In aller Kürze Der Cambridge Audio EVO 300 ist das neue Topmodell der EVO Line. Der integrierte Streaming-Verstärker kombiniert 1.100 Watt RMS Gesamtleistung, Hypex NCOREx Technik, Cambridge Audio StreamMagic, HDMI eARC, Roon Ready, Qobuz Connect, Phono MM und ein großes Farbdisplay in einem kompakten All-in-One System.

Mit Cambridge Audio EVO 75 und Cambridge Audio EVO 150 präsentierte die englische HiFi-Schmiede Cambridge Audio bereits zwei Lösungen jener Kategorie, die man gern als Just Add Speakers beschreibt: kompakte, sehr elegante und zugleich überaus flexible All-in-One Systeme, die lediglich ein Paar Lautsprecher benötigen. Basierend auf Cambridge Audio StreamMagic in der mittlerweile vierten Generation bieten diese Lösungen im Wesentlichen alles, was man von einem modernen HiFi-System erwarten darf – Streaming, Digitaleingänge, analoge Anschlüsse, komfortable Bedienung und wohnraumfreundliches Design. Mit dem Cambridge Audio EVO 150 SE Streaming Amplifier folgte zuletzt eine Special Edition, bei der laut Hersteller vor allem die Endstufen klanglich weiter optimiert wurden. Nun setzt Cambridge Audio mit dem Cambridge Audio EVO 300 einen deutlich anderen Akzent: mehr Leistung, mehr Reserven, mehr Souveränität – und das in einer Klasse, in der derartige Leistungsdaten bislang eher selten zu finden sind. Zur HIGH END Vienna 2026 zeigt Cambridge Audio damit ein neues Topmodell der Cambridge Audio EVO Series, das die Idee des eleganten Streaming-Verstärkers in eine deutlich kraftvollere Liga führen soll.

Key Facts

Kraftvolles neues Topmodell der Cambridge Audio EVO Line

Integrierter Streaming-Verstärker mit 1.100 Watt RMS Gesamtleistung

2 mal 300 Watt an 8 Ohm und 2 mal 550 Watt an 4 Ohm

Class D Verstärkerstufe auf Basis von Hypex NCOREx Modulen

Cambridge Audio StreamMagic mit umfangreicher Streaming-Integration

HDMI eARC, USB-B, S/PDIF optisch, S/PDIF koaxial und Bluetooth 5.4

ESS Sabre ES9038Q2M DAC mit Linear PCM bis 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

Analoge Eingänge inklusive XLR, Cinch und MM Phono-Vorstufe

7,8 Zoll Farbdisplay und wechselbare magnetische Seitenteile

Preis: € 3.999,-, verfügbar ab Ende Juni 2026

Vom eleganten All-in-One System zum Kraftpaket

Der Cambridge Audio EVO 300 bleibt formal klar als Mitglied der Cambridge Audio EVO Series erkennbar. Das flache Aluminiumgehäuse, das große Farbdisplay, die magnetisch wechselbaren Seitenteile und der bewusst wohnraumfreundliche Auftritt knüpfen direkt an die bisherigen Modelle an. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch unter der Haube: Während Cambridge Audio EVO 75 und Cambridge Audio EVO 150 vor allem mit Eleganz, Vielseitigkeit und kompakter Integration überzeugten, rückt der Cambridge Audio EVO 300 die Leistungsfrage deutlich stärker in den Mittelpunkt.

Cambridge Audio spricht beim neuen Modell von 1.100 Watt RMS Gesamtleistung. Konkret stehen 2 mal 300 Watt an 8 Ohm sowie 2 mal 550 Watt an 4 Ohm bereit. Damit soll der EVO 300 auch anspruchsvollere Lautsprecher mit jener Autorität antreiben können, die man von klassischen Kombinationen aus Vorstufe und kräftiger Endstufe erwartet – allerdings ohne Geräteturm, zusätzliche Kabelwege und die sonst oft damit verbundene Komplexität.

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Hypex NCOREx als technische Basis

Im Zentrum der Verstärkersektion arbeitet eine Class D Endstufe auf Basis von Hypex NCOREx Modulen, die Cambridge Audio laut eigenen Angaben gezielt auf die klanglichen Vorstellungen des Hauses abgestimmt hat. Damit verfolgt der Hersteller einen pragmatisch modernen Ansatz: hohe Effizienz, enorme Leistungsreserven und ein kompaktes Gehäuseformat, ohne den Anspruch an Kontrolle, Dynamik und Feinzeichnung aufzugeben.

