In aller Kürze Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. präsentiert zur HIGH END Vienna 2026 die neue D’Agostino Progression Neo Series. Die Linie umfasst den D’Agostino Progression Neo Preamplifier, den D’Agostino Progression Neo Monoblock Amplifier und den D’Agostino Progression Neo Stereo Amplifier mit JFET-Eingangsstufen, massiver Stromversorgung und moderner Systemintegration.

Mit der D’Agostino Progression Neo Series stellt Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. zur HIGH END Vienna 2026 jene Baureihe neu auf, die im Portfolio des amerikanischen High-end-Spezialisten eine besonders wichtige Rolle einnimmt: anspruchsvoll, leistungsstark, technisch ambitioniert, aber unterhalb der kompromisslosen Flaggschiff-Linien D’Agostino Relentless Series und D’Agostino Momentum Series positioniert. Die neue Produktlinie umfasst den D’Agostino Progression Neo Preamplifier, den D’Agostino Progression Neo Monoblock Amplifier und den D’Agostino Progression Neo Stereo Amplifier und bildet damit eine komplette Vor- und Endstufen-Kette für ambitionierte High-end-Systeme. Nach Angaben des Herstellers fließen zentrale technische Konzepte aus den oberen Produktlinien in die neue Progression Generation ein, darunter JFET-basierte Eingangsstufen, eine aufwändigere Stromversorgung und eine modernisierte Systemintegration. Damit geht es bei der D’Agostino Progression Neo Series nicht um kosmetische Modellpflege, sondern um eine deutlich nachgeschärfte Plattform mit mehr Kontrolle, höherer Transparenz und zeitgemäßer Bedienung.

Key Facts

Neue D’Agostino Progression Neo Series zur HIGH END Vienna 2026

Drei Lösungen: Preamplifier, Monoblock Amplifier und Stereo Amplifier

Weiterentwicklung der D’Agostino Progression Plattform

Technologie-Transfer aus D’Agostino Relentless und D’Agostino Momentum

JFET-Eingangsstufen für geringe Rauschwerte und hohe Signalreinheit

Endstufen mit 1.800 VA Ringkerntransformator und 96.000 µF Kapazität

D’Agostino Progression Neo Preamplifier optional mit Digital Streaming Module

HDMI mit eARC und CEC erstmals bei einer D’Agostino Vorstufe

Progression Neo Series – Die Progression Plattform wird neu geschärft

Die D’Agostino Progression Series war bislang jene Produktlinie, mit der Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. zentrale Konstruktionsprinzipien des Hauses in einer etwas zugänglicher positionierten, aber weiterhin klar im High-end-Segment verankerten Form umgesetzt hat. Die neue D’Agostino Progression Neo Series soll diesen Ansatz nun deutlich weiter treiben. Der Hersteller spricht von einer substanziellen Weiterentwicklung der bekannten Plattform, bei der Schaltungsdetails, Netzteilarchitektur, Bedienung und Systemintegration neu betrachtet wurden.

Der technische Anspruch bleibt dabei klar: Die Serie soll hohe Auflösung, dynamische Souveränität, Transparenz und musikalischen Realismus miteinander verbinden. Dass Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. ausdrücklich auf Technologien aus den Linien D’Agostino Relentless und D’Agostino Momentum verweist, ist dabei mehr als ein Marketingdetail. Es ordnet die D’Agostino Progression Neo Series innerhalb des Portfolios als Linie ein, die näher an die oberen Baureihen rücken soll, ohne deren Rolle schlicht zu kopieren.

„Durch die Integration von Technologien und Design-Philosophien, die wir über unsere Flaggschiff-Plattformen Relentless und Momentum entwickelt haben, konnten wir jeden Aspekt des Progression-Hörerlebnisses weiter anheben – von Auflösung und Dynamik bis hin zu Transparenz und musikalischem Realismus. Die Progression Neo Series stellt einen bedeutenden Fortschritt sowohl in der Ingenieurskunst als auch in der musikalischen Performance dar.“ Dan D’Agostino, Mitgründer und Chefentwickler Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC.

Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Progression Neo Series Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Progression Neo Series Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Progression Neo Series Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Progression Neo Series Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Progression Neo Series Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | D’Agostino Progression Neo Series

D’Agostino Progression Neo Preamplifier – Neue Eingangsstufe, mehr Reserven, moderne Anbindung

Der D’Agostino Progression Neo Preamplifier ist als zentrale Steuerinstanz der neuen Serie ausgelegt. Im Mittelpunkt steht eine Eingangsstufe auf Basis einer speziellen JFET-Topologie, die laut Hersteller erstmals im D’Agostino Relentless Preamplifier eingesetzt wurde. Der Einsatz solcher Junction Field-Effect Transistoren gleich zu Beginn des Signalwegs ist entscheidend, weil hier besonders kleine Pegel verarbeitet werden und Störungen, Rauschen oder Verfärbungen später kaum mehr vollständig zu korrigieren sind.

Nach Angaben von Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. soll diese Eingangsstufe ein besonders niedriges Grundrauschen und ein lineares Übertragungsverhalten ermöglichen. Ziel ist eine Vorstufe, die feine dynamische Abstufungen und räumliche Informationen nicht nivelliert, sondern möglichst unverändert an die Endstufen weitergibt. Dazu passt die aufwändigere Stromversorgung: Ein groß dimensionierter, speziell entwickelter analoger Transformator ist vergossen und zur Minimierung von Einstreuungen positioniert. Die Betriebsspannung der Signalstufen wurde laut Hersteller gegenüber früheren Designs um 66 Prozent erhöht, was zusätzliche Reserven für große dynamische Impulse schaffen soll.

Auch bei Bedienung und Integration zeigt sich der D’Agostino Progression Neo Preamplifier moderner als frühere Puristen-Konzepte. Eine bidirektionale Fernbedienung mit integriertem LCD Display spiegelt Informationen des Front-Displays, zusätzlich steht eine Apple iOS App zur Steuerung via Bluetooth bereit. Optional kann die Vorstufe mit einem Digital Streaming Module ausgestattet werden. Dieses erweitert die Anschlussmöglichkeiten um digitale und netzwerkbasierte Eingänge, darunter einen optischen Digitaleingang, RJ45 Ethernet, Wi-Fi sowie erstmals bei einer D’Agostino Vorstufe auch HDMI mit eARC und CEC. Damit lässt sich die neue Vorstufe nicht nur in klassische High-end-Ketten, sondern auch in anspruchsvollere Wohnraum- und AV-Umgebungen einbinden.

D’Agostino Progression Neo Monoblock Amplifier und D’Agostino Progression Neo Stereo Amplifier – Leistung mit Kontrolle

Die beiden Endstufen der neuen Serie, der D’Agostino Progression Neo Monoblock Amplifier und der D’Agostino Progression Neo Stereo Amplifier, setzen auf eine besonders kräftige Stromversorgung. Beide Modelle verfügen laut Hersteller über einen eigens entwickelten 1.800 VA Ringkerntransformator und eine Speicherkapazität von 96.000 µF. Der D’Agostino Progression Neo Monoblock Amplifier leistet 400 Watt an 8 Ohm, 800 Watt an 4 Ohm und 1.600 Watt an 2 Ohm. Der D’Agostino Progression Neo Stereo Amplifier wird mit 250 Watt an 8 Ohm, 500 Watt an 4 Ohm und bis zu 1.000 Watt pro Kanal angegeben.

