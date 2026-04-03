In aller Kürze CANVAS HiFi veröffentlicht eine neue Firmware für CANVAS. Im Fokus stehen Organic Master Tuning, eine neue App, verbesserte Raumkorrektur, Soundprofile für verschiedene Frontgrills sowie zahlreiche Optimierungen für Bedienung, Streaming und Home Cinema.

Moderne Audio-Lösungen werden längst nicht mehr nur über Chassis, Verstärker oder Gehäuse definiert. Ebenso entscheidend ist heute jene Ebene, mit der Nutzer Tag für Tag tatsächlich arbeiten: die Software. Genau hier setzt CANVAS HiFi nun bei CANVAS an. Die neue Firmware versteht sich nicht als bloße Pflege im Hintergrund, sondern als breit angelegte Weiterentwicklung, die Klangabstimmung, App-Bedienung, Raumkorrektur, Einrichtungsprozess und das Verhalten im täglichen Betrieb gleichermaßen adressiert. Auffällig ist dabei vor allem, wie konsequent CANVAS HiFi an jenen Stellen ansetzt, die im praktischen Einsatz tatsächlich relevant werden, also dort, wo aus einer technisch überzeugenden Lösung eine im Alltag wirklich runde Lösung werden kann.

Key Facts

Neue Firmware für CANVAS ab sofort verfügbar.

Neue App mit vollständig überarbeiteter Benutzerführung.

Organic Master Tuning als zusätzliche Klangabstimmung neben Neutral Master Tuning.

Individuelle Soundprofile für die drei Frontgrill-Varianten.

Loudness lässt sich nun gezielt ein- und ausschalten.

BACCH 3D Plus soll für mehr Räumlichkeit und bessere Kanaltrennung sorgen.

Verbesserte Raumkorrektur mit Auswahl verschiedener Raumgrößen.

Neuer Setup Guide für eine einfachere Inbetriebnahme.

Zusätzliche Optimierungen für Input Switching, Fernbedienung, Google Cast und Factory Reset.

Organic Master Tuning als neue klangliche Ausrichtung

Im Zentrum der neuen Firmware steht das Organic Master Tuning. CANVAS HiFi ergänzt damit die bisherige neutrale Abstimmung um eine zweite, bewusst anders gedachte Variante. Laut Hersteller ist Neutral Master Tuning für kompromisslose Genauigkeit unter kontrollierten Bedingungen ausgelegt, während Organic Master Tuning reale Wohnumgebungen und typische häusliche Akustik stärker berücksichtigen soll. Genau darin liegt die eigentliche Relevanz dieser Funktion. Denn ein System wie CANVAS arbeitet eben nicht im reflexionsarmen Labor, sondern im Wohnzimmer, im offenen Wohnraum oder in akustisch alles andere als idealen Umgebungen. Dass CANVAS HiFi dafür eine gesonderte Abstimmung anbietet, ist weit mehr als ein zusätzlicher Klangmodus, sondern Ausdruck eines Ansatzes, der Praxisbedingungen sehr bewusst einbezieht.

Für technisch interessierte Nutzer ist das vor allem deshalb spannend, weil hier nicht einfach Effekthascherei betrieben wird. Vielmehr wird die Frage gestellt, ob maximale Neutralität in jedem Raum tatsächlich die sinnvollste Lösung ist, oder ob eine auf reale Wohnverhältnisse abgestimmte Variante im Alltag nicht oft das stimmigere Ergebnis liefert. Genau diese Wahlfreiheit macht Organic Master Tuning zu einer der interessantesten Neuerungen der aktuellen Firmware.

Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert CANVAS per Firmware Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert CANVAS per Firmware Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert CANVAS per Firmware Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert CANVAS per Firmware Foto © Canvas HiFi | CANVAS HiFi erweitert CANVAS per Firmware

Neue App als Herzstück der täglichen Nutzung

Parallel zur Firmware führt CANVAS HiFi eine neue App ein, die laut den vorliegenden Informationen von Grund auf neu entwickelt wurde. Sie soll übersichtlicher, intuitiver und im Alltag leichter zu handhaben sein. Gerade bei einem System wie CANVAS, das sich an der Schnittstelle von hochwertiger Audiowiedergabe, Streaming, TV-Ton und Wohnraumintegration bewegt, ist das ein zentraler Punkt. Denn nicht nur der Klang entscheidet darüber, wie überzeugend eine Lösung wirkt, sondern ebenso, wie schnell sich Funktionen finden lassen, wie sauber Menüs aufgebaut sind und wie direkt sich das System steuern lässt.