Der Aufbau ist als Dual-Mono-Konzept ausgeführt, die Spannungsversorgung erfolgt kanalgetrennt. Auch die einzelnen Schaltungsbereiche für Digital-Analog-Wandlung, Vorverstärkung und Lautstärkeregelung sollen sauber voneinander getrennt sein. Besonders hervor hebt Cambridge Audio den analogen Lautstärkeregler mit kanalgetrennter Signalführung, der Stereoabbildung, Dynamikumfang und Detailauflösung bewahren soll.

Ein abgestimmtes Schaltnetzteil soll dafür sorgen, dass der EVO 300 seine Leistung nicht nur auf dem Datenblatt, sondern auch unter dauerhafter Last stabil bereitstellen kann. Genau hier liegt der eigentliche Reiz dieses Konzepts: Der EVO 300 soll nicht bloß ein komfortabler Streaming-Verstärker sein, sondern ein vollwertiges HiFi-Zentrum für Lautsprecher, die echte Kontrolle verlangen.

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Cambridge Audio StreamMagic als digitales Zentrum

Wie bei den bisherigen EVO Modellen bildet Cambridge Audio StreamMagic das digitale Herzstück. Die Plattform ist für Cambridge Audio längst mehr als nur eine Streaming-Ergänzung, sie ist die eigentliche Steuerzentrale der vernetzten Komponenten des Unternehmens. Beim Cambridge Audio EVO 300 erlaubt sie den Zugriff auf eine breite Auswahl an Diensten und Protokollen, darunter Spotify Lossless Connect, TIDAL Connect, Amazon Music, Deezer, Qobuz Connect, Roon Ready und UPnP.

Dazu kommen Google Cast, Apple AirPlay 2 sowie Bluetooth 5.4 mit aptX HD und AAC. Der EVO 300 lässt sich damit sehr flexibel in unterschiedliche Nutzungsszenarien einbinden – vom klassischen HiFi-Setup über Multiroom-Strukturen bis hin zur schnellen Wiedergabe vom Smartphone. Auch die Einbindung in Google Home, Apple AirPlay und Roon Multiroom-Systeme ist vorgesehen.

Für die Wandlung digitaler Signale setzt Cambridge Audio auf einen ESS Sabre ES9038Q2M DAC. Dieser verarbeitet Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512. Damit ist der EVO 300 auch bei hochauflösenden Datenformaten sehr breit aufgestellt und bleibt klar auf der Höhe aktueller Streaming- und Computer-Audio-Anwendungen.

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HDMI eARC, Phono und klassische HiFi-Anschlüsse

Der Cambridge Audio EVO 300 zeigt sich nicht nur beim Streaming umfassend ausgestattet, sondern auch bei den physischen Schnittstellen. Für TV-Anwendungen steht HDMI eARC bereit, womit sich der Streaming-Verstärker elegant in ein modernes Wohnzimmer-Setup integrieren lässt. Klassische digitale Quellen finden über USB-B, S/PDIF optisch und S/PDIF koaxial Anschluss.

Auch analog ist der EVO 300 deutlich breiter aufgestellt, als man es in dieser Geräteklasse oft findet. Neben einem symmetrischen XLR Eingang stehen zwei Cinch Eingangspaare bereit. Ein Plattenspieler mit MM-Tonabnehmer kann direkt angeschlossen werden, da Cambridge Audio dem EVO 300 eine integrierte Phono-Vorstufe spendiert.

Für Kopfhörer steht an der Front eine 6,3 mm Stereo-Klinke zur Verfügung. Zusätzlich bietet der EVO 300 Vorverstärkerausgänge, kann externe Endstufen oder Aktiv-Lautsprecher ansteuern und verfügt über einen regelbaren Subwoofer-Ausgang. Dieser erlaubt eine unabhängige Pegel- und Frequenzweichenregelung, zudem ist eine optionale Hochpassfilterung zur Entlastung der Hauptlautsprecher vorgesehen.

Design mit EVO-Handschrift

Optisch bleibt Cambridge Audio dem charakteristischen EVO-Konzept treu. Das Gehäuse misst 39 cm in der Breite und nur 9 cm in der Höhe, wodurch der EVO 300 trotz seiner beachtlichen Leistungsdaten erstaunlich kompakt bleibt. Die magnetisch befestigten Seitenteile lassen sich wechseln, sodass wahlweise ein klassischer Look mit Echtholzfurnier oder eine sachlichere Ausführung in mattem Schwarz möglich ist.

Die Front wird vom 7,8 Zoll Farbdisplay geprägt. Es kann Albumcover darstellen, klassische VU-Meter anzeigen oder Aussteuerungsanzeigen einblenden. Damit bleibt der EVO 300 nicht nur funktional, sondern auch visuell klar als moderne HiFi-Zentrale erkennbar – ein Gerät, das nicht versteckt werden muss, sondern bewusst im Wohnraum präsent sein darf.

