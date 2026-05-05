In aller Kürze Die neue Canton Vento Series ist eine komplette Lautsprecherfamilie für Stereo, Heimkino und Dolby Atmos. Canton setzt auf gebogene Mehrschicht-MDF-Gehäuse, BC-Hochtöner, ATB-Membranen aus Aluminium Titanium Black und einen neu entwickelten Waveguide für kontrollierte Abstrahlung.

Canton legt eine der wohl fürs Unternehmen wichtigsten Produktreihen neu auf, und zwar die Canton Vento Series. Damit verbindet die deutsche Lautsprecherschmiede zwei Themen, die bei hochwertigen Lautsprechern selten getrennt voneinander betrachtet werden sollten: klangliche Präzision und die Fähigkeit, sich selbstverständlich in moderne Wohnräume einzufügen. Schon der Name der Serie liefert die Richtung. „Vento“, das italienische Wort für Wind, steht laut Hersteller für Leichtigkeit, Bewegung und ein Klangbild, das sich frei im Raum entfalten soll.

Canton Vento Series – Alles neu…

Das ist eine schöne, fast poetische Produktidee – interessant wird sie aber erst, wenn sie technisch eingelöst wird. Canton setzt bei der neuen Canton Vento Series deshalb nicht nur auf eine aktualisierte Optik, sondern auf eine weiterentwickelte Gehäuseform, auf gebogene Mehrschicht-MDF-Konstruktionen, auf getrennte Kammern, gezielte Innenbedämpfung und neueste Treibertechnologien. Der Klang soll sich nicht an den Lautsprechern festhalten, sondern sich lösen, im Raum öffnen und dabei dennoch präzise bleiben.

Ebenso wichtig ist der zweite Gedanke hinter der neuen Canton Vento Series: Sie ist als Ganzes gedacht. Canton präsentiert nicht bloß einige wenige Modelle, sondern eine komplette Lautsprecherfamilie für Stereo und Mehrkanal bis hin zu Dolby Atmos. Drei Standlautsprecher, zwei Kompaktlautsprecher, ein Center, ein Wandlautsprecher, ein Dolby Atmos Lautsprecher und ein aktiver Subwoofer bilden ein System, das vom klassischen HiFi-Setup bis zum anspruchsvollen Heimkino reicht.

Key Facts

Serie: Canton Vento Series als neue Generation der Vento Lautsprecherlinie

Konzept: als komplette Lautsprecherfamilie für Stereo, Heimkino und Dolby Atmos ausgelegt

Modelle: Canton Vento 101, Canton Vento 91, Canton Vento 81, Canton Vento 51, Canton Vento 31, Canton Vento 21, Canton Vento 11, Canton Vento AR 1 und Canton Vento Sub 1

Design: weiterentwickelte Bugform mit sanft gerundeter Front und Rückseite

Gehäuse: gebogene Mehrschicht-MDF-Konstruktionen mit gezielter Resonanzkontrolle

Technik: BC-Hochtöner, ATB-Membranen und neu entwickelter quadratischer Waveguide

Systemgedanke: klanglich und optisch abgestimmte Modelle für Front, Center, Surround, Höhenkanäle und Tiefton

Verfügbarkeit: ab sofort über autorisierte Fachhändler

Preise: von € 600,- pro Stück für den Canton Vento AR 1 bis € 3.000,- pro Stück für den Canton Vento 101

Eine Serie, die als Ganzes gedacht ist

Die neue Canton Vento Series folgt einem Ansatz, der in der Praxis wichtiger ist als mancher isolierte technische Einzelwert. Lautsprecher einer Serie müssen nicht nur für sich allein funktionieren, sondern zusammenpassen. Genau darauf legt Canton den Schwerpunkt. Wer mit einem Stereo-Paar beginnt, kann später erweitern. Wer ein Heimkino-System plant, muss nicht zwischen unterschiedlichen Serien kombinieren. Und wer Lautsprecher sichtbar im Wohnraum einsetzt, bekommt eine formal einheitliche Linie vom Standlautsprecher bis zum Dolby Atmos Modul.

