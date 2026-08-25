In aller Kürze CANVAS HiFi macht aus BACCH 3D eine erweiterbare Dolby Atmos Heimkino-Lösung. BACCH 3D übernimmt weiterhin die komplette Front, während Almando InMedio diskrete Surround- und Height-Kanäle an externe Aktivlautsprecher verteilt. Mit System Audio steht zugleich ein Partner bereit, der speziell auf CANVAS HiFi abgestimmte Silverback Lautsprecher anbieten soll.

CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround und schlägt damit ein neues Kapitel für sein bislang bewusst zwischen HiFi-System, TV-Audiolösung und Designobjekt positioniertes Konzept rund um CANVAS und CANVAS L auf. Die bislang vor allem auf eine außergewöhnlich weitläufige dreidimensionale Frontbühne konzentrierte Lösung soll künftig mit echten diskreten Surround- und Height-Kanälen kombiniert werden und damit den Schritt hin zu einem modular aufgebauten immersiven Heimkino vollziehen. BACCH 3D bleibt dabei das entscheidende Element an der Front: CANVAS HiFi übernimmt Front links, Center, Front rechts und den Bassbereich, während zusätzliche Aktivlautsprecher jene Kanäle wiedergeben, die tatsächlich seitlich, hinter oder oberhalb des Hörplatzes positioniert sein sollen.

Für diese Erweiterung arbeitet CANVAS HiFi mit zwei spezialisierten Partnern zusammen. Gemeinsam mit dem deutschen Elektronik-Spezialisten almando GmbH wurde Almando InMedio entwickelt, eine neue Steuerzentrale für Decodierung, Signalverteilung und die Integration der zusätzlichen Kanäle. Parallel dazu kooperiert CANVAS HiFi mit System Audio A/S, dessen aktive System Audio SA Silverback Speaker nicht nur technisch, sondern in eigens vorgesehenen Ausführungen auch gestalterisch auf die CANVAS Plattform abgestimmt werden sollen.

Key Facts CANVAS HiFi BACCH 3D

CANVAS HiFi BACCH 3D mit neuer Erweiterung für Dolby Surround und Dolby Atmos

BACCH 3D übernimmt Front links, Center, Front rechts und Bass

Diskrete Side-, Rear- und Height-Kanäle über externe Aktivlautsprecher

Almando InMedio für Decodierung, Signalverteilung und Systemintegration

Dolby Atmos bis 7.1.4, MPEG-H sowie 3D Audio / Auro-3D

Einbindung aktiver Lautsprecher kabelgebunden oder drahtlos über WiSA HT

Kooperation mit System Audio für speziell angepasste Silverback Lautsprecher

HDMI eARC/ARC, koaxial S/PDIF, Line In und achtkanaliger Analogausgang

B&O PowerLink einschließlich Datensignal und B&O Wireless PowerLink

Apple AirPlay, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect

Öffentliche Premiere auf der IFA 2026 in Berlin

Schrittweise Verfügbarkeit ab Ende 2026

BACCH 3D bleibt das Herzstück an der Front

Die entscheidende Idee hinter der neuen Lösung ist, dass CANVAS HiFi nicht versucht, ein komplettes Dolby Atmos System ausschließlich virtuell abzubilden. BACCH 3D bleibt vielmehr genau dort im Einsatz, wo die Technologie ihre besondere Stärke ausspielen soll: vor dem Hörplatz.

BACCH 3D arbeitet laut CANVAS HiFi grundlegend anders als klassische Virtual-Surround-Verfahren. Die Technologie kontrolliert die akustische Wechselwirkung zwischen linkem und rechtem Ohr und soll dadurch eine deutlich breitere und dreidimensional präzisere Frontbühne erzeugen. Separate Lautsprecher links und rechts neben dem Fernseher sollen dafür ebenso wenig erforderlich sein wie eine gezielte Nutzung von Reflexionen an den Raumwänden.

Dieses Prinzip bleibt auch bei der neuen Surround-Erweiterung erhalten. Die CANVAS übernimmt weiterhin Front links, Center, Front rechts und den Bassbereich aus einer integrierten Lösung. Jene Kanäle hingegen, deren Aufgabe tatsächlich darin besteht, Klänge seitlich, hinter oder oberhalb des Hörplatzes zu platzieren, werden über eigenständige aktive Lautsprecher wiedergegeben. Je nach Konfiguration können diese als Side-, Rear- oder Height-Kanäle eingesetzt werden.

