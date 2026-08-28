In aller Kürze Der CANVAS The HiFi S99H ist keine weitere Soundbar-Lösung, sondern der Versuch, hochwertiges Fernsehen, echtes HiFi und Möbeldesign als ein einziges Produkt zu denken. CANVAS HiFi kombiniert dazu den Samsung S99H OLED TV mit dem eigenen Audiosystem und lässt die charakteristischen Holzlamellen erstmals um Fernseher und Audiomodul gleichermaßen laufen. Angeboten werden vier Bildschirmgrößen sowie zwei Audio-Ausbaustufen mit CANVAS und CANVAS L.

Mit The HiFi Frame haben CANVAS HiFi und Samsung im vergangenen Jahr erstmals versucht, hochwertige Audiowiedergabe, Fernsehen und Wohnraumgestaltung enger miteinander zu verbinden. Nun geht das dänische Unternehmen gemeinsam mit Samsung einen entscheidenden Schritt weiter. Während The HiFi Frame vor allem Samsungs Lifestyle-TV The Frame und dessen Art Mode in den Mittelpunkt rückte, soll der neue CANVAS The HiFi S99H ausdrücklich jene Anwender adressieren, für die kompromisslose Bild- und Klangqualität ebenso wichtig ist wie eine möglichst elegante Integration der Technik in den Wohnraum.

Dazu wird Samsungs Spitzenmodell der OLED-Reihe 2026, der Samsung S99H OLED TV, mit der Audiotechnologie von CANVAS HiFi kombiniert. Entscheidendes gestalterisches Element sind horizontal verlaufende Holzlamellen, die nicht mehr lediglich das Audiosystem verkleiden, sondern nahtlos um den Fernseher weitergeführt werden. Bildschirm und HiFi sollen dadurch optisch nicht mehr als zwei übereinander angeordnete Geräte erscheinen, sondern tatsächlich wie ein einziges, für den Wohnraum entwickeltes Objekt. Premiere feiert diese Lösung im Rahmen der IFA 2026 in Berlin.

Key Facts CANVAS The HiFi S99H

Integriertes High-end Home-Entertainment-System aus Samsung S99H OLED TV und CANVAS HiFi

Samsung S99H OLED TV in 55 Zoll, 65 Zoll, 77 Zoll und 83 Zoll

4K OLED mit 3.840 × 2.160 Bildpunkten, Samsung Vision AI und NQ4 AI-Prozessor der 3. Generation

Bildwiederholrate bis zu 165 Hz VRR

Wahlweise mit CANVAS oder dem größeren CANVAS L als Audiosystem

CANVAS mit 4-Kanal Class-D-Verstärker und insgesamt 250 W

BACCH 3D Signalverarbeitung und Raumkorrektur

HDMI eARC, TOSLINK, analoge Audio-Schnittstelle, Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon, TIDAL, Spotify Connect und DLNA beim CANVAS Audiosystem

Durchgängige horizontale Holzlamellen um Audiomodul und Fernseher

Wandmontage oder fixer Standfuß serienmäßig, drehbarer Standfuß optional

Markteinführung mit CANVAS ab Oktober 2026, mit CANVAS L gegen Ende 2026

Komplettsysteme ab € 7.999,-

Aus zwei Geräten wird eine architektonische Einheit

Die eigentliche Idee hinter dem CANVAS The HiFi S99H erschließt sich weniger über einzelne technische Daten als über das Gesamtkonzept. Ein moderner Premium-Fernseher kann heute ausgesprochen flach und zurückhaltend gestaltet werden, ein wirklich leistungsfähiges Audiosystem benötigt jedoch nach wie vor Volumen, entsprechend dimensionierte Lautsprecherchassis und eine leistungsfähige Elektronik. Genau dieser Widerspruch beschäftigt CANVAS HiFi seit der Vorstellung des ersten Systems.

Statt die Audiotechnik möglichst unsichtbar in einen schmalen TV-Rahmen zu zwingen, akzeptiert CANVAS das erforderliche Volumen und macht daraus ein bewusstes Gestaltungselement. Beim The HiFi S99H wird diese Idee erstmals auf den gesamten Fernseher ausgedehnt: Die für CANVAS charakteristischen horizontalen Holzlamellen verlaufen unterhalb des Displays und setzen sich an dessen Seiten und oberhalb des Panels fort. Das OLED-Display wird dadurch gewissermaßen Teil eines eigens entworfenen Möbelstücks.

Das wirkt auf den Pressebildern tatsächlich anders als eine klassische Kombination aus Fernseher und darunter montierter Soundbar. Gerade die großformatigen Ausführungen erhalten dadurch einen bewusst architektonischen Charakter, wobei die Technik visuell hinter dem durchgehenden Raster aus Holzlamellen zurücktritt.