Damit besetzt die Canton Vento Series eine Position zwischen klassischer HiFi-Tradition und moderner Systemlogik. Die Standlautsprecher Canton Vento 101, Canton Vento 91 und Canton Vento 81 bilden die Basis für vollwertige Stereo-Systeme. Die Kompaktlautsprecher Canton Vento 31 und Canton Vento 21 bieten kleinere Alternativen für hochwertige Musiksysteme oder Surround-Anwendungen. Mit Canton Vento 51, Canton Vento 11, Canton Vento AR 1 und Canton Vento Sub 1 wird daraus eine vollständige Heimkino-Familie.

Gerade diese Breite macht die Serie interessant. Canton vermeidet damit den typischen Bruch, der entsteht, wenn Frontlautsprecher, Center, Surrounds und Höhenkanäle aus unterschiedlichen Linien stammen. Innerhalb der Canton Vento Series bleiben Chassis-Technologie, Klangcharakter und Designsprache eng beieinander.

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Klang, der sich frei im Raum bewegt

Canton beschreibt die klangliche Idee der neuen Vento Series mit Leichtigkeit und Bewegung. Das ist zunächst eine Marketingformel, doch sie passt durchaus zur technischen Ausrichtung der Serie. Ein Lautsprecher, der sich akustisch „frei“ anfühlen soll, muss mehr können als einen linearen Frequenzgang liefern. Er muss sauber abstrahlen, Resonanzen kontrollieren, Beugungseffekte gering halten und im Zusammenspiel von Hochton, Mittelton und Tiefton eine geschlossene räumliche Darstellung ermöglichen.

Genau hier setzt die neue Gehäuseform an. Die weiterentwickelte Bugform mit gerundeter Front und Rückseite reduziert sichtbare Kanten und kann zugleich helfen, störende Kanteneffekte an der Schallwand zu verringern. Die gebogenen Mehrschicht-MDF-Gehäuse sollen mechanische Ruhe schaffen, während innere Kammersysteme und eine gezielte Bedämpfung dafür sorgen, dass einzelne Frequenzbereiche kontrolliert arbeiten.

Das Ziel ist kein spektakulär aufgedickter Klang, sondern eine Wiedergabe, die sich laut Canton natürlich, offen und präzise im Raum entfaltet. Für Stereo bedeutet das eine stabile Bühne und gute Loslösung vom Lautsprecher. Für Heimkino bedeutet es eine homogenere Verbindung zwischen Front, Center, Surround, Höhenkanälen und Subwoofer.

BC-Hochtöner, ATB-Membranen und Waveguide – Was steckt dahinter?

Im Hochtonbereich setzt Canton bei der neuen Vento Series auf eine schwarze Keramikkalotte, die der Hersteller als BC-Technologie beziehungsweise Black Ceramic bezeichnet. Eine Keramikkalotte wird wegen ihrer hohen Steifigkeit und ihres kontrollierten Resonanzverhaltens eingesetzt. Sie soll feine Details, Obertöne und räumliche Informationen sauber abbilden, ohne dass der Hochton künstlich zugespitzt wirkt. Gerade bei Stimmen, akustischen Instrumenten, Becken oder Rauminformationen entscheidet dieser Bereich wesentlich darüber, ob ein Lautsprecher detailreich oder lediglich hell klingt.

Vor dem Hochtöner sitzt ein neu entwickelter, quadratischer Waveguide. Ein Waveguide ist keine reine optische Fassung, sondern eine akustische Führung. Er beeinflusst, wie der Hochton in den Raum abgestrahlt wird, und soll den Übergang zum Mitteltonbereich gleichmäßiger gestalten. Das ist vor allem für die räumliche Abbildung relevant: Ein Lautsprecher soll nicht nur exakt auf der Mittelachse ausgewogen wirken, sondern auch bei realistischen Hörpositionen im Wohnraum eine stabile Balance behalten.

Im Mittel- und Tieftonbereich verwendet Canton ATB-Membranen, also Aluminium Titanium Black. Diese Membranen sollen Steifigkeit, geringes Gewicht und präzise Impulsverarbeitung verbinden. Eine steife Membran verformt sich weniger, ein geringes Gewicht unterstützt schnelle Reaktionen auf das Musiksignal. Die schwarze Ausführung passt zugleich zur Designsprache der Serie, wichtiger ist aber der technische Anspruch: kontrollierte Dynamik, saubere Mitten und ein Bassbereich, der Substanz bietet, ohne träge zu wirken.

