cma audio GmbH mit Violectric, Chord Electronics, IsoAcoustics und Audeze zur High End 2022

cma audio GmbH will die High End 2022 im Mai diesen Jahres dazu nutzen, um gleich eine Reihe an Marken aus dem eigenen breit aufgestellten Vertriebssortiment ganz besonders in den Fokus zu rücken. Dies teilt der Vertrieb aus Gauting bereits einige Wochen vor der Fachmesse in München mit. So will man speziell Lösungen der Marken Violectric, Chord Electronics Ltd., IsoAcoustics Inc. und Audeze LLC. im M.O.C. präsentieren, und zwar nicht nur am Stand des Unternehmens S02/T03 in Halle H4, sondern zudem im Rahmen von Produktvorführungen im Atrium Halle 4.2 Stand F210.

cma audio GmbH – Vertrieb mit breitem Produktsortiment

Gerade für einen Vertrieb wie cma audio GmbH stellt eine Fachmesse wie die High End in München eine überaus wesentliche Veranstaltung dar, um sich international als auch national präsentieren zu können.

So handelt es sich bei cma audio GmbH letztlich um eine Firmengruppe, die sich aus cma audio GmbH und der in Konstanz ansässigen Lake People electronic GmbH zusammen setzt. Lake People electronic GmbH ist bekanntlich einer der renommiertesten Hersteller im Bereich Pro Audio, der mit den Marken Niimbus und Violectric aber längst auch im Consumer Segment tätig ist und für seine D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker bekannt ist.

Für diese Marken übernimmt cma audio GmbH den internationalen als auch nationalen Vertrieb, für Marken wie Audeze LLC., Chord Electronics Ltd., IsoAcoustics Inc., MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs ist das Unternehmen aus Gauting in der Nähe von München als Vertrieb tätig, wobei man sich als Value Added Distributor versteht.

Violectric – Die richtige Grundlage für jeden Kopfhörer

Bei der Marke Violectric steht bei der Präsentation im Rahmen der High End 2022 natürlich die Flexibilität im Fokus, mit denen die Kopfhörer-Verstärker aus Konstanz aufwarten können. Viele ihrer herausragenden Merkmale haben diese ja direkt aus dem Pro Audio-Segment und damit von den Systemen von Lake People electronic GmbH übernommen, man spielt hier also auf allerhöchstem Niveau.

Die Manufaktur vom Bodensee wird in München eigenem Bekunden nach neben klassischen analogen Kopfhörer-Verstärkern wie den Modellen Violectric V550 und Violectric V340 auch Verstärker mit integrierten 32 Bit D/A-Wandlern präsentieren, die mit digitalen Eingangssignalen verschiedenster Art gespeist werden können. Dabei bieten alle Modelle vom Violectric V226 über den Violectric V3902 bis hin zum Violectric V5902 die Möglichkeit, symmetrische Kopfhörer über einen vierpoligen XLR-Anschluss oder per 4.4 mm Pentaconn zu betreiben.

Für Einsteiger in die audiophile Welt hat man gleich zwei brandneue Modelle mit im Gepäck, und zwar den Violectric V222, der echte symmetrische Verstärkung mit vier Endstufen für symmetrische Kopfhörer per XLR oder 4,4 mm Pentaconn sowie einen Klinkenanschluss für unsymmetrische Kopfhörer bietet. Der Violectric V202 liefere die Klangqualitäten der Manufaktur aus Konstanz in einem puristischen Verstärker-Konzept.

Aber nicht allein Kopfhörer-Verstärker werden wohl in München thematisiert, Violectric hat auch für anspruchsvolle Schallplatten-Liebhaber eine passende Lösung, und zwar die exquisite Phono-Vorstufe Violectric V790 mit am Start. Der Vorverstärker glänze nicht nur mit exzellenten Klangeigenschaften, sondern bildet mit sechs programmierbaren Phono-Eingängen zudem die perfekte Vinyl-Schaltzentrale. Besucher der High End 2022 können alle Produkte in der Praxis erleben, so cma audio GmbH, und zwar zusammen mit Fried Reim, dem Mann hinter Violectric, der Interessierten persönlich Rede und Antwort stehen wird.

