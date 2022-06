Cayin N8ii Reference Digital Audio Player – Neue Firmware v1.4EN für MQA Unterstützung

In aller Kürze Mit Hilfe der neuen Firmware v1.4EN ist der Cayin N8ii Reference Digital Audio Player in der Lage, Inhalte kodiert in MQA wiederzugeben.

Mit dem Cayin N8ii Reference Digital Audio Player soll ein herausragender portabler Hi-res Audio-Player zur Verfügung stehen, davon zeigte sich Cayin Audio anlässlich der Präsentation dieses Produkts im März 2022 überzeugt. Und tatsächlich hält der Cayin N8ii Reference Digital Audio Player einige Ausstattungsmerkmale bereit, die man in dieser Klasse sonst vergeblich sucht, etwa eine Ausgangsstufe basierend auf Röhren-Technologie, aber auch der hier eingesetzte Wandler ROHM BD34301EKV 32 Bit Current Mode DAC Chipset nimmt eine Sonderstellung am Markt ein.

Neue Firmware v1.4EN

Wie es für derartige Lösungen üblich ist, bietet Cayin Audio nunmehr eine neue Firmware an, die nicht nur den ein oder anderen Fehler beseitigt und System-Optimierungen mit sich bringt, sondern allen voran auch neue Funktionen. Und dazu gehört allen voran die Möglichkeit, Inhalte kodiert im verlustbehafteten Format MQA wiederzugeben.

16fach MQA Decoding

Die Besonderheit hierbei besteht darin, dass der Cayin N8ii Reference Digital Audio Player mit Hilfe der neuen Firmware v1.4EN in der Lage ist, 16fach MQA Decoding zu nutzen und damit Inhalte bis hin zu 32 Bit und 768 kHz wiederzugeben.

MQA Music Playback wurde dafür sowohl in der Cayin Music App als auch der HiBy Music App eingebunden, zudem können natürlich auch weitere Apps mit MQA Unterstützung nunmehr auf dem Cayin N8ii Reference Digital Audio Player genutzt werden, wie etwa die TIDAL App, schließlich setzt dieser DAP auf Google Android als Betriebssystem und erlaubt damit, nahezu jedwede App zu installieren.

Der Cayin N8ii Reference Digital Audio Player soll auch in der Lage sein, Inhalte kodiert in MQA als USB-DAC wiederzugeben, so die Angaben des Herstellers.

Preise und Verfügbarkeit

Selbstverständlich steht die neue Firmware v1.4EN für den Cayin N8ii Reference Digital Audio Player kostenlos zur Verfügung und kann im einfachsten Fall direkt als OTA Update (Over the air) direkt über das Gerät vorgenommen werden. Über die Webseite des Herstellers lässt sich aber auch das entsprechende File herunter laden und dann mittels Speichermedium auf den DAP übertragen und so installieren.

Wir meinen…

Mit Hilfe der neuesten nunmehr verfügbaren Firmware v1.4EN stattet Cayin Audio den Cayin N8ii Reference Digital Audio Player mit der Möglichkeit aus, Inhalte kodiert in MQA wiederzugeben, und zwar in voller Auflösung, da hier ein 16fach Decoding geboten wird. Da es sich um einen DAP mit Google Android handelt, lassen sich natürlich verschiedenste Apps nutzen, um Inhalte in MQA abzuspielen, allen voran die Cayin Audio App oder HiByMusic App, aber ebenso die TIDAL App.

PRODUKT CAYIN N8II REFERENCE DIGITAL AUDIO PLAYER Preis € 3.498,-