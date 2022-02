Cayin N8ii Reference Digital Audio Player – DAP mit Röhren-Ausgangsstufe und neuem Wandler

Cayin N8ii Reference Digital Audio Player, damit erweitert das Unternehmen Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. mit der Marke Cayin Audio einmal mehr sein Produktsortiment im Bereich Personal Audio Devices, wobei man hiermit, wie der Name dieser Lösung verrät, besonders hohe Ansprüche erfüllen will. Der neue Cayin N8ii Reference Digital Audio Player trage diese Bezeichnung völlig zu Recht, so der Hersteller, denn damit stünde ein DAP zur Verfügung, der ganz klar in der Referenz-Klasse spiele.

Maßgeblich soll dazu ein komplett neu entwickelter D/A-Wandler beitragen, der das Herzstück des neuen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player bildet. Aber auch der Aufbau der Ausgangsstufe erscheint überaus spannend, ebenso einige weitere Merkmale, die den neuen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player auszeichnen.

Cayin N8ii Reference Digital Audio Player – DAP mit Röhren-Ausgangsstufe

So sticht natürlich allen voran eine Ausgangsstufe in Röhren-Technologie hervor, den der neue Cayin N8ii Reference Digital Audio Player aufweist. Dabei ist es im Fall von Cayin Audio keine wirkliche Überraschung, denn das Unternehmen präsentierte bereits im Jahr 2018 erstmals einen DAP, der mit einer Ausgangsstufe basierend auf Röhren-Technologie ausgestattet war, und zwar den Cayin Audio N8 H-R Player, also einen Vorgänger des neuen, nunmehr aktuellen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player.

Der neue Cayin N8ii Reference Digital Audio Player sei das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung, so der Hersteller, wobei man für diese Generation einmal mehr eine grundlegende Überarbeitung und damit Optimierung vorgenommen habe, um Nutzern die bestmögliche High Fidelity Audioleistung mit den neuesten digitalen und analogen Audiotechnologien zu bieten, wie es der Hersteller selbst beschreibt.

Neuer D/A-Wandler – ROHM BD34301EKV 32 Bit Current Mode DAC von ROHM Co. Ltd.

Der zentrale Baustein des neuen DAP aus dem Hause Cayin Audio stammt vom japanischen Spezialisten ROHM Co. Ltd. und nennt sich ROHM BD34301EKV DAC. Beim Cayin N8ii Reference Digital Audio Player kommen gleich zwei dieser D/A-Wandler zum Einsatz, die stets im Dual-Mono-Mode betrieben werden, und denen Dual Femtosecond Oscillators als Taktgeber zur Seite stehen.

Cayin Audio verweist darauf, dass der ROHM BD34301EKV 32 Bit Current Mode DAC Chipset bislang noch nie in einem portablen Device eingesetzt wurde, der neue Cayin N8ii Reference Digital Audio Player damit eine Premiere darstelle.

Es sei ein immenser Aufwand gewesen, dies zu realisieren, gibt der Hersteller zu Protokoll, denn man musste das Chipset defakto von Grund auf neu entwickeln.

„Wir haben viele Ressourcen aufgewendet, um zu lernen, zu experimentieren und das unterstützende System für diesen neuen ROHM DAC-Chipsatz abzustimmen. Wir haben innerhalb von vier Monaten sechs Runden von technischen PCBs entwickelt, um das Potenzial und die Implementierungsoptionen für BD34301EKV zu erkunden. Wir haben massive Rohdaten über I2S erfasst und mit den Daten zahlreicher analoger Ausgangsstufen, mit denen wir experimentiert haben, verglichen und mit dem ROHM Demo-Board abgeglichen, um die von uns erzielten Verbesserungen zu validieren. Wir sehen viel Potenzial in diesem Chipsatz, da er sowohl bei den technischen Messungen als auch beim Höreindruck überragend ist“. Ye Maosheng, Lead R&D Engineer Cayin Audio

Der D/A-Wandler des Cayin N8ii Reference Digital Audio Player ist in der Lage, Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD bis hin zu DSD512 zu verarbeiten.

Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin N8ii Reference Digital Audio Player

Ausgangsstufe mit Korg Nutube

Die Ausgangsstufe des neuen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player sei eine hochmoderne, besonders ausgeklügelte Lösung, so der Hersteller. Man setze hierbei auf eine Implementierung mit volldiskreter, vollsymmetrischer Röhrenverstärkung durch ein abgestimmtes Paar Korg Nutube. Außerdem verfügt die Ausgangsstufe über zwei innovative Funktionen. Da wäre zunächst die so genannte Dual Amplifier Operation, kurz auch als DAO bezeichnet, die dem Anwender die Wahl zwischen Class A und Class AB erlaubt. Ebenso steht der so genannte Dual Output Mode zur Verfügung, den das Unternehmen als DOM abkürzt, und der die Wahl zwischen Standard P-Modus und High Power P+-Modus erlaubt.

Passend zum symmetrischen Aufbau der Ausgangsstufe stehen natürlich auch zwei Anschluss-Optionen zur Verfügung, also neben einer unsymmetrischen 3,5 mm Stereo Mini-Klinke auch ein symmetrischer 4,4 mm PENTACONN. Auch ein Line Out steht übrigens zur Verfügung, dies sei der Vollständigkeit wegen an dieser Stelle angeführt.

Google Android 9 als Basis

Der neue Cayin N8ii Reference Digital Audio Player setzt einmal mehr auf Google Android als Betriebssystem, das eine hohe Flexibilität sicherstellt. Neben der Wiedergabe eigener Inhalte aus dem Speicher des portablen Hi-res Players kann man damit auf nahezu alle Streaming-Dienste zugreifen, es ist nur eine Frage der entsprechenden App, die installiert sein muss.

