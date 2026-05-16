In aller Kürze Der Campfire Chimera ist ein neuer Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor von Campfire Audio LLC. Er kombiniert Dynamic Driver, Balanced Armature, Electrostatic Super-Tweeter und erstmals bei Campfire Audio einen Bone Conduction Driver in einem CNC-gefrästen Magnesiumgehäuse. Erhältlich ist das Modell in Black oder Gold, der Preis liegt bei US$ 7.500,-.

Campfire Audio LLC. setzt bei seinem neuen Spitzenmodell nicht auf eine einzelne technische Idee, sondern auf ein besonders komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher Wandlerprinzipien. Der Campfire Chimera wird vom Spezialisten aus Portland, Oregon, als Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor vorgestellt und soll damit klar zeigen, wohin Campfire Audio die eigene Referenzklasse im Bereich hochwertiger In-Ear Monitors weiterentwickeln will.

Im Zentrum steht eine Architektur, die dynamische, Balanced Armature, elektrostatische und Bone Conduction Technologie miteinander verbindet. Damit adressiert Campfire Audio nicht allein klassische Parameter wie Auflösung, Bandbreite und Präzision, sondern auch das physische Empfinden tiefer Frequenzen. Der Campfire Chimera soll Musik daher nicht nur akustisch fein auflösen, sondern zugleich körperlicher und unmittelbarer vermitteln.

Key Facts

Produkt: Campfire Chimera

Hersteller: Campfire Audio LLC.

Kategorie: High-end In-Ear Monitor

Konzept: Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor

Treiberarchitektur: dynamischer Treiber, Balanced Armature, Electrostatic Super-Tweeter und Bone Conduction Driver

Dynamischer Treiber: 10 mm True-Glass Dynamic Driver für Bass und unteren Mittelton

Mitten: Dual-Diaphragm Balanced Armature Driver

Höhen: zwei High-frequency Balanced Armature Driver

Superhochton: vier Electrostatic Super-Tweeter

Besonderheit: erstmals Bone Conduction Driver in einem Campfire Audio IEM

Gehäuse: CNC-gefrästes Magnesium mit PVD-Beschichtung

Faceplate: Carbon Fiber-Brass Damascus Konstruktion

Anschlüsse: Standard 2-pin Connector

Farben: Black oder Gold

Preis: US$ 7.500,-

Vorbestellung: ab 16. Mai 2026

Verfügbarkeit: Auslieferung voraussichtlich ab Juni 2026, zunächst in limitierter Stückzahl

Nine-Driver Architektur als technischer Kern

Der zentrale Aufhänger des Campfire Chimera ist seine Neun-Treiber-Architektur. Campfire Audio kombiniert hier vier unterschiedliche Wandlertechnologien, die jeweils bestimmte Frequenzbereiche und klangliche Eigenschaften übernehmen sollen.

Für Bass und unteren Mittelton setzt der Hersteller auf einen neu entwickelten 10 mm True-Glass Dynamic Driver. Der Mitteltonbereich wird von einem Dual-Diaphragm Balanced Armature Driver unterstützt, während zwei weitere Balanced Armature Treiber speziell für die Hochtonwiedergabe zuständig sind. Vier elektrostatische Super-Tweeter sollen den oberen Frequenzbereich erweitern und dem Klang zusätzliche Luft, Präzision und Feinzeichnung verleihen.

Hinzu kommt ein Bone Conduction Driver, der direkt in das CNC-gefräste Magnesiumgehäuse integriert ist. Laut Hersteller handelt es sich dabei um den ersten In-Ear Monitor von Campfire Audio mit dieser Technologie. Tiefe Frequenzen sollen dadurch nicht nur über den klassischen akustischen Weg, sondern auch körperlich wahrnehmbar vermittelt werden. Gerade bei einem kompakten In-Ear Monitor ist das ein interessanter Ansatz, weil er das Thema Basswiedergabe nicht allein über Pegel oder Abstimmung, sondern über eine zusätzliche Übertragungsform adressiert.

Foto © Campfire Audio LLC. | Campfire Chimera Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor Foto © Campfire Audio LLC. | Campfire Chimera Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor Foto © Campfire Audio LLC. | Campfire Chimera Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor Foto © Campfire Audio LLC. | Campfire Chimera Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor Foto © Campfire Audio LLC. | Campfire Chimera Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor Foto © Campfire Audio LLC. | Campfire Chimera Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor Foto © Campfire Audio LLC. | Campfire Chimera Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor Foto © Campfire Audio LLC. | Campfire Chimera Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor

Akustische Feinabstimmung mit Pressure Valve und Master Track Damper

Damit die verschiedenen Treibertechnologien kohärent zusammenarbeiten, setzt Campfire Audio beim Campfire Chimera auf mehrere interne akustische Elemente. Dazu zählt ein integriertes Pressure Valve, das den Luftstrom hinter dem dynamischen Treiber regulieren soll. Ergänzt wird dies durch einen finalen „Master Track“ Tuning Damper in der Nozzle.

