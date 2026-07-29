In aller Kürze Das CREAKTIV Slim 1 ist ein modulares HiFi-Rack Made in Germany mit bis zu 40 kg Traglast je Ebene. Der Preis beginnt bei € 339,-.

Das CREAKTIV Slim 1 soll eine bislang offene Position im Sortiment des deutschen HiFi-Möbel-Spezialisten besetzen: Die Audio Selection creaktiv GmbH übernimmt dafür wesentliche Merkmale ihrer etablierten Rack-Systeme, reduziert die Konstruktion jedoch auf 19 mm starke Ebenen und 30 mm schlanke Aluminiumrohre. Entscheidend ist, dass der günstigere Einstieg nicht mit einem starren Aufbau erkauft wird. Zusätzliche Ebenen und Rohre in unterschiedlichen Längen lassen sich jederzeit nachbestellen, während jede Ebene Geräte mit bis zu 40 kg Gewicht aufnehmen kann.

Key Facts CREAKTIV Slim 1

Produkt: Modulares HiFi-Rack

Ebenen: 600 × 480 mm große, 19 mm starke Holzplatten

Konstruktion: Aluminiumrohre mit 30 mm Durchmesser

Tragfähigkeit: Bis zu 40 kg je Ebene bei gleichmäßiger Lastverteilung

Ebenenabstände: 170 mm serienmäßig, optional 60 bis 450 mm

Ausführungen: Schwarze oder weiße Ebenen mit silbernen Rohren

Materialien: Melaminharzbeschichtete Platten aus PEFC-zertifiziertem Holz

Fertigung: Vollständig in Deutschland entwickelt und produziert

Preis: Ab € 339,-, CREAKTIV Slim 1-4 mit vier Ebenen € 599,-

Bewährtes Konzept zu einem niedrigeren Einstiegspreis

CREAKTIV entwickelt und fertigt seit mehr als 40 Jahren HiFi-Möbel und entsprechendes Zubehör. Mit dem Slim 1 reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf den Wunsch von Fachhandel und Kunden nach einem preislich leichter zugänglichen Rack, das dennoch die für die Marke typische Erweiterbarkeit bietet.

Das Resultat ist bewusst zurückhaltend gestaltet. Die 19 mm starken Ebenen lassen das Rack deutlich leichter erscheinen als viele massive HiFi-Möbel, während vier Aluminiumrohre mit jeweils 30 mm Durchmesser für die erforderliche Stabilität sorgen sollen. Mit einer Fläche von 600 × 480 mm steht auf jeder Ebene genügend Platz für die meisten Verstärker, Plattenspieler, Streamer und weitere HiFi-Komponenten zur Verfügung.

Foto © Audio Selection creaktiv GmbH | CREAKTIV Slim 1 HiFi Rack Foto © Audio Selection creaktiv GmbH | CREAKTIV Slim 1 HiFi Rack Foto © Audio Selection creaktiv GmbH | CREAKTIV Slim 1 HiFi Rack Foto © Audio Selection creaktiv GmbH | CREAKTIV Slim 1 HiFi Rack Foto © Audio Selection creaktiv GmbH | CREAKTIV Slim 1 HiFi Rack

Bis zu 40 kg Tragfähigkeit pro Ebene

Trotz seiner schlanken Konstruktion ist das CREAKTIV Slim 1 nicht nur für leichte Quellgeräte ausgelegt. Jede Ebene darf bei gleichmäßig verteilter Last mit bis zu 40 kg belastet werden. Damit kommen auch schwere Vollverstärker, Endstufen oder Plattenspieler für die Aufstellung infrage.

Serienmäßig beträgt der lichte Abstand zwischen den Ebenen 170 mm. Gegen Aufpreis sind Rohre in Längen zwischen 60 und 450 mm erhältlich. Das Rack kann somit bereits bei der Bestellung an besonders flache oder ungewöhnlich hohe Komponenten angepasst werden.

Modularer Aufbau statt festgelegter Konfiguration

Der Name CREAKTIV Slim 1 bezeichnet kein unveränderliches Möbelstück, sondern ein aus Ebenen und Rohren aufgebautes System. Weitere Ebenen und Rohre lassen sich auch nachträglich beziehen. Wird die HiFi-Anlage erweitert oder werden einzelne Komponenten durch größere Geräte ersetzt, muss daher nicht zwangsläufig das gesamte Rack ausgetauscht werden.

Genau darin liegt der wichtigste Unterschied zu vielen einfachen HiFi-Möbeln dieser Preisklasse. Das CREAKTIV Slim 1 kann zunächst in einer kleinen Konfiguration angeschafft und später bis hin zum CREAKTIV Slim 1-4 mit vier Ebenen ausgebaut werden.

