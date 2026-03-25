In aller Kürze Der Cayin HA-300 MK3 ist ein Single-Ended Class A Röhren-Kopfhörerverstärker und Lautsprecher-Verstärker mit 300B Röhren, separatem Netzteil, XLR- und Cinch-Eingängen sowie 6,3 mm Stereo-Klinke, 4,4 mm Pentaconn und 4-Pin XLR. Das Modell richtet sich an anspruchsvolle Anwender, die hohe Ausgangsleistung, flexible Kopfhörer-Anpassung und klassische Röhrenklang-Ästhetik in einer High-end-Lösung suchen.

Es gibt Geräte, die ihren Anspruch schon auf den ersten Blick offenbaren, und es gibt Lösungen, die diesen Anspruch im täglichen Einsatz beweisen müssen. Der Cayin HA-300 MK3 gehört klar zur zweiten Kategorie. Als neue Generation eines auf Röhren-basierenden Verstärkers für Kopfhörer und Lautsprecher zielt er auf ein Anwendungsszenario, das in der Praxis besonders spannend ist: hochwertiger Musikgenuss am Schreibtisch, im privaten Hörraum oder in einem kompakten Setup, bei dem Referenz-Kopfhörer ebenso selbstverständlich dazugehören wie wirkungsgradstarke Lautsprecher. Cayin verspricht hier also nicht bloß eine Verfeinerung im Detail, sondern eine hör- und spürbare Weiterentwicklung eines etablierten Flaggschiffs.

Key Facts

Cayin HA-300 MK3 ist die dritte Generation des 300B Flaggschiffs von Cayin

Röhrenverstärker in Single-Ended Class A Auslegung mit 300B Endröhren

Zwei-Gehäuse-Konzept mit separatem Netzteil und Verstärkereinheit

Kopfhörerausgänge über 6,3 mm Stereo-Klinke, 4,4 mm Pentaconn und 4-Pin XLR

Zusätzlich mit Lautsprecher-Ausgängen für 4 bis 8 Ohm Lautsprecher

Symmetrischer XLR-Eingang und Cinch-Eingang vorhanden

4-Pin XLR mit 6.500 mW plus 6.500 mW, 6,3 mm Stereo-Klinke mit 6.000 mW plus 6.000 mW

4,4 mm Pentaconn mit 1.600 mW plus 1.600 mW, gezielt für In-ear-Monitore ausgelegt

Neue Transformatoren, DUELUND Koppelkondensatoren und Punkt-zu-Punkt Verdrahtung

Röhrenbestückung ab Werk mit Genalex Gold Lion PX300B, JJ 6SN7 und JJ GZ34 / 5AR4

Wenn Röhren-Sound mehr sein soll als bloße Nostalgie

Der Cayin HA-300 MK3 bleibt dem Prinzip eines Single-Ended Class A Röhrenverstärkers treu und setzt weiterhin auf 300B Röhren in der Ausgangsstufe. Das ist keine beiläufige Entscheidung, sondern eine klare Positionierung. 300B Konzepte sind für viele Hörer bis heute der Inbegriff jener Darbietung, die Stimmen Körper verleiht, Klangfarben plastisch zeichnet und Musik mit einer besonderen Selbstverständlichkeit fließen lässt. Cayin kombiniert diesen klassischen Ansatz nun mit einer überarbeiteten Schaltung der dritten Generation, um die emotionale Qualität eines solchen Verstärkers mit mehr Präzision, besserer Störfestigkeit und höherer Alltagstauglichkeit zu verbinden.

Für den praktischen Einsatz ist das weit mehr als ein akademischer Punkt. Gerade bei hochwertigen Kopfhörern zeigt sich sehr schnell, ob ein Verstärker nur warm und charmant klingt oder ob er zugleich Kontrolle, Ruhe und Durchzeichnung beherrscht. Cayin hebt hier eine geregelte, rauscharme Spannungsverstärkung mit gestufter, unabhängiger Stromversorgung hervor. Das soll den Signalweg sauberer halten und zugleich die Basis dafür schaffen, dass feine Dynamik, Raumtiefe und Textur nicht im Eigenrauschen oder in Unruhe verloren gehen.

Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3 Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3 Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3 Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3 Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3 Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3 Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3 Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3 Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3 Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin HA-300 MK3

Zwei Gehäuse, ein klarer Zweck

Besonders interessant ist der konstruktive Aufbau. Der Cayin HA-300 MK3 trennt Netzteil und Verstärkereinheit physisch voneinander. Das klingt zunächst nach klassischer High-end-Disziplin, hat aber einen sehr praktischen Hintergrund. Wer empfindliche Röhrenschaltungen betreibt, will Störeinflüsse, Vibrationen und Streufelder möglichst konsequent aus dem Audioweg heraushalten. Genau das soll das Zwei-Gehäuse-Konzept leisten, zugleich schafft es mehr Flexibilität bei der Platzierung im Hörumfeld.

Dazu kommt eine Verbindung der beiden Einheiten über ein verriegelbares Kabelsystem, das laut Hersteller auf eine stabile, verlustarme Stromübertragung ausgelegt ist. Im Alltag zahlt sich so etwas dort aus, wo ein Gerät nicht nur im Schauraum glänzen, sondern über Jahre zuverlässig seinen Platz im Setup behaupten soll. Der HA-300 MK3 versteht sich ganz offensichtlich nicht als filigranes Liebhaberstück, sondern als ernsthafte Arbeitsmaschine für ambitionierte Musikliebhaber.

Mehr Leistung, mehr Spielraum, mehr passende Partner

Eine der wesentlichsten Neuerungen betrifft die Bandbreite an Kopfhörern, die sich mit dem Cayin HA-300 MK3 betreiben lassen. Cayin erweitert Empfindlichkeit und Leistungsbereich deutlich. Über den symmetrischen 4-Pin XLR Ausgang stehen 6.500 mW plus 6.500 mW bereit, über die 6,3 mm Stereo-Klinke 6.000 mW plus 6.000 mW. Selbst der 4,4 mm Pentaconn-Ausgang liefert 1.600 mW plus 1.600 mW und ist dabei ausdrücklich für In-ear-Monitore optimiert. Dazu kommt eine dreistufige Impedanzanpassung für Low, Medium und High, um unterschiedliche Lasten präziser abstimmen zu können.

Gerade das macht den Verstärker im Alltag reizvoll. Wer zwischen empfindlichen In-ear-Monitoren, planaren Kopfhörern und hochohmigen Referenzmodellen wechselt, kennt das Problem: Nicht jeder Verstärker fühlt sich in allen Disziplinen wirklich zuhause. Der Cayin HA-300 MK3 will genau hier ansetzen und ein Gerät sein, das nicht nur mit einzelnen Prestige-Kopfhörern harmoniert, sondern vom feinsinnigen Desktop-Setup bis zum kompromisslosen Full-size-Flaggschiff breit einsetzbar bleibt.

Praxisgerechte Anschlüsse

Auch bei den Schnittstellen zeigt sich, dass Cayin den HA-300 MK3 nicht als exotische Sonderlösung, sondern als vielseitige Schaltzentrale gedacht hat. Auf der Eingangsseite stehen ein symmetrischer XLR-Eingang und ein Cinch-Eingang bereit. Auf der Ausgangsseite finden sich neben den drei Kopfhöreranschlüssen auch Lautsprecherklemmen für 4 bis 8 Ohm. Der Verstärker lässt sich damit nicht nur im klassischen Personal-Audio-Umfeld einsetzen, sondern ebenso in einer kompakten Lautsprecher-Kette.

