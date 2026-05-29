CANVAS L – CANVAS HiFi zeigt auf der HIGH END Vienna 2026 die laut Hersteller weltweit erste audiophile Soundbar
CANVAS HiFi baut mit der neuen CANVAS L auf dem viel beachteten CANVAS Konzept auf und spricht nun selbstbewusst von der weltweit ersten echten audiophilen Soundbar. Die Lösung kombiniert maßgefertigte Treiber, eine kräftige Verstärkerplattform, BACCH 3D+ Technologie und dänisches Design zu einem integrierten TV- und Musiksystem. Weltpremiere feiert die CANVAS L im Rahmen der HIGH END Vienna 2026.
- Die CANVAS L ist die neue audiophile Soundbar von CANVAS HiFi und feiert auf der HIGH END Vienna 2026 Weltpremiere. Sie kombiniert maßgefertigte Treiber von Scan-Speak und SB Acoustics, eine leistungsstarke Verstärkerplattform, BACCH 3D+ Technologie, moderne Streaming-Funktionen und skandinavisches Design zu einem integrierten TV- und Musiksystem für anspruchsvolle Wohnräume.
Der Begriff Soundbar war im klassischen HiFi lange eher eine praktische Abkürzung als ein Qualitätsversprechen. CANVAS HiFi hat mit CANVAS bereits gezeigt, dass eine wand- und TV-integrierte Lösung nicht zwangsläufig nach Kompromiss klingen muss. Mit der neuen CANVAS L geht das dänische Unternehmen nun noch einen Schritt weiter und spricht selbst von der weltweit ersten audiophilen Soundbar. Präsentiert wird die CANVAS L erstmals auf der HIGH END Vienna 2026, also genau dort, wo ein solches Konzept seine schwierigste Bewährungsprobe findet: vor einem Publikum, das bei Klang, Dynamik, Abbildung und Verarbeitung sehr genau hinhört. Der Anspruch ist klar: weniger TV-Zubehör, mehr ernstzunehmendes High-end HiFi-System für moderne Wohnräume.
Key Facts
- Neue CANVAS L als größer ausgelegtes, audiophiles TV- und Musiksystem
- CANVAS HiFi spricht von der weltweit ersten echten audiophilen Soundbar
- Maßgefertigte Treiber von Scan-Speak und SB Acoustics
- Klangabstimmung durch Benno Baun Meldgaard
- BACCH 3D+ Technologie für eine besonders weite räumliche Darstellung
- HDMI ARC/eARC, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch, Cinch und LAN
- Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA und Roon Ready
- Passend für TV-Geräte von 65 bis 85 Zoll, Sondergrößen bis 115 Zoll möglich
- Weltpremiere auf der HIGH END Vienna 2026
- Verfügbarkeit im vierten Quartal 2026 geplant
Von CANVAS zur CANVAS L – Der Anspruch wächst
CANVAS HiFi positionierte schon das bisherige CANVAS System bewusst nicht als klassische Soundbar, sondern als HiFi-Lösung für den Wohnraum, die sich elegant mit einem Fernsehgerät verbinden lässt. Die neue CANVAS L soll diese Idee nun nochmals deutlich weiter treiben. Das Unternehmen spricht nicht mehr nur von einer HiFi-Soundbar, sondern von einer audiophilen Soundbar – eine Formulierung, die im Umfeld traditioneller Lautsprechersysteme durchaus gewagt ist.
Genau darin liegt aber der Reiz dieses Produkts. CANVAS L soll nicht als Ergänzung zum Fernseher verstanden werden, sondern als zentrales Wiedergabesystem für Film, Musik und Gaming. Damit richtet sich CANVAS HiFi an Hörer, die keine sichtbaren Lautsprecherpaare im Raum aufstellen möchten, aber dennoch nicht auf Räumlichkeit, Präzision und musikalische Substanz verzichten wollen.
„Mit CANVAS L war es unser Anspruch, weit mehr als ein konventionelles TV-Audioprodukt zu schaffen. Wir wollten ein echtes audiophiles Erlebnis mit der emotionalen Beteiligung, der Größe und der Präzision von High-end HiFi bieten – nahtlos integriert in zeitgenössisches Interior Design.“Laust Nielsen, CEO von CANVAS HiFi
Maßgefertigte Treiber statt Standardlösung
Im Zentrum der CANVAS L steht eine komplett neu ausgelegte akustische Architektur. CANVAS HiFi setzt dabei auf maßgefertigte Treiber von Scan-Speak und SB Acoustics. Für den Bassbereich wurde in Zusammenarbeit mit Scan-Speak ein 8 Zoll Tieftöner entwickelt, der speziell auf das vergleichsweise kompakte Gehäuse der CANVAS L abgestimmt ist. Ergänzt wird dieser durch einen passiven 8 Zoll Radiator, der auf demselben Woofer-Design basiert, allerdings ohne Magnet und Schwingspule ausgeführt ist.