In Summe ergibt sich daraus der technische Kern der neuen Canton Vento Series. Der BC-Hochtöner soll Auflösung und Luftigkeit liefern, der Waveguide die Abstrahlung ordnen, die ATB-Chassis sollen Mittelton, Grundton und Bass präzise abbilden. Genau aus diesem Zusammenspiel entsteht jene Klangidee, die Canton mit „Klang, der sich frei im Raum bewegt“ beschreibt.

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Design und Gehäuse – Ruhige Form, klare Funktion

Die äußere Gestaltung der neuen Canton Vento Series ist nicht bloß eine Frage des Geschmacks. Die gerundete Bugform hat optische und akustische Funktion. Sie lässt die Lautsprecher weicher und wohnraumfreundlicher erscheinen, reduziert harte Kanten und unterstützt zugleich ein kontrolliertes Abstrahlverhalten. Das ist besonders bei Lautsprechern relevant, die nicht in einem akustisch optimierten Studio stehen, sondern in realen Wohnräumen mit Möbeln, reflektierenden Flächen und wechselnden Hörpositionen.

Canton kombiniert diese Form mit hochwertigen Oberflächen und magnetisch befestigten Stoffabdeckungen. Dadurch können die Lautsprecher technisch präsent oder dezent geschlossen auftreten. Gerade bei einer Serie, die auch Center, Wandlautsprecher und Dolby Atmos Lautsprecher umfasst, ist diese gestalterische Einheit wesentlich. Ein Heimkino-System muss heute nicht mehr nach Technikraum aussehen, sondern darf sich in den Wohnraum integrieren.

Die Modelle der Canton Vento Series im Detail

Canton staffelt die neue Vento Series klar nach Raumgröße, Anwendung und Integrationsbedarf. Die drei Standlautsprecher Canton Vento 101, Canton Vento 91 und Canton Vento 81 bilden die klassische Stereo-Basis. Die Kompaktlautsprecher Canton Vento 31 und Canton Vento 21 richten sich an kleinere Räume, hochwertige Zweitanlagen oder Surround-Anwendungen. Für Heimkino-Systeme kommen der Centerlautsprecher Canton Vento 51, der flache Wandlautsprecher Canton Vento 11, der Dolby Atmos Lautsprecher Canton Vento AR 1 sowie der aktive Subwoofer Canton Vento Sub 1 hinzu.

Canton Vento 101 – Das große Standmodell der Serie

Die Canton Vento 101 bildet das Topmodell der neuen Canton Vento Series. Sie ist als 3-Wege-Bassreflexlautsprecher ausgelegt und richtet sich an Hörer, die ein großes, souveränes Stereo-System aufbauen wollen. Zwei 200 mm ATB Tieftöner liefern das Fundament, ein 180 mm ATB Mitteltöner übernimmt den für Stimmen und Instrumente besonders sensiblen Bereich, während der 25 mm BCT Hochtöner für Auflösung und Luftigkeit zuständig ist.

Mit ihrem nach unten abstrahlenden Bassreflexsystem ist die Canton Vento 101 auf kontrollierten Tiefgang und eine gleichmäßigere Raumintegration ausgelegt. Das ist bei einem großen Standlautsprecher nicht nebensächlich, denn kräftiger Bass muss im Wohnraum beherrschbar bleiben. Die Canton Vento 101 ist daher jene Lösung innerhalb der Serie, bei der Canton den Anspruch der Vento Linie am umfassendsten ausspielt: große Bühne, volle Dynamik, tiefer Bass und eine Ausstattung, die auch in größeren Räumen Reserven bietet.

Produkt Canton Vento 101 Akustisches Prinzip 3-Wege-Bassreflex Bassreflex-Abstrahlung nach unten Hochtöner 1 × 25 mm BCT Mitteltöner 1 × 180 mm ATB Tieftöner 2 × 200 mm ATB Nennbelastbarkeit 280 Watt Musikbelastbarkeit 500 Watt Wirkungsgrad 87,4 dB Übertragungsbereich 20 Hz bis 40.000 Hz Übergangsfrequenzen 200 Hz / 3.000 Hz Impedanz 4 bis 8 Ohm Abmessungen 32 × 110 × 51 cm

Canton Vento 91 – Der kräftige Standlautsprecher

Die Canton Vento 91 bleibt ebenfalls beim 3-Wege-Bassreflexkonzept, fällt aber etwas kompakter aus als die Canton Vento 101. Zwei 180 mm ATB Tieftöner, ein 180 mm ATB Mitteltöner und ein 25 mm BCT Hochtöner ergeben eine sehr kräftige, aber wohnraumfreundlichere Auslegung. Damit dürfte die Canton Vento 91 für viele klassische HiFi-Systeme die naheliegende Balance innerhalb der Serie darstellen.