Genau daraus ergibt sich ein praktischer Mehrwert, der in dieser Geräteklasse nicht selbstverständlich ist. Der Cayin HA-300 MK3 kann am Abend mit anspruchsvollen Kopfhörern arbeiten und tagsüber ebenso als Verstärker für ein kleines, feines Lautsprechersystem dienen. Für viele Musikliebhaber ist das die attraktivere Lösung als zwei getrennte Geräte, weil sie weniger Platz beansprucht, aber dennoch ein klares klangliches Profil bewahrt.

Sorgfalt im Detail als Teil des Klangs

Bei einem Röhrenverstärker dieser Klasse endet die Geschichte nicht bei Röhrentypen und Ausgangsleistung. Cayin setzt auf DUELUND Koppelkondensatoren aus Dänemark, neu entwickelte breitbandige EI-Ausgangsübertrager der dritten Generation und einen Ringkerntransformator, der laut Hersteller auf geringes magnetisches Rauschen und hohe Effizienz ausgelegt ist. Hinzu kommen Punkt-zu-Punkt Verdrahtung, vergoldete Röhrensockel, eine Kombination aus JRC MUSES 72320V Lautstärkesteuerung und ALPS 41-Stufen-Abschwächer sowie eine selektierte Röhrenbestückung mit 48 Stunden Burn-in vor Auslieferung.

Solche Angaben sind nicht bloß Materialschlacht. Sie beschreiben, wie ernst ein Hersteller das Thema Signalintegrität nimmt. Niedrige Verluste, geringere Verzerrungen, stabilere Kontakte und saubere Spannungsversorgung wirken sich letztlich dort aus, wo anspruchsvolle Hörer besonders genau hinhören: bei der Staffelung komplexer Aufnahmen, bei der Ruhe hinter leisen Passagen und bei der Frage, ob ein Verstärker Musik nur größer macht oder tatsächlich glaubwürdiger.

Auch optisch geht Cayin einen Schritt weiter. Der Cayin HA-300 MK3 erhält ein überarbeitetes Gehäusedesign mit fein sandgestrahlter Oberfläche, neuen Schutzkäfigen für die Röhren und einer insgesamt verfeinerten Ausführung. Das ist kein oberflächliches Styling, sondern trifft genau jenen Punkt, der bei hochwertigen Desktop-Komponenten wichtig ist: Ein solches Gerät steht sichtbar im Raum. Es soll technische Kompetenz ausstrahlen, ohne grob oder überladen zu wirken.

Durchdachte Merkmale

Zu den kleinen, aber im Alltag erstaunlich wichtigen Merkmalen zählen die beiden VU-Meter auf der Front sowie eine verzögerte Stummschaltung von 60 Sekunden nach dem Einschalten. Gerade bei Röhrenverstärkern ist eine saubere Aufwärmphase entscheidend, damit die Schaltung unter optimalen Bedingungen arbeitet. Solche Lösungen wirken vielleicht unspektakulär, sind aber oft genau jene Eigenschaften, an denen man erkennt, ob ein Produkt aus echter Nutzungserfahrung heraus entwickelt wurde.

Hinzu kommt die Möglichkeit zum „Tube Rolling“. Cayin hebt ausdrücklich hervor, dass sich sämtliche Röhren gegen kompatible Alternativen austauschen lassen. Für erfahrene Anwender eröffnet das einen zusätzlichen Spielraum, um die tonale Signatur des Verstärkers an persönliche Vorlieben, Kopfhörer oder Musikrichtungen anzupassen. Damit bleibt der Cayin HA-300 MK3 nicht auf eine einzige Interpretation seines Klangs festgelegt, sondern wird zum Werkzeug für Hörer, die ihren Weg bewusst selbst definieren wollen.

Preis und Verfügbarkeit

Zum Preis und zur konkreten Verfügbarkeit des Cayin HA-300 MK3 liegen in den vorliegenden Produktinformationen derzeit keine belastbaren Angaben vor. Fest steht aber, dass Cayin den Cayin HA-300 MK3 als neue Flaggschiff-Lösung innerhalb seiner Desktop-Systeme positioniert und ihn klar im gehobenen Segment für ambitionierte Kopfhörer- und Röhren-Enthusiasten ansiedelt.