Auch der Mittel- und Hochtonbereich wurde nicht als Standardmodul übernommen. Laut CANVAS HiFi kommt ein 3 Zoll Mitteltöner von Scan-Speak zum Einsatz, modifiziert durch Benno Baun Meldgaard, kombiniert mit einem 29 mm Ringradiator von SB Acoustics. Die Treiber sitzen in einer besonders steifen Aluminium-Schallwand mit stark bedämpfter, asymmetrischer Rückkammer. Dadurch soll die Integration in die Front präziser gelingen, während Kantendiffraktionen reduziert und die Klarheit der Wiedergabe verbessert werden sollen.
Kräftige Verstärkerplattform mit hoher Reserve
Deutlich ambitioniert zeigt sich auch die Verstärkersektion. CANVAS L nutzt laut Hersteller eine neue, besonders leistungsfähige Verstärkerplattform mit separater Ansteuerung der einzelnen Treibergruppen. Für die Tieftöner stehen demnach 2 × 300 Watt bereit, für die Mitteltöner 2 × 200 Watt und für die Hochtöner 2 × 50 Watt. Die gesamte Spitzenleistung gibt CANVAS HiFi mit 1.500 Watt an.
Unterstützt wird diese Architektur durch eine GaN-Stromversorgung mit hohen Leistungsreserven. CANVAS HiFi verweist zudem auf einen Klirrfaktor von unter 0,02 Prozent bei voller Nennleistung und auf noch geringere Verzerrungen im normalen Betrieb. Im Ergebnis soll die CANVAS L auch bei höherer Lautstärke sauber, kontrolliert und unverzerrt spielen – ein entscheidender Punkt, wenn eine integrierte Lösung glaubwürdig in Richtung High-end HiFi argumentieren will.
BACCH 3D+ und Benno Baun Meldgaard
Eine besondere Rolle spielt erneut die räumliche Abbildung. CANVAS L setzt auf einen weiterentwickelten BACCH 3D+ Algorithmus, der eine besonders breite und immersive Bühne ermöglichen soll. Anders als viele Heimkino-Soundbars, die Effekte primär über virtuelle Surround-Programme erzeugen, will CANVAS HiFi den Schwerpunkt auf eine natürliche, präzise und musikalisch schlüssige Darstellung legen.
Für die finale Klangabstimmung zeichnet Benno Baun Meldgaard verantwortlich. Der dänische Entwickler ist aus dem High-end Umfeld bekannt, unter anderem durch seine Arbeit für Gryphon, Raidho und Gamut. Für CANVAS L soll er dieselben Grundprinzipien angewandt haben, die auch bei klassischen High-end Lautsprechern entscheidend sind: tonale Balance, organischer Fluss, stabile Abbildung und langfristige Hörbarkeit. Bemerkenswert ist dabei, dass die Abstimmung ausdrücklich nicht in einem abstrakten Laborumfeld, sondern mit Blick auf normale Wohnräume erfolgen soll.
Integration für TV, Musik und Smart Home
CANVAS L bleibt trotz ihres audiophilen Anspruchs eine moderne, vollständig integrierbare Wohnraumlösung. Für den Anschluss an TV-Geräte stehen HDMI ARC/eARC bereit, zusätzlich gibt es S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch, einen analogen Stereo-Eingang über Cinch sowie eine LAN-Schnittstelle. Drahtlos unterstützt das System Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA und Roon Ready.
Auch die Einbindung in moderne Installationen wurde erweitert. CANVAS L unterstützt Control4 und erhält automatische OTA-Updates. Die Raumkorrektur erfolgt über die CANVAS App, wahlweise mit Zen Mikrofon oder über Apple iPhone Modelle mit integriertem Mikrofon. Damit bleibt das System nicht nur eine Designlösung, sondern soll sich auch akustisch an reale Wohnräume anpassen lassen.
Skandinavisches Design mit 13 Oberflächen
Beim Design bleibt CANVAS HiFi seiner bisherigen Linie treu. Die CANVAS L folgt einer klaren, minimalistischen Formensprache und ist für die optische Integration mit großen TV-Geräten ausgelegt. Standardmäßig ist sie für Bildschirmgrößen von 65, 75, 77, 83 und 85 Zoll vorgesehen, optional sollen kundenspezifische Frontgrößen von 98 bis 115 Zoll möglich sein.
Die magnetisch wechselbaren Frontpaneele werden in 13 Varianten angeboten. Dazu zählen unter anderem Black, Light Grey, Structure Grey, Dark Blue, Ocean Grey, Light Green, Umbwe, Burnt Umber, Organic Green, Milled Ochre, Light Oak, Mahogany und Walnut. TV- und Hybrid-Halterungen sind Teil des Konzepts, wobei CANVAS HiFi bei der CANVAS L auf leichtere und vielseitigere Lösungen verweist.
