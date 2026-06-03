In aller Kürze Der CANOR Verto D3 ist ein neuer Röhren-D/A-Wandler der CANOR Performance Line und ersetzt den bisherigen CANOR DAC 2.10. Mit Dual-Mono-Architektur, ESS Sabre ES9039Q2M Wandlern, E88CC-Röhren und Unterstützung für Linear PCM bis 24 Bit und 768 kHz feiert er Premiere zur HIGH END Vienna 2026.

Canor stellt zur HIGH END Vienna 2026 mit dem Canor Verto D3 einen neuen Röhren-D/A-Wandler der Canor Performance Line vor. Das Modell ersetzt den bisherigen Canor DAC 2.10 und soll die digitale Signalwandlung innerhalb des Canor Portfolios auf eine aktuelle technische Basis stellen. Im Mittelpunkt stehen eine vollsymmetrische Dual-Mono-Architektur, zwei ESS Sabre ES9039Q2M D/A-Wandler und eine analoge Ausgangsstufe mit vier E88CC-Röhren in Class-A-Schaltung. Der Canor Verto D3 richtet sich an Anwender, die moderne digitale Quellen in eine hochwertige, klassisch aufgebaute HiFi-Kette integrieren wollen. Die erste Präsentation erfolgt von 4. bis 7. Juni 2026 im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna.

Key Facts

Neuer Röhren-D/A-Wandler der Canor Performance Line

Nachfolger des bisherigen Canor DAC 2.10

Vollsymmetrische Dual-Mono-Architektur mit zwei ESS Sabre ES9039Q2M

Analoge Ausgangsstufe mit vier E88CC-Röhren in Class-A-Schaltung

Linear PCM bis 24 Bit und 768 kHz sowie Native DSD bis DSD512 über USB-B

Premiere zur HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna

Röhren-DAC als neue Digitalzentrale der Performance Line

Mit dem Canor Verto D3 erneuert Canor einen zentralen Baustein der Canor Performance Line. Der neue Röhren-DAC übernimmt die Position des bisherigen Canor DAC 2.10, bleibt der grundsätzlichen Canor Philosophie aber treu: moderne digitale Signalverarbeitung wird mit einer analogen Ausgangsstufe auf Röhrenbasis kombiniert. Das ist kein Zufall, sondern gehört seit Jahren zum Profil der Marke, die digitale Präzision nicht isoliert betrachtet, sondern immer im Zusammenspiel mit der analogen Signalführung bewertet.

Der Canor Verto D3 ist diskret aufgebaut und folgt einer vollsymmetrischen Dual-Mono-Architektur. Jeder Kanal wird separat verarbeitet, was die Kanaltrennung verbessern und eine besonders saubere Signalführung ermöglichen soll. Als D/A-Wandler kommen zwei ESS Sabre ES9039Q2M zum Einsatz, die kanalgetrennt arbeiten. Die analoge Ausgangsstufe ist mit vier E88CC-Röhren bestückt und arbeitet in reiner Class-A-Schaltung.

Damit positioniert Canor den Verto D3 nicht als nüchternen Funktions-DAC, sondern als eigenständige audiophile Komponente. Gerade in hochwertigen Anlagen, in denen digitale Quellen wie Musik-Server, Streamer, CD-Transports oder Computer-Audio-Lösungen eine immer größere Rolle spielen, soll der Canor Verto D3 die Brücke zwischen präziser Digitalverarbeitung und musikalisch stimmiger analoger Weitergabe schlagen.

Foto © Canor spol. s.r.o. | Canor Verto D3 Foto © Canor spol. s.r.o. | Canor Verto D3 Foto © Canor spol. s.r.o. | Canor Verto D3

USB-B bis 24 Bit und 768 kHz, Native DSD bis DSD512

Über den USB-B Eingang verarbeitet der Canor Verto D3 Linear PCM bis 24 Bit und 768 kHz. Zudem werden DoP DSD bis DSD256 und Native DSD bis DSD512 unterstützt. Damit ist der neue Röhren-DAC für aktuelle Hi-res Audio Anwendungen breit aufgestellt und kann auch anspruchsvolle digitale Zuspieler entsprechend ausreizen.

Neben USB-B stehen weitere digitale Eingänge zur Verfügung. Dazu zählen AES/EBU, S/PDIF koaxial, zwei S/PDIF optisch ausgeführte Eingänge sowie ein zusätzlicher TV-Eingang. Über AES/EBU, S/PDIF koaxial und S/PDIF optisch werden Linear PCM bis 24 Bit und 192 kHz sowie DoP DSD64 unterstützt, der TV-Eingang ist ebenfalls für Linear PCM bis 24 Bit und 192 kHz ausgelegt.

Laut Hersteller sind die digitalen Eingänge galvanisch isoliert. Gerade in komplexeren Anlagen kann dies helfen, Störeinflüsse zwischen Zuspielern und Wandler zu reduzieren. Ergänzend bietet der Canor Verto D3 neun digitale Filter, mit denen sich die Signalverarbeitung an persönliche Vorlieben und die jeweilige Anlage anpassen lässt.

Flexible Einbindung per Cinch und XLR

Auf der analogen Seite bietet der Canor Verto D3 sowohl ein Cinch-Paar als auch ein XLR-Paar. Die Ausgänge lassen sich fest oder variabel betreiben. Damit kann der neue Canor Röhren-DAC klassisch an einen Vollverstärker oder Vorverstärker angeschlossen werden, bei Bedarf aber auch direkt vor einer Endstufe arbeiten.

