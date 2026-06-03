In aller Kürze Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. präsentiert zur HIGH END Vienna 2026 die neue D’Agostino Relentless Z Series. Die Serie umfasst den D’Agostino Relentless Z Preamplifier, den D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier und den D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier mit bis zu 2.200 Watt an 8 Ohm.

Mit der D’Agostino Relentless Z Series stellt Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 eine neue Ausbaustufe seiner kompromisslosen Referenz-Elektronik vor. Die neue Serie umfasst den D’Agostino Relentless Z Preamplifier, den D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier und den D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier. Nach Angaben des Unternehmens flossen wesentliche Entwicklungen der D’Agostino Momentum Z Series nun in die Relentless Linie ein, also in jene Produktfamilie, die innerhalb des Portfolios die absolute Spitze markiert. Besonders bemerkenswert sind dabei nicht allein die neuen Schaltungsdetails, sondern auch die enormen Leistungswerte: Der D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier soll nun 1.200 Watt an 8 Ohm liefern, der D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier gar 2.200 Watt an 8 Ohm.

Key Facts

D’Agostino Relentless Z Series als neue Referenz-Linie der Marke

D’Agostino Relentless Z Preamplifier mit neu konzipierter Ausgangsstufe

D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier mit 1.200 Watt an 8 Ohm

D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier mit 2.200 Watt an 8 Ohm

Z Technologie aus der D’Agostino Momentum Z Series auf Relentless Niveau übertragen

Upgrade-Programm für bestehende Relentless Komponenten angekündigt

Präsentation im Rahmen der HIGH END Vienna 2026

D’Agostino Relentless Z Series – Die Z Technologie erreicht die Flaggschiff-Linie

Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. beschreibt die neue D’Agostino Relentless Z Series als direkte Weiterentwicklung der Erfahrungen, die mit der D’Agostino Momentum Z Series gewonnen wurden. Die dort eingeführte Z Technologie soll laut Hersteller so tiefgreifend gewesen sein, dass sie nun konsequent auf die Relentless Komponenten übertragen wurde. Damit betrifft die Weiterentwicklung nicht lediglich einzelne Detailkorrekturen, sondern das Zusammenspiel der gesamten Verstärkerkette.

Im Zentrum steht die elektrische Verbindung zwischen Vorstufe und Endstufe. Gerade bei Elektronik auf diesem Niveau entscheidet nicht allein die reine Ausgangsleistung, sondern auch die Frage, wie präzise, stabil und verlustarm die einzelnen Komponenten miteinander arbeiten. Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. setzt daher bei der D’Agostino Relentless Z Series auf eine neu abgestimmte Architektur, bei der der D’Agostino Relentless Z Preamplifier und die beiden Monoblock-Endstufen als eng aufeinander abgestimmtes System verstanden werden.

„Die Momentum Z Series war ein derart tiefgreifendes Upgrade, dass wir einfach untersuchen mussten, wie sich die Z Topologie auf unsere Flaggschiff-Komponenten der Relentless Reihe übertragen lässt. Die Ergebnisse sind erstaunlich.“ Dan D’Agostino, Mitbegründer und Chief Designer Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC.

Foto © Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. | Dan D’Agostino Relentless Z Series

D’Agostino Relentless Z Preamplifier – Neue Ausgangsstufe für mehr Stromlieferfähigkeit

Beim D’Agostino Relentless Z Preamplifier setzt das Unternehmen auf eine neu konzipierte Ausgangsstufe. Diese basiert auf einer stromlieferfähigen FET-Architektur, also auf Feldeffekttransistoren, die laut Hersteller eine deutlich höhere Stromlieferfähigkeit und eine verbesserte Stabilität ermöglichen sollen. Entscheidend ist dabei weniger ein einzelner Bauteilwechsel als vielmehr die neu definierte Rolle der Vorstufe innerhalb des gesamten Verstärkersystems.