Entscheidend ist jedoch nicht allein die reine Ausgangsleistung. Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. verweist auch bei den Endstufen auf eine vollständig neu entwickelte Eingangsstufe, die Konzepte aus dem D’Agostino Momentum Z Monoblock aufgreift. Auch hier kommen JFET-basierte Schaltungslösungen zum Einsatz, um Rauschen und Verzerrungen möglichst früh im Signalweg zu minimieren. Der Hersteller verspricht dadurch mehr Detailzeichnung, präzisere räumliche Abbildung und feinere dynamische Abstufungen, ohne die für D’Agostino typische Autorität und Kontrolle aufzugeben.

Ergänzend dazu arbeiten die Endstufen mit einem vollständig komplementären Signalweg und präzisionssymmetrischer Signalführung. Jede Eingangsstufe ist unabhängig geregelt, was Rauschanteile und Übersprechen reduzieren und zugleich Stabilität sowie Kanaltrennung verbessern soll. In der Praxis ist genau diese Kombination entscheidend: enorme Leistungsreserven allein machen noch keine souveräne Endstufe, wenn Kontrolle, Ruhe und Linearität nicht im gleichen Maßstab mitziehen.

Webbasiertes Systemmanagement und klassisches D’Agostino Design

Ein interessanter Aspekt der neuen Endstufen ist die integrierte RJ45 Ethernet Schnittstelle. Sie dient nicht dem Musik-Streaming, sondern dem Systemmanagement. Über einen Webbrowser im Heimnetzwerk lassen sich Betriebsdaten in Echtzeit abrufen, darunter Spannungen, Temperatur, Bias und DC Offset. Auch Einstellungen der Front lassen sich darüber anpassen.

Damit rückt Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. die neue Progression Neo Elektronik näher an moderne Installations- und Service-Szenarien heran. Für Fachhandel, anspruchsvolle private Setups und komplexe Anlagen kann ein solches Diagnosekonzept einen echten Mehrwert darstellen, weil wichtige Betriebsparameter nicht nur intern erfasst, sondern transparent zugänglich gemacht werden. Optisch bleibt die Serie dennoch klar als D’Agostino erkennbar: Das zentrale Leistungsinstrument in der Front, die massive Chassis-Anmutung und das neu integrierte hochauflösende LCD Display sollen technische Funktion und markentypische Gestaltung miteinander verbinden.

Alle Vorteile auf einen Blick

Vollständige Vor-/Endstufen-Linie für anspruchsvolle High-end-Systeme

Klare technische Nähe zu den höher positionierten D’Agostino Linien

Hohe Leistungsreserven für kritische Lautsprecher und große Räume

JFET-Eingangsstufen für mehr Ruhe, Feinzeichnung und Signalreinheit

Moderne Bedienung über Fernbedienung, Apple iOS App und Display

Optionales Digital Streaming Module inklusive HDMI eARC und CEC

Webbasiertes Monitoring der Endstufen über RJ45 Ethernet

Markentypisches D’Agostino Design mit ikonischem Frontinstrument

Preis und Verfügbarkeit

Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. präsentiert die neue D’Agostino Progression Neo Series im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 erstmals der Öffentlichkeit. Die Serie umfasst den D’Agostino Progression Neo Preamplifier, den D’Agostino Progression Neo Monoblock Amplifier und den D’Agostino Progression Neo Stereo Amplifier. Konkrete Preise sowie genaue Termine für die Auslieferung im DACH-Raum wurden zum Zeitpunkt der Vorstellung noch nicht genannt.

Wir meinen…

Die D’Agostino Progression Neo Series wirkt wie eine konsequente Antwort auf eine zentrale Frage im High-end-Segment: Wie weit lässt sich eine etablierte Produktlinie technisch nach vorne bringen, ohne ihren Charakter zu verwässern? Die neue Serie bleibt klar im klassischen Vor-/Endstufen-Denken verwurzelt, öffnet sich aber an wichtigen Stellen moderner Systempraxis – insbesondere mit HDMI eARC, optionalem Streaming-Modul und webbasiertem Monitoring. Genau diese Verbindung aus traditioneller High-end-Elektronik, massiver Leistungsarchitektur und zeitgemäßer Integration macht die neue Progression Neo Linie der US-amerikanischen High-end HiFi-Schmiede Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. ganz besonders spannend.

