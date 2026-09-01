In aller Kürze Der Dali BASIK SUB ist als kompakter, unkompliziert integrierbarer Aktiv-Subwoofer für Stereo-, 2.1- und Home-Cinema-Lösungen konzipiert. Sein 8 Zoll Downfiring-Treiber wird von einer Class-D-Endstufe mit 170 W RMS angetrieben, während regelbare Übergangsfrequenz und Phase sowie Line- und LFE-Eingänge eine flexible Anpassung erlauben. Mit fünf Farben und kompakten Abmessungen soll er sich zudem bewusst wohnraumfreundlich präsentieren.

Mit kompakten Regallautsprechern lassen sich heute erstaunlich leistungsfähige HiFi-Systeme realisieren. Gerade Streaming-Verstärker, moderne Plattenspielerlösungen und kleine Aktiv- oder Passivlautsprecher haben dazu beigetragen, dass hochwertige Musikwiedergabe längst nicht mehr zwingend einen großen Hörraum oder ausgewachsene Standlautsprecher voraussetzt. Was solchen Lösungen naturgemäß mitunter fehlt, ist jenes Fundament im tiefsten Frequenzbereich, das Musik mehr körperliche Präsenz verleiht und bei Film und Fernsehen für zusätzliche Wirkung sorgt.

Genau an diesem Punkt setzt Dali, kurz für Danish Audiophile Loudspeaker Industries, mit dem neuen Dali BASIK SUB an. Der kompakte Aktiv-Subwoofer wurde ausdrücklich als Ergänzung für kleinere Lautsprechersysteme konzipiert und soll sich insbesondere mit Modellen wie Dali KUPID und Dali SONIK 1 kombinieren lassen. Dabei beschränkt sich Dali nicht allein auf möglichst kompakte Abmessungen, sondern verbindet einen eigens entwickelten Downfiring-Treiber mit kräftiger Class-D-Verstärkung, flexiblen Einstellmöglichkeiten und einer für Subwoofer ungewöhnlich breiten Farbpalette.

Key Facts Dali BASIK SUB

Kompakter aktiver Bassreflex-Subwoofer

8 Zoll Downfiring-Langhubtreiber aus eigener Dali Entwicklung

Membran aus hochwertigem Papierfaser-Material

Class-D-Verstärker mit 170 W RMS und 220 W Spitzenleistung

Übergangsfrequenz zwischen 40 und 120 Hz einstellbar

Phasenregelung zwischen 0° und 180°

Stereo Line-Eingang sowie separater Mono-LFE-Eingang

Auto-Standby nach rund 20 Minuten ohne Signal

Fünf Farbvarianten passend unter anderem zu Dali KUPID und Dali SONIK 1

Abmessungen von 319 × 295 × 310 mm bei 9,75 kg

Ein Subwoofer für die neue Generation kompakter HiFi-Systeme

Dali positioniert den BASIK SUB bewusst nicht als Speziallösung ausschließlich für große Home-Cinema-Installationen. Vielmehr geht es um jene Systeme, die in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen haben: kompakte Regallautsprecher in Verbindung mit kleinen Streaming-Verstärkern, klassischen Stereo-Komponenten oder einem Fernseher.

Ein zusätzlicher Subwoofer kann hier zwei Aufgaben erfüllen. Er erweitert einerseits die Wiedergabe um jene tiefen Frequenzen, die kleine Lautsprecher aufgrund ihrer Gehäuse- und Treiberabmessungen nur eingeschränkt reproduzieren können. Andererseits können die Hauptlautsprecher dadurch innerhalb ihres eigentlichen Arbeitsbereichs entlastet werden. Dali verspricht sich davon nicht nur mehr Gewicht im Bass, sondern ebenso ein klareres Mitteltonspektrum, eine großzügigere räumliche Darstellung und insgesamt mehr Souveränität.

Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB

8 Zoll Downfiring-Treiber aus eigener Entwicklung

Im Zentrum des Dali BASIK SUB arbeitet ein von Dali selbst entwickelter 8 Zoll Langhubtreiber. Die Membran besteht aus Papierfaser und soll mit geringer Masse bei gleichzeitig hoher Steifigkeit eine präzise Wiedergabe tiefer Frequenzen ermöglichen.