Die Vorstufe soll nicht nur ein besonders sauberes Signal bereitstellen, sondern die optimierten Eingangsstufen des D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier und des D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier mit höherer Autorität ansteuern. Dadurch soll das Potential der Z Schaltung über die gesamte Kette hinweg ausgeschöpft werden. Die Schnittstelle zwischen Vor- und Endverstärker wird damit zu einem wesentlichen Bestandteil des klanglichen Konzepts.

FETs gelten im High-end Audio Bereich seit langem als besonders interessante Bauelemente, da sie eine hohe Eingangsimpedanz, geringe Rauschwerte und ein sehr lineares Verhalten bieten können. Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. nutzt diese Eigenschaften laut eigener Darstellung, um Signalreinheit, tonale Balance und dynamische Feinzeichnung zu bewahren. Gleichzeitig soll die neue Schaltung eine besonders stabile und präzise Arbeitsweise zwischen den einzelnen Stufen ermöglichen.

D’Agostino Relentless 800Z und D’Agostino Relentless Epic 1600Z – Mehr Leistung, straffere Kontrolle

Bei den beiden Monoblock-Endstufen geht Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. laut Herstellerangaben einen bewusst eigenständigen Weg. Während FET-Schaltungen üblicherweise mit hoher Eingangsimpedanz verbunden werden, soll die Z Schaltung in den neuen Monoblöcken die Eingangsimpedanz gezielt absenken. Dadurch können die Endstufen mehr Strom aus dem D’Agostino Relentless Z Preamplifier ziehen, was die elektrische Kopplung zwischen den Komponenten stärken soll.

Das Ziel dieser Architektur ist eine verbesserte Transientenwiedergabe, ein höherer dynamischer Kontrast und eine präzisere Darstellung musikalischer Details. Besonders die Tieftonwiedergabe soll von dieser neuen Abstimmung profitieren. Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. spricht von mehr Textur, Kontrolle und Autorität im Bassbereich – Eigenschaften, die bei Verstärkern dieser Leistungsklasse nicht allein von Wattzahlen abhängen, sondern von Stabilität, Stromlieferfähigkeit und Kontrolle unter realen Lastbedingungen.

Der D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier soll nun 1.200 Watt an 8 Ohm liefern. Der D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier wird mit 2.200 Watt an 8 Ohm angegeben. Damit positioniert Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. die beiden Modelle klar als Verstärker für Lautsprecher-Systeme, die höchste Ansprüche an Leistungsreserven, Kontrolle und souveräne Dynamik stellen.

Vom Momentum Erbe zur Relentless Spitze

Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. verweist im Zusammenhang mit der neuen Serie ausdrücklich auf die Bedeutung der D’Agostino Momentum Series. Diese wurde vor rund 15 Jahren eingeführt und gilt als jene Linie, mit der das Unternehmen seinen eigenständigen gestalterischen und technischen Kurs besonders deutlich formulierte. Aus diesem Ursprung entwickelte sich ein Portfolio, das heute neben der D’Agostino Momentum Series auch die D’Agostino Relentless Series, die D’Agostino Progression Series und die D’Agostino Pendulum Series umfasst.

Die neue D’Agostino Relentless Z Series steht damit nicht isoliert im Programm, sondern markiert eine weitere Verdichtung der technischen Linie des Unternehmens. Die Z Technologie wird nicht als Sondervariante verstanden, sondern als struktureller Entwicklungsschritt für jene Komponenten, die innerhalb des Hauses die höchste Leistungsklasse repräsentieren.

Upgrade-Programm für bestehende Komponenten der D’Agostino Relentless Series

Interessant ist auch, dass Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. ein Upgrade-Programm für Lösungen der D’Agostino Relentless Series angekündigt hat. Besitzer bisheriger D’Agostino Relentless Preamplifier, D’Agostino Relentless Epic 1600 Monoblock Amplifier und D’Agostino Relentless 800 Monoblock Amplifier sollen die Möglichkeit erhalten, ihre bestehenden Komponenten auf den aktuellen Z Standard bringen zu lassen.