Damit verbindet CANVAS HiFi zwei Ansätze, die bislang vielfach getrennt voneinander betrachtet werden: eine ausgesprochen reduzierte Installation unmittelbar rund um den Fernseher und echte diskrete Mehrkanal-Wiedergabe rund um den Hörplatz.

Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround

Almando InMedio wird zur zentralen Schaltstelle

Möglich wird diese Erweiterung durch Almando InMedio. Die neue Steuereinheit wurde gemeinsam mit almando GmbH entwickelt und bildet das technische Bindeglied zwischen der CANVAS, dem eingehenden Surround-Signal und den zusätzlichen Aktivlautsprechern.

Die Elektronik lässt sich laut Hersteller unauffällig im CANVAS Converter Bracket unterbringen. Dort übernimmt sie die Decodierung und Verteilung des Mehrkanal-Signals und sorgt dafür, dass die jeweils relevanten Kanäle an CANVAS HiFi beziehungsweise an die externen Lautsprecher weitergeleitet werden.

Gerade diese Integration passt zur bisherigen Philosophie des Systems. Auch wenn aus der CANVAS künftig ein wesentlich umfangreicheres Heimkino entstehen kann, soll die dafür erforderliche Elektronik rund um das Display möglichst wenig sichtbar sein.

Dolby Atmos bis 7.1.4 und weitere 3D-Audio-Formate

Aus den technischen Angaben des Press Kits geht hervor, dass Almando InMedio Dolby Atmos bis zu einer Konfiguration mit 7.1.4 Kanälen unterstützt. Darüber hinaus werden MPEG-H sowie 3D Audio beziehungsweise Auro-3D angeführt.

Damit ist die neue Lösung keineswegs nur für eine einfache Ergänzung um zwei Rear-Speaker gedacht. CANVAS HiFi schafft vielmehr die Grundlage für ein tatsächlich umfangreiches immersives Heimkino, bei dem neben den Surround-Kanälen auch mehrere Height-Kanäle genutzt werden können.

Das unterscheidet den neuen Ansatz wesentlich von klassischen Erweiterungen kompakter TV-Audiosysteme, die vielfach auf einige wenige proprietäre Rear-Speaker und einen zusätzlichen Subwoofer beschränkt bleiben.

Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround

Umfangreiche Schnittstellen für die AV-Integration

Almando InMedio versteht sich zugleich als Connectivity Hub für eine umfassendere AV-Installation. Zum Fernseher beziehungsweise zur zentralen Quelle steht HDMI eARC beziehungsweise ARC zur Verfügung. Hinzu kommen ein koaxialer S/PDIF-Eingang und ein analoger Line In über Cinch.

Für die analoge Signalausgabe sind acht Kanäle über RJ45 vorgesehen, die mit B&O kompatibel sind und sich über entsprechende Adapterkabel auch auf Cinch führen lassen. Zusätzlich steht ein optischer Digitalausgang zur Verfügung, der unter anderem für den CANVAS HiFi Mode vorgesehen ist.

Auch die Integration von Komponenten aus dem Umfeld von Bang & Olufsen wurde berücksichtigt. Almando InMedio unterstützt B&O PowerLink einschließlich Datensignal sowie B&O Wireless PowerLink. Für weiterführende Installationen gibt es zudem separate 12 V Trigger für Audio- und Video-Komponenten, beispielsweise zur Steuerung externer Verstärker oder einer motorisierten Projektionsleinwand.

Ein integrierter 1 Gbit LAN Switch unterstreicht den Anspruch, Almando InMedio nicht lediglich als Dolby Decoder, sondern als zentrale Elektronik einer umfassenderen Installation zu positionieren.

Streaming ist ebenfalls Teil von Almando InMedio

Auch Streaming-Funktionen sind direkt in Almando InMedio integriert. Das Press Kit führt Apple AirPlay, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect an, ergänzt um Webradio und Podcasts. Die Konfiguration erfolgt über die Almando Play App.

Darüber hinaus unterstützt das System mehrere Hörpositionen beziehungsweise Zonen und grundlegende Multiroom-Funktionen. Das Signalmanagement soll automatisch erfolgen, sodass für den normalen Betrieb keine zusätzliche externe Steuerung erforderlich ist.

Die Rolle von Almando InMedio reicht damit deutlich über die reine Bereitstellung zusätzlicher Surround-Kanäle hinaus. Die Lösung soll CANVAS HiFi vielmehr stärker für größere AV-Installationen öffnen und dabei Fernseher, Streaming, Mehrkanal-Audio und zusätzliche Aktivlautsprecher über eine zentrale Plattform zusammenführen.

