verlangen.

Cambridge Audio StreamMagic als digitales Zentrum

Wie bei den bisherigen EVO Modellen bildet Cambridge Audio StreamMagic das digitale Herzstück. Die Plattform ist für Cambridge Audio längst mehr als nur eine Streaming-Ergänzung, sie ist die eigentliche Steuerzentrale der vernetzten Komponenten des Unternehmens. Beim Cambridge Audio EVO 300 erlaubt sie den Zugriff auf eine breite Auswahl an Diensten und Protokollen, darunter Spotify Lossless Connect, TIDAL Connect, Amazon Music, Deezer, Qobuz Connect, Roon Ready und UPnP.

Dazu kommen Google Cast, Apple AirPlay 2 sowie Bluetooth 5.4 mit aptX HD und AAC. Der EVO 300 lässt sich damit sehr flexibel in unterschiedliche Nutzungsszenarien einbinden – vom klassischen HiFi-Setup über Multiroom-Strukturen bis hin zur schnellen Wiedergabe vom Smartphone. Auch die Einbindung in Google Home, Apple AirPlay und Roon Multiroom-Systeme ist vorgesehen.

Für die Wandlung digitaler Signale setzt Cambridge Audio auf einen ESS Sabre ES9038Q2M DAC. Dieser verarbeitet Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512. Damit ist der EVO 300 auch bei hochauflösenden Datenformaten sehr breit aufgestellt und bleibt klar auf der Höhe aktueller Streaming- und Computer-Audio-Anwendungen.

HDMI eARC, Phono und klassische HiFi-Anschlüsse

Der Cambridge Audio EVO 300 zeigt sich nicht nur beim Streaming umfassend ausgestattet, sondern auch bei den physischen Schnittstellen. Für TV-Anwendungen steht HDMI eARC bereit, womit sich der Streaming-Verstärker elegant in ein modernes Wohnzimmer-Setup integrieren lässt. Klassische digitale Quellen finden über USB-B, S/PDIF optisch und S/PDIF koaxial Anschluss.

Auch analog ist der EVO 300 deutlich breiter aufgestellt, als man es in dieser Geräteklasse oft findet. Neben einem symmetrischen XLR Eingang stehen zwei Cinch Eingangspaare bereit. Ein Plattenspieler mit MM-Tonabnehmer kann direkt angeschlossen werden, da Cambridge Audio dem EVO 300 eine integrierte Phono-Vorstufe spendiert.

Für Kopfhörer steht an der Front eine 6,3 mm Stereo-Klinke zur Verfügung. Zusätzlich bietet der EVO 300 Vorverstärkerausgänge, kann externe Endstufen oder Aktiv-Lautsprecher ansteuern und verfügt über einen regelbaren Subwoofer-Ausgang. Dieser erlaubt eine unabhängige Pegel- und Frequenzweichenregelung, zudem ist eine optionale Hochpassfilterung zur Entlastung der Hauptlautsprecher vorgesehen.

Design mit EVO-Handschrift

Optisch bleibt Cambridge Audio dem charakteristischen EVO-Konzept treu. Das Gehäuse misst 39 cm in der Breite und nur 9 cm in der Höhe, wodurch der EVO 300 trotz seiner beachtlichen Leistungsdaten erstaunlich kompakt bleibt. Die magnetisch befestigten Seitenteile lassen sich wechseln, sodass wahlweise ein klassischer Look mit Echtholzfurnier oder eine sachlichere Ausführung in mattem Schwarz möglich ist.

Die Front wird vom 7,8 Zoll Farbdisplay geprägt. Es kann Albumcover darstellen, klassische VU-Meter anzeigen oder Aussteuerungsanzeigen einblenden. Damit bleibt der EVO 300 nicht nur funktional, sondern auch visuell klar als moderne HiFi-Zentrale erkennbar – ein Gerät, das nicht versteckt werden muss, sondern bewusst im Wohnraum präsent sein darf.