Damit verfolgt der Hersteller einen Ansatz, der in dieser Preisklasse durchaus Gewicht hat. Wer bereits in die Relentless Linie investiert hat, soll nicht zwingend komplett neu kaufen müssen, sondern die technische Weiterentwicklung in bestehende Systeme integrieren können. Details zu Ablauf, Kosten und regionaler Verfügbarkeit dieses Upgrade-Programms wurden zunächst noch nicht genannt.

Alle Vorteile auf einen Blick

Neue Z Technologie für die Flaggschiff-Linie von Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC.

Enger abgestimmtes Zusammenspiel von Vorstufe und Monoblock-Endstufen

Neu konzipierte FET-Ausgangsstufe des D’Agostino Relentless Z Preamplifier

Mehr Stromlieferfähigkeit und stabilere elektrische Kopplung zwischen den Komponenten

D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier mit massiven Leistungsreserven

D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier als extreme Referenz-Monostufe

Verbesserte Transientenwiedergabe und gesteigerter dynamischer Kontrast laut Hersteller

Stärkere Kontrolle und mehr Autorität im Tieftonbereich

Upgrade-Möglichkeit für bestehende Relentless Komponenten angekündigt

Preis und Verfügbarkeit

Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. stellt die neue D’Agostino Relentless Z Series im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 erstmals vor. Konkrete Angaben zu Preisen für den D’Agostino Relentless Z Preamplifier, den D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier und den D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier sowie zur detaillierten Verfügbarkeit im DACH-Raum wurden zunächst nicht genannt. Ebenfalls angekündigt wurde ein Upgrade-Programm für Besitzer bisheriger Relentless Komponenten, wobei auch hierzu weitere Details noch folgen dürften.

Wir meinen…

Dan D’Agostino Master Audio Systems LLC. nutzt die HIGH END Vienna 2026 für eine Präsentation, die klar auf das obere Ende des High-end Audio Markts zielt. Die neue D’Agostino Relentless Z Series ist keine Modellpflege im kleinen Maßstab, sondern eine konsequente Übertragung der Z Technologie auf die kompromissloseste Linie des Herstellers. Besonders spannend ist dabei die enge Betrachtung der Schnittstelle zwischen Vorstufe und Endstufe: Nicht nur Leistung, sondern Stromlieferfähigkeit, elektrische Kopplung und Systemsynergie stehen im Mittelpunkt. Dass zusätzlich ein Upgrade-Programm für bestehende Relentless Komponenten angekündigt wird, passt zu einer Produktklasse, in der Langfristigkeit ebenso wichtig ist wie technischer Fortschritt.

Produkt D’Agostino Relentless Z Series Preis k. A.

Technische Daten

Produkt D’Agostino Relentless Z Series Charakterisierung Referenz-Elektronik-Serie mit Vorstufe und Monoblock-Endstufen Produktlinie D’Agostino Relentless Z Series Modelle D’Agostino Relentless Z Preamplifier, D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier, D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier Vorstufe D’Agostino Relentless Z Preamplifier Endstufen D’Agostino Relentless 800Z Monoblock Amplifier, D’Agostino Relentless Epic 1600Z Monoblock Amplifier Schaltungskonzept Z Technologie, abgeleitet aus der D’Agostino Momentum Z Series Ausgangsstufe Vorstufe Neu entwickelte stromlieferfähige FET-Architektur Ziel der Vorstufen-Architektur Höhere Stromlieferfähigkeit, verbesserte Stabilität, optimierte Ansteuerung der Endstufen Endstufen-Schnittstelle Optimierte elektrische Kopplung zwischen Vorstufe und Monoblock-Endstufen D’Agostino Relentless 800Z Leistung 1.200 Watt an 8 Ohm D’Agostino Relentless Epic 1600Z Leistung 2.200 Watt an 8 Ohm Upgrade-Programm Für bestehende D’Agostino Relentless Preamplifier, D’Agostino Relentless Epic 1600 Monoblock Amplifier und D’Agostino Relentless 800 Monoblock Amplifier angekündigt

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