In aller Kürze Die Cambridge Audio L/R X kombinieren StreamMagic Gen 4, sechs Endstufen mit insgesamt 800 Watt, WiSA HT, HDMI eARC und eine MM-Phono-Vorstufe in einem kompakten aktiven Stereo-Lautsprechersystem. Die Markteinführung erfolgt Ende Juli 2026 zu Preisen ab € 1.999,- pro Paar.

Die Cambridge Audio L/R X stellen die Spitzenmodelle der Cambridge Audio L/R Series dar und sollen eine vollständige HiFi-Kette auf zwei kompakte Lautsprecher reduzieren, ohne sich bei Quellenwahl, Ausgangsleistung oder akustischem Aufwand mit dem üblichen Maß einfacher Wireless Speaker zu begnügen. Cambridge Audio Ltd. integriert dafür die vierte Generation seiner StreamMagic Plattform, HDMI eARC, analoge und digitale Eingänge sowie eine MM-Phono-Vorstufe direkt in das aktive Stereosystem. Sechs Leistungsverstärker stellen zusammen 800 Watt RMS bereit und steuern die Chassis über eine vollständig digitale Frequenzweiche an. Ein neuer 28 mm Torus-Hochtöner, zwei 5-Zoll-Tiefmitteltöner und zwei seitliche 6-Zoll-Passivmembranen pro Lautsprecher sollen dabei einen Frequenzgang bis hinunter zu 35 Hz ermöglichen. Damit richtet sich das Spitzenmodell der Cambridge Audio L/R Series an Musikliebhaber, die ein leistungsfähiges Stereo-System ohne separate Streaming-, Vor- und Leistungsverstärker aufbauen möchten.

Key Facts Cambridge Audio L/R X

Aktives 2,5-Wege-Stereo-Lautsprechersystem

Cambridge Audio StreamMagic Gen 4 mit App-Steuerung für Apple iOS und Google Android

Sechs Endstufen mit insgesamt 800 Watt RMS pro Stereopaar

28 mm Torus-Hochtöner und zwei 5 Zoll Tiefmitteltöner pro Lautsprecher

Zwei seitliche 6-Zoll-Passivmembranen und Subwoofer-Ausgang

Frequenzgang von 35 Hz bis 24 kHz bei ±3 dB

HDMI eARC, USB-A, USB-C, optischer S/PDIF, Line In und MM-Phono-Eingang

Verbindung der Lautsprecher über USB-C oder drahtlos mittels WiSA HT

Streaming über Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, UPnP und Internetradio

Google Cast, Apple AirPlay 2 und Roon Ready

Sechs Ausführungen einschließlich Walnuss-Echtholzfurnier

Preis ab € 1.999,- pro Stereopaar

Die HiFi-Kette wandert in die Lautsprecher

Cambridge Audio versteht die L/R X nicht allein als aktive Alternative zu einem Paar passiver Regallautsprecher. Das System übernimmt zugleich die Aufgaben eines Netzwerk-Streamers, Vorverstärkers, D/A-Wandlers, Phono-Vorverstärkers und einer aus sechs Kanälen bestehenden Leistungsverstärkung.

Die Grundlage dafür bildet StreamMagic Gen 4, die aktuelle Generation der von Cambridge Audio entwickelten Streaming-Plattform. Sie erschließt Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, UPnP und Internetradio. Laut Pressemeldung wird auch Spotify Connect Lossless unterstützt. Darüber hinaus lassen sich die L/R X über Google Cast, Apple AirPlay 2 und als Roon Ready zertifiziertes Wiedergabegerät in unterschiedliche Streaming- und Multiroom-Umgebungen einbinden.

Ein kabelgebundener Ethernet-Anschluss sowie Dual-Band WiFi 5 stehen für die Netzwerkanbindung bereit. Einrichtung, Quellenwahl und Wiedergabesteuerung erfolgen über die StreamMagic App für Apple iOS und Google Android.

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Phono-Vorstufe, USB und HDMI

Bei den physischen Anschlüssen bleibt Cambridge Audio erfreulich breit aufgestellt. Ein Cinch-Eingang nimmt analoge Line-Signale entgegen, während eine integrierte MM-Phono-Vorstufe den direkten Anschluss eines Plattenspielers mit Moving-Magnet-Tonabnehmer erlaubt.

