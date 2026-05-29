In aller Kürze Die CANVAS L ist die neue audiophile Soundbar von CANVAS HiFi und feiert auf der HIGH END Vienna 2026 Weltpremiere. Sie kombiniert maßgefertigte Treiber von Scan-Speak und SB Acoustics, eine leistungsstarke Verstärkerplattform, BACCH 3D+ Technologie, moderne Streaming-Funktionen und skandinavisches Design zu einem integrierten TV- und Musiksystem für anspruchsvolle Wohnräume.

Der Begriff Soundbar war im klassischen HiFi lange eher eine praktische Abkürzung als ein Qualitätsversprechen. CANVAS HiFi hat mit CANVAS bereits gezeigt, dass eine wand- und TV-integrierte Lösung nicht zwangsläufig nach Kompromiss klingen muss. Mit der neuen CANVAS L geht das dänische Unternehmen nun noch einen Schritt weiter und spricht selbst von der weltweit ersten audiophilen Soundbar. Präsentiert wird die CANVAS L erstmals auf der HIGH END Vienna 2026, also genau dort, wo ein solches Konzept seine schwierigste Bewährungsprobe findet: vor einem Publikum, das bei Klang, Dynamik, Abbildung und Verarbeitung sehr genau hinhört. Der Anspruch ist klar: weniger TV-Zubehör, mehr ernstzunehmendes High-end HiFi-System für moderne Wohnräume.

Key Facts

Neue CANVAS L als größer ausgelegtes, audiophiles TV- und Musiksystem

CANVAS HiFi spricht von der weltweit ersten echten audiophilen Soundbar

Maßgefertigte Treiber von Scan-Speak und SB Acoustics

Klangabstimmung durch Benno Baun Meldgaard

BACCH 3D+ Technologie für eine besonders weite räumliche Darstellung

HDMI ARC/eARC, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch, Cinch und LAN

Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA und Roon Ready

Passend für TV-Geräte von 65 bis 85 Zoll, Sondergrößen bis 115 Zoll möglich

Weltpremiere auf der HIGH END Vienna 2026

Verfügbarkeit im vierten Quartal 2026 geplant

Von CANVAS zur CANVAS L – Der Anspruch wächst

CANVAS HiFi positionierte schon das bisherige CANVAS System bewusst nicht als klassische Soundbar, sondern als HiFi-Lösung für den Wohnraum, die sich elegant mit einem Fernsehgerät verbinden lässt. Die neue CANVAS L soll diese Idee nun nochmals deutlich weiter treiben. Das Unternehmen spricht nicht mehr nur von einer HiFi-Soundbar, sondern von einer audiophilen Soundbar – eine Formulierung, die im Umfeld traditioneller Lautsprechersysteme durchaus gewagt ist.

Genau darin liegt aber der Reiz dieses Produkts. CANVAS L soll nicht als Ergänzung zum Fernseher verstanden werden, sondern als zentrales Wiedergabesystem für Film, Musik und Gaming. Damit richtet sich CANVAS HiFi an Hörer, die keine sichtbaren Lautsprecherpaare im Raum aufstellen möchten, aber dennoch nicht auf Räumlichkeit, Präzision und musikalische Substanz verzichten wollen.

„Mit CANVAS L war es unser Anspruch, weit mehr als ein konventionelles TV-Audioprodukt zu schaffen. Wir wollten ein echtes audiophiles Erlebnis mit der emotionalen Beteiligung, der Größe und der Präzision von High-end HiFi bieten – nahtlos integriert in zeitgenössisches Interior Design.“ Laust Nielsen, CEO von CANVAS HiFi

Maßgefertigte Treiber statt Standardlösung

Im Zentrum der CANVAS L steht eine komplett neu ausgelegte akustische Architektur. CANVAS HiFi setzt dabei auf maßgefertigte Treiber von Scan-Speak und SB Acoustics. Für den Bassbereich wurde in Zusammenarbeit mit Scan-Speak ein 8 Zoll Tieftöner entwickelt, der speziell auf das vergleichsweise kompakte Gehäuse der CANVAS L abgestimmt ist. Ergänzt wird dieser durch einen passiven 8 Zoll Radiator, der auf demselben Woofer-Design basiert, allerdings ohne Magnet und Schwingspule ausgeführt ist.

Auch der Mittel- und Hochtonbereich wurde nicht als Standardmodul übernommen. Laut CANVAS HiFi kommt ein 3 Zoll Mitteltöner von Scan-Speak zum Einsatz, modifiziert durch Benno Baun Meldgaard, kombiniert mit einem 29 mm Ringradiator von SB Acoustics. Die Treiber sitzen in einer besonders steifen Aluminium-Schallwand mit stark bedämpfter, asymmetrischer Rückkammer. Dadurch soll die Integration in die Front präziser gelingen, während Kantendiffraktionen reduziert und die Klarheit der Wiedergabe verbessert werden sollen.