Produkt D’Agostino Progression Neo Series Preis D’Agostino Progression Neo Preamplifier k. A.

D’Agostino Progression Neo Monoblock Amplifier k. A.

D’Agostino Progression Neo Stereo Amplifier k. A.

Technische Daten D’Agostino Progression Neo Preamplifier

Produkt D’Agostino Progression Neo Preamplifier Charakterisierung High-end Vorverstärker der D’Agostino Progression Neo Series Series D’Agostino Progression Neo Series Gerätekategorie Vorverstärker Eingangsstufe JFET-Topologie, abgeleitet vom D’Agostino Relentless Preamplifier Schaltungsschwerpunkt Geringes Grundrauschen, lineares Übertragungsverhalten, hohe Signalreinheit Stromversorgung Groß dimensionierter, speziell entwickelter analoger Transformator Transformator Vergossen und auf geringe Einstreuung ausgelegt Betriebsspannung Laut Hersteller 66 Prozent höhere Rail Voltage gegenüber früheren Designs Bedienung Bidirektionale Fernbedienung mit integriertem LCD Display App-Steuerung Apple iOS App via Bluetooth Optionales Modul Digital Streaming Module Digitale Anschlüsse mit Modul Optisch, RJ45 Ethernet, Wi-Fi, HDMI Netzwerk 10/100/1000 Ethernet HDMI eARC und HDMI CEC

Technische Daten D’Agostino Progression Neo Monoblock Amplifier

Produkt D’Agostino Progression Neo Monoblock Amplifier Charakterisierung Mono-Endstufe der D’Agostino Progression Neo Series Series D’Agostino Progression Neo Series Gerätekategorie Leistungsendstufe Ausgangsleistung 400 Watt an 8 Ohm, 800 Watt an 4 Ohm, 1.600 Watt an 2 Ohm Netzteil 1.800 VA custom Ringkerntransformator Speicherkapazität 96.000 µF Eingangsstufe Neu entwickelte JFET-Eingangsstufe Technische Ableitung Konzepte aus dem D’Agostino Momentum Z Monoblock Signalweg Vollständig komplementärer Signalweg Schaltungsaufbau Präzisionssymmetrische Signalführung Regelung Unabhängig geregelte Eingangsstufen Systemmanagement RJ45 Ethernet mit webbasiertem Dashboard Überwachung Spannungen, Temperatur, Bias, DC Offset Anzeige Hochauflösendes LCD Display Designmerkmal Ikonisches D’Agostino Leistungsinstrument in der Front

Technische Daten D’Agostino Progression Neo Stereo Amplifier

Produkt D’Agostino Progression Neo Stereo Amplifier Charakterisierung Stereo-Endstufe der D’Agostino Progression Neo Series Series D’Agostino Progression Neo Series Gerätekategorie Leistungsendstufe Ausgangsleistung 250 Watt an 8 Ohm, 500 Watt an 4 Ohm, bis zu 1.000 Watt pro Kanal Netzteil 1.800 VA custom Ringkerntransformator Speicherkapazität 96.000 µF Eingangsstufe Neu entwickelte JFET-Eingangsstufe Technische Ableitung Konzepte aus dem D’Agostino Momentum Z Monoblock Signalweg Vollständig komplementärer Signalweg Schaltungsaufbau Präzisionssymmetrische Signalführung Regelung Unabhängig geregelte Eingangsstufen Systemmanagement RJ45 Ethernet mit webbasiertem Dashboard Überwachung Spannungen, Temperatur, Bias, DC Offset Anzeige Hochauflösendes LCD Display Designmerkmal Ikonisches D’Agostino Leistungsinstrument in der Front

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