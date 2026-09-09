Cayin HA-1A MK3 – Kompakter Class-A-Röhren-Kopfhörerverstärker mit Vorstufenausgang
Cayin erweitert seine HA Series um den HA-1A MK3, den bislang kompaktesten Röhren-Kopfhörerverstärker der Produktfamilie. Zwei JJ 12AU7/ECC82 und zwei Electro-Harmonix EL84EH/6BQ5 bilden gemeinsam mit eigens entwickelten Ausgangsübertragern eine vollständig röhrenbasierte Single-Ended-Class-A-Schaltung. Neben einer 6,35 mm Stereo-Klinke und einem symmetrisch ausgeführten 4-Pin-XLR-Anschluss steht ein regelbarer Vorstufenausgang für Aktiv-Lautsprecher oder Leistungsverstärker bereit.
- Der Cayin HA-1A MK3 bringt das klassische Schaltungskonzept der HA Series in ein 240 × 240 mm großes Desktop-Gehäuse. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu 2.500 mW + 2.500 mW an der 6,35 mm Stereo-Klinke und 2.800 mW + 2.800 mW am 4-Pin-XLR-Anschluss. Zwei Impedanzbereiche decken Kopfhörer von 8 bis 600 Ohm ab, während der regelbare Cinch-Ausgang den Einsatz als Röhren-Vorstufe erlaubt. Angeboten wird das neue Modell in Schwarz und Silber zum Preis von € 1.298,-.
Cayin positioniert den neuen HA-1A MK3 als Einstieg in seine Familie stationärer Röhren-Kopfhörerverstärker. Das Modell bleibt bewusst rein analog, kombiniert seine klassische Single-Ended-Class-A-Topologie jedoch mit zwei Kopfhöreranschlüssen, einer breit ausgelegten Impedanzanpassung und einem Vorstufenausgang. Damit ist der HA-1A MK3 nicht allein für einen festen Kopfhörerplatz gedacht, sondern kann zugleich die Lautstärkeregelung in einem kompakten System mit Aktiv-Lautsprechern oder externem Leistungsverstärker übernehmen.
Key Facts Cayin HA-1A MK3
- Vollständig röhrenbasierter Kopfhörerverstärker in Single-Ended Class A
- Röhrenbestückung: 2 × JJ 12AU7/ECC82 und 2 × Electro-Harmonix EL84EH/6BQ5
- Ausgangsleistung: 2.500 mW + 2.500 mW über 6,35 mm Stereo-Klinke, 2.800 mW + 2.800 mW über 4-Pin XLR
- Impedanzanpassung: Low für 8 bis 150 Ohm, High für 151 bis 600 Ohm
- Frequenzgang: 20 Hz bis 24 kHz, ±3 dB
- Zwei Cinch-Eingänge und regelbarer Cinch-Vorstufenausgang
- Point-to-Point-Handverdrahtung und ALPS-Lautstärkepotentiometer
- Abmessungen: 240 × 240 × 140 mm; Gewicht: 8,8 kg
- Ausführungen: Schwarz und Silber
Vier Röhren und eine konsequent analoge Signalführung
In der Spannungsverstärkung arbeiten zwei JJ 12AU7/ECC82, für die Leistungsverstärkung setzt Cayin auf zwei Electro-Harmonix EL84EH/6BQ5. Die Endstufe ist als Single-Ended-Class-A-Schaltung ausgeführt, die Verdrahtung erfolgt laut Hersteller von Punkt zu Punkt. Ein ALPS-Potentiometer übernimmt die Lautstärkeregelung.
Cayin beschreibt die Abstimmung mit natürlicher Wärme, geschmeidiger Wiedergabe und ausgeprägter Musikalität. Diese Klangcharakteristik ist als Zielsetzung des Herstellers zu verstehen; die nachvollziehbare technische Grundlage bilden die Röhrenbestückung, der Class-A-Betrieb und die transformatorgekoppelten Ausgänge.
Eigene Übertrager und getrennte Stromversorgung
Die Ausgangsübertrager wurden nach Angaben von Cayin speziell für den HA-1A MK3 entwickelt. Darüber hinaus werden Spannungs- und Leistungsverstärkungsstufe getrennt versorgt, wobei für die Endstufe eine hochspannungsregulierte Stromversorgung vorgesehen ist. Interne Abschirmungen zwischen den Funktionsbereichen sollen gegenseitige Störeinflüsse reduzieren.
Der Schaltungsaufwand zeigt sich auch am Gewicht: Trotz einer Stellfläche von lediglich 240 × 240 mm bringt der Verstärker 8,8 kg auf die Waage. Seine Höhe beträgt 140 mm, wobei rund um die offen angeordneten Röhren ausreichend Freiraum für die Wärmeabfuhr einzuplanen ist.
Zwei Anschlüsse, zwei Impedanzbereiche
Für Kopfhörer stehen eine unsymmetrische 6,35 mm Stereo-Klinke und ein symmetrisch ausgeführter 4-Pin-XLR-Anschluss bereit. Cayin nennt dafür 2.500 mW + 2.500 mW beziehungsweise 2.800 mW + 2.800 mW Ausgangsleistung. Mit den Schalterstellungen Low für 8 bis 150 Ohm und High für 151 bis 600 Ohm lässt sich die Ausgangsstufe an ein breites Spektrum dynamischer Kopfhörer anpassen.
Der angegebene Frequenzgang reicht von 20 Hz bis 24 kHz bei ±3 dB. Für den Kopfhörerausgang weist Cayin einen A-bewerteten Signal-Rausch-Abstand von 110 dB sowie einen Klirrfaktor von 0,3 Prozent bei 1 kHz und 200 mW aus. Bei Nennleistung soll der Klirrfaktor innerhalb von fünf Prozent bleiben.
