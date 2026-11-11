In aller Kürze Cambridge Audio RoomMagic ist eine neue, vollständig in die StreamMagic-Plattform integrierte Raumkorrektur für die aktiven Stereo-Lautsprechersysteme Cambridge Audio L/R M und Cambridge Audio L/R X. Die von Cambridge Audio entwickelte Technologie nutzt das Mikrofon eines Smartphones oder Tablets, um störende Einflüsse der Raumakustik insbesondere im Bassbereich zu analysieren und gezielt zu korrigieren. Dabei stehen drei unterschiedliche Zielkurven und eine regelbare Korrekturintensität zur Verfügung. RoomMagic wird ab dem 11. November 2026 als kostenloses Software- und Firmware-Update bereitgestellt.

Eine hochwertige Lautsprecherkonstruktion allein garantiert noch keine optimale Wiedergabe, schließlich beeinflussen die akustischen Eigenschaften eines Raums das tatsächlich erzielbare Klangergebnis ganz entscheidend. Insbesondere im Bassbereich können Raumresonanzen und ungünstige Aufstellungsbedingungen selbst sorgfältig abgestimmten Lautsprechern erheblich zusetzen. Genau hier setzt Cambridge Audio mit der neuen Technologie Cambridge Audio RoomMagic an. Die britische HiFi-Schmiede erweitert damit ihre StreamMagic-Plattform um eine automatische Raumkorrektur, die Besitzern der aktiven Stereo-Lautsprechersysteme der Cambridge Audio L/R Series, konkret der Modelle Cambridge Audio L/R M und Cambridge Audio L/R X ohne zusätzliche Hardware und vor allem ohne weitere Kosten zur Verfügung steht.

Key Facts – Cambridge Audio RoomMagic

Automatische Raumkorrektur aus eigener Entwicklung von Cambridge Audio

Vollständige Integration in die StreamMagic-App

Kompatibel mit Cambridge Audio L/R M und Cambridge Audio L/R X

Einmessung mittels Smartphone oder Tablet unter Apple iOS und Google Android

Zweistufiger Messvorgang mit individueller Mikrofonkalibrierung

Automatische Korrektur raum- und aufstellungsbedingter Abweichungen im Bassbereich

Drei wählbare Zielkurven mit unterschiedlichem Klangcharakter

Individuell regelbare Intensität der Raumkorrektur

Kostenloses Over-the-Air-Update ab 11. November 2026

Cambridge Audio RoomMagic – Wenn der Hörraum den Klang bestimmt

Bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprechersysteme werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um einen möglichst ausgewogenen Frequenzgang, geringe Verzerrungen und ein kontrolliertes Abstrahlverhalten zu erzielen. All diese Eigenschaften werden unter definierten akustischen Bedingungen ermittelt und optimiert. Im heimischen Wohnzimmer sieht die Situation allerdings häufig völlig anders aus.

Raumabmessungen, Wandabstände, Möbel und nicht zuletzt die konkrete Position der Lautsprecher beeinflussen die Wiedergabe erheblich. Besonders ausgeprägt sind diese Wechselwirkungen bei tiefen Frequenzen, deren große Wellenlängen in geschlossenen Räumen zu stehenden Wellen und ausgeprägten Resonanzen führen können. Das Ergebnis sind überbetonte Bassfrequenzen, ein mitunter dröhnender Tieftonbereich und eine Wiedergabe, der es trotz leistungsfähiger Lautsprecher an Präzision mangelt.

Hinzu kommt, dass eine wandnahe Aufstellung oder die Positionierung in einer Raumecke den Bassbereich zusätzlich beeinflussen kann. Eine einfache Bassregelung oder eine pauschale Anpassung an die Lautsprecherposition vermag solche Probleme nur eingeschränkt zu beheben, da einzelne Raumresonanzen häufig vergleichsweise schmale Frequenzbereiche betreffen.

Mit Cambridge Audio RoomMagic will der Hersteller genau diese Probleme gezielt adressieren und die Wiedergabe seiner aktiven Stereo-Lautsprechersysteme an die tatsächlichen akustischen Bedingungen am Hörplatz anpassen.