Foto © CANVAS HiFi | HiFi CANVAS L

Kräftige Verstärkerplattform mit hoher Reserve

Deutlich ambitioniert zeigt sich auch die Verstärkersektion. CANVAS L nutzt laut Hersteller eine neue, besonders leistungsfähige Verstärkerplattform mit separater Ansteuerung der einzelnen Treibergruppen. Für die Tieftöner stehen demnach 2 × 300 Watt bereit, für die Mitteltöner 2 × 200 Watt und für die Hochtöner 2 × 50 Watt. Die gesamte Spitzenleistung gibt CANVAS HiFi mit 1.500 Watt an.

Unterstützt wird diese Architektur durch eine GaN-Stromversorgung mit hohen Leistungsreserven. CANVAS HiFi verweist zudem auf einen Klirrfaktor von unter 0,02 Prozent bei voller Nennleistung und auf noch geringere Verzerrungen im normalen Betrieb. Im Ergebnis soll die CANVAS L auch bei höherer Lautstärke sauber, kontrolliert und unverzerrt spielen – ein entscheidender Punkt, wenn eine integrierte Lösung glaubwürdig in Richtung High-end HiFi argumentieren will.

Foto © CANVAS HiFi | HiFi CANVAS L Foto © CANVAS HiFi | HiFi CANVAS L Foto © CANVAS HiFi | HiFi CANVAS L Foto © CANVAS HiFi | HiFi CANVAS L

BACCH 3D+ und Benno Baun Meldgaard

Eine besondere Rolle spielt erneut die räumliche Abbildung. CANVAS L setzt auf einen weiterentwickelten BACCH 3D+ Algorithmus, der eine besonders breite und immersive Bühne ermöglichen soll. Anders als viele Heimkino-Soundbars, die Effekte primär über virtuelle Surround-Programme erzeugen, will CANVAS HiFi den Schwerpunkt auf eine natürliche, präzise und musikalisch schlüssige Darstellung legen.

Für die finale Klangabstimmung zeichnet Benno Baun Meldgaard verantwortlich. Der dänische Entwickler ist aus dem High-end Umfeld bekannt, unter anderem durch seine Arbeit für Gryphon, Raidho und Gamut. Für CANVAS L soll er dieselben Grundprinzipien angewandt haben, die auch bei klassischen High-end Lautsprechern entscheidend sind: tonale Balance, organischer Fluss, stabile Abbildung und langfristige Hörbarkeit. Bemerkenswert ist dabei, dass die Abstimmung ausdrücklich nicht in einem abstrakten Laborumfeld, sondern mit Blick auf normale Wohnräume erfolgen soll.

Integration für TV, Musik und Smart Home

CANVAS L bleibt trotz ihres audiophilen Anspruchs eine moderne, vollständig integrierbare Wohnraumlösung. Für den Anschluss an TV-Geräte stehen HDMI ARC/eARC bereit, zusätzlich gibt es S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch, einen analogen Stereo-Eingang über Cinch sowie eine LAN-Schnittstelle. Drahtlos unterstützt das System Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA und Roon Ready.

Auch die Einbindung in moderne Installationen wurde erweitert. CANVAS L unterstützt Control4 und erhält automatische OTA-Updates. Die Raumkorrektur erfolgt über die CANVAS App, wahlweise mit Zen Mikrofon oder über Apple iPhone Modelle mit integriertem Mikrofon. Damit bleibt das System nicht nur eine Designlösung, sondern soll sich auch akustisch an reale Wohnräume anpassen lassen.

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Skandinavisches Design mit 13 Oberflächen

Beim Design bleibt CANVAS HiFi seiner bisherigen Linie treu. Die CANVAS L folgt einer klaren, minimalistischen Formensprache und ist für die optische Integration mit großen TV-Geräten ausgelegt. Standardmäßig ist sie für Bildschirmgrößen von 65, 75, 77, 83 und 85 Zoll vorgesehen, optional sollen kundenspezifische Frontgrößen von 98 bis 115 Zoll möglich sein.

Die magnetisch wechselbaren Frontpaneele werden in 13 Varianten angeboten. Dazu zählen unter anderem Black, Light Grey, Structure Grey, Dark Blue, Ocean Grey, Light Green, Umbwe, Burnt Umber, Organic Green, Milled Ochre, Light Oak, Mahogany und Walnut. TV- und Hybrid-Halterungen sind Teil des Konzepts, wobei CANVAS HiFi bei der CANVAS L auf leichtere und vielseitigere Lösungen verweist.