Sie bietet viel Substanz im Tiefton, eine eigenständige Mitteltonsektion und die vollständige Hochtontechnologie der Serie. Das macht sie interessant für mittelgroße bis größere Räume, in denen ein Lautsprecher mit echter Autorität gefragt ist, der aber nicht ganz so raumgreifend auftreten soll wie das Spitzenmodell. Auch für hochwertige Heimkino-Frontkanäle ist die Canton Vento 91 eine sehr passende Wahl, da sie Dynamik und Pegelfestigkeit mit einer noch gut integrierbaren Gehäusegröße verbindet.

Produkt Canton Vento 91 Akustisches Prinzip 3-Wege-Bassreflex Bassreflex-Abstrahlung nach unten Hochtöner 1 × 25 mm BCT Mitteltöner 1 × 180 mm ATB Tieftöner 2 × 180 mm ATB Nennbelastbarkeit 180 Watt Musikbelastbarkeit 340 Watt Wirkungsgrad 87,9 dB Übertragungsbereich 20 Hz bis 40.000 Hz Übergangsfrequenzen 200 Hz / 3.000 Hz Impedanz 4 bis 8 Ohm Abmessungen 30 × 104 × 48 cm

Canton Vento 81 – Schlanker Standlautsprecher mit 3-Wege-Konzept

Die Canton Vento 81 ist der schlankste Standlautsprecher der neuen Canton Vento Series. Auch sie arbeitet als 3-Wege-Bassreflexsystem, setzt aber auf 160 mm ATB Chassis. Dadurch bleibt sie optisch leichter und eignet sich besonders für Räume, in denen ein vollwertiger Standlautsprecher gewünscht ist, das System aber nicht dominant auftreten soll.

Akustisch ist die Canton Vento 81 keineswegs nur die kleine Schwester der größeren Modelle. Sie behält die getrennte 3-Wege-Struktur bei und bietet damit eine sauber aufgeteilte Wiedergabe über Bass, Mittelton und Hochton. Für mittelgroße Räume, hochwertige Wohnraum-HiFi-Systeme oder als Frontlautsprecher in eleganten Heimkino-Installationen ist sie vermutlich das vielseitigste Standmodell der Serie. Sie verbindet den Auftritt eines echten Standlautsprechers mit einer Form, die sich leichter in moderne Wohnumgebungen einfügt.

Produkt Canton Vento 81 Akustisches Prinzip 3-Wege-Bassreflex Bassreflex-Abstrahlung nach unten Hochtöner 1 × 25 mm BCT Mitteltöner 1 × 160 mm ATB Tieftöner 2 × 160 mm ATB Nennbelastbarkeit 140 Watt Musikbelastbarkeit 250 Watt Wirkungsgrad 87,2 dB Übertragungsbereich 23 Hz bis 40.000 Hz Übergangsfrequenzen 200 Hz / 3.000 Hz Impedanz 4 bis 8 Ohm Abmessungen 28 × 99 × 45 cm

Canton Vento 51 – Der Center für Heimkino-Systeme

Der Canton Vento 51 ist der Centerlautsprecher der Serie und damit eine Schlüsselkomponente für jedes Heimkino-Setup auf Basis der neuen Canton Vento Series. Der Center ist im Mehrkanalbetrieb für Dialoge, zentrale Klangereignisse und einen großen Teil der Frontabbildung verantwortlich. Genau deshalb ist es sinnvoll, dass Canton ihn nicht als einfache Ergänzung, sondern als 3-Wege-Bassreflexlautsprecher konzipiert.