Alle Vorteile auf einen Blick

Sehr hohe Leistungsreserven für ein kompaktes All-in-One System

Geeignet auch für anspruchsvollere Lautsprecher

Wohnraumfreundliches Format ohne klassischen Geräteturm

Umfassende Streaming-Plattform mit Cambridge Audio StreamMagic

Direkte Nutzung von Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Lossless Connect und Roon Ready

HDMI eARC für die einfache Einbindung ins TV-Setup

Analoge Anschlussvielfalt inklusive XLR, Cinch und MM Phono

Subwoofer-Ausgang mit flexibler Regelung und optionaler Hochpassfilterung

Großes Farbdisplay mit Cover-Anzeige, VU-Metern und Pegeldarstellung

Wechselbare Seitenteile für unterschiedliche Design-Varianten

Preis und Verfügbarkeit

Der Cambridge Audio EVO 300 soll ab Ende Juni 2026 über den Fachhandel zur Verfügung stehen. Die unverbindliche Preisempfehlung wird mit € 3.999,- angegeben. Präsentiert wird das neue Topmodell der EVO Line im Rahmen der HIGH END Vienna 2026, wo Cambridge Audio den Streaming-Verstärker erstmals einem breiteren Fachpublikum vorstellt.

Wir meinen…

Mit dem Cambridge Audio EVO 300 schärft Cambridge Audio die Cambridge Audio EVO Series an genau jener Stelle, an der kompakte All-in-One Systeme oft ihre Grenzen zeigen: bei echter Leistungsreserve. Zweimal 550 Watt RMS an 4 Ohm sind in dieser Klasse eine Ansage, zumal Cambridge Audio den Verstärker nicht als puristisches Kraftwerk, sondern als voll ausgestattete Streaming-Zentrale mit HDMI eARC, Phono, XLR, Roon Ready, Qobuz Connect und StreamMagic positioniert. Damit könnte der EVO 300 für all jene spannend werden, die ein elegantes, kompaktes System suchen, aber bei Lautsprecherkontrolle und Dynamik nicht in die zweite Reihe wechseln wollen.

Produkt Cambridge Audio EVO 300 Streaming Amplifier Preis € 3.999,-

Technische Daten

Produkt Cambridge Audio EVO 300 Streaming Amplifier Charakterisierung Integrierter High End Streaming-Verstärker der Cambridge Audio EVO Series Gerätekategorie All-in-One Streaming-Verstärker Verstärkerprinzip Class D Verstärkermodule Hypex NCOREx, von Cambridge Audio abgestimmt Leistung an 8 Ohm 2 mal 300 Watt RMS Leistung an 4 Ohm 2 mal 550 Watt RMS Gesamtleistung 1.100 Watt RMS Aufbau Dual-Mono-Konzept Spannungsversorgung Kanalgetrennte Spannungsversorgung Lautstärkeregelung Analoge Lautstärkeregelung mit kanalgetrennter Signalführung Streaming-Plattform Cambridge Audio StreamMagic Streaming-Dienste und Protokolle Spotify Lossless Connect, TIDAL Connect, Amazon Music, Deezer, Qobuz Connect, Roon Ready, UPnP Weitere drahtlose Schnittstellen Google Cast, Apple AirPlay 2, Bluetooth 5.4 Bluetooth-Codecs aptX HD, aptX, AAC, SBC DAC ESS Sabre ES9038Q2M Digitale Signalverarbeitung Linear PCM bis 32 Bit und 768 kHz, DSD512 Digitale Eingänge HDMI eARC, USB-B, S/PDIF optisch, S/PDIF koaxial Analoge Eingänge 1 mal XLR, 2 mal Cinch Phono-Vorstufe MM Kopfhöreranschluss 6,3 mm Stereo-Klinke Ausgänge Vorverstärkerausgänge, regelbarer Subwoofer-Ausgang Subwoofer-Management Pegel- und Frequenzweichenregelung, optionale Hochpassfilterung Display 7,8 Zoll Farbdisplay Gehäuse Aluminiumgehäuse Seitenteile Magnetisch wechselbar, Echtholzfurnier oder mattes Schwarz Breite 39 cm Höhe 9 cm Bedienung Cambridge Audio StreamMagic App, Frontbedienung Integration Google Home, Apple AirPlay Multiroom, Roon Multiroom Passende Quelle Cambridge Audio EVO CD steuerbar

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Quelle Cambridge Audio