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Samsung S99H – OLED-Technik aus der Spitze des 2026er Line-ups

Für das Bild greift CANVAS HiFi nicht auf irgendeinen Fernseher zurück. Samsung positioniert den Samsung S99H an der Spitze seiner OLED-Produktreihe des Modelljahres 2026. Das Modell wird in 55 Zoll, 65 Zoll, 77 Zoll und 83 Zoll angeboten – genau diese vier Größen stehen daher auch für den CANVAS The HiFi S99H zur Wahl.

Samsung setzt auf ein OLED-Panel mit 3.840 × 2.160 Bildpunkten und den NQ4 AI-Prozessor der 3. Generation. OLED HDR Pro, Glare Free, Real Black & Real Color sowie 4K AI Upscaling Pro zählen ebenso zur Ausstattung wie Motion Xcelerator 165 Hz und variable Bildwiederholraten bis 165 Hz. Damit richtet sich der S99H nicht allein an Film- und Serienfreunde, sondern ausdrücklich auch an Anwender, die hohe Bildraten bei Gaming schätzen.

Bemerkenswert ist dabei, dass Samsung beim S99H selbst bereits besonderes Augenmerk auf das Design legt. Das sogenannte FloatLayer Design soll eine besonders schlanke, nahezu schwebende Erscheinung ermöglichen. Im CANVAS The HiFi S99H wird dieser Ansatz allerdings bewusst neu interpretiert: Das Display soll hier nicht möglichst für sich alleine wirken, sondern zum zentralen Bestandteil eines umfassenderen Wohnobjekts werden.

CANVAS statt klassischer Soundbar

Auch wenn CANVAS HiFi selbst in den Unterlagen mitunter den Begriff Soundbar verwendet, wäre es zu kurz gegriffen, das Audiomodul auf eine solche zu reduzieren. Der konstruktive Aufwand orientiert sich vielmehr an klassischen Aktivlautsprechern und nutzt das vergleichsweise große Gehäusevolumen gezielt für eine erwachsenere Wiedergabe.

In der bekannten CANVAS-Ausführung kommen zwei 165 mm Bass-/Mitteltöner von SB Acoustics mit Papiermembran, zwei 29 mm Seidenkalotten-Hochtöner mit eigenen CANVAS Waveguides sowie zwei passive Bassradiatoren zum Einsatz. Vier Class-D-Verstärkerkanäle stellen zusammen 250 W bereit, als D/A-Wandler setzt CANVAS auf eine Burr-Brown-Lösung für Signale mit bis zu 24 Bit 192 kHz. Der Hersteller gibt für das aktuelle CANVAS-System einen Frequenzgang von 28 Hz bis 24 kHz an.

Zentral ist zudem die digitale Signalverarbeitung. Ein Analog Devices Quad-Core DSP mit 300 MIPS übernimmt unter anderem die linearphasige FIR-Filterung und die BACCH 3D Signalverarbeitung. Über die CANVAS App für Apple iOS steht darüber hinaus eine Raumkorrektur zur Verfügung, die entweder das Mikrofon eines Apple iPhone oder das optional angebotene Zen Mic nutzen kann.

Musikstreaming gehört selbstverständlich dazu

Das CANVAS-System beschränkt sich nicht darauf, den Ton des Fernsehers wiederzugeben. HDMI eARC bildet zwar naturgemäß die wichtigste Verbindung zum Samsung S99H, zusätzlich stehen jedoch TOSLINK und eine analoge Audio-Schnittstelle zur Verfügung.

Für Netzwerk-Audio nennt CANVAS HiFi Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon, TIDAL, Spotify Connect und DLNA. Damit lässt sich das System unabhängig vom Fernseher als vollwertige Streaming-Lösung einsetzen – ein entscheidender Punkt, wenn der Anspruch tatsächlich lautet, eine konventionelle HiFi-Anlage und nicht bloß die Lautsprecher eines Fernsehers zu ersetzen.

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CANVAS oder CANVAS L – zwei Wege zum Klang

Eine interessante Neuerung des The HiFi S99H ist die Wahl zwischen zwei Audiokonfigurationen. Neben dem bekannten CANVAS soll das System auch mit dem größeren CANVAS L angeboten werden. Damit lässt sich das Audiomodul laut Hersteller nicht allein an die Bildschirmgröße und die Gestaltung des Raums, sondern ebenso an die jeweiligen klanglichen Ansprüche anpassen.

Das Press Kit zeigt auf Seite 6 beide Systeme in Explosionsdarstellungen und macht dabei unmittelbar deutlich, dass CANVAS L konstruktiv wesentlich größer ausgelegt ist. Detaillierte technische Spezifikationen für CANVAS L nennt CANVAS HiFi in den zur Vorstellung bereitgestellten Unterlagen allerdings noch nicht. Hier wäre es daher verfrüht, über konkrete Verstärkerleistungen, Frequenzgang oder die exakte Chassisbestückung zu spekulieren.

