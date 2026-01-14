In aller Kürze Der neue Momentum Z Monoblock Amplifier von Dan D’Agostino setzt auf JFET-Eingangsstufe, extreme Leistungsreserven und intelligente Systemüberwachung – kompromisslose High-End-Technik für anspruchsvolle Lautsprecher.

Im kompromisslosen High-End-Segment gelten Monoblock-Endstufen als bevorzugte Lösung, wenn maximale Leistungsfähigkeit, absolute Kanaltrennung und höchste Kontrolle über anspruchsvolle Lautsprecher gefordert sind. Genau in diesem Umfeld positioniert Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. den neuen D’Agostino Momentum Z Monoblock Amplifier. Das Modell markiert die nächste Entwicklungsstufe einer Verstärkerplattform, die seit Jahren als Referenz für kraftvolle, zugleich fein auflösende Leistungsverstärkung gilt und richtet sich an Anwender, die ihre Lautsprechersysteme ohne technische Kompromisse betreiben möchten.

Key Facts

Monoblock-Endstufe der neuesten Momentum-Generation

Bis zu 2.000 Watt Leistung an 2 Ohm

Neu entwickelte JFET-Eingangsstufe für besonders niedrige Verzerrungen

Kinetic Drive Regulator zur Entkopplung vom Stromnetz

Softwarebasierte Überwachung mit Netzwerk-Anbindung

Massives Kupfer-Kühlkörper-Design für hohe thermische Stabilität

Neue Generation der D’Agostino Momentum Plattform

Der D’Agostino Momentum Z Monoblock Amplifier baut konsequent auf den konstruktiven Grundlagen der bisherigen Momentum-Serie auf, geht jedoch in nahezu allen relevanten Bereichen deutlich weiter. Neben einer vollständig überarbeiteten Signalführung wurden sowohl Eingangs- als auch Ausgangsstufen neu ausgelegt. Ergänzt wird dies durch ein softwaregestütztes Kontrollsystem, das den Betrieb aller Schaltungsgruppen permanent überwacht und optimiert. Für den Anwender bedeutet dies eine Endstufe, die unabhängig von Lautsprecherlast oder Netzschwankungen stets unter definierten, stabilen Bedingungen arbeitet.

Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Momentum Z Monoblock Amplifier Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Momentum Z Monoblock Amplifier Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Momentum Z Monoblock Amplifier

JFET-Eingangsstufe als klangliches Fundament

Erstmals setzt Dan D’Agostino bei einer Endstufe auf eine Eingangsstufe mit Junction Field-Effect Transistoren. Diese Bauteile zeichnen sich durch extrem hohe Eingangsimpedanz und sehr geringes Eigenrauschen aus, was insbesondere bei leisen Signalanteilen von Vorteil ist. In der Praxis resultiert daraus ein besonders ruhiger Hintergrund, eine präzise Durchzeichnung feiner Details sowie eine natürliche Wiedergabe von Stimmen und akustischen Instrumenten. Gerade bei hochauflösenden Quellen kann der Momentum Z damit sein Potenzial voll ausschöpfen.

Kinetic Drive Regulator und Stromversorgung

Ein zentrales Merkmal des Momentum Z ist der Kinetic Drive Regulator, eine proprietäre Stromversorgungstechnologie, die den Verstärker weitgehend unempfindlich gegenüber Schwankungen des Wechselstromnetzes macht. Gleichzeitig minimiert sie Wechselwirkungen zwischen Endstufe und Lautsprecher. Für den Anwender äußert sich dies in einer konstanten Leistungsabgabe, hoher Impulstreue und souveräner Kontrolle selbst bei komplexen Lautsprecherlasten.

Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Momentum Z Monoblock Amplifier

Netzwerk-Anbindung und Systemüberwachung

Über eine integrierte RJ45-Ethernet-Schnittstelle lässt sich der Momentum Z in das Heimnetzwerk einbinden. Über einen Webbrowser können Betriebsparameter wie Versorgungsspannungen, Temperatur, Ruhestrom, DC-Offset oder der Status des 12 Volt Triggers in Echtzeit überwacht werden. Darüber hinaus erlaubt das System die Anpassung der Anzeigeelemente an der Gerätefront, was sowohl funktionale als auch ästhetische Individualisierung ermöglicht.

Konstruktion, Kühlung und Anzeige

Optisch bleibt der Momentum Z klar der Designsprache der Marke treu. Charakteristisch sind die massiven Kupfer-Kühlkörper, die im neuen Modell aus jeweils einem rund 19 Kilogramm schweren Kupferblock gefräst werden. Dank der hohen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer und der elliptischen Geometrie wird Abwärme besonders effizient abgeführt, was langfristige Stabilität und gleichbleibende klangliche Performance sicherstellen soll.

Die Front ziert ein Dual Domain Meter Display, das eine hochauflösende LCD-Anzeige mit dem markentypischen analogen Zeigerinstrument kombiniert. Damit verbindet der Momentum Z klassische Anzeigeästhetik mit moderner Informationsdarstellung.

Preis und Verfügbarkeit

Angaben zum Preis und zur Markteinführung macht der Hersteller derzeit noch nicht. Auch ein konkreter Termin für die Verfügbarkeit wurde bislang nicht genannt. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass eine öffentliche Präsentation im Rahmen einer der kommenden internationalen High-End-Messen erfolgen könnte. Allen voran bietet sich hier natürlich die High End 2026 in Wien an, selbst wenn diese erst im Juni über die Bühne geht.

Fazit – Konsequente Evolution einer Referenz-Endstufe

Mit dem D’Agostino Momentum Z Monoblock Amplifier verfolgt Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. konsequent das Ziel, bestehende Referenzen nicht neu zu erfinden, sondern gezielt zu verfeinern. Die Kombination aus enormer Leistungsreserve, neu entwickelter JFET-Eingangsstufe, aufwendiger Stromversorgung und intelligenter Systemüberwachung richtet sich an Anwender, die maximale Kontrolle und langfristige Betriebssicherheit erwarten. Der Momentum Z positioniert sich damit als kompromisslose Endstufe für anspruchsvolle High-End-Installationen, bei denen sowohl technische Präzision als auch klangliche Souveränität im Fokus stehen.

Produkt D’Agostino Momentum Z Monoblock Amplifier Preis k. A.

Technische Daten

Produkt D’Agostino Momentum Z Monoblock Amplifier Merkmal Mono-Block Amplifier Leistung 500 Watt an 8 Ohm / 1.000 Watt an 4 Ohm / 2.000 Watt an 2 Ohm Frequenzgang 1 Hz bis 200 kHz (−1 dB) Verzerrungen 0,02 % bei 1 kHz und 500 Watt an 8 Ohm Signal-Rausch-Abstand >75 dB A-bewertet / >115 dB unbewertet Eingänge 1 x XLR symmetrisch Ausgang Lautsprecherklemmen Eingangsimpedanz 1 MOhm (Standard) / 300 Ohm (Z-Input) Ausgangsimpedanz <0,05 Ohm Leistungsaufnahme Standby 17 Watt / Idle 35 Watt / max. 2.000 Watt Abmessungen (B x H x T) 32 x 13 x 54 cm Gewicht ca. 45 kg Ausführungen Silber oder Schwarz Fertigung USA

Ähnliche Beiträge