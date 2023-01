Cayin Mini-CD MK2 – Kompakter Slot-in CD-Player im Test

In aller Kürze Als kompakten dennoch vielseitigen CD-Player und damit ideal für die Cayin i Series bewirbt Cayin Audio den neuen Cayin Mini-CD MK2.

Der neue Cayin Mini-CD MK2 wird von dem chinesischen Unternehmen Cayin Audio als kompakter und vielseitiger CD-Player beschrieben, der sich als ideale Ergänzung zur Cayin Audio i Series empfehle. Trotz seiner kompakten Abmessungen soll der Anwender hiermit eine Lösung zur Hand haben, die ideal für Musik-Liebhaber sei, die auch künftig nicht auf Audio CDs verzichten, und diese in bester Qualität wiedergeben wollen.

Kompakt in den Abmessungen. elegant im Auftreten

Der neue Cayin Mini-CD MK2 misst nicht mehr als 240 mm in der Breite, 213 mm in der Tiefe, und 58 mm in der Höhe. Wie bereits beschrieben, eigne sich der CD-Player damit laut Hersteller perfekt für die Cayin Audio i Series und finde mühelos überall seinen Platz.

Zumal es sich beim neuen Cayin Mini-CD MK2 um eine Lösung mit durchaus elegantem Auftreten handelt, dafür sorgt das hochwertige Metall-Chassis mit gebürsteter Front aus Aluminium.

Das Laufwerk, dies sei der Vollständigkeit wegen an dieser Stelle noch angeführt, bringt 2 kg auf die Waage, was insbesondere auch daran liegt, dass das Netzteil 9 V DC 1,3 A Netzteil hier „ausgelagert“ ist.

Ausgeführt als Slot-in Laufwerk

Die kompakten Abmessungen werden nicht zuletzt dadurch erreicht, dass man sich bei Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd., dem Hersteller hinter der Marke Cayin Audio, hier für ein Slot-in Laufwerk entschied, konkret handelt es sich um ein Laufwerk mit Sanyo High-precision Laser Head, wie der Hersteller zu Protokoll gibt.

Die Signalverarbeitung übernimmt ein ESS ES9018K2M DAC Chipset des Spezialisten ESS Technology Inc., wobei der Anwender auf Wunsch ein Upsampling vornehmen kann, und zwar bis hin zu 352,8 kHz.

Analoge Signale werden beim neuen Cayin Mini-CD MK2 über ein Cinchbuchsen-Pärchen ausgegeben, als Alternative stehen hier aber auch eine koaxiale S/PDIF-Schnittstelle sowie gar ein I2S ausgeführt als HDMI bereit, um Signale auf digitaler Ebene an einen externen D/A-Wandler weiter zu reichen. Hier verweist der Hersteller natürlich allen voran auf die Lösungen Cayin iDAC-6 MK2 oder Cayin CS-100DAC.

Simples, intuitives Bedienkonzept

Natürlich stehen an der Front des Cayin Mini-CD MK2 alle relevanten Taster zur komfortablen Steuerung bereit, ein großzügig ausgelegtes VFD Dynamic Display zeigt alle relevanten Informationen an. Zudem ist im Lieferumfang eine passende Infrarot-Fernbedienung enthalten.

Aus der Praxis

Für diesen Test setzten wir den Cayin Mini-CD MK2 als kompaktes Desktop Audio System ein, und zwar an einem Cyrus ONE HD Integrated Amplifier, der uns seit Jahr und Tag treue Dienste auf dem Schreibtisch leistet und hier ein Paar Chario Ghibli der Chario Aviator Line befeuert.

Was uns zunächst gleich besonders gefiel ist, dass der Cayin Mini-CD MK2 trotz eines sehr attraktiven Preises eine durchaus ansprechende Verarbeitung aufweist. Ebenso wollen wir hervor heben, dass das Laufwerk unmittelbar nach Einlegen der CD mit der Wiedergabe startet, gerade bei Slot-In Laufwerken kann es da schon ein wenig dauern.

Einen weiteren Pluspunkt kassiert das Laufwerk für das stets klar ablesbare Display und die damit einhergehende simple Bedienung.

Und dann ist da der wirklich ansprechende Klang des „Kleinen“, der uns ebenfalls sehr gefiel und uns kurz dazu veranlasste, den für den Cayin Mini-CD MK2 aufgerufenen Preis nochmals zur Sicherheit nachzuschlagen. Klar und detailliert wird Musik hier dargeboten, wobei wir gerne von der Option des Upsampling Gebrauch machten, da uns damit die Wiedergabe tatsächlich noch einen Hauch feiner aufgelöst und mit einer noch einen Tick realistischeren Klangbühne erschien.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Cayin Mini-CD MK2 steht bereits dieser Tage im Fachhandel bereit, wobei der empfohlene Verkaufspreis mit € 398,- ausgewiesen wird. Cayin Audio bietet den CD-Player bislang allein in der Ausführung Silber an.

Wir meinen…

Auch wenn der neue Cayin Mini-CD MK2 nach Ansicht des chinesischen HiFi-Spezialisten Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. als perfekte Erweiterung für die Systeme der Cayin Audio i Series dienen soll, so hat man hiermit einen sehr kompakten, vielseitig mit verschiedensten HiFi-Komponenten kombinierbaren CD-Player der Marke Cayin Audio zur Hand. Im Test erwies sich dieses Laufwerk als zuverlässiger Player für Audio CDs, der diese mit ansprechender Qualität darbietet obwohl er zu einem besonders attraktiven Preis angeboten wird. Dass er zudem elegant aussieht und mit einer hochwertigen Verarbeitung glänzt, kann der Cayin Mini-CD MK2 ebenfalls als Pluspunkte für sich verbuchen und sorgt dafür, dass sich dieser „Kleine“ aus dem Hause Cayin Audio einer klaren Empfehlung der Redaktion als würdig erweist.

PRODUKT Cayin Mini-CD MK2 Preis € 398,-

Der Cayin Mini-CD MK2 kann allen voran durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aufwarten, denn um wenig Geld erhält man hier einen fein aufspielenden Audio CD-Player, der kaum Platz für sich in Anspruch nimmt und zudem elegant aussieht. Schon der integrierte Wandler klingt sehr fein, zudem steht dem Anwender hier die Möglichkeit offen, etwa mit den Systemen der Cayin Audio i Series ein Upgrade vorzunehmen.

Positiv sehr kompakt

ansprechendes Design

ansprechender Klang

bemerkenswertes Preis-Leistungsverhältnis Negativ leider nur in Schwarz verfügbar

Testumgebung

Cyrus ONE HD Integrated Amplifier

Chario Ghibli

Kabel von AudioQuest

Netzteil von Keces Audio

WERTUNG KLANG DESIGN BEDIENUNG PREIS/LEISTUNG SEHR GUT Es ist vor allem das bemerkenswerte Preis-Leistungsverhältnis, das für den Cayin Mini-CD MK2, zudem sein kompaktes, durchaus elegantes Auftreten, das eine flexible Nutzung an verschiedensten Audio-Systemen erlaubt, selbst wenn der Platz begrenzt ist. User Rating: 4.72 ( 3 votes)

