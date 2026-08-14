In aller Kürze Der Cayin JAZZ 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier ist ein kompakter EL34-Röhren-Vollverstärker mit wählbarem Trioden- und Ultralinear-Betrieb. Drei 12AU7 beziehungsweise ECC82 in der Vorstufe und vier selektierte EL34 in der Endstufe bilden eine klassische Class-AB1-Push-Pull-Schaltung. Für die direkte Wiedergabe von Smartphones und Tablets stehen Bluetooth 5.1, verschiedene hochwertige Codecs und ein ESS ES9018K2M DAC bereit.

Der Cayin JAZZ 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier richtet sich an Musikliebhaber, die bewusst auf eine klassische Röhrenverstärker-Schaltung setzen, im täglichen Betrieb aber nicht auf eine unkomplizierte drahtlose Zuspielung verzichten wollen. Die Cayin Audio Distribution GmbH zeigte das neue Modell erstmals auf der HIGH END Vienna 2026; inzwischen hat der kompakte Vollverstärker den Weg in den Fachhandel gefunden.

Im Zentrum stehen vier EL34-Endstufenröhren in einer Class-A/B Push-Pull-Konfiguration, denen drei 12AU7 beziehungsweise ECC82 in der Vorstufe zur Seite stehen. Über einen Schalter kann der Anwender zwischen Trioden- und Ultralinear-Betrieb wählen und damit nicht nur die verfügbare Leistung, sondern auch die grundsätzliche Abstimmung des Verstärkers an Lautsprecher, Raum und persönliche Vorlieben anpassen. Bluetooth 5.1 samt Qualcomm QCC5125 und ESS ES9018K2M DAC ist direkt integriert, sodass für die kabellose Wiedergabe keine zusätzliche Lösung benötigt wird. Ein wohl sehr spannender Einstieg in die Cayin Jazz Series der Marke Cayin Audio von Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd.

Key Facts Cayin JAZZ 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier

EL34-Röhren-Vollverstärker in Class-A/B Push-Pull-Schaltung

Drei 12AU7 beziehungsweise ECC82 in der Vorstufe

Vier selektierte EL34-Endstufenröhren

2 × 17 W RMS im Triodenmodus

2 × 35 W RMS im Ultralinear-Betrieb

Drei analoge Line-Eingänge

Bluetooth 5.1 mit Qualcomm QCC5125

ESS ES9018K2M DAC für die Bluetooth-Wiedergabe

LDAC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, MP3 und SBC

Lautsprecheranschlüsse für 4 und 8 Ohm

Kopfhörerausgang für Modelle mit 16 bis 300 Ohm

Handgefertigte Point-to-Point-Verdrahtung

Front wahlweise in Schwarz oder Silber

Preis: € 1.598,-

Zwei Betriebsarten für unterschiedliche Anforderungen

Der Cayin JAZZ 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier bietet zwei Betriebsarten, die direkt auf die Ansteuerung der vier EL34-Endstufenröhren einwirken. Im Triodenmodus stellt der Verstärker 2 × 17 W RMS bereit. Im Ultralinear-Betrieb steigt die Ausgangsleistung auf 2 × 35 W RMS.

Damit lässt sich der Verstärker gezielt auf die verwendeten Lautsprecher und die jeweilige Hörsituation abstimmen. Der Triodenmodus ist für wirkungsgradstarke Lautsprecher und moderate Pegel gedacht, während der Ultralinear-Betrieb höhere Leistungsreserven für weniger sensible Schallwandler oder größere Räume bereitstellt.

Die Lautsprecherausgänge sind getrennt für Impedanzen von 4 und 8 Ohm ausgeführt. Damit kann die Ausgangsstufe passend an unterschiedliche Lautsprecherkonzepte angekoppelt werden.

EL34-Push-Pull-Schaltung mit klassischem Aufbau

In der Vorstufe des Cayin JAZZ 70 kommen drei Doppeltrioden des Typs 12AU7 beziehungsweise ECC82 zum Einsatz. Die eigentliche Leistungsverstärkung übernehmen vier aufeinander abgestimmte EL34, die in einer Class-A/B Push-Pull-Schaltung arbeiten.