Cambridge Audio L/R M und Cambridge Audio L/R X profitieren von RoomMagic

Die beiden Aktivlautsprechersysteme Cambridge Audio L/R M und Cambridge Audio L/R X basieren auf der hauseigenen StreamMagic-Plattform und ermöglichen damit nicht nur die komfortable Musikwiedergabe über unterschiedliche digitale Quellen und Streaming-Dienste, sondern ebenso eine weitreichende Steuerung und Anpassung der Wiedergabe über die entsprechende App.

Mit RoomMagic erweitert Cambridge Audio diese Möglichkeiten um eine Funktion, die unmittelbar auf die akustische Qualität der Wiedergabe abzielt. Während sich über die bisherigen Einstellmöglichkeiten bereits grundlegende Anpassungen an Raumgröße und Lautsprecherposition vornehmen ließen, soll die neue automatische Einmessung eine wesentlich präzisere Korrektur individueller Raumeinflüsse ermöglichen.

Bemerkenswert ist dabei insbesondere, dass Cambridge Audio die Technologie vollständig in die bestehende Plattform integriert. Besitzer eines Cambridge Audio L/R M oder Cambridge Audio L/R X benötigen somit weder zusätzliche Messhardware noch eine separate Softwarelösung oder ein kostenpflichtiges Abonnement.

Raumkorrektur mit dem Smartphone – So funktioniert die Einmessung

Die Bedienung von Cambridge Audio RoomMagic soll nach Angaben des Herstellers bewusst unkompliziert ausfallen. Die gesamte Einmessung erfolgt über die StreamMagic-App, die sowohl für Apple iOS als auch Google Android zur Verfügung steht und das integrierte Mikrofon des jeweiligen Smartphones oder Tablets nutzt.

Eine Besonderheit stellt dabei das zweistufige Messverfahren dar, das die unterschiedlichen akustischen Eigenschaften der verwendeten Mikrofone berücksichtigen soll.

Erster Schritt – Individuelle Kalibrierung des Mikrofons

Da Smartphone-Mikrofone nicht für präzise akustische Messungen entwickelt wurden und sich ihr Frequenzgang je nach Gerät unterscheiden kann, führt RoomMagic zunächst eine Kalibrierung durch.

Diese erfolgt in unmittelbarer Nähe des Lautsprechers, um den Einfluss der Raumakustik auf die Kalibrierungsmessung möglichst gering zu halten. Auf Grundlage dieser Messung soll die Software die Eigenschaften des verwendeten Mikrofons berücksichtigen können.

Cambridge Audio zufolge ist es dadurch möglich, unterschiedliche Smartphones und Tablets für die Einmessung einzusetzen, ohne ein eigens kalibriertes Messmikrofon anschaffen zu müssen.

Zweiter Schritt – Messung an der Hörposition

Nach der Mikrofonkalibrierung folgt die eigentliche Raummessung. Dazu wird das Smartphone oder Tablet an der bevorzugten Hörposition platziert beziehungsweise gehalten, sodass RoomMagic die dort tatsächlich auftretenden akustischen Abweichungen erfassen kann.

Die Software vergleicht anschließend die gemessene Wiedergabe mit einer von Cambridge Audio definierten Referenz, die auf dem bekannten Frequenzgang des jeweiligen Lautsprechers unter kontrollierten akustischen Bedingungen basiert.

Auf dieser Grundlage berechnet RoomMagic ein individuelles Korrekturprofil, das störende Überhöhungen und andere raumbedingte Abweichungen im vorgesehenen Frequenzbereich reduzieren soll.

Der gesamte Vorgang soll laut Cambridge Audio lediglich wenige Minuten in Anspruch nehmen.

Gezielte Korrektur des Bassbereichs statt umfassender Klangveränderung

Ein wesentlicher Aspekt von Cambridge Audio RoomMagic ist die bewusste Beschränkung der automatischen Raumkorrektur auf die tiefen Frequenzen.

Gerade hier wirken sich die akustischen Eigenschaften eines Hörraums besonders deutlich aus. Raumresonanzen können einzelne Frequenzen übermäßig verstärken und dadurch sowohl die tonale Balance als auch die Durchzeichnung komplexer Musikpassagen beeinträchtigen.

Cambridge Audio verfolgt mit RoomMagic deshalb das Ziel, den Bassbereich zu kontrollieren, ohne die grundsätzliche klangliche Abstimmung der Lautsprecher zu verändern. Mittlere und hohe Frequenzen bleiben von der automatischen Korrektur unberührt.