Die 3-Wege-Auslegung erlaubt eine klarere Aufgabenverteilung zwischen Hochton, Mittelton und Tiefton. Stimmen sollen dadurch stabil, verständlich und sauber im Bildzentrum stehen, während Effekte und Grundton nicht an Kontur verlieren. Mit 60 cm Breite ist der Canton Vento 51 kein beiläufiger Mini-Center, sondern eine ernsthafte Heimkino-Komponente. In Kombination mit Canton Vento 81, Canton Vento 91 oder Canton Vento 101 kann er eine homogene Frontbühne aufbauen, ohne klanglich aus der Serie herauszufallen.

Produkt Canton Vento 51 Akustisches Prinzip 3-Wege-Bassreflex Bassreflex-Abstrahlung nach hinten Hochtöner 1 × 25 mm BCT Mitteltöner 1 × 180 mm ATB Tieftöner 1 × 180 mm ATB Nennbelastbarkeit 120 Watt Musikbelastbarkeit 200 Watt Wirkungsgrad 86 dB Übertragungsbereich 26 Hz bis 40.000 Hz Übergangsfrequenzen 210 Hz / 3.000 Hz Impedanz 4 bis 8 Ohm Abmessungen 60 × 24 × 39 cm

Canton Vento 31 – Kompaktlautsprecher mit großem Tiefmitteltöner

Die Canton Vento 31 ist der größere Kompaktlautsprecher der Serie und als 2-Wege-Bassreflexsystem ausgelegt. Mit einem 180 mm ATB Tiefmitteltöner und einem 25 mm BCT Hochtöner ist sie klar als vollwertiger HiFi-Lautsprecher gedacht, nicht als bloße Nebenraumlösung. Sie empfiehlt sich für kleinere bis mittlere Räume, für hochwertige Stereo-Systeme mit dezenterer Optik oder als kräftiger Surround-Lautsprecher innerhalb eines Vento Heimkino-Setups.

Ihr Reiz liegt in der Kombination aus kompakter Bauform und ernstzunehmender Tieftonfähigkeit. Der größere Tiefmitteltöner verschafft ihr mehr Fundament und Dynamikreserven als der kleineren Canton Vento 21. Auf passenden Lautsprecherständern kann sie als klassische Kompaktbox arbeiten, in einem Mehrkanalsystem bietet sie sich für rückwärtige Kanäle an, wenn auch im Surround-Bereich ein hochwertiger, tonal passender Lautsprecher gewünscht ist.

Produkt Canton Vento 31 Akustisches Prinzip 2-Wege-Bassreflex Bassreflex-Abstrahlung nach hinten Hochtöner 1 × 25 mm BCT Tiefmitteltöner 1 × 180 mm ATB Nennbelastbarkeit 80 Watt Musikbelastbarkeit 150 Watt Wirkungsgrad 84,1 dB Übertragungsbereich 27 Hz bis 40.000 Hz Übergangsfrequenz 3.000 Hz Impedanz 4 bis 8 Ohm Abmessungen 22 × 40 × 35 cm

Canton Vento 21 – Der kompaktere Regallautsprecher

Die Canton Vento 21 ist der kleinere Kompaktlautsprecher der neuen Canton Vento Series. Sie nutzt ein 2-Wege-Bassreflexsystem mit einem 160 mm ATB Tiefmitteltöner und einem 25 mm BCT Hochtöner. Damit bleibt sie kompakter, behält aber die wesentlichen technischen Merkmale der Serie bei. Sie ist für kleinere Räume, hochwertige kompakte Stereo-Systeme und wohnraumfreundliche Installationen gedacht.

Gerade in Verbindung mit dem Canton Vento Sub 1 kann die Canton Vento 21 eine sehr attraktive Lösung ergeben: kompakt im Auftritt, aber mit erweiterbarem Fundament. Auch als Surround-Lautsprecher in einem Vento Heimkino-System ist sie naheliegend, wenn etwas mehr Volumen als beim flachen Canton Vento 11 gewünscht ist. Für Hörer, die keine großen Standlautsprecher stellen möchten, aber dennoch innerhalb einer hochwertigen Serie bleiben wollen, ist sie der pragmatische Einstieg.