Die Ausgangsspannung beträgt 2 V RMS über Cinch und 4 V RMS über XLR. Die Ausgangsimpedanz liegt bei 100 Ohm über Cinch und 200 Ohm über XLR. Ergänzend stehen 12 V Trigger-Anschlüsse als Eingang und Ausgang über 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke bereit, wodurch sich der Canor Verto D3 komfortabel in entsprechend ausgestattete Anlagen integrieren lässt.

Canor bleibt damit auch beim Verto D3 der Linie treu, technische Ausstattung nicht als Selbstzweck zu verstehen. Entscheidend ist die praktische Einbindung in hochwertige Systeme – vom klassischen CD-Transport über moderne Streaming-Bridges bis hin zum Musik-Server.

Canor – Röhrentechnologie aus europäischer Fertigung

Canor ist ein europäischer High End Audio-Hersteller mit Sitz in Prešov in der Slowakei. Das Unternehmen ist seit 1995 auf hochwertige Audiokomponenten spezialisiert und verbindet klassische Röhrentechnologie mit moderner Entwicklung, präziser Fertigung und umfangreicher Qualitätskontrolle. Entwicklung, Produktion und Prüfung erfolgen unter einem Dach.

Der Canor Verto D3 passt damit nahtlos in das Selbstverständnis der Marke. Er ist kein radikal neu erfundener DAC, sondern eine konsequente Weiterentwicklung innerhalb der Canor Performance Line. Wer bereits mit Canor Elektronik arbeitet oder eine hochwertige digitale Quelle in eine bewusst klassisch aufgebaute Anlage integrieren will, erhält hier eine Lösung mit klarer technischer Ausrichtung und markentypischer Röhren-Ausgangsstufe.

Alle Vorteile auf einen Blick

Moderne Digitalzentrale für hochwertige HiFi-Systeme

Röhren-Ausgangsstufe für die analoge Signalweitergabe

Dual-Mono-Aufbau für klare Kanaltrennung

Sehr hohe USB-Auflösung für aktuelle Hi-res Audio Anwendungen

Native DSD-Unterstützung bis DSD512

Galvanisch isolierte Digitaleingänge zur Reduktion von Störeinflüssen

Neun digitale Filter zur klanglichen Anpassung

Cinch und XLR für flexible Systemintegration

Feste und variable Ausgänge für unterschiedliche Anlagenkonzepte

12 V Trigger-Anschlüsse für komfortable Einbindung

Preis und Verfügbarkeit

Der Canor Verto D3 wird erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Canor Audio ist von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna, Level -2, Raum -2.32 zu finden. Die Verfügbarkeit ist voraussichtlich ab September beziehungsweise Oktober 2026 vorgesehen. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Canor Verto D3 wird mit € 4.399,- angegeben.

Wir meinen…

Der Canor Verto D3 ist eine schlüssige Weiterentwicklung innerhalb der Canor Performance Line. Entscheidend ist dabei nicht allein die Auflösung bis Linear PCM mit 24 Bit und 768 kHz oder Native DSD bis DSD512, sondern das Gesamtkonzept aus Dual-Mono-DAC, galvanisch isolierten Eingängen, flexibler Ausgangssektion und Röhren-Ausgangsstufe. Damit spricht Canor spol. s.r.o. gezielt jene Anwender an, die digitale Quellen sehr ernst nehmen, aber auf eine rein technisch-nüchterne DAC-Lösung verzichten wollen. Gerade als Nachfolger des Canor DAC 2.10 dürfte der Canor Verto D3 für bestehende Canor Kunden ebenso interessant sein wie für neue Anlagenkonzepte rund um hochwertige Streamer und digitale Transports.

Produkt Canor Verto D3 Preis € 4.399,-

Technische Daten

Produkt Canor Verto D3 Charakterisierung Röhren-D/A-Wandler Produktlinie Canor Performance Line DAC-Konfiguration 2 × ESS Sabre ES9039Q2M, Dual-Mono Digitale Filter 9 digitale Filter USB-Eingang 1 × USB-B USB-Auflösung Linear PCM bis 24 Bit und 768 kHz, DoP DSD bis DSD256, Native DSD bis DSD512 Weitere Digitaleingänge 1 × AES/EBU, 1 × S/PDIF koaxial, 2 × S/PDIF optisch, 1 × TV-Eingang Auflösung AES/EBU, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch Linear PCM bis 24 Bit und 192 kHz, DoP DSD64 TV-Eingang Linear PCM bis 24 Bit und 192 kHz Analoge Ausgänge 1 × Cinch-Paar, 1 × XLR-Paar Ausgangsimpedanz Cinch: 100 Ohm, XLR: 200 Ohm Ausgangsspannung Cinch: 2 V RMS, XLR: 4 V RMS Frequenzgang ±0,1 dB, 20 Hz bis 20 kHz Klirrfaktor XLR < 0,009 % Signal-Rausch-Abstand XLR > 110 dB, A-bewertet Übersprechen XLR > 124 dB Röhrenbestückung 4 × E88CC Trigger-Anschlüsse 1 × Eingang, 1 × Ausgang, 12 V, 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke Stromversorgung 230 V, 50 bis 60 Hz, 40 VA Gewicht 12 kg

Das könnte Sie auch interessieren