Audeze LLC. – Flaggschiff-Modelle Audeze LCD-5 und Audeze CRBN

Das Hauptaugenmerk liegt bei Audeze LLC. klar auf den neuen High-end-Modellen, so das Versprechen von cma audio GmbH, sodass audiophile Musik-Enthusiasten vollends auf ihre Kosten kommen werden.

Der Audeze LCD-5 baut technisch auf alten Stärken der amerikanischen Marke auf, wie etwa eine Nano-scale Membran, Fluxor Magnete, Fazor Waveguides und Parallel Uniforce Schwingspulen. Merkmale, die die Tradition bester magnetostatischer Klangwiedergabe zu ihrem Höhepunkt führen sollen. Durch eine moderne Verbindung von Carbon, Aluminium und Acetat ist der Audeze LCD-5 dabei deutlich leichter als bisherige Modelle.

Ebenfalls überraschend leicht ist der Audeze CRBN – außerdem der erste elektrostatische Kopfhörer aus dem Hause Audeze LLC.. Ursprünglich für medizinische Anwendungen konzipiert, bietet der Audeze CRBN absolute Klangneutralität und minimale Gehäuse-Resonanzen – präzise Bässe, ein klares Stereobild und eine moderne, aufregend elegante Erscheinung machen diesen Kopfhörer zu einer echten Besonderheit.

Chord Electronics Ltd. – High-end HiFi zum Mitnehmen

Bekanntlich zeichnet cma audio GmbH seit geraumer Zeit auch für den Vertrieb der Lösungen von Chord Electronics Ltd. verantwortlich, und zwar speziell jener Lösungen, die für den mobilen Musikgenuss konzipiert sind.

In diesem Bereich bietet Chord Electronics Ltd. den neuen, überarbeiteten Chord Mojo 2. Der Nachfolger des beliebten Chord Mojo nutzt einen verbesserten FPGA und bietet noch feinere Auflösung. 40 DSPs berechnen die aufwendigen WTA Filter. Neu sind zudem eine vierbandige Klangregelung, eine Crossfeed-Funktion und der USB-C Anschluss – trotzdem ist der Chord Mojo 2 nach wie vor mit dem mobilen Streamer und Musik-Player Chord Poly kompatibel. So ist das eigene audiophile Setup immer dabei.

IsoAcoustics Inc. – Der Spezialist für Entkopplungslösungen

Der kanadische Entkopplungs-Spezialist IsoAcoustics Inc. schafft im Atrium Halle 4.2 Stand F210 der High End 2022 seine ganz eigene Erlebniswelt, so cma audio GmbH. In ausführlichen Produktpräsentationen zeigen Lautsprecherfüße der IsoAcoustics GAIA Series und IsoAcoustics Aperta Series zusammen mit Geräte-Entkopplern der IsoAcoustics OREA Series, zu welchen Höchstleistungen sensible Audiotechnik fähig ist, wenn sie von störenden Umwelteinflüssen isoliert wird.

Wir meinen…

cma audio GmbH wird die diesjährige Fachmesse in München dazu nutzen, das immer breit gestreute Produktsortiment des Vertriebs bestmöglich zu präsentieren. Dass man hierbei natürlich allen voran die Lösungen der Marke Violectric in den Fokus rückt, liegt auf der Hand, ebenso, dass man dies im Verbund mit den herausragenden Kopfhörern der Marke Audeze LLC. tut. Mit den Lösungen von Chord Electronics Ltd. im Bereich Personal Audio sowie den besonders spannenden Systemen von IsoAcoustics Inc. rundet man die Präsentation auf der High End 2022 ab.