Für den Antrieb setzt Dali auf einen überdimensionierten Ferritmagneten in Verbindung mit einem magnetisch leistungsfähigen Motorsystem. Eine lange, belüftete Schwingspule soll wiederum dazu beitragen, die thermische Belastung unter Kontrolle zu halten und Kompression auch bei höheren Pegeln möglichst gering zu halten.

Die nach unten abstrahlende Konstruktion ist dabei mehr als eine gestalterische Entscheidung. Dali verspricht sich davon eine gleichmäßige Verteilung der tiefen Frequenzen im Raum und zugleich größere Freiheit bei der Aufstellung. Vier entkoppelte Füße heben das MDF-Gehäuse um 25 mm vom Boden ab und schaffen damit den nötigen Freiraum für den Downfiring-Treiber.

170 W RMS aus Class-D-Verstärkung

Die passende Leistung liefert eine integrierte Class-D-Endstufe mit 170 W RMS beziehungsweise bis zu 220 W Spitzenleistung. Dali kombiniert diese mit einem Schaltnetzteil, um sowohl den Energieverbrauch als auch die Wärmeentwicklung niedrig zu halten.

Ein integrierter zweistufiger Limiter soll dafür sorgen, dass der Subwoofer auch bei höheren Pegeln kontrolliert arbeitet und die Signalintegrität gewahrt bleibt. Damit verfolgt Dali beim BASIK SUB erkennbar nicht das Konzept eines reinen Effekt-Subwoofers, sondern einer möglichst kontrollierten Bassergänzung, die ebenso für Musik wie für Film und Fernsehen eingesetzt werden kann.

Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB

Flexibel zwischen Stereo und Home Cinema

Für die Integration in unterschiedliche Systeme stellt Dali einen Stereo Line-Eingang sowie einen separaten Mono-LFE-Eingang bereit. Letzterer dient insbesondere zum Anschluss an AV-Receiver oder Streaming-Verstärker mit dediziertem Subwoofer-Ausgang.

Die Übergangsfrequenz lässt sich zwischen 40 und 120 Hz einstellen, sodass sich der BASIK SUB auch dann an unterschiedliche Hauptlautsprecher anpassen lässt, wenn die vorgeschaltete Elektronik keine eigene Bassverwaltung bietet. Hinzu kommt eine stufenweise beziehungsweise laut Hersteller im Bereich von 0° bis 180° einstellbare Phasenanpassung sowie eine separate Pegelregelung. Für den Betriebsmodus stehen ON, AUTO und OFF bereit; im Automatikbetrieb wechselt das Gerät nach ungefähr 20 Minuten ohne Eingangssignal in den Standby-Modus.

Foto © Dali A/S | Dali BASIK SUB

Fünf Farben statt klassischem Subwoofer-Schwarz

Gerade bei einem Produkt, das ausdrücklich auch in kleineren Wohnräumen seinen Platz finden soll, spielt die Gestaltung eine nicht unwesentliche Rolle. Dali bietet den BASIK SUB daher nicht lediglich in klassischen neutralen Ausführungen an, sondern in Solid Black, Solid White, Caramel White, Golden Yellow und Chilly Blue.

Damit greift der Hersteller jene Farbwelt auf, die bereits bei kompakten Lautsprechern wie Dali KUPID und Dali SONIK 1 eine Rolle spielt. Ein BASIK SUB muss somit keineswegs zwangsläufig als schwarzer Würfel im Raum stehen, sondern kann bewusst auf die übrigen Lautsprecher oder die Einrichtung abgestimmt werden.

Mit 319 mm Höhe, 295 mm Breite und 310 mm Tiefe bleibt das Gehäuse tatsächlich überschaubar. Das Gewicht gibt Dali mit 9,75 kg an. Damit dürfte sich auch die Suche nach einem geeigneten Standort vergleichsweise unkompliziert gestalten, wobei Dali ausdrücklich eine Aufstellung sowohl entlang einer Wand als auch in einer Raumecke vorsieht.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Kompakte Abmessungen: Mit 319 × 295 × 310 mm lässt sich der Dali BASIK SUB vergleichsweise unauffällig im Wohnraum platzieren.

Mit 319 × 295 × 310 mm lässt sich der Dali BASIK SUB vergleichsweise unauffällig im Wohnraum platzieren. 8 Zoll Downfiring-Treiber: Der eigens entwickelte Langhubtreiber soll kontrollierten, tief reichenden Bass liefern.