PEFC-zertifiziertes Holz und Fertigung in Deutschland

Für die Ebenen verwendet CREAKTIV melaminharzbeschichtete Holzplatten. Das Holz stammt laut Hersteller vollständig aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Entwicklung und Produktion erfolgen in Deutschland. Die Ebenen stehen in Schwarz oder Weiß zur Wahl, kombiniert werden beide Varianten mit silberfarbenen Aluminiumrohren.

Bodenkegel, Rollen und gefüllte Rohre als Optionen

Über die eigentliche Konfiguration des Racks hinaus bietet CREAKTIV verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung. Bodenkegel sollen einen definierten Stand ermöglichen, Bodenrollen erleichtern hingegen das Verschieben des bestückten Racks.

Darüber hinaus können die Aluminiumrohre ab Werk gefüllt bestellt werden. Diese Option soll die Konstruktion zusätzlich beruhigen und kostet laut Hersteller einen Aufpreis von 15 Prozent.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Niedriger Einstiegspreis: Das CREAKTIV Slim 1 eröffnet den Zugang zu einem spezialisierten HiFi-Rack ab € 339,-.

Das CREAKTIV Slim 1 eröffnet den Zugang zu einem spezialisierten HiFi-Rack ab € 339,-. Hohe Tragfähigkeit: Bis zu 40 kg pro Ebene reichen auch für schwere Verstärker und Endstufen.

Bis zu 40 kg pro Ebene reichen auch für schwere Verstärker und Endstufen. Praxisgerechte Abmessungen: Eine Fläche von 600 × 480 mm bietet Platz für die meisten HiFi-Komponenten.

Eine Fläche von 600 × 480 mm bietet Platz für die meisten HiFi-Komponenten. Flexible Höhen: Neben dem Standardabstand von 170 mm stehen Rohrlängen von 60 bis 450 mm zur Verfügung.

Neben dem Standardabstand von 170 mm stehen Rohrlängen von 60 bis 450 mm zur Verfügung. Nachträglich erweiterbar: Zusätzliche Ebenen und Rohre können auch zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.

Zusätzliche Ebenen und Rohre können auch zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden. Zwei Farbvarianten: Schwarze oder weiße Ebenen erleichtern die Abstimmung auf Anlage und Wohnraum.

Schwarze oder weiße Ebenen erleichtern die Abstimmung auf Anlage und Wohnraum. Optionale Ausstattung: Bodenkegel, Bodenrollen und gefüllte Rohre erlauben eine individuelle Konfiguration.

Bodenkegel, Bodenrollen und gefüllte Rohre erlauben eine individuelle Konfiguration. Fertigung in Deutschland: Entwicklung und Herstellung erfolgen vollständig in Deutschland.

Preis und Verfügbarkeit

Das CREAKTIV Slim 1 kann ab sofort in den Ausführungen Schwarz und Weiß vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei € 339,-. Das CREAKTIV Slim 1-4 mit vier Ebenen wird zum Preis von € 599,- angeboten. Individuelle Ebenenabstände sowie Bodenkegel, Bodenrollen und gefüllte Rohre sind gegen Aufpreis erhältlich.

Wir meinen…

Ein modulares HiFi-Rack Made in Germany ab € 339,- ist eine interessante Ansage, zumal CREAKTIV an den praktisch entscheidenden Punkten nicht auffällig spart. 40 kg Tragfähigkeit je Ebene, frei wählbare Rohrlängen und die Möglichkeit zur späteren Erweiterung machen das Slim 1 zu einer ernsthaften Alternative zu einfachen, konstruktiv festgelegten HiFi-Möbeln. Ob gefüllte Rohre oder Bodenkegel darüber hinaus klanglich relevante Vorteile bringen, muss der konkrete Einsatz zeigen – die langlebige und anpassbare Grundkonstruktion überzeugt jedoch bereits auf dem Papier. Damit erschließt die Audio Selection creaktiv GmbH ihre Rack-Systeme einem deutlich breiteren Kundenkreis.

Produkt CREAKTIV Slim 1 Preis ab € 339,-

Technische Daten CREAKTIV Slim 1

Produkt CREAKTIV Slim 1 Produkttyp Modulares HiFi-Rack Fläche je Ebene 600 × 480 mm Stärke der Ebenen 19 mm Material der Ebenen Melaminharzbeschichtete Holzplatten Holzherkunft PEFC-zertifiziert Material der Rohre Aluminium Rohrdurchmesser 30 mm Standardabstand zwischen den Ebenen 170 mm Optionale Ebenenabstände 60 bis 450 mm Tragfähigkeit Bis zu 40 kg je Ebene bei gleichmäßiger Lastverteilung Farben Schwarz oder Weiß mit silberfarbenen Rohren Erweiterbarkeit Zusätzliche Ebenen und Rohre nachrüstbar Optionen Bodenkegel, Bodenrollen, gefüllte Rohre Fertigung Made in Germany

Das könnte Sie auch interessieren

Über Audio Selection creaktiv GmbH

Quelle Audio Selection creaktiv GmbH