Mit der Erweiterung der Dali PHANTOM Series um gleich vier Modelle, die Lösungen Dali PHANTOM K-60, Dali PHANTOM K-80, Dali PHANTOM H-60 R und Dali PHANTOM K-80 R, unterstreicht das dänische Unternehmen Dali Speaker A/S einmal mehr sein Engagement im Bereich Custom Installation. Es handelt sich hierbei um zwei Lösungen, die für den Decken-Einbau ausgelegt sind, sowie ebenfalls zwei Modelle konzipiert für den Wandeinbau.

Alle vier neuen Speaker der Dali PHANTOM Series sind, wie die bereits verfügbaren Systeme auch, als so genannte Vollbereichslautsprecher-Systeme ausgelegt und sollen sich damit gleichermaßen für die klangvolle, gleichzeitig diskrete Beschallung von Wohnräumen eignen, sei es nun im Zusammenhang mit klassischer HiFi, oder aber auch Home Cinema.

Dali PHANTOM Series – Eine Alternative für herkömmliche Lautsprecher-Systeme

Renommierten Herstellern wie etwa Dali Speaker A/S achten bei ihren Einbau-Lautsprecher-Systemen stets darauf, dass diese mit ebenso hoher Klangqualität aufwarten können, wie herkömmliche Lösungen. So gibt Dali Speaker A/S etwa zu Protokoll, dass die Einbau-Lautsprecher-Systeme der Dali PHANTOM Series den konventionellen Lautsprecher-Systemen in nichts nachstehen, mehr noch, man achte bei der Entwicklung sogar explizit darauf, dass die Produkte für den Custom Installation-Bereich über die gleiche Klangsignatur verfügen, sodass sie etwa problemlos mit „normalen“ Lautsprecher-Systemen aus dem umfangreichen Produktsortiment des dänischen Lautsprecher-Spezialisten kombiniert werden können.

Einbau-Lautsprecher als perfekte Schallwandler für Smart Home Systeme

Dass sich die Ansprüche rund um Lautsprecher-Systeme ausgelegt für Custom Installation Lösungen insgesamt in den letzten Jahren drastisch gewandelt haben, hier also ebenso hohe Standards die Qualität betreffend zu erfüllen sind, liegt aus der Sicht von Dali Speaker A/S auf der Hand, schließlich ist es etwa die Entwicklung rund um Smart Home Systeme, die die Akzeptanz von Einbau-Lautsprecher-Systemen auch im privaten und nicht mehr allein im kommerziellen Umfeld deutlich steigerte.

Professionelle Custom Installation-Spezialisten, so Dali Speaker A/S, liefern den Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die die Steuerung von Video- und Audio-Multiroom-Systemen mit Steuerungslösungen für Heizung und Klimageräte, Beschattungslösungen, Beleuchtung und Alarmanlagen verbinden.

Einbau-Lautsprecher-Systeme finden sich somit vermehrt nicht nur in der Hotellerie, Gastronomie oder Geschäftslokalen bzw. Büros, sondern ebenso in Privathaushalten.

Dali PHANTOM Series mit vertrauten Ausstattungsmerkmalen

Um die zuvor erwähnte einheitliche Klangsignatur sowie eine hohe Klangqualität zu erzielen, setzen die Entwickler auch bei den Einbau-Lautsprecher-Systemen der Dali PHANTOM Series auf jene Ausstattungsmerkmale und Technologien, die man von den herkömmlichen Lautsprecher-Systemen der Dänen kennt.

So verfügen auch die neuen Modelle der Dali PHANTOM Series, die Dali PHANTOM K-60, Dali PHANTOM K-80, Dali PHANTOM H-60 R und Dali PHANTOM K-80 R, allesamt etwa über einen Hochtöner, der sich in Form einer 28 mm Gewebekalotte präsentiert.

Dieser Hochtöner soll sich speziell dadurch auszeichnen, dass er nicht nur nach oben hin mit einer klaren, detailreichen Abbildung auftrumpft, sondern sein Frequenzumfang zugleich durch den vergleichsweise großen Durchmesser auch weit nach unten hinab reicht, und zwar bis hin zu in etwa 2 kHz bei den Wand-, und immerhin bis rund 3 kHz bei den Decken-Einbau-Lautsprecher-Systemen der Dali PHANTOM Series.

Ein klares Indiz dafür, dass bei den Modellen der Dali PHANTOM Series auf die gleichen Ausstattungsmerkmale und Komponenten gesetzt wird, wie bei den übrigen Lautsprecher-Systemen, ist natürlich einmal mehr die markante, und für Dali Speaker A/S längst typische rotbraune Membran der Tief-Mittenton-Treiber, die sich auch bei den neuen Modellen Dali PHANTOM K-60, Dali PHANTOM K-80, Dali PHANTOM H-60 R und Dali PHANTOM K-80 R findet.

Diese charakteristische Färbung ergibt sich durch das spezielle Material, auf das die Dänen seit Jahr und Tag setzen, und zwar eine Holzfaser-Zellulose-Mischung, die für eine besonders homogene Abstrahlung und kontrollierte Abbildung Sorge trägt.