Der eigens entwickelte Langhubtreiber soll kontrollierten, tief reichenden Bass liefern. 170 W RMS Leistung: Die integrierte Class-D-Endstufe stellt ausreichend Leistungsreserven für kompakte Stereo- und Home-Cinema-Systeme bereit.

Die integrierte Class-D-Endstufe stellt ausreichend Leistungsreserven für kompakte Stereo- und Home-Cinema-Systeme bereit. Flexible Anpassung: Übergangsfrequenz, Phase und Pegel lassen sich auf Lautsprecher und Raum abstimmen.

Übergangsfrequenz, Phase und Pegel lassen sich auf Lautsprecher und Raum abstimmen. Stereo und LFE: Line L/R und ein eigener Mono-LFE-Eingang erlauben den Einsatz mit klassischen HiFi-Systemen ebenso wie mit AV- und Streaming-Lösungen.

Line L/R und ein eigener Mono-LFE-Eingang erlauben den Einsatz mit klassischen HiFi-Systemen ebenso wie mit AV- und Streaming-Lösungen. Wohnraumfreundliche Gestaltung: Fünf Farben eröffnen deutlich mehr gestalterische Freiheit als bei vielen klassischen Subwoofern.

Fünf Farben eröffnen deutlich mehr gestalterische Freiheit als bei vielen klassischen Subwoofern. Automatikbetrieb: Der Auto-Modus versetzt den Subwoofer nach rund 20 Minuten ohne Signal selbstständig in Standby.

Der Auto-Modus versetzt den Subwoofer nach rund 20 Minuten ohne Signal selbstständig in Standby. Passender Partner: Dali konzipierte das Modell insbesondere als Ergänzung für kompakte Lautsprecher wie Dali KUPID und Dali SONIK 1.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue Dali BASIK SUB soll nach Angaben des Herstellers ab Oktober 2026 erhältlich sein. Dali nennt für das Modell einen Preis von € 500,-. Angeboten wird der Aktiv-Subwoofer in den fünf Ausführungen Solid Black, Solid White, Caramel White, Golden Yellow und Chilly Blue.

Wir meinen…

Mit dem Dali BASIK SUB greift Dali eine Entwicklung auf, die im modernen HiFi-Markt zunehmend an Bedeutung gewinnt: Leistungsfähige Anlagen müssen weder groß noch kompliziert sein. Gerade kompakte Lautsprecher in Verbindung mit Streaming-Verstärkern können enorm von einem sauber integrierten Subwoofer profitieren, und genau dafür scheint der BASIK SUB konsequent ausgelegt.

Interessant ist dabei die Kombination aus praxisgerechter Ausstattung und einem Design, das den Subwoofer nicht möglichst verstecken will. Fünf Farben, überschaubare Abmessungen und die bewusste Abstimmung auf Modelle wie Dali KUPID und Dali SONIK 1 machen ihn zu einer durchaus charmanten Alternative zum üblichen schwarzen Basswürfel. Wenn sich der 8 Zoll Treiber in der Praxis ebenso kontrolliert und musikalisch präsentiert, wie Dali es verspricht, könnte der BASIK SUB gerade für kompakte 2.1-Systeme eine sehr interessante Ergänzung darstellen.

Produkt Dali BASIK SUB Preis € 500,-

Technische Daten Dali BASIK SUB

Produkt Dali BASIK SUB Charakterisierung Kompakter aktiver Bassreflex-Subwoofer für HiFi-, 2.1- und Home-Cinema-Systeme Tieftöner 8 Zoll Downfiring-Langhubtreiber Membran Papierfaser Magnetsystem Überdimensionierter Ferritmagnet, High-flux Motorsystem Schwingspule Lange, belüftete Schwingspule Gehäuseprinzip Bassreflex Gehäuse MDF Verstärker Class-D Verstärkerleistung 170 W RMS Spitzenleistung 220 W Übergangsfrequenz 40 bis 120 Hz, einstellbar Phase 0° bis 180°, einstellbar Pegel Einstellbar Eingänge Stereo Line L/R, Mono LFE Betriebsmodi ON, AUTO, OFF Auto-Standby Nach ca. 20 Minuten ohne Eingangssignal Leistungsaufnahme Standby 0,4 W Schutzschaltung Integrierter zweistufiger Limiter Füße Vier entkoppelte Füße Bodenabstand 25 mm Ausführungen Solid Black, Solid White, Caramel White, Golden Yellow, Chilly Blue Abmessungen 319 × 295 × 310 mm Gewicht 9,75 kg

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