Digitale Quellen finden über einen optischen S/PDIF-Eingang, USB-A oder USB-C Zugang zum System. Über HDMI eARC lässt sich ein Fernseher einbinden, wobei dessen Fernbedienung auch die Lautstärkeregelung der L/R X übernehmen kann. Bluetooth mit den Codecs SBC und AAC steht für die schnelle drahtlose Wiedergabe von Smartphones, Tablets oder Notebooks bereit.

Ein Cinch-Ausgang für einen aktiven Subwoofer erweitert das System bei Bedarf im Tiefbass. Angesichts des von Cambridge Audio angegebenen Frequenzgangs bis 35 Hz dürfte eine solche Ergänzung allerdings in erster Linie für besonders große Räume, elektronische Musik oder den Einsatz am Fernseher interessant sein.

USB-C oder WiSA HT zwischen den Lautsprechern

Die Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern eines Stereopaars kann wahlweise kabelgebunden oder drahtlos erfolgen. Für die klassische Verbindung liefert Cambridge Audio ein USB-C-Kabel mit. Dieses empfiehlt sich insbesondere in Umgebungen, in denen eine dauerhaft störungsfreie Funkverbindung nicht garantiert werden kann.

Wer auf das Verbindungskabel verzichten möchte, kann die beiden L/R X über WiSA HT koppeln. Nach Angaben des Herstellers bleibt die Übertragung in beiden Betriebsarten bis zu einer Auflösung von 24 Bit und 96 kHz erhalten. Dadurch beschränkt sich die Verkabelung bei drahtloser Kopplung auf die Stromversorgung der beiden Lautsprecher.

Sechs Endstufen und digitale Frequenzweichen

Pro Stereopaar kommen sechs Endstufen zum Einsatz. Jeder der beiden 5-Zoll-Tiefmitteltöner wird laut Cambridge Audio mit 135 Watt RMS angesteuert. Gemeinsam mit der Verstärkung für die Hochtöner ergibt sich eine Systemleistung von insgesamt 800 Watt RMS beziehungsweise 400 Watt pro Lautsprecher.

Die Aufteilung der Frequenzbereiche übernimmt keine passive Frequenzweiche, sondern eine vollständig digitale DSP-Lösung. Eine intern mit 64 Bit arbeitende Signalverarbeitung soll dabei genügend Rechenpräzision bereitstellen, um auch bei der Lautstärkeregelung und den verschiedenen Korrekturfunktionen möglichst geringe Verluste zu gewährleisten.

Cambridge Audio ergänzt die Signalverarbeitung um eine Schutzschaltung für die Lautsprecher sowie DynamEQ. Diese abschaltbare Funktion passt die Wiedergabe von Bässen und Höhen abhängig von der eingestellten Lautstärke an. Ziel ist ein subjektiv ausgewogenes Klangbild auch bei leiser Wiedergabe.

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Anpassung an Raum und Aufstellung

Über die StreamMagic App steht ein 7-Band-Equalizer zur Verfügung. Hinzu kommt eine wählbare Ortsentzerrung, mit der sich die Wiedergabe auf die Positionierung im Raum abstimmen lässt. Damit kann das System auf eine freie Aufstellung, die Platzierung nahe einer Wand oder andere akustisch relevante Bedingungen reagieren.

Zusätzlich führt Cambridge Audio die drei EQ-Modi Normal, Film und Sprache an. Die L/R X lassen sich dadurch nicht nur als klassisches Musiksystem, sondern ebenso als Audiolösung für Fernseher und Filmwiedergabe einsetzen.

2,5-Wege-Konzept mit fünf Schallwandlern

Jeder Cambridge Audio L/R X verfügt über einen 28 mm Hochtöner, zwei aktive 5 Zoll Tiefmitteltöner und zwei 6 Zoll Passivmembranen. Einer der Tiefmitteltöner strahlt nach vorne ab, der zweite arbeitet nach unten in Richtung der metallenen Sockelkonstruktion. Diese Anordnung bildet ein 2,5-Wege-System, das die verfügbare Membranfläche im Bass vergrößert, ohne eine breite Schallwand zu erfordern.

Die beiden seitlich angeordneten Passivmembranen unterstützen die aktiven Chassis im unteren Frequenzbereich. Cambridge Audio gibt für das Gesamtsystem einen Frequenzgang von 35 Hz bis 24 kHz bei ±3 dB an. Für Lautsprecher mit Abmessungen von lediglich 200 mm in der Breite, 330 mm in der Höhe und 260 mm in der Tiefe ist das ein ambitionierter Wert.

Jeder Lautsprecher bringt 10,4 kg auf die Waage. Dieses Gewicht zeigt bereits, dass Cambridge Audio trotz der kompakten Abmessungen weder an der Gehäusesubstanz noch an Elektronik und Antrieb gespart hat.