Besonders sinnvoll wirkt dabei eine auf den ersten Blick unscheinbare Verbesserung: Die App merkt sich, welches Gerät zuletzt verbunden war. Damit entfällt das wiederholte manuelle Auswählen der Einheit bei jedem Neustart. Genau solche Details erzeugen im Alltag jenen Komfort, der oft stärker ins Gewicht fällt als spektakuläre Schlagworte. Die neue App ist damit nicht bloß eine hübschere Oberfläche, sondern ein wesentlicher Baustein dafür, CANVAS insgesamt souveräner und zugänglicher wirken zu lassen.

Mehr Präzision im Detail: Frontgrills, Loudness und BACCH 3D Plus

Bemerkenswert ist auch, dass CANVAS HiFi mit der neuen Firmware auf Aspekte eingeht, die im Alltag oft unterschätzt werden. So berücksichtigt das System nun, dass die drei verfügbaren Frontgrill-Varianten das akustische Verhalten jeweils auf eigene Weise beeinflussen. Entsprechend hinterlegt die neue App individuelle Soundprofile für jede dieser Ausführungen. Das ist technisch nur konsequent, denn gestalterische Entscheidungen dürfen bei einem anspruchsvollen System nicht zum akustischen Blindflug werden. Wer zwischen verschiedenen Frontlösungen wählt, soll künftig also nicht nur optisch, sondern auch klanglich präziser abgestimmt hören können.

Hinzu kommt eine gezielte Loudness-Funktion mit Ein- und Ausschaltmöglichkeit. Laut Hersteller kann das insbesondere beim Filmton und bei geringen Lautstärken relevant sein, weil sich die Sprachverständlichkeit verbessert, wenn Loudness deaktiviert wird. Gerade im Wohnraum, wo häufig nicht mit hohen Pegeln gehört wird, ist das ein praxisnahes Werkzeug und keine bloße technische Randnotiz.

Mit BACCH 3D Plus führt CANVAS HiFi zudem eine weiterentwickelte Fassung der bekannten Technologie ein. Diese soll eine verbesserte Kanaltrennung und eine größere räumliche Darstellung ermöglichen. Das passt schlüssig zur Gesamtstrategie der Firmware, denn hier wird nicht nur an der tonalen Balance gearbeitet, sondern ebenso an der räumlichen Wirkung und damit an einem der wichtigsten Aspekte moderner, wohnraumfreundlicher Audiolösungen.

Raumkorrektur und Setup Guide konsequent praxisnah gedacht

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einrichtung und akustischen Anpassung. CANVAS HiFi ergänzt die Raumkorrektur um drei Raumgrößen-Kategorien, die beim Start der Kalibrierung gewählt werden können. Ziel ist laut Hersteller eine effizientere und besser passende Korrektur. Für Nutzer ist das vor allem deshalb interessant, weil Einmesssysteme nur dann wirklich akzeptiert werden, wenn sie verständlich geführt sind und nicht unnötig kompliziert wirken. Die neue Struktur deutet darauf hin, dass CANVAS HiFi die Einmessung stärker an nachvollziehbaren Alltagssituationen ausrichtet.

Passend dazu gibt es einen neuen Setup Guide, der Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme führen soll. Er ist laut CANVAS HiFi für alle Geräte vorgesehen und soll den Einstieg vereinfachen. Gerade bei einer Lösung, die sowohl hochwertige Audiowiedergabe als auch TV-Integration und Netzwerkfunktionen abdeckt, ist das ein wichtiger Punkt. Denn je eleganter die Ersteinrichtung gelingt, desto eher wird ein technisch anspruchsvolles Produkt im Alltag tatsächlich ausgeschöpft.

Mehr Komfort im Betrieb mit TV, Streaming und Fernbedienung

Besonders alltagsrelevant sind die zahlreichen Detailoptimierungen, die CANVAS HiFi mit dieser Firmware ebenfalls umsetzt. Dazu zählt zunächst die Unterstützung für Fernbedienungsintegration. Kompatible Remotes können damit zentrale Funktionen direkt ansteuern, was im Wohnraum von erheblicher Bedeutung ist. Denn ein System, das auch im TV-Umfeld selbstverständlich genutzt werden soll, muss sich möglichst reibungslos in gewohnte Bedienabläufe einfügen.