Diese Entscheidung ist durchaus nachvollziehbar, denn gerade oberhalb des Bassbereichs spielen neben der Raumakustik auch das Abstrahlverhalten der Lautsprecher und die unterschiedlichen Schallanteile am Hörplatz eine wesentliche Rolle. Eine weitreichende elektronische Korrektur ist hier nicht zwangsläufig zielführend und kann unter ungünstigen Umständen sogar neue Probleme verursachen.

RoomMagic soll daher vor allem dort eingreifen, wo eine gezielte elektronische Korrektur besonders wirkungsvoll sein kann, und zugleich den von Cambridge Audio vorgesehenen Klangcharakter der Lautsprecher bewahren.

Drei Zielkurven für unterschiedliche Hörvorlieben

Eine automatische Raumkorrektur muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass sämtliche Anwender denselben Klangcharakter bevorzugen. Cambridge Audio berücksichtigt diesen Umstand mit drei unterschiedlichen Zielkurven, zwischen denen sich innerhalb der StreamMagic-App wählen lässt.

Diese Zielkurven ermöglichen verschiedene Abstimmungen des Tieftonbereichs und sollen damit unterschiedlichen persönlichen Vorlieben Rechnung tragen. Während manche Hörer eine besonders neutrale und kontrollierte Basswiedergabe bevorzugen, wünschen sich andere möglicherweise eine etwas kräftigere Tieftonabstimmung.

Darüber hinaus lässt sich die Intensität der Korrektur über einen Schieberegler individuell anpassen. Anwender können somit selbst bestimmen, in welchem Ausmaß RoomMagic in die Wiedergabe eingreifen soll.

Gerade diese Kombination aus automatischer Einmessung und manueller Einflussnahme erscheint sinnvoll. Schließlich sollte eine Raumkorrektur zwar die akustischen Probleme des Hörraums adressieren, dem Hörer aber dennoch die Möglichkeit lassen, das Ergebnis entsprechend seinen persönlichen Präferenzen abzustimmen.

StreamMagic als Grundlage für kontinuierliche Weiterentwicklung

Die Einführung von RoomMagic verdeutlicht zugleich, welche Bedeutung eine kontinuierlich weiterentwickelte Softwareplattform für moderne aktive HiFi-Systeme besitzt.

Cambridge Audio setzt mit StreamMagic bereits seit geraumer Zeit auf eine eigene Hardware- und Softwarearchitektur, die Streaming-Funktionalität, Geräteverwaltung und unterschiedliche Möglichkeiten zur Klanganpassung miteinander verbindet.

Durch diese Architektur lassen sich bestehende Geräte auch nach ihrer Markteinführung um zusätzliche Funktionen erweitern. Im Fall von RoomMagic betrifft dies nicht nur Bedienkomfort oder die Unterstützung bestimmter Streaming-Dienste, sondern unmittelbar die akustischen Möglichkeiten der Lautsprechersysteme.

Für Besitzer eines Cambridge Audio L/R M oder Cambridge Audio L/R X ergibt sich daraus ein durchaus bemerkenswerter Mehrwert. Eine Funktion, die bei anderen Lösungen mitunter zusätzliche Hardware oder kostenpflichtige Software erfordert, wird hier als Bestandteil der vorhandenen Plattform nachgereicht.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Automatische Raumoptimierung: RoomMagic soll störende Einflüsse der Raumakustik gezielt reduzieren und damit eine ausgewogenere Basswiedergabe ermöglichen.

RoomMagic soll störende Einflüsse der Raumakustik gezielt reduzieren und damit eine ausgewogenere Basswiedergabe ermöglichen. Keine zusätzliche Hardware erforderlich: Die Verwendung des vorhandenen Smartphone-Mikrofons macht die Einmessung besonders unkompliziert.

Die Verwendung des vorhandenen Smartphone-Mikrofons macht die Einmessung besonders unkompliziert. I ndividuelle Mikrofonkalibrierung: Unterschiedliche Eigenschaften der eingesetzten Smartphones und Tablets werden beim Messverfahren berücksichtigt.

Unterschiedliche Eigenschaften der eingesetzten Smartphones und Tablets werden beim Messverfahren berücksichtigt. Bewahrung des Klangcharakters: Die Beschränkung auf tiefe Frequenzen soll die ursprüngliche Abstimmung der Lautsprecher weitgehend erhalten.