Offene Plattform statt geschlossenem Surround-System

Dass CANVAS HiFi die neue Lösung nicht als proprietäres Ökosystem aufbauen will, gehört zu den interessantesten Aspekten der Erweiterung. Anwender sollen ausdrücklich nicht auf Lautsprecher eines einzigen Herstellers festgelegt werden.

Kompatible aktive Lautsprecher können laut CANVAS HiFi entweder kabelgebunden oder drahtlos über WiSA HT eingebunden werden. Dadurch lässt sich das System schrittweise an die eigenen Anforderungen anpassen – von der CANVAS als eigenständiger Stereo- und TV-Audiolösung über eine vergleichsweise kompakte Surround-Konfiguration bis hin zum vollständigen Heimkino mit mehreren Surround- und Atmos-Kanälen.

CANVAS HiFi CEO Laust Nielsen stellt diesen offenen Ansatz ausdrücklich ins Zentrum der neuen Plattform. Man wolle kein weiteres geschlossenes Surround-Ökosystem schaffen, sondern BACCH 3D mit etablierten Dolby Formaten verbinden und den Kunden möglichst große Freiheit bei Lautsprechern und Konfiguration gewähren.

Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround

System Audio A/S als bevorzugter Partner für die Surround-Lautsprecher

Offenheit bedeutet allerdings nicht, dass CANVAS HiFi auf einen speziell abgestimmten Lautsprecherpartner verzichtet. Zeitgleich mit der Surround-Erweiterung kündigt das Unternehmen eine Kooperation mit dem ebenfalls dänischen Spezialisten System Audio A/S an.

Dessen aktive und drahtlose Silverback Lautsprecher sollen sich als besonders naheliegende Ergänzung für die neue CANVAS Surround-Plattform empfehlen. Dabei beschränkt sich die Zusammenarbeit nicht auf technische Kompatibilität. Ausgewählte Silverback Modelle sollen in speziellen Ausführungen erhältlich sein, die gestalterisch an CANVAS HiFi angepasst werden.

Vorgesehen sind unter anderem dieselben Kvadrat Textilien, Farben und Holzoberflächen, die CANVAS HiFi bereits für die Fronten seiner eigenen Systeme anbietet. Damit sollen Front-, Rear-, Surround- und Height-Lautsprecher nicht nur akustisch zusammenarbeiten, sondern auch optisch als zusammengehörige Lösung erscheinen.

Gerade bei CANVAS HiFi ist dieser Aspekt mehr als reine Kosmetik. Das System wurde von Beginn an mit dem Anspruch entwickelt, sich nicht wie klassische HiFi-Technik in den Wohnraum zu stellen, sondern sich gestalterisch in diesen einzufügen. CANVAS bietet dafür insgesamt 13 Oberflächenvarianten: Textil in Schwarz oder Hellgrau, acht Farben mit Stoffen von Kvadrat sowie Holzlamellen in heller Eiche, Mahagoni oder Walnuss.

System Audio Silverback für Side, Rear und Height

Für den im Press Kit beschriebenen System Audio SA Silverback Lautsprecher nennt der Hersteller eine Verstärkerleistung von 80 W und einen Frequenzbereich von 45 Hz bis 25.000 Hz bei ±1,5 dB. Der kompakte Zwei-Wege-Aktivlautsprecher setzt auf einen 5,5 Zoll Silverback 3.6 Tief-/Mitteltöner und einen 1 Zoll DXT Ti Soft-Dome-Hochtöner.

Die drahtlose Übertragung erfolgt über WiSA HT, zusätzlich steht ein analoger Line-Eingang zur Verfügung. Ein Wandhalter ist bereits integriert, zudem ist der Lautsprecher für den W.5 Bracket vorbereitet.

Mit Abmessungen von 21 × 32,5 × 13,5 cm fällt die Lösung kompakt genug aus, um sie vergleichsweise unauffällig als Side-, Rear- oder Height-Lautsprecher in eine Wohnrauminstallation zu integrieren.

Die Kooperation zwischen CANVAS HiFi und System Audio zielt damit erkennbar auf mehr als eine bloße technische Empfehlung ab. Die zusätzlichen Lautsprecher sollen sich möglichst selbstverständlich in dieselbe gestalterische Sprache einfügen wie die zentrale CANVAS vor dem Fernseher.

Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround

Vom BACCH 3D System zum vollständigen Dolby Atmos Heimkino

Mit der neuen Erweiterung verschiebt sich die Positionierung von CANVAS HiFi deutlich. Bislang war das System vor allem eine Alternative zu klassischen Stereo-Lautsprechern und hochwertigen Soundbars, wobei BACCH 3D für die ungewöhnlich räumliche Darstellung der Front verantwortlich zeichnet.