Besonderes Augenmerk legt Cayin auf die Stromversorgung und die Ausgangsübertrager. Ein handgefertigter Ringkerntransformator soll eine geringe magnetische Streuung gewährleisten. Für die Ankopplung der Lautsprecher kommen EI-Ausgangsübertrager zum Einsatz, die laut Hersteller auf einen breiten Frequenzbereich ausgelegt wurden.

Der interne Aufbau basiert auf einer handgefertigten Point-to-Point-Verdrahtung. Statt die gesamte Audioschaltung über eine große Platine zu führen, werden zentrale Bauteile unmittelbar miteinander verbunden. Dieses aufwendige Konstruktionsprinzip gehört seit Langem zu den charakteristischen Merkmalen klassisch aufgebauter Röhrenverstärker.

Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Jazz 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Jazz 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Jazz 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Jazz 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Jazz 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Jazz 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Jazz 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Jazz 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier

Bluetooth 5.1 mit Qualcomm-Chipsatz und ESS-DAC

Der Cayin JAZZ 70 beschränkt sich nicht auf seine drei analogen Line-Eingänge. Für Smartphones, Tablets und andere mobile Quellen steht zusätzlich Bluetooth 5.1 zur Verfügung.

Die Funkverbindung basiert auf einem Qualcomm QCC5125. Die D/A-Wandlung des Bluetooth-Signals übernimmt ein ESS ES9018K2M DAC. Unterstützt werden laut Hersteller LDAC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC und SBC. Die angegebene Reichweite beträgt bis zu 10 m, wobei der Verstärker gegenüber Zuspielern unter der Bezeichnung „Cayin HD BT“ erscheint.

Bluetooth ist hier bewusst als komfortabler zusätzlicher Eingang ausgelegt. Die klassische Verstärkerarchitektur bleibt vollständig erhalten, zugleich kann Musik direkt von einem mobilen Endgerät wiedergegeben werden.

Zwei Frontinstrumente für Pegel und Bias-Kontrolle

Die beiden beleuchteten Instrumente auf der Front sind nicht allein ein Gestaltungselement. Sie zeigen im normalen Betrieb die aktuelle Ausgangsleistung der beiden Kanäle an und dienen darüber hinaus der Kontrolle sowie der Justage des Bias.

Damit kann der Arbeitspunkt der Endstufenröhren direkt am Gerät überprüft werden. Gerade nach einem Röhrenwechsel erleichtert diese Lösung die korrekte Einstellung der vier EL34, ohne dafür ein externes Messgerät einsetzen zu müssen.

Die Bedienelemente konzentrieren sich ebenfalls auf der Front. Neben dem Eingangswahlschalter und dem Lautstärkeregler stehen der Schalter für die Wahl zwischen Trioden- und Ultralinear-Betrieb sowie ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang.

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Kompaktes Gehäuse mit abnehmbarer Schutzhaube

Mit Abmessungen von 300 mm in der Breite, 338 mm in der Tiefe und 190 mm in der Höhe fällt der Cayin JAZZ 70 für einen Röhren-Vollverstärker vergleichsweise kompakt aus. Das Gewicht von 15,6 kg lässt zugleich erkennen, welchen Anteil Netztransformator und Ausgangsübertrager am Aufbau haben.

Der Cayin JAZZ 70 ist mit schwarzer oder silberner Front erhältlich. Eine abnehmbare Schutzhaube aus Metall deckt die Röhren ab und empfiehlt sich insbesondere dann, wenn der Verstärker nicht in einem ausschließlich Erwachsenen zugänglichen Hörraum aufgestellt wird.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Zwei Verstärkercharaktere: Trioden- und Ultralinear-Betrieb erlauben die Anpassung an Lautsprecher und Hörgewohnheiten.

Trioden- und Ultralinear-Betrieb erlauben die Anpassung an Lautsprecher und Hörgewohnheiten. Klassische EL34-Schaltung: Vier selektierte EL34 arbeiten in einer bewährten Class-AB1-Push-Pull-Konfiguration.

Vier selektierte EL34 arbeiten in einer bewährten Class-AB1-Push-Pull-Konfiguration. Direkte Bluetooth-Wiedergabe: Smartphones und Tablets lassen sich ohne separaten Bluetooth-Empfänger einbinden.