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Sehr hohe Leistungsreserven für ein kompaktes All-in-One System
  • Geeignet auch für anspruchsvollere Lautsprecher
  • Wohnraumfreundliches Format ohne klassischen Geräteturm
  • Umfassende Streaming-Plattform mit Cambridge Audio StreamMagic
  • Direkte Nutzung von Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Lossless Connect und Roon Ready
  • HDMI eARC für die einfache Einbindung ins TV-Setup
  • Analoge Anschlussvielfalt inklusive XLR, Cinch und MM Phono
  • Subwoofer-Ausgang mit flexibler Regelung und optionaler Hochpassfilterung
  • Großes Farbdisplay mit Cover-Anzeige, VU-Metern und Pegeldarstellung
  • Wechselbare Seitenteile für unterschiedliche Design-Varianten

Preis und Verfügbarkeit

Der Cambridge Audio EVO 300 soll ab Ende Juni 2026 über den Fachhandel zur Verfügung stehen. Die unverbindliche Preisempfehlung wird mit € 3.999,- angegeben. Präsentiert wird das neue Topmodell der EVO Line im Rahmen der HIGH END Vienna 2026, wo Cambridge Audio den Streaming-Verstärker erstmals einem breiteren Fachpublikum vorstellt.

Wir meinen…

Mit dem Cambridge Audio EVO 300 schärft Cambridge Audio die Cambridge Audio EVO Series an genau jener Stelle, an der kompakte All-in-One Systeme oft ihre Grenzen zeigen: bei echter Leistungsreserve. Zweimal 550 Watt RMS an 4 Ohm sind in dieser Klasse eine Ansage, zumal Cambridge Audio den Verstärker nicht als puristisches Kraftwerk, sondern als voll ausgestattete Streaming-Zentrale mit HDMI eARC, Phono, XLR, Roon Ready, Qobuz Connect und StreamMagic positioniert. Damit könnte der EVO 300 für all jene spannend werden, die ein elegantes, kompaktes System suchen, aber bei Lautsprecherkontrolle und Dynamik nicht in die zweite Reihe wechseln wollen.

ProduktCambridge Audio EVO 300 Streaming Amplifier
Preis€ 3.999,-

Technische Daten

ProduktCambridge Audio EVO 300 Streaming Amplifier
CharakterisierungIntegrierter High End Streaming-Verstärker der Cambridge Audio EVO Series
GerätekategorieAll-in-One Streaming-Verstärker
VerstärkerprinzipClass D
VerstärkermoduleHypex NCOREx, von Cambridge Audio abgestimmt
Leistung an 8 Ohm2 mal 300 Watt RMS
Leistung an 4 Ohm2 mal 550 Watt RMS
Gesamtleistung1.100 Watt RMS
AufbauDual-Mono-Konzept
SpannungsversorgungKanalgetrennte Spannungsversorgung
LautstärkeregelungAnaloge Lautstärkeregelung mit kanalgetrennter Signalführung
Streaming-PlattformCambridge Audio StreamMagic
Streaming-Dienste und ProtokolleSpotify Lossless Connect, TIDAL Connect, Amazon Music, Deezer, Qobuz Connect, Roon Ready, UPnP
Weitere drahtlose SchnittstellenGoogle Cast, Apple AirPlay 2, Bluetooth 5.4
Bluetooth-CodecsaptX HD, aptX, AAC, SBC
DACESS Sabre ES9038Q2M
Digitale SignalverarbeitungLinear PCM bis 32 Bit und 768 kHz, DSD512
Digitale EingängeHDMI eARC, USB-B, S/PDIF optisch, S/PDIF koaxial
Analoge Eingänge1 mal XLR, 2 mal Cinch
Phono-VorstufeMM
Kopfhöreranschluss6,3 mm Stereo-Klinke
AusgängeVorverstärkerausgänge, regelbarer Subwoofer-Ausgang
Subwoofer-ManagementPegel- und Frequenzweichenregelung, optionale Hochpassfilterung
Display7,8 Zoll Farbdisplay
GehäuseAluminiumgehäuse
SeitenteileMagnetisch wechselbar, Echtholzfurnier oder mattes Schwarz
Breite39 cm
Höhe9 cm
BedienungCambridge Audio StreamMagic App, Frontbedienung
IntegrationGoogle Home, Apple AirPlay Multiroom, Roon Multiroom
Passende QuelleCambridge Audio EVO CD steuerbar
MarkeCambridge Audio
HerstellerCambridge Audio
Vertrieb ÖsterreichAudio Tuning Vertriebs GmbH
Vertrieb DeutschlandCambridge Audio
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Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 4. Juni 2026Letztes Update 3. Juni 2026
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Michael Holzinger

Michael Holzinger, Gründer und Chefredakteur von sempre-audio.at | Der HiFi Blog - Das HiFi Magazin und HiFi BLOG, ist seit Jahrzehnten als Journalist in den Bereichen IT, Fotografie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik tätig. Mit den Magazinen HiFi.Luxury sowie the LUXURY HOME guide begründete er zudem zwei weitere Plattformen, die für modernen, exquisiten Lebensstil stehen.

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