Nun wird aus diesem Konzept eine Plattform, die sich bis hin zum vollständigen Dolby Atmos Heimkino ausbauen lässt. Und gerade dabei bleibt die ursprüngliche Idee erhalten: Ein traditionelles Surround-System benötigt typischerweise AV-Receiver, Front links, Front rechts, Center, Subwoofer und anschließend weitere Surround- und Height-Lautsprecher. Bei CANVAS HiFi soll ein erheblicher Teil dieses Aufwands in der zentralen Frontlösung verschwinden.

Nur jene Lautsprecher, deren physische Position im Raum für die räumliche Abbildung tatsächlich entscheidend ist, werden zusätzlich installiert. Damit wird BACCH 3D nicht durch Dolby Atmos ersetzt, sondern bildet vielmehr weiterhin die Grundlage der Front, während Dolby Atmos die räumliche Wiedergabe rund um und oberhalb des Hörplatzes ergänzt.

Genau diese Kombination dürfte der eigentliche Reiz von CANVAS HiFi BACCH 3D mit Dolby Atmos Surround sein.

Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert BACCH 3D um Dolby Atmos Surround

Weltpremiere auf der IFA 2026 in Berlin

Die neue CANVAS HiFi Surround-Lösung wird erstmals im Rahmen der IFA 2026 in Berlin öffentlich präsentiert. Ab dem 4. September 2026 will CANVAS HiFi dort demonstrieren, wie BACCH 3D an der Front mit diskreten Surround-Kanälen in einer gemeinsamen Installation kombiniert werden kann.

Auch die Kooperation mit System Audio und die speziell vorgesehenen Silverback Varianten sollen bei dieser Gelegenheit erstmals öffentlich gezeigt werden. Die neuen Lösungen und Erweiterungsprodukte sollen anschließend schrittweise ab Ende 2026 verfügbar werden.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

BACCH 3D bleibt für die Front verantwortlich: Front links, Center, Front rechts und Bass werden weiterhin von CANVAS HiFi übernommen.

Front links, Center, Front rechts und Bass werden weiterhin von CANVAS HiFi übernommen. Echte Dolby Atmos Kanäle: Side-, Rear- und Height-Kanäle werden über physische Aktivlautsprecher wiedergegeben.

Side-, Rear- und Height-Kanäle werden über physische Aktivlautsprecher wiedergegeben. Dolby Atmos bis 7.1.4: Auch umfangreiche immersive Heimkino-Konfigurationen sind vorgesehen.

Auch umfangreiche immersive Heimkino-Konfigurationen sind vorgesehen. Offene Plattform: Kompatible Aktivlautsprecher lassen sich kabelgebunden oder drahtlos über WiSA HT einsetzen.

Kompatible Aktivlautsprecher lassen sich kabelgebunden oder drahtlos über WiSA HT einsetzen. Almando InMedio als zentrale Elektronik: Decodierung, Signalverteilung, Streaming und AV-Integration werden in einer Lösung zusammengeführt.

Decodierung, Signalverteilung, Streaming und AV-Integration werden in einer Lösung zusammengeführt. System Audio als abgestimmter Partner: Spezielle Silverback Varianten sollen technisch und optisch auf CANVAS HiFi zugeschnitten werden.

Spezielle Silverback Varianten sollen technisch und optisch auf CANVAS HiFi zugeschnitten werden. Hohe Integrationsfähigkeit: HDMI eARC/ARC, B&O PowerLink, acht analoge Ausgangskanäle, Netzwerk und 12 V Trigger erlauben umfangreiche Installationen.

HDMI eARC/ARC, B&O PowerLink, acht analoge Ausgangskanäle, Netzwerk und 12 V Trigger erlauben umfangreiche Installationen. Wohnraumfreundliches Konzept: Trotz Dolby Atmos bleibt der Bereich unmittelbar rund um den Fernseher auf eine zentrale CANVAS Lösung reduziert.

Preis und Verfügbarkeit

CANVAS HiFi wird die neue BACCH 3D Surround-Lösung gemeinsam mit Almando InMedio und der Kooperation mit System Audio erstmals ab dem 4. September 2026 auf der IFA 2026 in Berlin öffentlich präsentieren. Die verschiedenen Lösungen und Erweiterungsprodukte sollen anschließend schrittweise ab Ende 2026 verfügbar werden.