Ebenso wichtig ist das überarbeitete automatische Umschalten der Eingänge. Das System reagiert nun laut Hersteller bereits nach rund einer Sekunde auf ein erkanntes Signal. Gerade wenn CANVAS in einem Home Cinema Setup als Center-Speaker eingesetzt wird, ist das ein handfester Vorteil. Darüber hinaus wurde die Priorisierung der Eingangswahl so angepasst, dass sich Musik streamen lassen soll, auch wenn der Fernseher eingeschaltet ist. Genau solche Anpassungen zeigen, dass diese Firmware sehr stark von realen Nutzungsszenarien her gedacht wurde.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Behandlung von Google Cast. Diese Funktion ist nun standardmäßig deaktiviert. Die Begründung ist technisch nachvollziehbar, denn bei aktivierter Suche nach Cast-Geräten werden laut Hersteller Netzwerk und interner Prozessor dauerhaft stärker belastet. Wer Google Cast nutzen will, kann dies weiterhin tun, muss die Funktion aber gezielt aktivieren. Das wirkt nüchtern, ist aber sinnvoll, weil es zeigt, dass CANVAS HiFi nicht möglichst viele Features permanent aktiv hält, sondern Systemressourcen bewusster verwaltet.

Roon Ready bleibt Teil des Gesamtbilds, steht hier aber nicht im Mittelpunkt

Zum Funktionsumfeld von CANVAS gehört nunmehr bekanntlich ja auch auch die Unterstützung für Roon Ready inklusive Hi-res Audio – sempre-audio.at berichtete. Im Kontext dieser Firmware steht dieser Punkt allerdings nicht als eigentliche Neuheit im Mittelpunkt. Roon Ready bleibt damit ein wichtiger Baustein im Ökosystem von CANVAS, die eigentlichen Akzente der aktuellen Firmware liegen jedoch klar bei Abstimmung, Bedienung, Einmessung und Alltagstauglichkeit.

Auch Service und Fehlerbehebung werden einfacher

Abgerundet wird die neue Firmware durch Funktionen, die nicht spektakulär wirken, im Alltag aber sehr wohl zählen. So lässt sich der Factory Reset nun aus dem Standby heraus ausführen, was Servicefälle oder Neuinstallationen erleichtert. Solche Verbesserungen stehen selten im Mittelpunkt der Kommunikation, entscheiden in der Praxis aber oft darüber, wie erwachsen und durchdacht ein System wahrgenommen wird. Genau in dieser Summe vieler kleiner, aber sinnvoller Eingriffe zeigt die neue Firmware ihre eigentliche Stärke.

Fazit

Die neue Firmware für CANVAS von CANVAS HiFi ist kein beiläufiges Update, sondern eine substanziell angelegte Weiterentwicklung eines bereits ambitionierten Systems. Organic Master Tuning, die neue App, die verfeinerte Raumkorrektur, individuelle Soundprofile für verschiedene Frontgrills sowie zahlreiche Verbesserungen bei Bedienung und Systemverhalten zeigen, dass CANVAS HiFi sehr gezielt an den entscheidenden Punkten nachschärft. Gerade weil hier nicht nur neue Funktionen ergänzt, sondern bestehende Abläufe hörbar und spürbar verbessert werden, gewinnt CANVAS mit dieser Firmware deutlich an Reife. Für Nutzer ist das die vielleicht überzeugendste Form moderner Produktpflege: nicht lauter, nicht spektakulärer, sondern schlicht besser im Alltag.

Produkt CANVAS All-in-One System Preis CANVAS 55″ ab € 3.399,-

CANVAS 65″ ab € 3.499,-

CANVAS 75″ ab € 3.599,-

CANVAS 77″ ab € 3.649,-

CANVAS 83″ ab € 3.749,-

CANVAS 85″ ab € 3.759,-

CANVAS Solo ab € 2.990,-

CANVAS Extra Front 55″ ab € 150,-

CANVAS Extra Front 65″ ab € 180,-

CANVAS Extra Front 75″ ab € 200,-

CANVAS Extra Front 77″ ab € 210,-

CANVAS Extra Front 83″ ab € 445,-

CANVAS Extra Front 85″ ab € 455,-

CANVAS Solo Extra Front ab € 150,-

Marke Canvas HiFi Hersteller Canvas HiFi Vertrieb inveoo GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über CANVAS HiFi

Quelle CANVAS HiFi