Alle Vorteile auf einen Blick
- Audiophiler Anspruch in einer wohnraumfreundlichen TV-Lösung
- Deutlich ernsthafterer Ansatz als bei konventionellen Soundbars
- Maßgefertigte Treiber statt Standardchassis
- Hohe Leistungsreserven für Filmton, Musik und Gaming
- BACCH 3D+ Technologie für eine breitere räumliche Darstellung
- Klangabstimmung durch einen erfahrenen High-end Entwickler
- HDMI ARC/eARC und klassische Audio-Eingänge in einem System
- LAN, Streaming und Roon Ready für moderne Musikwiedergabe
- Control4 Unterstützung für Custom Installation
- Wechselbare Fronten und 13 Designvarianten
- Integration mit großen TV-Geräten bis hin zu Sondergrößen
Preis und Verfügbarkeit
Die CANVAS L feiert ihre Weltpremiere im Rahmen der HIGH END Vienna 2026, die von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna stattfindet. CANVAS HiFi zeigt die neue Lösung in Raum H X4, Stand L03. Die Markteinführung ist nach aktuellem Stand für das vierte Quartal 2026 über autorisierte CANVAS HiFi Fachhändler geplant.
Der Preis der CANVAS L soll bei € 5.999,- beginnen. Enthalten sind laut Hersteller Frontpaneel, Hybridhalterung und universelle TV-Halterung. Der konkrete Preis kann je nach gewähltem Material und Größe des Frontpaneels variieren.
Wir meinen…
Mit der CANVAS L legt CANVAS HiFi die Messlatte für integrierte TV-Audiosysteme bewusst hoch. Der Begriff „audiophile Soundbar“ ist mutig, aber hier nicht bloß Etikett: Maßgefertigte Treiber, eine kräftige Verstärkerarchitektur, BACCH 3D+ Technologie, hochwertige Verarbeitung und eine ernsthafte Klangabstimmung sprechen für einen Ansatz, der weit über übliche TV-Lautsprecherlösungen hinausgeht. Entscheidend wird sein, wie überzeugend CANVAS L diesen Anspruch im Hörraum einlöst. Spannend ist das Konzept allemal, denn es adressiert genau jene Lücke, die in vielen modernen Wohnräumen offen bleibt: großes Bild, hochwertige Einrichtung, aber bislang keine wirklich elegante HiFi-Lösung mit glaubwürdigem Klanganspruch.
|Produkt
|CANVAS L All-in-One System
|Preis
|ab € 5.999,-
Technische Daten
|Produkt
|CANVAS L
|Charakterisierung
|Audiophile Soundbar mit variabler Frontpaneel-Größe
|TV-Kompatibilität
|65, 75, 77, 83 und 85 Zoll TV-Geräte, optionale Sondergrößen von 98 bis 115 Zoll
|Frontpaneele
|Magnetisch wechselbare Frontpaneele in mehreren Farben und Materialien
|Oberflächen
|Black, Light Grey, Structure Grey, Dark Blue, Ocean Grey, Light Green, Umbwe, Burnt Umber, Organic Green, Milled Ochre, Light Oak, Mahogany, Walnut
|Gehäuse
|Hochsteifes Compact Density Fibreboard Gehäuse mit BridgeBrace+ Technologie
|Tieftöner
|8 Zoll Woofer, entwickelt von Benno Baun Meldgaard in Zusammenarbeit mit Scan-Speak
|Passivmembran
|Passiver 8 Zoll Radiator auf Basis des Woofer-Designs
|Mitteltöner
|3 Zoll Mitteltöner von Scan-Speak, modifiziert durch Benno Baun Meldgaard
|Hochtöner
|29 mm Ringradiator von SB Acoustics
|Verstärker
|Digitale Verstärkerplattform, 2 × 300 Watt für Tieftöner, 2 × 200 Watt für Mitteltöner, 2 × 50 Watt für Hochtöner
|Spitzenleistung
|1.500 Watt
|Frequenzgang
|25 Hz bis 40 kHz
|DSP
|Power AD 300 MIPS Quad-Core, BACCH 3D+ Filter, Texas Instruments Burr-Brown DAC, Analog Devices DSP-Crossover
|Raumkorrektur
|CANVAS App mit Zen Mikrofon oder Apple iPhone mit integriertem Mikrofon
|Kabelgebundene Anschlüsse
|HDMI ARC/eARC, S/PDIF koaxial, S/PDIF optisch, analog Stereo Cinch, LAN
|Streaming
|Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA, Roon
|Smart Home
|Control4
|Updates
|Automatische OTA-Updates
|Stromversorgung
|100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
|Abmessungen
|373 × 1.440 × 198 mm
|Gewicht
|24 kg ohne Halterungen und Frontpaneel
|Marke
|Canvas HiFi
|Hersteller
|Canvas HiFi
|Vertrieb
|inveoo GmbH
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