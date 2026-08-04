In aller Kürze Die cmf Clip Pro sind die ersten Open-ear Kopfhörer der Marke cmf. Sie bieten ein 3-Punkt-Clip-Design, LDAC, Smart Dial und bis zu 32,5 Stunden Akkulaufzeit.

cmf, eine Marke des Technologie-Unternehmens Nothing Technologies Limited, erschließt mit den neuen cmf Clip Pro eine für das Unternehmen bislang unbesetzte Produktkategorie. Die ersten Open-ear Kopfhörer von cmf werden nicht in den Gehörgang eingesetzt, sondern mittels einer flexiblen C-Bridge am Ohr befestigt. Musik, Podcasts und Telefonate sollen damit gut verständlich bleiben, ohne den Träger vollständig von seiner Umgebung abzuschirmen – ein Konzept, das sich besonders für den Weg zur Arbeit, längere Bürotage und sportliche Aktivitäten anbietet.

Key Facts cmf Clip Pro

Erste Open-ear Kopfhörer der Marke cmf

3-Punkt-Clip-Design mit C-Bridge aus elastischem Titandraht

Gewicht von 5,9 g je Ohrhörer

Dynamischer 10,8 mm Dual-Magnet-Treiber mit TPU/LCP-Membran

Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz

Hi-res Audio Wireless-Zertifizierung und LDAC

Vier Mikrofone und VPU-gestützte Clear Voice Technology

Smart Dial am Ladecase

Bis zu zehn Stunden Wiedergabe mit den Ohrhörern

Bis zu 32,5 Stunden Gesamtlaufzeit mit Ladecase

Bluetooth 5.4, Dual Device Connection und Low Latency Mode

Schutzklasse IP54 für die Ohrhörer

Farben Dark Grey, Light Grey und Coral

Offenes Konzept mit freier Wahrnehmung der Umgebung

Open-ear Kopfhörer verzichten auf Ohrstöpsel, die den Gehörgang verschließen. Bei den cmf Clip Pro befindet sich die kompakte Hörkapsel stattdessen unmittelbar vor dem Gehörgang und gibt den Schall gezielt in dessen Richtung ab. Außengeräusche bleiben dadurch weiterhin wahrnehmbar, was vor allem im Straßenverkehr, beim Pendeln oder während eines Gesprächs von Vorteil sein kann.

Die Herausforderung einer solchen Konstruktion liegt darin, einen sicheren Sitz, hohen Tragekomfort und eine möglichst vollständige Wiedergabe miteinander zu verbinden. cmf begegnet dieser Aufgabe mit einer vergleichsweise kompakten Bauform und einem eigens entwickelten Clip-System.

Foto © Nothing Technolgies Limited | cmf Clip Pro Foto © Nothing Technolgies Limited | cmf Clip Pro Foto © Nothing Technolgies Limited | cmf Clip Pro Foto © Nothing Technolgies Limited | cmf Clip Pro Foto © Nothing Technolgies Limited | cmf Clip Pro

3-Punkt-Clip-Design mit elastischem Titandraht

Das 3-Punkt-Clip-Design verteilt den Anpressdruck nach Angaben des Herstellers auf drei Kontaktbereiche am Ohr. Eine schlanke C-Bridge mit einem Kern aus elastischem Titandraht passt sich dabei unterschiedlichen Ohrformen an und soll die Ohrhörer selbst bei Bewegung sicher in Position halten.

Die Hörkapsel weist bewusst eine kleine Kontaktfläche auf. Hautfreundliche Materialien und ein Gewicht von lediglich 5,9 g pro Ohrhörer sollen dafür sorgen, dass sich die cmf Clip Pro auch über mehrere Stunden angenehm tragen lassen.

10,8 mm Dual-Magnet-Treiber und LDAC

Für die Wiedergabe setzt cmf auf einen dynamischen 10,8 mm Dual-Magnet-Treiber mit einer Membran aus TPU und LCP. Der angegebene Frequenzbereich reicht von 20 Hz bis 40 kHz. Neben SBC und AAC unterstützen die cmf Clip Pro den Sony LDAC Codec und verfügen über eine Hi-res Audio Wireless-Zertifizierung.