Produkt Canton Vento 21 Akustisches Prinzip 2-Wege-Bassreflex Bassreflex-Abstrahlung nach hinten Hochtöner 1 × 25 mm BCT Tiefmitteltöner 1 × 160 mm ATB Nennbelastbarkeit 60 Watt Musikbelastbarkeit 100 Watt Wirkungsgrad 84,3 dB Übertragungsbereich 32 Hz bis 40.000 Hz Übergangsfrequenz 3.500 Hz Impedanz 4 bis 8 Ohm Abmessungen 19 × 36 × 30 cm

Canton Vento 11 – Flacher Wandlautsprecher für flexible Integration

Die Canton Vento 11 ist als flacher Wandlautsprecher konzipiert und arbeitet deshalb geschlossen. Das ist für diese Anwendung sinnvoll, weil keine Bassreflexöffnung auf den Wandabstand reagieren muss. Mit nur 9 cm Tiefe lässt sie sich deutlich unauffälliger integrieren als ein klassischer Kompaktlautsprecher und bleibt dennoch Teil der Canton Vento Series.

Damit eignet sich die Canton Vento 11 für Surround-Kanäle, für dezente Musikzonen oder für Installationen, bei denen Lautsprecher möglichst nah an der Wand eingesetzt werden sollen. Sie kann eine sehr praktische Rolle spielen, weil hochwertige Lautsprechersysteme im Wohnraum oft nicht an der Klangqualität scheitern, sondern an der Frage der Integration. Die Canton Vento 11 liefert hier die flache, formal passende Lösung innerhalb derselben Serie.

Produkt Canton Vento 11 Akustisches Prinzip 2-Wege geschlossen Hochtöner 1 × 25 mm BCT Tiefmitteltöner 1 × 160 mm ATB Nennbelastbarkeit 60 Watt Musikbelastbarkeit 100 Watt Wirkungsgrad 84,1 dB Übertragungsbereich 40 Hz bis 40.000 Hz Übergangsfrequenz 3.000 Hz Impedanz 4 bis 8 Ohm Abmessungen 20 × 36 × 9 cm

Canton Vento AR 1 – Höhenkanal für Dolby Atmos

Der Canton Vento AR 1 erweitert die Canton Vento Series um einen eigenen Dolby Atmos Lautsprecher. Er kann als Aufsatzlautsprecher genutzt werden, um über Deckenreflexionen eine Höhenebene zu erzeugen, oder in geeigneten Setups direkt für Höhenkanäle eingesetzt werden. Wichtig ist hier weniger die reine Größe, sondern die Systemlogik: Auch die Höheninformation bleibt klanglich innerhalb der Vento Familie.

Gerade bei Dolby Atmos Setups entscheidet die Abstimmung der Höhenkanäle darüber, ob der räumliche Eindruck glaubwürdig wirkt oder sich Effekte vom restlichen Klangbild lösen. Der Canton Vento AR 1 ist deshalb nicht bloß Zubehör, sondern ein wichtiger Baustein für jene Anwender, die aus der Canton Vento Series ein vollständiges immersives Heimkino-System aufbauen wollen. Das geschlossene 2-Wege-Konzept mit ATB Tiefmitteltöner und BCT Hochtöner passt dabei zur kompakten Bauform und zur flexiblen Platzierung.

Produkt Canton Vento AR 1 Akustisches Prinzip 2-Wege geschlossen Hochtöner 1 × 25 mm BCT Tiefmitteltöner 1 × 160 mm ATB Nennbelastbarkeit 60 Watt Musikbelastbarkeit 100 Watt Wirkungsgrad 84,5 dB Übertragungsbereich 50 Hz bis 30.000 Hz Übergangsfrequenz 3.000 Hz Impedanz 4 bis 8 Ohm Abmessungen 19 × 27 × 16 cm

Canton Vento Sub 1 – Aktiver Subwoofer mit Passivmembran

Der Canton Vento Sub 1 ist der aktive Tieftonpartner der neuen Canton Vento Series. Er arbeitet mit einem 310 mm ATB Tieftöner und Passivmembran, bietet eine regelbare Übergangsfrequenz und ist damit sowohl für Heimkino-Systeme als auch für kompakte Stereo-Setups interessant. Seine Aufgabe ist nicht nur mehr Bass, sondern ein kontrolliertes Fundament, das sich in das Gesamtbild einfügt.