Neuer Torus-Hochtöner für die Cambridge Audio L/R Series

Eine zentrale Rolle übernimmt der speziell für die Cambridge Audio L/R Series entwickelte Torus-Hochtöner. Seine 28 mm messende Aluminiumkalotte weist einen doppelten Radius auf und arbeitet mit einem darauf abgestimmten Waveguide. Cambridge Audio verspricht sich davon eine gleichmäßige und breite Schallabstrahlung.

Hinter der Kalotte befindet sich eine ringförmig aufgebaute und sich verjüngende Rückkammer. Diese soll rückwärtig abgestrahlte Energie absorbieren, Reflexionen innerhalb des Hochtöners reduzieren und dadurch harmonische Verzerrungen verringern. Der Hersteller stellt eine offene Hochtonwiedergabe und eine breite, präzise gestaffelte Klangbühne in Aussicht.

Ob die L/R X damit tatsächlich die von Cambridge Audio beschriebene holografische Abbildung und eine Wiedergabe auf dem Niveau größerer Standlautsprecher erreichen, muss ein ausführlicher Test klären. Der technische Aufwand geht jedenfalls deutlich über das hinaus, was man üblicherweise in kompakten Wireless Speakern findet.

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Sechs Ausführungen und anpassbare Beleuchtung

Cambridge Audio bietet das Spitzenmodell ebenso wie die kleineren Cambridge Audio L/R M und Cambridge Audio L/R S in sechs Ausführungen an. Zur Wahl stehen Schwarz, Weiß, Mitternachtsblau, Racing Grün und Orange sowie eine Version mit Walnuss-Echtholzfurnier.

Die beiden seitlichen Passivmembranen werden farblich an die jeweilige Oberfläche angepasst. Der nach unten abstrahlende Tiefmitteltöner verschwindet innerhalb der metallenen Sockelkonstruktion, wodurch das Gehäuse optisch über seiner Standfläche zu schweben scheint.

Eine nach unten gerichtete Beleuchtung greift diesen Eindruck auf. Farbe und Intensität der Beleuchtung lassen sich an den Raum und den persönlichen Geschmack anpassen. Wer auf den Effekt verzichten möchte, kann die Beleuchtung entsprechend zurücknehmen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Vollständiges Stereo-System: Streamer, Vorverstärker, D/A-Wandler, Phono-Vorstufe und sechs Endstufen sind bereits integriert.

Streamer, Vorverstärker, D/A-Wandler, Phono-Vorstufe und sechs Endstufen sind bereits integriert. Breite Quellenwahl: Musik gelangt über Netzwerk, Bluetooth, HDMI eARC, USB, S/PDIF, Line In oder einen Plattenspieler zum System.

Musik gelangt über Netzwerk, Bluetooth, HDMI eARC, USB, S/PDIF, Line In oder einen Plattenspieler zum System. Flexible Lautsprecherverbindung: WiSA HT ermöglicht eine drahtlose Kopplung, während USB-C eine kabelgebundene Alternative bietet.

WiSA HT ermöglicht eine drahtlose Kopplung, während USB-C eine kabelgebundene Alternative bietet. Hohe Leistungsreserven: Insgesamt 800 Watt RMS sollen auch bei höherem Pegel ausreichend Dynamik bereitstellen.

Insgesamt 800 Watt RMS sollen auch bei höherem Pegel ausreichend Dynamik bereitstellen. Direkter Plattenspieleranschluss: Die integrierte MM-Phono-Vorstufe erspart ein zusätzliches Gerät.

Die integrierte MM-Phono-Vorstufe erspart ein zusätzliches Gerät. Einbindung des Fernsehers: HDMI eARC ermöglicht die Tonwiedergabe und Lautstärkesteuerung über die TV-Fernbedienung.

HDMI eARC ermöglicht die Tonwiedergabe und Lautstärkesteuerung über die TV-Fernbedienung. Anpassbarer Klang: 7-Band-Equalizer, Ortsentzerrung, DynamEQ und verschiedene EQ-Modi helfen bei der Abstimmung auf Raum und Nutzung.

7-Band-Equalizer, Ortsentzerrung, DynamEQ und verschiedene EQ-Modi helfen bei der Abstimmung auf Raum und Nutzung. Kompakte Abmessungen: Das vollständige System benötigt lediglich zwei Stellflächen und vergleichsweise wenig Verkabelung.