Für Almando InMedio steht bislang noch kein Preis fest. Laut Press Kit soll dieser zur Markteinführung im weiteren Verlauf des Jahres bekanntgegeben werden, wobei mehrere Varianten geplant sind.

Für die vom Hersteller genannten Lautsprecher-Systeme System Audio SA Silverback Ausführung werden € 1.999,- pro Paar in Schwarz beziehungsweise Weiß, € 2.199,- pro Paar mit Kvadrat Bespannung sowie € 2.499,- pro Paar mit Holzoberfläche genannt.

Wir meinen…

BACCH 3D war bislang das Merkmal, mit dem sich CANVAS HiFi besonders deutlich von klassischen Soundbars und konventionellen TV-Audiosystemen absetzte. Mit Dolby Atmos Surround wird dieses Konzept nun nicht verworfen, sondern sinnvoll erweitert: Die CANVAS bleibt für jene Aufgabe zuständig, für die BACCH 3D entwickelt wurde – eine große, dreidimensionale Frontbühne –, während physische Lautsprecher dort hinzukommen, wo Surround und Height tatsächlich aus anderen Richtungen kommen sollen.

Ebenso wichtig ist, wie CANVAS HiFi diesen Ausbau angeht. almando GmbH liefert die zentrale Elektronik und System Audio A/S einen speziell abgestimmten Lautsprecherpartner, ohne dass daraus ein geschlossenes System entsteht. Genau diese Offenheit dürfte für eine Plattform, die sich vom vergleichsweise einfachen TV-Setup bis zum Dolby Atmos Heimkino entwickeln soll, von erheblicher Bedeutung sein.

Damit wird CANVAS HiFi BACCH 3D mit Dolby Atmos zu weit mehr als einer zusätzlichen Funktion auf einer Feature-Liste. Es ist vielmehr der Schritt von einer außergewöhnlichen Frontlösung zu einem vollständigen Heimkino-Konzept, das sich weiterhin deutlich von der üblichen Kombination aus AV-Receiver, Center, Frontlautsprechern und separatem Subwoofer unterscheidet.

Produkt CANVAS und CANVAS L All-in-One System für Dolby Atmos Surround Preis CANVAS All-in-One System ab € 3.399,-

CANVAS L All-in-One System ab € 5.999,-

Almando InMedio k. A.

System Audio Silverback SA Schwarz/Weiß € 1.999,- pro Paar

System Audio Silverback SA Kvadrat € 2.199,- pro Paar

System Audio Silverback SA Holz € 2.499,- pro Paar

Technische Daten – Almando InMedio

Produkt Almando InMedio Charakterisierung Surround-, Signalmanagement- und Connectivity Hub für CANVAS HiFi BACCH 3D Surround-Formate Dolby Atmos bis 7.1.4, MPEG-H, 3D Audio / Auro-3D CANVAS Integration CANVAS HiFi BACCH 3D kompatibel HDMI HDMI eARC / ARC Digitaleingang koaxial S/PDIF Analogeingang Line In über Cinch Analoger Audioausgang acht Kanäle über RJ45, B&O-kompatibel; Cinch über Adapterkabel Digitalausgang optisch, unter anderem für CANVAS HiFi Mode Wireless Audio WiSA HT, B&O Wireless PowerLink B&O Integration B&O PowerLink einschließlich Datensignal Streaming Apple AirPlay, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect Internet Audio Webradio und Podcasts Netzwerk integrierter 1 Gbit LAN Switch Hörpositionen/Zonen mehrere Hörpositionen und Zonen, grundlegende Multiroom-Funktion Signalmanagement automatisch Steuerung Almando Play App Trigger getrennte 12 V Trigger für Audio und Video Line Out über RJ45

Technische Daten System Audio SA Silverback

Produkt System Audio SA Silverback Speaker Charakterisierung kompakter Zwei-Wege-Aktivlautsprecher für die CANVAS HiFi Surround-Plattform Verstärkerleistung 80 W Frequenzbereich 45 Hz bis 25.000 Hz, ±1,5 dB Konzept Zwei-Wege-Aktivlautsprecher Wireless WiSA HT Analogeingang Line In Tief-/Mitteltöner 1 × Silverback 3.6, 5,5 Zoll Hochtöner 1 × DXT Ti, 1 Zoll Soft Dome Wandmontage integrierte Wandhalterung, vorbereitet für W.5 Bracket Abmessungen 21 × 32,5 × 13,5 cm Standby-Leistungsaufnahme < 2 W Verpackung Paar

Marke Canvas HiFi Hersteller Canvas HiFi Vertrieb inveoo GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle CANVAS HiFi