Da tiefe Frequenzen bei offenen Konstruktionen leichter verloren gehen als bei geschlossenen In-ear Kopfhörern, kommt die cmf Ultra Bass Technology zum Einsatz. Sie soll den Tiefton gezielt verstärken und zugleich Verzerrungen im Hochtonbereich reduzieren. Ergänzend stehen fünf EQ-Vorgaben, ein individuell konfigurierbarer Equalizer und Static Spatial Audio zur Verfügung.

Clear Voice Technology mit vier Mikrofonen

Jeweils zwei Mikrofone pro Seite bilden gemeinsam mit einer VPU die technische Grundlage der cmf Clear Voice Technology. Sprache soll damit in Echtzeit von Wind- und Umgebungsgeräuschen getrennt werden. cmf adressiert damit typische Einsatzbereiche wie Telefonate auf belebten Straßen, in Cafés oder in Büroumgebungen.

Eine weitere Besonderheit ist das cmf Sound Seal System. Durch die gezielte Steuerung mittlerer und hoher Frequenzen soll es reduzieren, wie deutlich Musik und Gesprächsinhalte für Personen in unmittelbarer Nähe hörbar sind. Über die Nothing X App lässt sich festlegen, ob Sound Seal nur bei Telefonaten oder auch während der Audiowiedergabe aktiv sein soll.

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Smart Dial direkt am Ladecase

Ein ungewöhnliches Bedienelement findet sich am Ladecase. Das cmf Smart Dial ist als haptischer Drehregler ausgeführt und kann unter anderem für die Lautstärkeregelung, Wiedergabesteuerung, Anrufannahme und Bluetooth-Kopplung konfiguriert werden. Das Smartphone muss dafür nicht aus der Tasche genommen werden.

Auch die Ohrhörer verfügen über physische Tasten. Ein-, Zwei- und Dreifachklick sowie längeres Drücken können mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Im Unterschied zu berührungsempfindlichen Flächen dürfte diese Art der Bedienung insbesondere beim Sport oder mit Handschuhen von praktischem Nutzen sein.

Bis zu 32,5 Stunden Akkulaufzeit

Mit einer Akkuladung sollen die cmf Clip Pro eine Wiedergabezeit von bis zu zehn Stunden erreichen. Zusammen mit dem Ladecase steigt die Gesamtlaufzeit auf bis zu 32,5 Stunden. Im Long Battery Life Mode nennt cmf sogar bis zu 36 Stunden. Für Telefonate werden bis zu 6,5 Stunden beziehungsweise insgesamt 25 Stunden mit Ladecase ausgewiesen.

Eine zehnminütige Schnellladung soll Energie für bis zu vier weitere Stunden Musikwiedergabe bereitstellen. Geladen wird das Case über USB-C.

Bluetooth 5.4 und Nothing X App

Die Funkverbindung erfolgt über Bluetooth 5.4. Dual Device Connection ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit zwei Quellgeräten, während ein Low Latency Mode die Verzögerung bei Spielen und Videos reduzieren soll. Für eine schnellere Einrichtung werden Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair unterstützt.

Über die für Apple iOS und Google Android erhältliche Nothing X App lassen sich die Bedienelemente, Equalizer und das Sound Seal System konfigurieren. Darüber hinaus dient sie zur Installation neuer Firmware und zum Auffinden verlegter Ohrhörer. Die Ohrhörer selbst entsprechen der Schutzklasse IP54 und sind damit gegen Staub sowie Spritzwasser geschützt.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Offenes Hörkonzept: Musik und Gespräche lassen sich verfolgen, ohne die Umgebung vollständig auszublenden.

Musik und Gespräche lassen sich verfolgen, ohne die Umgebung vollständig auszublenden. Geringes Gewicht: Jeder Ohrhörer bringt lediglich 5,9 g auf die Waage.

Jeder Ohrhörer bringt lediglich 5,9 g auf die Waage. Druckverteilung über drei Punkte: Das Clip-System soll auch bei längerem Tragen angenehm und sicher sitzen.

Das Clip-System soll auch bei längerem Tragen angenehm und sicher sitzen. Hochwertige Bluetooth-Übertragung: LDAC ermöglicht auf kompatiblen Geräten eine höhere Datenrate als klassische Bluetooth-Codecs.

