Cayin Soul 170i Class AB Röhren Vollverstärker mit bis zu zweimal 130 Watt

Cayin Soul 170i, einmal mehr präsentiert das Unternehmen Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. mit dieser Lösung einen wohl sehr feinen Stereo Vollverstärker der Marke Cayin Audio, der auf Röhren-Technologie vertraut und sich an durchaus ambitionierte HiFi-Enthusiasten richtet. Die wohl herausragendste Eigenschaft des neuen Cayin Soul 170i ist aber, dass dieser mit einer bemerkenswerten Leistung aufwarten kann.

Entwickelt aus Basis der Tungsol KT170 Power Tube ist der neue Cayin Soul 170i in der Lage, pro Kanal bis zu 130 Watt zu entfalten.

Zwei leistungsstarke KT170 Röhren

Der neue Cayin Soul 170i sei in einer Class AB Push-Pull-Konfiguration konzipierten Schaltung aufgebaut und setze hierbei auf leistungsstarke Tungsol KT170 Power Tubes. Pro Kanal kommen zwei dieser Glaskolben zum Einsatz.

Darüber hinaus setzten die Entwickler beim neuen Cayin Soul 170i auf 22DE4 in der Stromversorgung als Röhrengleichrichter und bestückten diesen zudem mit ECC83S und 6SN7 in der Eingangs-Treiberstufe.

Trioden-Modus oder Ultralinear-Modus

Der Stereo Vollverstärker Cayin Soul 170i kennt zwei Betriebsarten, und zwar den Trioden-Modus sowie den Ultralinear-Modus.

Im Trioden-Modus ist der Cayin Soul 170i in der Lagepro Kanal eine Leistung von 75 Watt zu entfalten, wohl mehr als ausreichend für eine Vielzahl an HiFi-Ketten, speziell im Zusammenspiel mit Wirkungsgrad-starken Lautsprecher-Systemen.

Dieser Betriebsmodus biete den großen Vorteil, dass damit eine sehr fein gegliederte, weich und sanft sowie harmonisch klingende Darbietung erzielt werde, so das Versprechen des Herstellers. Damit sei diese Betriebsart ideal für die Wiedergabe von Vokal- und dezent besetzter Instrumental-Musik.

Wählt man hingegen den Ultralinear-Modus, so bringt der neue Cayin Soul 170i die volle versprochene Leistung von immerhin zweimal 130 Watt auf und sei damit perfekt für eine sehr kraftvolle, dennoch aber stets kontrollierte Wiedergabe, etwa von Musik die entsprechenden Nachdruck und Dynamik erfordert.

Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Soul 170i

Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Soul 170i

Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Soul 170i

Foto © Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. | Cayin Soul 170i

Ringkern-Tranformator als Basis der Stromversorgung

Um diese Leistung problemlos aufbieten zu können, setzt der Cayin Soul 170i auf einen großzügig dimensionierten Ringkern-Transformator für die Stromversorgung sowie EI-Ausgangsübertrager mit großer Bandbreite.

Gerade diese seien, so die Einschätzung des Unternehmens Cayin Audio, mit die wichtigsten Bauteile eines Verstärkers basierend auf Röhren-Technologie, denn sie bestimmen über die Fähigkeiten bei der akkuraten Abbildung im Bass- als auch Hochton-Bereich.

Aus diesem Grund fertige man die Ausgangsübertrager selbst und setze hierbei auf eine komplizierte Mehrschichtwicklung mit optimaler Impedanzanpassung für die angeschlossenen Lautsprecher-Systeme.

Aber auch sonst kämen allein hochwertige Bauteile zum Einsatz, wie der Hersteller explizit ausführt, allen voran etwa bei der Kontrolle der Lautstärke, die über ein Potentiometer aus dem Hause Alps umgesetzt wird, sowie Porzellan-Röhrenfassungen oder selektierte Kondensatoren und Kohlefilmwiderstände in bester Qualität.

Punkt-zu-Punkt Verkabelung

Der Cayin Soul 170i sei, so wie alle anderen Verstärker des Herstellers auch, in so genannter Punkt-zu-Punkt Verkabelung aufgebaut. Zudem gibt das Unternehmen an, dass die gesamte Schaltung allein von Hand mit hochwertigen Kabel verdrahtet werde.

Integration in die HiFi-Kette und Bedienung

Der Cayin Soul 170i ist mit drei Line-Eingängen ausgestattet, ausgeführt als Cinchbuchsen-Paare. Hinzu kommt ein symmetrischer Eingang in Form von XLR-Buchsen und und auch eine Vorstufe lässt sich einbinden, sodass der Cayin Soul 170i als reine Endstufe genutzt werden kann.

Über einen Stereo Sub Out kann ein Subwoofer-System ins Spiel gebracht werden, etwa dann, wenn man auf kompakte Lautsprecher-Systeme setzt und zusätzliche Unterstützung im Tieftonbereich wünscht.

An Bedienelementen stehen ein zentral angeordneter, großer Drehregler für die Lautstärke sowie Taster zur Eingangswahl zur Verfügung, wobei LEDs jederzeit klar den Betriebszustand anzeigen.

Eine Infrarot-Fernbedienung ausgeführt aus Metall ist Teil des Lieferumfangs, wobei man über diese auch die zuvor beschriebenen zwei Betriebsmodi des Cayin Soul 170i auswählen kann.

Über ein Anzeigegerät auf der Oberseite des solide ausgeführten Gehäuses lässt sich die Vorspannung der KT170 Leistungsröhren überwachen und gegebenenfalls vom Anwender auf leichte Art und Weise justieren.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Cayin Soul 170i soll bereits ab sofort im Fachhandel zu finden sein. Der Hersteller für diesen neuen Stereo Vollverstärker einen empfohlenen Verkaufspreis von € 7.800,- an.

Wir meinen…

Mit dem neuen Cayin Soul 170i steht ein grundsolide ausgestatteter Stereo Vollverstärker basierend auf Röhren-Technologie zur Verfügung, dessen Besonderheit darin besteht, dass er mit beeindruckender Leistung aufwarten kann. Während im Trioden-Modus bereits zweimal 75 Watt Leistung zur Verfügung stehen, liefert diese Lösung aus dem Hause Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. der Marke Cayin Audio im Ultralinear-Modus sogar zweimal 130 Watt.

Produkt Cayin Soul 170i Preis € 7.900,-