Interessant ist zudem die zeitlich gestaffelte Markteinführung. Zunächst soll der CANVAS The HiFi S99H mit dem bekannten CANVAS-System verfügbar sein, die Varianten mit CANVAS L folgen später.

Holz ist hier keine bloße Verkleidung

Dass CANVAS HiFi der Gestaltung ähnlich viel Aufmerksamkeit widmet wie der Audiotechnik, ist keine Neuigkeit. Beim The HiFi S99H wird dieser Ansatz allerdings nochmals deutlich konsequenter umgesetzt.

Die horizontalen Holzlamellen bilden nicht lediglich eine Front vor den Lautsprechern. Sie ziehen sich seitlich am Fernseher empor und über dessen Oberkante hinweg, sodass das Raster eine geschlossene optische Einheit ergibt. Gerade deshalb verändert sich die Wahrnehmung des Systems grundlegend: Statt eines Fernsehers über einer Soundbar sieht man eine gemeinsame Konstruktion, in die das Display eingelassen scheint.

Für die Aufstellung stehen mehrere Möglichkeiten bereit. Ein fixer Bodenstandfuß beziehungsweise eine Lösung zur Wandmontage gehört zur Serienausstattung. Optional bietet CANVAS HiFi einen drehbaren Standfuß an, der wahlweise in Aluminium oder Schwarz ausgeführt wird. Damit lässt sich insbesondere bei frei im Raum aufgestellten Systemen der Blickwinkel zum Fernseher verändern.

Mehr Performance neben The HiFi Frame

Der neue CANVAS The HiFi S99H ersetzt ausdrücklich nicht den bestehenden CANVAS The HiFi Frame. CANVAS HiFi und Samsung wollen vielmehr zwei unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

The HiFi Frame bleibt jene Lösung, die Samsungs The Frame und dessen Art Mode nutzt und damit besonders stark auf die Verbindung von Kunst, Interieur, Fernsehen und Musik setzt. The HiFi S99H verschiebt den Schwerpunkt hingegen klar in Richtung Performance: Samsungs OLED-Spitzenmodell stellt die Bildqualität in den Mittelpunkt, während CANVAS beziehungsweise CANVAS L den entsprechend ambitionierten Klang liefern sollen.

Dahinter steht eine durchaus spannende Strategie. CANVAS HiFi versucht nicht, mit immer unauffälligeren Lautsprechern gegen klassische HiFi-Systeme anzutreten, sondern definiert die Technik selbst als Teil der Einrichtung. Damit könnte tatsächlich eine eigenständige Kategorie zwischen High-end HiFi, Premium-TV und hochwertigem Interior Design entstehen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Einheitliches Gesamtkonzept: Samsung OLED-TV, HiFi-System und Möbeldesign werden zu einer gemeinsamen Lösung zusammengeführt.

Samsung OLED-TV, HiFi-System und Möbeldesign werden zu einer gemeinsamen Lösung zusammengeführt. OLED-Spitzenmodell von Samsung: Der S99H bildet die Spitze des Samsung OLED-Portfolios 2026.

Der S99H bildet die Spitze des Samsung OLED-Portfolios 2026. Vier Bildschirmgrößen: Das Konzept steht mit 55 Zoll, 65 Zoll, 77 Zoll und 83 Zoll zur Verfügung.

Das Konzept steht mit 55 Zoll, 65 Zoll, 77 Zoll und 83 Zoll zur Verfügung. Zwei Audio-Ausbaustufen: Käufer können zwischen CANVAS und dem größeren CANVAS L wählen.

Käufer können zwischen CANVAS und dem größeren CANVAS L wählen. Eigenständiges HiFi-System: CANVAS ist nicht auf TV-Ton beschränkt, sondern lässt sich auch direkt für Musikstreaming einsetzen.

CANVAS ist nicht auf TV-Ton beschränkt, sondern lässt sich auch direkt für Musikstreaming einsetzen. Umfangreiche Streaming-Unterstützung: Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon, TIDAL, Spotify Connect und DLNA sind vorgesehen.

Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon, TIDAL, Spotify Connect und DLNA sind vorgesehen. Flexible Integration: Wandmontage, fixer Bodenstandfuß und optional ein drehbarer Standfuß stehen zur Wahl.

Wandmontage, fixer Bodenstandfuß und optional ein drehbarer Standfuß stehen zur Wahl. Konsequentes Interior Design: Die Holzlamellen verbinden Fernseher und Audiosystem optisch zu einem gemeinsamen Möbelstück.