Auch auf Inhalte aus dem eigenen Netzwerk kann man natürlich unmittelbar zugreifen. Über Direct Transport Audio (DTA) soll allen Anwendungen von Drittanbietern die Umgehung des SRC in Google Android und erleichtert die bitgenaue Wiedergabe mit allen Streaming-Inhalten.

Der Hersteller selbst stattet den neuen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player mit den Apps Cayin Music und HiBy Music aus und bietet auch HiByLink Support.

Qualcomm Snapdragon 660 SoC

Für Performance sorgt beim neuen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player ein Qualcomm Snapdragon 660 SoC, wobei damit eigentlich ein ARMv8-basierter SoC für Tablets und Smartphone genutzt wird. Dies bietet für Hersteller im Bereich DAP aber den immensen Vorteil, dass alle relevanten Komponenten auf einer Plattform abgebildet werden.

Der neue Cayin N8ii Reference Digital Audio Player weist damit auch integriertes WiFi nach IEEE 802.11ac sowie Bluetooth 5.0 inklusive Unterstützung von SBC, AAC, aptX, aptX HD und LDAC auf.

Auch USB steht natürlich zur Verfügung, wobei es sich um eine USB 3.0 Schnittstelle, ausgeführt als USB-C Port handelt, die einerseits natürlich zum simplen Datenaustausch aber auch als Audio-Interface ausgelegt ist und damit die direkte Verbindung mit einem PC oder Mac erlaubt, um den Cayin N8ii Reference Digital Audio Player als portablen D/A-Wandler einzusetzen. Da der Cayin N8ii Reference Digital Audio Player aber auch OTG unterstützt, ist der direkte Anschluss über USB auch an einen entsprechendem externen DAC möglich.

Hervor heben muss man zudem, dass beim neuen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player auch ein I2S Anschluss zur Verfügung steht, um den DAP direkt an einen entsprechend ausgestatteten D/A-Wandler anschließen zu können. Die zuvor genannte 3,5 mm Stereo Mini-Klinke kann außerdem auch als koaxiale S/PDIF-Schnittstelle dienen.

Der Speicher ist mit 6 GByte als direkter Systemspeicher plus weitere 128 GByte als interner Speicher ausgestattet und kann natürlich jederzeit mit microSD Cards auf bis zu 1 TByte erweitert werden.

Das zentrale Bedienelement stellt natürlich ein großzügig dimensioniertes Display dar, das mit 5 Zoll eine Auflösung von 1.280 x 720 Bildpunkten bietet und als OLED ausgeführt ist.

Hinzu kommen einige Taster zur direkten Wiedergabe-Steuerung und natürlich allen voran ein Drehgeber zur Kontrolle der Lautstärke, wobei hierbei auf eine besonders hochwertige Lösung in Form eines JRC NJW1195A gesetzt wird.

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium

Der neue Cayin N8ii Reference Digital Audio Player präsentiert sich mit einem sandgestrahlten, mittels CNC aus einem Block Aluminium gefrästen Gehäuse, das Abmessungen von 147 x 77,5 x 25 mm aufweist. Damit bringt es der portable Hi-res Audio-Player auf 442 g.

Der Hersteller gibt übrigens als Spieldauer für den integrierten 3.8V 10.000 mAh Akku acht bis elf Stunden an, was angesichts speziell der Röhren-Ausgangsstufe durchaus bemerkenswert erscheint. Geladen wird, wie könnte es anders sein, über den USB-Port des neuen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player, wobei dieser Quick Charge 3.0 unterstützt.

„Neben der Entwicklung eines leistungsstarken Audio-Schaltkreises besteht die größte Herausforderung beim N8ii darin, die beiden Nutube-Röhren in ein DAP-Gehäuse einzupassen, das ordnungsgemäß gedämpft, isoliert und „aufgehängt“ ist, um Mikrofonie durch Bewegung und EMI-Interferenzen in verschiedenen Szenarien unterwegs zu minimieren. Da der Bildschirm und die Batterie bereits den Hauptplatz einnehmen, haben wir ein einzigartiges, in Fächer unterteiltes, CNC-gefrästes Gehäuse entwickelt, das zwei isolierte Kammern für die getrennte Unterbringung der Nutube-Vakuumröhren ermöglicht.“ Bin Liang, CEO der Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Cayin N8ii Reference Digital Audio Player wurde dieser Tage erstmals im Rahmen der CanJam New York 2022 präsentiert und soll nach Angaben des Herstellers bereits im März 2022 zur Verfügung stehen. Bislang liegt uns allein der Preis vor, den das Unternehmen in seiner internationalen Aussendung anführt. Demzufolge muss man für den neuen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player US$ 3.499,- einkalkulieren.

Wir meinen…

Es sind tatsächlich einige Merkmale, die den neuen Cayin N8ii Reference Digital Audio Player auszeichnen, allen voran natürlich einmal mehr die Tatsache, dass Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd., der Mutterkonzern von Cayin Audio, hierbei auf eine Ausgangsstufe mit Röhren vertraut. Hinzu kommt aber, dass der Cayin N8ii Reference Digital Audio Player über einen D/A-Wandler verfügt, der erstmals in einem DAP zum Einsatz kommt, also eine Premiere darstellt. Und eine Alternative zu jenen Lösungen, die auf Grund der Marktsituation der letzten Jahre allein auf Komponenten von ESS Technology Inc. setzten.

Produkt Cayin N8ii Reference Digital Audio Player Preis US$ 3.499,-