In einem Heimkino-System übernimmt der Canton Vento Sub 1 die tiefsten Effekte und entlastet die übrigen Lautsprecher. In einem Stereo-Setup mit Canton Vento 21 oder Canton Vento 31 kann er den Frequenzumfang erweitern, ohne dass große Standlautsprecher erforderlich werden. Die Kombination aus aktivem Tieftöner, Passivmembran und regelbarer Übergangsfrequenz soll eine flexible Anpassung an Raum und Hauptlautsprecher ermöglichen.

Produkt Canton Vento Sub 1 Akustisches Prinzip Subwoofer mit Bassreflex und Passivmembran Tieftöner 1 × 310 mm ATB Nennbelastbarkeit 250 Watt Musikbelastbarkeit 400 Watt Wirkungsgrad 92,1 dB Übertragungsbereich 20 Hz bis 200 Hz Übergangsfrequenz 50 Hz bis 200 Hz regelbar Abmessungen 43 × 51 × 51 cm

Foto © Bang & Olufsen | Canton Vento Series

Alle Vorteile auf einen Blick

komplette Lautsprecherfamilie für Stereo, Heimkino und Dolby Atmos

drei Standlautsprecher für unterschiedliche Raumgrößen

zwei Kompaktlautsprecher für klassische HiFi-Systeme und Surround-Anwendungen

eigener Centerlautsprecher für stimmige Heimkino-Setups

flacher Wandlautsprecher für dezente Integration

Dolby Atmos Lautsprecher innerhalb derselben Serie

aktiver Subwoofer mit Passivmembran und regelbarer Übergangsfrequenz

BC-Hochtöner beziehungsweise Black Ceramic Hochtöner

ATB-Membranen aus Aluminium Titanium Black

neu entwickelter quadratischer Waveguide für kontrollierte Abstrahlung

gebogene Mehrschicht-MDF-Gehäuse mit Resonanzkontrolle

magnetisch befestigte Stoffabdeckungen

einheitliche Designsprache über alle Modelle hinweg

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Canton Vento Series ist laut Canton ab sofort über autorisierte Fachhändler erhältlich. Die Preise verstehen sich jeweils pro Stück. Der Canton Vento AR 1 startet bei € 600,-, der flache Canton Vento 11 bei € 650,-. Die Kompaktlautsprecher Canton Vento 21 und Canton Vento 31 werden mit € 800,- beziehungsweise ab € 900,- angeboten. Der Center Canton Vento 51 kostet € 1.500,-. Bei den Standlautsprechern beginnt die Serie mit dem Canton Vento 81 ab € 2.000,-, darüber folgen Canton Vento 91 ab € 2.400,- und Canton Vento 101 ab € 3.000,-. Der aktive Subwoofer Canton Vento Sub 1 wird mit € 2.200,- angegeben.

Fazit

Die neue Canton Vento Series ist vor allem deshalb interessant, weil Canton sie konsequent als vollständige Lautsprecherfamilie aufstellt. Sie funktioniert nicht nur als klassische HiFi-Serie mit Stand- und Kompaktlautsprechern, sondern auch als Basis für ein durchgängig abgestimmtes Heimkino-System inklusive Center, Wandlautsprecher, Dolby Atmos Lautsprecher und Subwoofer.

Der Hersteller greift mit „Klang, der sich frei im Raum bewegt“ eine starke klangliche Leitidee auf. Entscheidend ist, dass diese Idee nicht allein über Sprache transportiert wird, sondern über konkrete Konstruktion: gerundete Gehäuse, gebogene Mehrschicht-MDF-Strukturen, BC-Hochtöner, ATB-Membranen und ein neuer Waveguide für kontrollierte Abstrahlung.

Damit positioniert sich die Canton Vento Series als moderne, breit ausgelegte HiFi- und Heimkino-Linie für Anwender, die nicht nur ein einzelnes Lautsprecherpaar suchen, sondern ein System, das wachsen kann. Genau darin liegt ihre Stärke.

Produkt Canton Vento Series Preis Canton Vento AR 1 € 600,- pro Stück

Canton Vento 11 € 650,- pro Stück

Canton Vento 21 € 800,- pro Stück

Canton Vento 31 ab € 900,- pro Stück

Canton Vento 51 € 1.500,- pro Stück

Canton Vento 81 ab € 2.000,- pro Stück

Canton Vento 91 ab € 2.400,- pro Stück

Canton Vento 101 ab € 3.000,- pro Stück

Canton Vento Sub 1 € 2.200,- pro Stück

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