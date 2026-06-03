In aller Kürze Der Canor Asterion V3 ist ein neuer Röhren-Phono-Vorverstärker der Canor Performance Line und ersetzt den Canor PH 2.10. Er unterstützt MM- und MC-Tonabnehmer, bietet symmetrische MC-Anbindung, Lundahl Step-up-Transformer und feiert Premiere zur HIGH END Vienna 2026.

Vinyl bleibt bei Canor ein ganz wesentliches Thema, auch innerhalb der Canor Performance Line: Mit dem Canor Asterion V3 stellt das Unternehmen zur HIGH END Vienna 2026 somit einen neuen Röhren-Phono-Vorverstärker vor, der den bisherigen Canor PH 2.10 ablöst. Die neue Phono-Stufe richtet sich an hochwertige Laufwerks- und Tonabnehmer-Konfigurationen und unterstützt sowohl MM- als auch MC-Systeme. Neben unsymmetrischen MM- und MC-Eingängen steht auch eine symmetrische MC-Anbindung zur Verfügung, für MC-Tonabnehmer kommt ein Lundahl Step-up-Transformer zum Einsatz. Die Verstärkerkette arbeitet mit ECC83S- und ECC81-Röhren, zentrale Anpassungen wie Impedanz und Kapazität lassen sich komfortabel per Fernbedienung vornehmen. Seine Premiere feiert der Canor Asterion V3 von 4. bis 7. Juni 2026 im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna.

Key Facts

Neuer Röhren-Phono-Vorverstärker der Canor Performance Line

Nachfolger des bisherigen Canor PH 2.10

Für MM- und MC-Tonabnehmer ausgelegt

Unsymmetrische MM- und MC-Eingänge sowie symmetrischer MC-Eingang

Lundahl Step-up-Transformer für MC-Tonabnehmer

Impedanz und Kapazität komfortabel per Fernbedienung einstellbar

Premiere zur HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna

Röhren-Phono-Vorverstärker für anspruchsvolle Analog-Ketten

Mit dem Canor Asterion V3 erneuert Canor jenen Bereich der Canor Performance Line, der sich der klassischen analogen Musikwiedergabe widmet. Der neue Röhren-Phono-Vorverstärker tritt die Nachfolge des Canor PH 2.10 an und soll sich durch hohe Flexibilität, saubere Anpassbarkeit und eine konsequent audiophile Schaltungsauslegung auszeichnen.

Gerade bei Phono-Vorstufen entscheidet nicht allein die Verstärkung über die Qualität, sondern das präzise Zusammenspiel aus Eingangsanpassung, RIAA-Entzerrung, Rauscharmut, sauberer Stromversorgung und der Fähigkeit, unterschiedliche Tonabnehmer korrekt zu betreiben. Der Canor Asterion V3 ist deshalb nicht nur für MM-Systeme ausgelegt, sondern auch für MC-Tonabnehmer, die wahlweise unsymmetrisch oder symmetrisch angebunden werden können.

Die Verstärkung beträgt 46 dB für MM- und 70 dB für MC-Tonabnehmer. Damit deckt der Canor Asterion V3 ein breites Spektrum an Systemen ab – vom klassischen MM-Tonabnehmer bis hin zu hochwertigen Low-output MC-Lösungen.

Foto © Canor spol. s.r.o. | Canor Asterion V3 Foto © Canor spol. s.r.o. | Canor Asterion V3 Foto © Canor spol. s.r.o. | Canor Asterion V3

Röhrenschaltung, Lundahl Transformer und passive RIAA-Entzerrung

Die eigentliche Verstärkerkette des Canor Asterion V3 arbeitet mit zwei ECC83S- und zwei ECC81-Röhren. Für MC-Tonabnehmer setzt Canor auf einen Lundahl Step-up-Transformer. Diese Lösung ist im hochwertigen Analog-Segment seit Langem etabliert, weil sie MC-Signale sehr rauscharm auf ein höheres Spannungsniveau bringen kann, bevor die eigentliche Verstärkerschaltung übernimmt.

Die analogen Stufen sind ohne globale Gegenkopplung ausgelegt. Die RIAA-Entzerrung erfolgt passiv und nutzt laut Hersteller hochwertige Polystyrol- und Polypropylen-Kondensatoren. Die angegebene RIAA-Genauigkeit liegt bei ±0,3 dB im Bereich von 20 Hz bis 20 kHz, der Klirrfaktor wird für MM und MC mit weniger als 0,2 Prozent bei 1 V RMS angegeben.

Ein Subsonic-Filter mit 18 dB pro Oktave ist ebenfalls integriert. Das kann vor allem bei welligen Schallplatten, sehr tief abgestimmten Lautsprecher-Systemen oder empfindlichen Verstärker-Lautsprecher-Kombinationen hilfreich sein, weil unerwünschte tieffrequente Störungen reduziert werden können.

Komfortable Anpassung per Fernbedienung

Ein wesentlicher Praxisvorteil des Canor Asterion V3 liegt in der komfortablen Anpassung an unterschiedliche Tonabnehmer. Die MC-Eingangsimpedanz lässt sich in acht Stufen wählen: 10, 20, 40, 80, 150, 300, 600 und 1.200 Ohm. Für MM-Tonabnehmer stehen ebenfalls acht Kapazitätswerte bereit: 50, 150, 270, 370, 520, 620, 740 und 840 pF.