Diese Maßnahmen sollen helfen, die Ausgabe der unterschiedlichen Treiber über das Frequenzspektrum hinweg zu kontrollieren und die Abstimmung nicht in Einzelbereiche zerfallen zu lassen. Gerade bei Multi-Driver-Systemen dieser Komplexität ist diese akustische Integration entscheidend, denn technische Vielfalt allein garantiert noch keinen geschlossenen Klangcharakter.

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Magnesiumgehäuse, Damascus Faceplate und zwei Farbvarianten

Auch beim Gehäuse verfolgt Campfire Audio einen aufwendigen Ansatz. Die Schale des Campfire Chimera wird aus Magnesium gefräst und mit einer PVD-Beschichtung versehen. Magnesium soll dabei nicht nur für geringes Gewicht und hohe Stabilität sorgen, sondern zugleich die Integration des Bone Conduction Drivers unterstützen.

Optisch prägend ist die Faceplate aus einer Carbon Fiber-Brass Damascus Konstruktion. Dabei werden Messingschichten in Carbonfaser eingearbeitet und anschließend CNC-gefräst. Das Ergebnis ist eine strukturierte Oberfläche, bei der jedes Paar leichte individuelle Abweichungen aufweisen soll. Ergänzt wird das Gehäuse durch eine aus Messing gefertigte Nozzle mit integriertem Mesh Screen, kundenspezifische Messing-Fastener sowie Standard 2-pin Connectoren. Erhältlich ist der Campfire Chimera in zwei Ausführungen: Black oder Gold.

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ALO Audio Valence-6 Cable und umfangreiches Zubehör

Zum Lieferumfang des Campfire Chimera zählt auch das ALO Audio Valence-6 Cable. Campfire Audio spricht in diesem Zusammenhang von der Rückkehr der Marke ALO Audio. Das Kabel kombiniert vier Leiter aus hochreinem Kupfer mit zwei Leitern aus einer 50/50 Kombination aus Kupfer und versilbertem Kupfer. Gehäuse für Terminierung, Y-Split und Chin Slider sind in schwarz eloxiertem Aluminium ausgeführt.

Darüber hinaus liefert Campfire Audio den Campfire Chimera mit einem schwarzen Leder-Zipper-Case samt integriertem Display, einer Breezy Bag Micro mit zwei Taschen, einem Mikrofasertuch, einem IEM Cleaning Tool sowie verschiedenen Ear Tips aus. Dazu zählen High & Clear Traction Silicone, Standard Silicone und Marshmallow Foam, jeweils in den Größen S, M und L.

Preis und Verfügbarkeit

Der Campfire Chimera kann ab sofort direkt beim Hersteller vorbestellt werden. Die Auslieferung soll nach derzeitiger Planung im Juni 2026 beginnen. Campfire Audio LLC. nennt einen Preis von US$ 7.500,-. Die ersten Stückzahlen sollen limitiert sein.

Fazit

Mit dem Campfire Chimera präsentiert Campfire Audio LLC. ein ausgesprochen ambitioniertes neues Spitzenmodell. Der Begriff Flagship In-Ear Monitor ist hier mehr als ein Etikett, denn der Hersteller kombiniert vier unterschiedliche Wandlerprinzipien mit einem aufwendig gefertigten Magnesiumgehäuse, individueller Faceplate und umfangreichem Zubehörpaket.

Besonders interessant ist der Einsatz eines Bone Conduction Drivers, da Campfire Audio damit den Anspruch formuliert, Tiefton nicht nur klassisch über Luftbewegung, sondern auch körperlich erfahrbar zu machen. Zusammen mit dynamischem Treiber, Balanced Armature Technik und elektrostatischen Super-Tweetern positioniert sich der Campfire Chimera klar als kompromissloses Statement im Luxussegment hochwertiger In-Ear Monitors.

Produkt Campfire Chimera Preis US$ 7.500,-

Technische Daten

Produkt Campfire Chimera Charakterisierung High-end In-Ear Monitor Konzept Nine-Driver Flagship In-Ear Monitor Treibertechnologien Dynamic Driver, Balanced Armature, Electrostatic Super-Tweeter, Bone Conduction Driver Tiefton und unterer Mittelton 10 mm True-Glass Dynamic Driver Mittelton Dual-Diaphragm Balanced Armature Driver Hochton zwei High-frequency Balanced Armature Driver Superhochton vier Electrostatic Super-Tweeter Bone Conduction integrierter Bone Conduction Driver im Magnesiumgehäuse Akustische Abstimmung Pressure Valve, Master Track Tuning Damper, Precision Acoustic Routing Gehäuse CNC-gefrästes Magnesium Oberfläche PVD-Beschichtung Faceplate Carbon Fiber-Brass Damascus Nozzle Messing, mit integriertem Mesh Screen Anschluss Standard 2-pin Connector Impedanz 5,5 Ohm bei 1 kHz Frequenzgang 5 Hz bis 20 kHz Schalldruck 94 dB bei 1 kHz und 14,6 mVrms THD weniger als 0,5 Prozent Farbvarianten Black, Gold Lieferumfang ALO Audio Valence-6 Cable, Leder-Zipper-Case, Breezy Bag Micro, Mikrofasertuch, IEM Cleaning Tool, Ear Tips in S, M und L

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