Smartphones und Tablets lassen sich ohne separaten Bluetooth-Empfänger einbinden. Hochwertige Bluetooth-Codecs: LDAC, aptX HD und weitere Formate ermöglichen eine flexible drahtlose Zuspielung.

LDAC, aptX HD und weitere Formate ermöglichen eine flexible drahtlose Zuspielung. Getrennte Lautsprecheranschlüsse: Ausgänge für 4 und 8 Ohm erleichtern die korrekte Anpassung unterschiedlicher Lautsprecher.

Ausgänge für 4 und 8 Ohm erleichtern die korrekte Anpassung unterschiedlicher Lautsprecher. Kontrollierbarer Bias: Die beiden Frontinstrumente unterstützen die Überwachung und Einstellung der Endstufenröhren.

Die beiden Frontinstrumente unterstützen die Überwachung und Einstellung der Endstufenröhren. Integrierter Kopfhöreranschluss: Kopfhörer mit Impedanzen zwischen 16 und 300 Ohm können direkt betrieben werden.

Kopfhörer mit Impedanzen zwischen 16 und 300 Ohm können direkt betrieben werden. Kompakte Konstruktion: Der Cayin JAZZ 70 beansprucht trotz vier Endstufenröhren und dreier Transformatoren vergleichsweise wenig Stellfläche.

Preis und Verfügbarkeit

Der Cayin JAZZ 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier wurde erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 präsentiert und ist nun im Fachhandel verfügbar. Die Cayin Audio Distribution GmbH bietet das Modell mit schwarzer oder silberner Front zum Preis von € 1.598,- an. Eine Fernbedienung und eine abnehmbare Schutzhaube für die Röhren gehören zum Lieferumfang.

Wir meinen …

Der Cayin JAZZ 70 konzentriert sich auf eine klassische EL34-Push-Pull-Schaltung, ergänzt diese jedoch an den richtigen Stellen um zeitgemäßen Komfort. Besonders sinnvoll erscheint die Wahl zwischen Trioden- und Ultralinear-Betrieb, denn sie verschafft dem Verstärker deutlich mehr Flexibilität bei der Auswahl geeigneter Lautsprecher. Bluetooth 5.1 mit LDAC und aptX HD, die Bias-Kontrolle über die beiden Frontinstrumente sowie der Kopfhörerausgang machen aus dem kompakten Röhrenverstärker eine alltagstaugliche Lösung, ohne seinen traditionellen technischen Ansatz zu verwässern. Mit € 1.598,- ist der Cayin JAZZ 70 von Cayin Audio als Einstieg in die Cayin Jazz Series zudem ausgesprochen attraktiv positioniert.

Produkt Cayin JAZZ 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Preis € 1.598,-

Technische Daten Cayin JAZZ 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier

Produkt Cayin JAZZ 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Merkmal Cayin JAZZ 70 Vacuum Tube Integrated Amplifier Gerätetyp EL34-Röhren-Vollverstärker Vorstufenröhren 3 × 12AU7 beziehungsweise ECC82 Endstufenröhren 4 × EL34, selektiert Schaltung Class A/B Push-Pull Betriebsarten Triode, Ultralinear Ausgangsleistung Triode 2 × 17 W RMS Ausgangsleistung Ultralinear 2 × 35 W RMS Frequenzgang 8 Hz bis 60 kHz (-3 dB) Klirrfaktor 0,2 % bei 1 W und 1 kHz; unter 5 % bei Nennleistung Signal-Rausch-Abstand 100 dB, A-bewertet Eingangsempfindlichkeit 380 mV Eingangsimpedanz 100 kOhm Analoge Eingänge 3 × Cinch Weitere Eingänge Bluetooth Lautsprecherausgänge 4 Ohm, 8 Ohm Kopfhörerausgang Für Kopfhörer mit 16 bis 300 Ohm Bluetooth Bluetooth 5.1 Bluetooth-Chipsatz Qualcomm QCC5125 D/A-Wandler ESS ES9018K2M Unterstützte Bluetooth-Formate LDAC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, SBC Bluetooth-Reichweite Bis zu 10 m Ausführungen Front in Schwarz oder Silber Abmessungen 300 × 338 × 190 mm Gewicht 15,6 kg Leistungsaufnahme Maximal 240 W

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