Alle Vorteile auf einen Blick

Audiophiler Anspruch in einer wohnraumfreundlichen TV-Lösung

Deutlich ernsthafterer Ansatz als bei konventionellen Soundbars

Maßgefertigte Treiber statt Standardchassis

Hohe Leistungsreserven für Filmton, Musik und Gaming

BACCH 3D+ Technologie für eine breitere räumliche Darstellung

Klangabstimmung durch einen erfahrenen High-end Entwickler

HDMI ARC/eARC und klassische Audio-Eingänge in einem System

LAN, Streaming und Roon Ready für moderne Musikwiedergabe

Control4 Unterstützung für Custom Installation

Wechselbare Fronten und 13 Designvarianten

Integration mit großen TV-Geräten bis hin zu Sondergrößen

Preis und Verfügbarkeit

Die CANVAS L feiert ihre Weltpremiere im Rahmen der HIGH END Vienna 2026, die von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna stattfindet. CANVAS HiFi zeigt die neue Lösung in Raum H X4, Stand L03. Die Markteinführung ist nach aktuellem Stand für das vierte Quartal 2026 über autorisierte CANVAS HiFi Fachhändler geplant.

Der Preis der CANVAS L soll bei € 5.999,- beginnen. Enthalten sind laut Hersteller Frontpaneel, Hybridhalterung und universelle TV-Halterung. Der konkrete Preis kann je nach gewähltem Material und Größe des Frontpaneels variieren.

Wir meinen…

Mit der CANVAS L legt CANVAS HiFi die Messlatte für integrierte TV-Audiosysteme bewusst hoch. Der Begriff „audiophile Soundbar“ ist mutig, aber hier nicht bloß Etikett: Maßgefertigte Treiber, eine kräftige Verstärkerarchitektur, BACCH 3D+ Technologie, hochwertige Verarbeitung und eine ernsthafte Klangabstimmung sprechen für einen Ansatz, der weit über übliche TV-Lautsprecherlösungen hinausgeht. Entscheidend wird sein, wie überzeugend CANVAS L diesen Anspruch im Hörraum einlöst. Spannend ist das Konzept allemal, denn es adressiert genau jene Lücke, die in vielen modernen Wohnräumen offen bleibt: großes Bild, hochwertige Einrichtung, aber bislang keine wirklich elegante HiFi-Lösung mit glaubwürdigem Klanganspruch.

Produkt CANVAS L All-in-One System Preis ab € 5.999,-

Technische Daten

Produkt CANVAS L Charakterisierung Audiophile Soundbar mit variabler Frontpaneel-Größe TV-Kompatibilität 65, 75, 77, 83 und 85 Zoll TV-Geräte, optionale Sondergrößen von 98 bis 115 Zoll Frontpaneele Magnetisch wechselbare Frontpaneele in mehreren Farben und Materialien Oberflächen Black, Light Grey, Structure Grey, Dark Blue, Ocean Grey, Light Green, Umbwe, Burnt Umber, Organic Green, Milled Ochre, Light Oak, Mahogany, Walnut Gehäuse Hochsteifes Compact Density Fibreboard Gehäuse mit BridgeBrace+ Technologie Tieftöner 8 Zoll Woofer, entwickelt von Benno Baun Meldgaard in Zusammenarbeit mit Scan-Speak Passivmembran Passiver 8 Zoll Radiator auf Basis des Woofer-Designs Mitteltöner 3 Zoll Mitteltöner von Scan-Speak, modifiziert durch Benno Baun Meldgaard Hochtöner 29 mm Ringradiator von SB Acoustics Verstärker Digitale Verstärkerplattform, 2 × 300 Watt für Tieftöner, 2 × 200 Watt für Mitteltöner, 2 × 50 Watt für Hochtöner Spitzenleistung 1.500 Watt Frequenzgang 25 Hz bis 40 kHz DSP Power AD 300 MIPS Quad-Core, BACCH 3D+ Filter, Texas Instruments Burr-Brown DAC, Analog Devices DSP-Crossover Raumkorrektur CANVAS App mit Zen Mikrofon oder Apple iPhone mit integriertem Mikrofon Kabelgebundene Anschlüsse HDMI ARC/eARC, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch, analog Stereo Cinch, LAN Streaming Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA, Roon Smart Home Control4 Updates Automatische OTA-Updates Stromversorgung 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz Abmessungen 373 × 1.440 × 198 mm Gewicht 24 kg ohne Halterungen und Frontpaneel

Marke Canvas HiFi Hersteller Canvas HiFi Vertrieb inveoo GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über CANVAS HiFi

Quelle CANVAS HiFi