Cyrus PSU-XR - Neuer Ansatz bei der Netzteil-Entwicklung

In aller Kürze Es sei das intelligenteste, jemals entwickelte Netzteil, davon zeigt sich Cyrus Audio Ltd. beim neunen Cyrus PSU-XR überzeugt.

Lange und mit Spannung erwartet sei das neue Cyrus PSU-XR für die Cyrus Audio XR Series nunmehr in Kürze verfügbar, so die englische High-end HiFi-Schmiede Cyrus Audio Ltd. über eine Lösung, die man als richtungsweisend in der Entwicklung von Netzteilen ansieht und gar davon spricht, dass es sich um das intelligenteste, jemals entwickelte Netzteil der Engländer handle. Das neue Cyrus PSU-XR sei zudem auch das leistungsstärkste Netzteil im Angebot von Cyrus Audio Ltd., und überzeuge zudem mit höchster Effizienz.

Cyrus PSU-XR mit integriertem Mikroprozessor

Dass Cyrus Audio Ltd. im Fall des neuen Cyrus PSU-XR von einem „intelligenten“ Netzteil spricht, ist darin begründet, dass es sich hierbei um das erste Netzteil der Engländer handelt, das über einen integrierten Mikroprozessor verfügt. Dieser ermögliche es, dass eine Kommunikation zwischen Netzteil und angeschlossenen Produkten erfolge und damit die stets beste Konfiguration optimal angepasst an das zu betreibende System erzielt werde.

Für alle Lösungen der Cyrus XR Series

Ausdrücklich verweist der Hersteller zudem auf die Flexibilität, die das neue Netzteil Cyrus PSU-XR biete, denn es könne mit allen Produkten der aktuellen Cyrus XR Series eingesetzt werden und sei zudem zukunftssicher entwickelt. Alle bereits auf dem Markt befindlichen Lösungen sollen mit dem Cyrus PSU-XR kompatibel sein, benötigen im Fall der Fälle lediglich ein Software-Update, um mit dem neuen Cyrus PSU-XR zu kommunizieren. und natürlich werden alle künftigen Produkte einschließlich des mit Spannung erwarteten Streaming-Clients der Cyrus XR Series basierend auf BluOS kompatibel mit dem Netzteil sein.

Weitere Merkmale für höchste Qualität

Cyrus Audio Ltd. gibt an, dass man beim neuen Cyrus PSU-XR natürlich auch alle Maßnahmen vornahm, die für geringste Einstreuung und geringste Rauschentwicklung von Nöten sind, ebenso, wie man dies bei allen Systemen der Cyrus XR Series getan habe. Da die Ausgangsspannungen des neuen Cyrus PSU-XR digital gesteuert werden, sind diese extrem stabil und praktisch rauschfrei.

„Das PSU-XR ist unser leistungsstärkstes Netzteil, das bis zu 60 Proozent mehr Leistung als das preisgekrönte PSX-R2 liefern kann und Dank seines revolutionären Designs bis zu 50 Prozent effizienter ist“ Ceri Williamson, Head of Research and Development bei Cyrus Audio Ltd.

Foto © Cyrus Audio Ltd. | Cyrus PSU-XR Power Supply

Fünf unabhängige Stromversorgungen

Das Cyrus PSU-XR verfügt über fünf unabhängige Stromversorgungen, wobei alle fünf Stromausgänge über ein Mehrwegkabel zu einer angeschlossenen Cyrus XR-Komponente geleitet werden.

Konkret stehen hier ein High-capacity Logic Supply zur Versorgung digitaler Schaltkreise in einer angeschlossenen XR-Komponente, zwei Stromversorgungen mit fester Spannung zur Versorgung empfindlicher analoger Schaltungen mit niedriger Spannung, sowie ebenfalls zwei Netzteile mit variabler Spannung und hoher Kapazität zur Versorgung von analogen Schaltungen mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch zur Verfügung. Die variablen Stromversorgungen verfügen außerdem über zwei ungeregelte Spannungseinstellungen, die zur Erhöhung der Stromversorgung in Schaltungen mit hohem Verbrauch, wie zum Beispiel Leistungsverstärkern verwendet werden können.

Erwähnt sei abschließend noch, dass sich das neue Cyrus PSU-XR natürlich im Design der Cyrus XR Series präsentiert und Abmessungen von 75 x 215 x 355 mm aufweist. Damit bringt es 7,7 kg auf die Waage.

„Die klanglichen Verbesserungen, die durch den Anschluss des PSU-XR an ein XR-Host-Produkt erzielt werden, sind unserer Meinung nach herausragend.“ Chris Hutcheson, Head of Marketing bei Cyrus Audio Ltd.

Foto © Cyrus Audio Ltd. | Cyrus PSU-XR Power Supply

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Netzteil der Cyrus RX Series soll nach Angaben des Vertriebs bereits dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung stehen. Der empfohlene Verkaufspreis wird für das neue Cyrus PSU-XR mit € 2.895,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Das Cyrus PSU-XR ist das neuestes externe Netzteil der englischen High-end HiFi-Schmiede Cyrus Audio Ltd. und biete einen komplett neuen Ansatz zur Bereitstellung einer sauberen und stabilen Stromversorgung für alle Lösungen der Cyrus XR Series. Das Cyrus PSU-XR ist mit einem eigenen Mikroprozessor ausgestattet und kommuniziert direkt mit dem Host-Produkt, um stets die beste Konfiguration aus einer Vielzahl von Ausgangsspannungen zu liefern.

PRODUKT Cyrus PSU-XR Power Supply Preis € 2.895,-