Wichtig ist, dass diese Einstellungen nicht umständlich über DIP-Schalter auf der Rückseite oder im Geräteinneren vorgenommen werden müssen. MM/MC-Auswahl, Impedanz und Kapazität lassen sich per Fernbedienung einstellen. Gerade wer mehrere Tonabnehmer nutzt, Systeme vergleicht oder eine Phono-Stufe besonders exakt auf Laufwerk, Tonarm und System abstimmen will, erhält damit deutlich mehr Komfort im Alltag.

Anschlüsse stehen in Form von zwei Cinch-Eingangspaaren, einem XLR-Eingangspaar und einem Cinch-Ausgangspaar bereit. Die Ausgangsimpedanz liegt bei weniger als 500 Ohm, was eine unkomplizierte Einbindung in hochwertige Vor- oder Vollverstärker ermöglichen soll.

Canor Performance Line – Analogtechnik mit klarer Aufgabe

Der Canor Asterion V3 ist nicht als universelles Feature-Gerät gedacht, sondern als spezialisierte Phono-Komponente für ernsthaft aufgebaute Analog-Systeme. Das passt zur Canor Performance Line, die klassische Schaltungstechnik mit moderner Bedienung und hochwertiger Verarbeitung verbinden soll.

Canor selbst ist seit 1995 auf hochwertige Audiokomponenten spezialisiert und fertigt im slowakischen Prešov. Entwicklung, Produktion und Qualitätskontrolle erfolgen unter einem Dach. Diese Fertigungstiefe ist im High End Segment ein wichtiger Punkt, weil gerade bei Röhrentechnik, Phono-Verstärkung und empfindlichen Kleinsignalen eine sorgfältige Bauteilauswahl und präzise Abstimmung entscheidend sind.

Mit dem Canor Asterion V3 führt das Unternehmen seine Phono-Linie konsequent weiter. Die Kombination aus Röhrenschaltung, Lundahl Step-up-Transformer, passiver RIAA-Entzerrung und komfortabler Anpassung per Fernbedienung zeigt, dass Canor klassische Analogtechnik nicht nostalgisch versteht, sondern praxisgerecht in moderne Anlagenumgebungen überführen will.

Alle Vorteile auf einen Blick

Flexible Phono-Lösung für hochwertige Analog-Systeme

Geeignet für MM- und MC-Tonabnehmer

Unsymmetrische und symmetrische MC-Anbindung

Röhrenschaltung mit ECC83S- und ECC81-Röhren

Lundahl Step-up-Transformer für MC-Systeme

Passive RIAA-Entzerrung mit hochwertigen Kondensatoren

Anpassbare MC-Eingangsimpedanz in acht Stufen

Anpassbare MM-Eingangskapazität in acht Stufen

Einstellungen komfortabel per Fernbedienung

Integrierter Subsonic-Filter mit 18 dB pro Oktave

Preis und Verfügbarkeit

Der Canor Asterion V3 wird erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Canor AUDIO ist von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna, Level -2, Raum -2.32 vertreten. Die Verfügbarkeit des neuen Röhren-Phono-Vorverstärkers ist voraussichtlich ab September beziehungsweise Oktober 2026 vorgesehen. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Canor Asterion V3 wird mit € 4.799,- angegeben.

Wir meinen…

Der Canor Asterion V3 ist eine sehr gezielte Weiterentwicklung für Vinyl-Enthusiasten, die ihrer Phono-Kette beste Qualität mit speziellen Charme entlocken wollen. Die Kombination aus Röhrentechnik, Lundahl Step-up-Transformer, symmetrischem MC-Eingang und per Fernbedienung wählbaren Abschlusswerten ist praxisnah und audiophil zugleich. Gerade die komfortable Anpassung von Impedanz und Kapazität macht den Asterion V3 interessant aus dem Hause Canor spol. s.r.o. für Anwender, die unterschiedliche Tonabnehmer nutzen oder ihr System präzise ausreizen möchten. Als Nachfolger des Canor PH 2.10 wirkt er weniger wie ein bloßes Update, sondern wie eine deutlich flexiblere Phono-Zentrale innerhalb der Canor Performance Line.

Produkt Canor Asterion V3 Preis € 4.799,-

Technische Daten

Produkt Canor Asterion V3 Charakterisierung Röhren-Phono-Vorverstärker Produktlinie Canor Performance Line Geeignet für MM- und MC-Tonabnehmer Anschlüsse Unsymmetrisch MM, unsymmetrisch MC, symmetrisch MC Verstärkung MM 46 dB Verstärkung MC 70 dB Eingangsimpedanz MC 10, 20, 40, 80, 150, 300, 600, 1.200 Ohm Eingangskapazität MM 50, 150, 270, 370, 520, 620, 740, 840 pF Ausgangsimpedanz < 500 Ohm Eingänge 2 × Cinch-Paar, 1 × XLR-Paar Ausgang 1 × Cinch-Paar Klirrfaktor MM/MC < 0,2 % bei 1 V RMS Subsonic-Filter 18 dB pro Oktave RIAA-Genauigkeit MM/MC ±0,3 dB, 20 Hz bis 20 kHz Röhrenbestückung 2 × ECC83S, 2 × ECC81 Stromversorgung 230 V, 50 bis 60 Hz, 40 VA Gewicht netto 12 kg

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