Das vollständige System benötigt lediglich zwei Stellflächen und vergleichsweise wenig Verkabelung. Gestalterische Auswahl: Fünf Lackfarben, Walnuss-Echtholzfurnier und eine konfigurierbare Unterbodenbeleuchtung erleichtern die Integration in den Wohnraum.

Preis und Verfügbarkeit

Die Cambridge Audio L/R X sollen ab Ende Juli 2026 als Stereopaar erhältlich sein. Für die Lackvarianten Weiß, Schwarz, Mitternachtsblau, Racing Grün und Orange nennt Cambridge Audio eine unverbindliche Preisempfehlung von € 1.999,-. Die Ausführung mit Walnuss-Echtholzfurnier kostet € 2.099,-.

Wir meinen…

Die Cambridge Audio L/R X sind keine gewöhnlichen passiven Lautsprecher, denen nachträglich Verstärker und einige Streaming-Funktionen spendiert wurden. Vielmehr wurden diese von Anbeginn an als flexible, leistungsstarke Wireless Speaker konzipiert. Sechs Endstufen, digitale Frequenzweichen, Cambridge Audio StreamMagic Gen 4, WiSA HT, HDMI eARC und eine MM-Phono-Vorstufe ergeben ein in sich vollständiges Stereo-System, das erstaunlich wenig Platz beansprucht. Besonders interessant ist, dass Cambridge Audio die Vereinfachung der Anlage nicht mit einer Einschränkung der Quellenwahl erkauft.

Ob zwei derart kompakte Gehäuse tatsächlich die versprochene Bassautorität und Dynamik großer Standlautsprecher entwickeln, kann nur ein Hörtest beantworten. Der Preis von € 1.999,- für das komplette Stereopaar fällt angesichts der integrierten Elektronik und der gebotenen Anschlussvielfalt jedoch bemerkenswert selbstbewusst aus – und zwar im positiven Sinn. Die L/R X könnten damit zu einem der spannendsten Produkte der neuen Cambridge Audio L/R Series werden.

Produkt Cambridge Audio L/R X Preis Cambridge Audio L/R X Lackfarben € 1.999,-

Cambridge Audio L/R X Echtholzfurnier Walnuss € 2.099,-

Technische Daten Cambridge Audio L/R X

Produkt Cambridge Audio L/R X Charakterisierung Aktives 2,5-Wege-Stereo-Streaming-Lautsprechersystem Hochtöner 1 × 28-mm-Torus-Hochtöner mit Aluminiumkalotte und Waveguide pro Lautsprecher Tiefmitteltöner 2 × 5 Zoll pro Lautsprecher, frontseitig und nach unten abstrahlend Passivmembranen 2 × 6 Zoll pro Lautsprecher, seitlich angeordnet Verstärker 6 Endstufen pro Stereopaar Systemleistung 800 Watt RMS, 2 × 400 Watt Frequenzweiche Digitale DSP-Frequenzweiche Signalverarbeitung Interne Verarbeitung mit 64 Bit Frequenzgang 35 Hz bis 24 kHz bei ±3 dB Klangregelung 7-Band-Equalizer, Ortsentzerrung, DynamEQ EQ-Modi Normal, Film, Sprache Streaming-Plattform StreamMagic Gen 4 Streaming-Dienste Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, Internetradio Netzwerkprotokolle UPnP, Google Cast, Apple AirPlay 2, Roon Ready Netzwerk Ethernet 10/100 Base-T, Dual-Band WiFi 5 mit 2,4 und 5 GHz Bluetooth SBC, AAC Analoge Eingänge Cinch Line In, Cinch MM-Phono Digitale Eingänge USB-C Audio, USB-A Media, optischer S/PDIF HDMI 1 × HDMI eARC Subwoofer-Ausgang 1 × Cinch Lautsprecherverbindung USB-C oder drahtlos über WiSA HT Auflösung der Lautsprecherverbindung Bis zu 24 Bit und 96 kHz Unterstützte Audioformate ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD bis DSD512, WMA, MP3, AAC, HE-AAC, AAC+, Ogg Vorbis Bedienung StreamMagic App für Apple iOS und Google Android, Bluetooth-LE-Fernbedienung Beleuchtung Anpassbare Unterbodenbeleuchtung Abmessungen 200 × 330 × 260 mm pro Lautsprecher Gewicht 10,4 kg pro Lautsprecher Ausführungen Schwarz, Weiß, Mitternachtsblau, Racing Grün, Orange, Walnuss-Echtholzfurnier

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Quelle Cambridge Audio