LDAC ermöglicht auf kompatiblen Geräten eine höhere Datenrate als klassische Bluetooth-Codecs. Bessere Sprachverständlichkeit: Vier Mikrofone und die VPU-gestützte Signalverarbeitung sollen Störgeräusche gezielt reduzieren.

Vier Mikrofone und die VPU-gestützte Signalverarbeitung sollen Störgeräusche gezielt reduzieren. Weniger nach außen dringender Schall: Sound Seal soll die Privatsphäre bei Musik und Telefonaten erhöhen.

Sound Seal soll die Privatsphäre bei Musik und Telefonaten erhöhen. Bedienung am Ladecase: Das Smart Dial erlaubt direkten Zugriff auf häufig benötigte Funktionen.

Das Smart Dial erlaubt direkten Zugriff auf häufig benötigte Funktionen. Ausdauer für den gesamten Tag: Bis zu 32,5 Stunden Gesamtlaufzeit reduzieren die Abhängigkeit von einer Steckdose.

Preis und Verfügbarkeit

Die cmf Clip Pro werden in den Ausführungen Dark Grey, Light Grey und Coral angeboten. Sie sind ab sofort im Pre-Sale bei amazon.de sowie in der Schweiz bei Digitec und Brack erhältlich. Die reguläre Verfügbarkeit im Fachhandel ist für den 1. September 2026 vorgesehen. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 79,95 bzw. CHF 69,-

Wir meinen…

Open-ear Kopfhörer müssen zwei scheinbar gegensätzliche Anforderungen erfüllen: Sie sollen die Umgebung bewusst hörbar lassen, dürfen deshalb aber weder bei der Klangbalance noch beim Halt am Ohr zu große Zugeständnisse verlangen. cmf begegnet dieser Aufgabe mit einem durchdachten 3-Punkt-Clip, geringem Gewicht und einer für diese Preisklasse bemerkenswert vollständigen Ausstattung. Besonders das frei konfigurierbare Smart Dial hebt die cmf Clip Pro aus dem rasch wachsenden Angebot dieser Produktkategorie hervor. Ob Ultra Bass Technology und Sound Seal auch unter realen Alltagsbedingungen halten, was Nothing Technologies Limited verspricht, muss freilich ein Praxistest zeigen.

Produkt cmf Clip Pro Preis € 79,95

Technische Daten cmf Clip Pro

Produkt cmf Clip Pro Produkttyp Open-ear Bluetooth-Kopfhörer Bauform 3-Punkt-Clip-Design Treiber Dynamischer 10,8 mm Dual-Magnet-Treiber Membran TPU und LCP Frequenzbereich 20 Hz bis 40 kHz Audio-Zertifizierung Hi-res Audio Wireless Bluetooth Bluetooth 5.4, BLE Codecs Sony LDAC, AAC, SBC Audiofunktionen Ultra Bass Technology, Static Spatial Audio, fünf EQ-Vorgaben, benutzerdefinierter EQ Mikrofone Vier, jeweils zwei pro Ohrhörer Sprachverarbeitung VPU-gestützte Clear Voice Technology, Elephant Sound AI Schutzklasse Ohrhörer IP54, Ladecase IPX2 Akkukapazität Ohrhörer je 60 mAh, Ladecase 475 mAh Wiedergabezeit Bis zu 10 Stunden Gesamtlaufzeit Bis zu 32,5 Stunden, bis zu 36 Stunden im Long Battery Life Mode Gesprächszeit Bis zu 6,5 Stunden, insgesamt bis zu 25 Stunden mit Ladecase Schnellladen 10 Minuten für bis zu 4 Stunden Wiedergabe Ladeanschluss USB-C Weitere Funktionen Dual Device Connection, Low Latency Mode, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair App Nothing X für Apple iOS und Google Android Abmessungen je Ohrhörer 30,75 × 24,84 × 18,21 mm Gewicht je Ohrhörer 5,92 g Abmessungen Ladecase 52,1 × 26,69 × 51,01 mm Gewicht Ladecase 38,81 g Farben Dark Grey, Light Grey, Coral

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Über Nothing Technologies Limited

Quelle Nothing Technologies Limited