Die Beschränkung auf tiefe Frequenzen soll die ursprüngliche Abstimmung der Lautsprecher weitgehend erhalten. Persönliche Klanganpassung: Drei Zielkurven und eine regelbare Korrekturintensität ermöglichen unterschiedliche Abstimmungen nach individuellem Geschmack.

Drei Zielkurven und eine regelbare Korrekturintensität ermöglichen unterschiedliche Abstimmungen nach individuellem Geschmack. Integration in StreamMagic: Einrichtung, Messung und Anpassung erfolgen über die bereits vorhandene Steuerungs-App.

Einrichtung, Messung und Anpassung erfolgen über die bereits vorhandene Steuerungs-App. Nachträgliche Funktionserweiterung: Bestehende Lautsprechersysteme erhalten zusätzliche Möglichkeiten zur akustischen Optimierung.

Bestehende Lautsprechersysteme erhalten zusätzliche Möglichkeiten zur akustischen Optimierung. Kostenlose Bereitstellung: Für Besitzer kompatibler Systeme entstehen weder Anschaffungs- noch Abonnementkosten.

Preis und Verfügbarkeit

Cambridge Audio RoomMagic steht ab dem 11. November 2026 als kostenloses Update für die Aktivlautsprechersysteme Cambridge Audio L/R M und Cambridge Audio L/R X zur Verfügung.

Die Bereitstellung erfolgt über die StreamMagic-App für Apple iOS und Google Android. Nach der Aktualisierung der App kann das entsprechende Firmware-Update der Lautsprechersysteme durchgeführt werden, wodurch die neue Raumkorrektur freigeschaltet wird.

Für die Nutzung von Cambridge Audio RoomMagic fallen keinerlei zusätzliche Kosten an. Sowohl das Software-Update als auch das erforderliche Firmware-Update werden kostenlos bereitgestellt.

Wir meinen…

Raumkorrektur gehört zweifellos zu jenen Technologien, die bei modernen HiFi-Systemen einen erheblichen praktischen Nutzen bieten können. Gerade im Bassbereich entscheiden häufig nicht allein die Qualitäten der Lautsprecher, sondern ebenso die akustischen Eigenschaften des Raums darüber, wie präzise und ausgewogen Musik tatsächlich wiedergegeben wird. Cambridge Audio adressiert mit RoomMagic somit ein Problem, das viele Anwender betrifft und sich durch eine veränderte Lautsprecheraufstellung allein nicht immer zufriedenstellend lösen lässt.

Besonders interessant erscheint uns der Ansatz, die Einmessung ohne zusätzliche Hardware direkt über das Smartphone zu ermöglichen und sich bei der automatischen Korrektur bewusst auf den Bassbereich zu konzentrieren. Dass Cambridge Audio darüber hinaus unterschiedliche Zielkurven und eine individuelle Regelung der Korrekturintensität vorsieht, spricht für ein durchdachtes Konzept. Dass Besitzer eines Cambridge Audio L/R M oder Cambridge Audio L/R X diese Funktion nun kostenlos erhalten, ist jedenfalls eine ausgesprochen erfreuliche Weiterentwicklung der Cambridge Audio StreamMagic-Plattform.

Produkt Cambridge Audio RoomMagic Preis kostenloses Update

Technische Daten – Cambridge Audio RoomMagic

Produkt Cambridge Audio RoomMagic Funktion Automatische digitale Raumkorrektur Entwicklung Cambridge Audio, Eigenentwicklung Plattform Cambridge Audio StreamMagic Kompatible Lautsprechersysteme Cambridge Audio L/R M, Cambridge Audio L/R X Steuerung Cambridge Audio StreamMagic-App Betriebssysteme Apple iOS, Google Android Messmikrofon Integriertes Mikrofon von Smartphone oder Tablet Messverfahren Zweistufig, Mikrofonkalibrierung und Raummessung Messpositionen Lautsprechernähe und Hörposition Korrekturbereich Tiefe Frequenzen Mittlere und hohe Frequenzen Keine automatische Korrektur Referenz Lautsprecherspezifische Zielkurve Wählbare Zielkurven Drei Korrekturintensität Individuell regelbar Zusätzliche Hardware Nicht erforderlich Bereitstellung App- und Firmware-Update, Over-the-Air

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Quelle Cambridge Audio