Vom Kopfhörerverstärker zur kompakten Röhren-Vorstufe
Zwei per Frontschalter wählbare Cinch-Eingänge nehmen analoge Quellgeräte auf. Über den regelbaren Cinch-Ausgang kann der Cayin HA-1A MK3 darüber hinaus Aktiv-Lautsprecher oder einen externen Leistungsverstärker ansteuern. Für diesen Vorstufenausgang nennt der Hersteller eine maximale Ausgangsspannung von 5 V, eine Verstärkung von 9 dB und eine Ausgangsimpedanz von 2 kOhm.
Eine Einschalt-Stummschaltung und eine Startverzögerung von rund 50 Sekunden berücksichtigen die Aufwärmphase der Röhren. Zum Lieferumfang gehört zudem ein abnehmbarer Metallkäfig, der die vier Röhren im Betrieb schützt. Das Gehäuse wird wahlweise mit schwarzer oder silberfarbener Front angeboten.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Breite Kopfhörerauswahl: Zwei Impedanzbereiche ermöglichen die Anpassung an Modelle zwischen 8 und 600 Ohm.
- Zwei Anschlussvarianten: 6,35 mm Stereo-Klinke und 4-Pin XLR decken verbreitete stationäre Kopfhörerkabel ab.
- Hohe Leistungsreserven: Bis zu 2.800 mW + 2.800 mW stehen am 4-Pin-XLR-Anschluss bereit.
- Rein analoges Röhrenkonzept: Vier Röhren, Class-A-Betrieb und eigens entwickelte Übertrager bestimmen den Aufbau.
- Nutzung als Vorstufe: Der regelbare Cinch-Ausgang bindet Aktiv-Lautsprecher oder einen Leistungsverstärker ein.
- Kompakte Stellfläche: Das 240 × 240 mm große Gehäuse eignet sich für einen überschaubaren Desktop-Aufbau.
- Geschützter Betrieb: Einschalt-Stummschaltung, verzögerter Start und Röhrenkäfig gehören zur Ausstattung.
Preis und Verfügbarkeit
Der Cayin HA-1A MK3 wird in Schwarz und Silber angeboten. Auf der deutschsprachigen Cayin-Webseite ist der neue Röhren-Kopfhörerverstärker bereits zum Preis von € 1.298,- gelistet und bestellbar. Der internationale Vertrieb soll über autorisierte Cayin Distributoren und Fachhändler erfolgen.
Wir meinen…
Der Cayin HA-1A MK3 ist kein universal ausgestatteter Kopfhörerverstärker mit DAC, Streaming und digitaler Klangbearbeitung – und genau darin liegt seine klare Positionierung. Cayin konzentriert sich auf eine analoge Röhrenschaltung, praxistaugliche Impedanzanpassung und genügend Leistung für sehr unterschiedliche Kopfhörer. Besonders sinnvoll ist der Vorstufenausgang: Er macht aus dem kompakten Spezialisten auf Wunsch die analoge Zentrale eines Desktop-Systems mit Aktiv-Lautsprechern.
|Produkt
|Cayin HA-1A MK3
|Preis
|€ 1.298,-
Technische Daten Cayin HA-1A MK3
|Produkt
|Cayin HA-1A MK3
|Gerätetyp
|Röhren-Kopfhörerverstärker und Vorverstärker
|Schaltungskonzept
|Single-Ended Class A, Point-to-Point-Handverdrahtung
|Röhrenbestückung
|2 × JJ 12AU7/ECC82, 2 × Electro-Harmonix EL84EH/6BQ5
|Kopfhörerausgänge
|1 × 6,35 mm Stereo-Klinke, unsymmetrisch; 1 × 4-Pin XLR, symmetrisch
|Ausgangsleistung 6,35 mm
|2.500 mW + 2.500 mW
|Ausgangsleistung 4-Pin XLR
|2.800 mW + 2.800 mW
|Impedanzanpassung
|Low: 8 bis 150 Ohm; High: 151 bis 600 Ohm
|Frequenzgang
|20 Hz bis 24 kHz, ±3 dB
|Klirrfaktor Kopfhörerausgang
|0,3 % bei 1 kHz und 200 mW; innerhalb 5 % bei Nennleistung
|Empfindlichkeit Kopfhörerverstärker
|1.200 bis 2.000 mV
|Signal-Rausch-Abstand Kopfhörerausgang
|110 dB, A-bewertet
|Analoge Eingänge
|2 × Cinch
|Vorstufenausgang
|1 × Cinch, geregelt
|Maximale Ausgangsspannung Vorstufenausgang
|5 V
|Verstärkung Vorstufe
|9 dB
|Klirrfaktor Vorstufe
|0,1 % bei 2 V RMS
|Signal-Rausch-Abstand Vorstufe
|105 dB, A-bewertet
|Eingangsempfindlichkeit Vorstufe
|750 mV
|Ausgangsimpedanz Vorstufe
|2 kOhm
|Lautstärkeregelung
|ALPS-Potentiometer
|Schutzschaltungen
|Einschalt-Stummschaltung, Startverzögerung von rund 50 Sekunden
|Leistungsaufnahme
|Maximal 60 W
|Abmessungen
|240 × 240 × 140 mm
|Gewicht
|8,8 kg
|Ausführungen
|Schwarz, Silber
|Lieferumfang
|Röhrenkäfig, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise
|Marke
|Cayin Audio
|Hersteller
|Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd.
|Vertrieb
|Cayin Audio Distribution GmbH
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