Fazit – Mehr als nur Modellpflege

Der Cayin HA-300 MK3 ist kein Verstärker für beiläufiges Nebenbeihören, sondern ein Gerät für Menschen, die Musik bewusst erleben wollen und dafür eine entsprechend konsequente Plattform suchen. Gerade weil Cayin hier nicht nur auf ausgewählte Röhren für feinsten Klang setzt, sondern Leistung, Anschlussvielfalt, Impedanzanpassung, IEM-Tauglichkeit und Lautsprecherbetrieb intelligent zusammenführt, wirkt der Cayin HA-300 MK3 wie eine bemerkenswert erwachsene Lösung. Er pflegt den Reiz klassischer Röhrentechnik, ohne sich im Gestern einzurichten.

Produkt Cayin HA-300 MK3 Preis k. A.

Technische Daten

Produkt Cayin HA-300 MK3 Charakterisierung Röhren-Kopfhörerverstärker und Lautsprecher-Verstärker der High-end-Klasse für Desktop-HiFi und Personal Audio Verstärkerprinzip Single-Ended Class A mit direkt geheizten Trioden, ausgelegt auf jene klangliche Handschrift, für die 300B Konzepte besonders geschätzt werden Konzept Zwei-Gehäuse-Lösung aus separatem Netzteil und Verstärkereinheit, was der Störunterdrückung und der sauberen Energieversorgung dienen soll Röhrenbestückung 2 x Genalex Gold Lion PX300B, 2 x JJ 6SN7, 2 x JJ GZ34 / 5AR4 Kopfhörer-Ausgangsleistung 6,3 mm Stereo-Klinke 6.000 mW + 6.000 mW, ausgelegt für kräftigen Betrieb auch anspruchsvollerer Kopfhörer Kopfhörer-Ausgangsleistung 4,4 mm Pentaconn 1.600 mW + 1.600 mW, laut Hersteller speziell für In-ear-Monitore optimiert Kopfhörer-Ausgangsleistung 4-Pin XLR 6.500 mW + 6.500 mW, gedacht für leistungsfordernde High-end-Kopfhörer Kopfhörer-Frequenzgang 12 Hz bis 35 kHz bei ±3 dB, also ein bewusst weit gefasster Übertragungsbereich Kopfhörer-Empfindlichkeit 250 mV bis 1.200 mV Kopfhörer-Ausgangsimpedanz Low 8 bis 65 Ohm, Medium 65 bis 300 Ohm, High 300 bis 600 Ohm Kopfhörer-Ausgänge 6,3 mm Stereo-Klinke, 4,4 mm Pentaconn, 4-Pin XLR Lautsprecher-Ausgangsleistung 8 W + 8 W, ausreichend für passende Lautsprecher in einem hochwertigen Nahfeld- oder Kompakt-Setup Lautsprecher-Ausgangsimpedanz 4 bis 8 Ohm Eingänge 1 x XLR symmetrisch, 1 x Cinch Lautsprecher-Ausgänge 1 Satz Lautsprecherklemmen Lautstärkeregelung JRC MUSES 72320V plus ALPS 41-Stufen-Abschwächer für präzise und fein dosierbare Pegelanpassung Bauteile DUELUND Koppelkondensatoren, vergoldete Röhrensockel, neue EI-Ausgangsübertrager, Ringkerntransformator Aufbau klassische Punkt-zu-Punkt Verdrahtung Abmessungen Netzteil 159 x 345 x 205 mm Abmessungen Verstärkereinheit 286 x 368 x 205 mm Gewicht Netzteil 10 kg Gewicht Verstärkereinheit 16,8 kg Leistungsaufnahme 160 W maximal

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