Preis & Verfügbarkeit

Offiziell vorgestellt werden soll der CANVAS The HiFi S99H am 4. September 2026 im Rahmen der IFA 2026. Ab Oktober 2026 sollen alle vier Bildschirmgrößen in ausgewählten CANVAS Gallery Showrooms zunächst in Kombination mit dem CANVAS Audiosystem verfügbar sein. Die Varianten mit dem größeren CANVAS L sind für Ende 2026 vorgesehen.

Die Preise hängen sowohl von der Bildschirmdiagonale als auch vom gewählten CANVAS-System ab. CANVAS HiFi nennt für komplette Lösungen einen Einstiegspreis von € 7.999,-. Konkrete Preise für sämtliche Kombinationen aus 55 Zoll, 65 Zoll, 77 Zoll und 83 Zoll sowie CANVAS beziehungsweise CANVAS L sind auf Anfrage verfügbar.

Wir meinen…

Mit dem CANVAS The HiFi S99H verfolgen CANVAS HiFi und Samsung einen Ansatz, der deutlich interessanter ist als die nächste Variation des bekannten Themas „Fernseher plus Soundbar“. Entscheidend ist nicht allein, dass hier ein Samsung OLED-Spitzenmodell mit einem leistungsfähigen Audiosystem kombiniert wird. Spannend ist vielmehr der Versuch, beide Komponenten so konsequent gestalterisch miteinander zu verbinden, dass am Ende tatsächlich ein einziges Objekt für den Wohnraum entsteht.

Das Konzept richtet sich damit ganz eindeutig an eine spezielle Zielgruppe – schließlich sind € 7.999,- lediglich der Einstieg, und die markanten Holzlamellen muss man als bewusstes Gestaltungselement auch wollen. Für all jene aber, die weder einen technisch dominierten Wohnraum noch klangliche Kompromisse einer ultraflachen TV-Lösung akzeptieren möchten, könnte der CANVAS The HiFi S99H eine ausgesprochen elegante Alternative darstellen. Besonders gespannt darf man dabei auf CANVAS L sein, denn gerade die größere Audio-Ausbaustufe könnte letztlich darüber entscheiden, wie weit sich dieses Konzept tatsächlich in Richtung klassischer High-end HiFi-Systeme vorwagen kann.

Produkt CANVAS The HiFi S99H Preis ab € 7.999,-

Technische Daten CANVAS The HiFi S99H

Produkt CANVAS The HiFi S99H Charakterisierung Integriertes High-end Home-Entertainment-System aus Samsung S99H OLED TV, CANVAS HiFi-Audiosystem und durchgängigem Möbel-/Interior-Design TV Samsung S99H OLED 4K Samsung Vision AI Smart TV, Modelljahr 2026 Bildschirmgrößen 55 Zoll, 65 Zoll, 77 Zoll, 83 Zoll Auflösung 3.840 × 2.160 Bildpunkte Display-Technologie OLED Bildprozessor NQ4 AI-Prozessor der 3. Generation HDR OLED HDR Pro, HDR10+ Adaptive/Gaming/Advanced, HLG Bildwiederholrate 100 Hz nativ, bis 165 Hz VRR Motion Processing Motion Xcelerator 165 Hz Entspiegelung Glare Free TV-Design Samsung FloatLayer Design Audiosystem Wahlweise CANVAS oder CANVAS L CANVAS Tiefton-/Mitteltöner 2 × 165 mm SB Acoustics Papiermembran, Langhub-Chassis CANVAS Hochtöner 2 × 29 mm SB Acoustics Seidenkalotte mit CANVAS Waveguide CANVAS Bassunterstützung 2 × passive Radiatoren Verstärker CANVAS 4-Kanal Class D, insgesamt 250 W D/A-Wandler CANVAS Burr-Brown, bis 24 Bit 192 kHz Frequenzgang CANVAS 28 Hz bis 24 kHz DSP CANVAS Analog Devices Quad-Core DSP, 300 MIPS Signalverarbeitung Linearphasige FIR-Filter, BACCH 3D Raumkorrektur CANVAS iOS App, Messung über iPhone-Mikrofon oder optionales Zen Mic Kabelgebundene Audio-Schnittstellen HDMI eARC, TOSLINK, analog Streaming Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon, TIDAL, Spotify Connect, DLNA Design Horizontale Holzlamellen über Audiosystem sowie seitlich und oberhalb des Fernsehers Montage Wandmontage oder fixer Bodenstandfuß serienmäßig Optional Drehbarer Bodenstandfuß in Aluminium oder Schwarz CANVAS L Größere Audio-Ausführung; detaillierte technische Spezifikationen zum Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht veröffentlicht

Marke Canvas HiFi Hersteller Canvas HiFi Vertrieb inveoo GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über CANVAS HiFi

Quelle CANVAS HiFi