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM K-60

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM K-60

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM K-60

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM K-80

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM K-80

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM K-80

Dali PHANTOM K-60 und Dali PHANTOM K-80

Mit diesen beiden Modellen stehen neue Lautsprecher-Systeme der Dali PHANTOM Series für den Deckeneinbau zur Verfügung, sie präsentieren sich damit als rund ausgelegte Zweiwege-Systeme.

Diese Systeme eignen sich neben der dezenten Beschallung eines Raums natürlich allen voran für den Einsatz im Home Cinema-Umfeld, wobei sie hier die Aufgabe von Surround- bzw. Effekt- und Höhenkanälen in einem Mehrkanal-System übernehmen.

Bei beiden Lösungen handelt es sich um so genannte Koaxial-Systeme, der Hochtöner sitzt somit im Zentrum des Tief-Mittenton-Treibers. Um etwaige Verfärbungen durch die spezielle Konstruktion zu minimieren, ist die Hochton-Halterung als Arm ausgelegt, der das Profil eines Flugzeugflügels aufweist und damit den Luftstrom des Tief-Mittenton-Treibers nahezu nicht beeinflusst. Der Tweeter lässt sich übrigens so neigen, dass er direkt auf die Hörposition ausgerichtet werden kann.

Während das Modell Dali PHANTOM K-60 mit einem 28 mm Tweeter und einem 165 mm Tief-Mittelton-Treiber aufwartet, ist das Modell Dali PHANTOM K-80 mit besagtem Hochtöner und einem 200 mm Tief-Mittenton-Treiber ausgestattet. Demzufolge reicht der Frequenzumfang der

Dali PHANTOM K-60 von 58 Hz bis hin zu 25 kHz, bei der Dali PHANTOM K-80 von 52 Hz bis hin zu 25 kHz, wobei die Frequenzweiche bei 3,6 kHz bzw. 3,3 kHz ansetzt.

Beide Systeme sind sehr dezent ausgelegt, so misst die Dali PHANTOM K-60 lediglich 223 mm im Durchmesser, die Dali PHANTOM K-80 auch nur 261 mm.

Ganz wichtig: die Einbautiefe fällt bei beiden Modellen sehr gering aus, wird mit 100 mm bei der Dali PHANTOM K-60 und 109 mm bei der Dali PHANTOM K-80 angegeben. und mit einem Gewicht von lediglich 1,58 kg bzw. 1,92 kg muss man sich auch betreffend der Montage keine allzu großen Gedanken machen, zumal der Hersteller natürlich eine optionale Backbox für die Installation anbietet.

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM H-60 R

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM H-60 R

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM H-60 R

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM H-80 R

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM H-80 R

Foto © Dali Speaker A/S | Dali PHANTOM H-80 R

Dali PHANTOM H-60 R und Dali PHANTOM K-80 R

Mit diesen beiden neuen Modellen der Dali PHANTOM Series stehen rechteckig ausgelegte Zweiwege-Systeme zur Verfügung, die Abmessungen von 390 x 220 mm sowie eine Einbautiefe von 90 mm bei der Dali PHANTOM H-60 R bzw. Abmessungen von 427 x 260 mm und einer Einbautiefe von 103 mm bei der Dali PHANTOM H-80 R aufweisen.

Hiermit stünden etwa hervorragende Stereo Hauptlautsprecher-Systeme zur Verfügung, die allerdings etwa dezent links und rechts vom TV-Gerät in der Wand „verschwinden“, sich akustisch aber durchaus groß in Szene setzen können. Auch der Einsatz als verborgene rückwärtige Surround-Speaker im Home Cinema ist natürlich denkbar.

Die Dali PHANTOM H-60 R weist eine Kombination aus 28 mm Tweeter und 165 mm Tief-Mittenton-Treiber auf und kann damit einen Frequenzbereich zwischen 51 Hz und 25 kHz abdecken. Die Frequenzweiche greift hier bei 1,9 kHz ein. Die Dali PHANTOM K-80 R setzt auf die Kombination eines 28 mm Tweeters und eines 200 mm Tief-Mittenton-Treibers und ist damit in der Lage, einen Frequenzbereich zwischen 46 Hz und 25 kHz abzubilden, wobei hier die Frequenzweiche bei 2,35 kHz ansetzt.

Alle Modelle werden natürlich mit jeweils passendem Lautsprecher-Grill ausgeliefert, der besonders flach ausgelegt und damit einen nahezu bündigen Einbau in die Decke oder Wand erlaubt.

Dali PHANTOM K-60, Dali PHANTOM K-80, Dali PHANTOM H-60 R und Dali PHANTOM K-80 R

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Modelle der Dali PHANTOM Series sollen bereits dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung stehen, wie das Unternehmen mitteilt. Die Preise werden mit € 349,- für die Dali PHANTOM H-60 R und € 449,- für die Dali PHANTOM K-80 R, sowie € 399,- für die Dali PHANTOM K-60 bzw. € 499,- für die Dali PHANTOM K-80 angegeben. Diese Angaben verstehen sich jeweils als Stückpreis.

Wir meinen…

Dali Speaker A/S verfolgt seit jeher rund um die Dali PHANTOM Series die Strategie, dass es sich hierbei um Einbau-Lautsprecher-Systeme für den Custom Installation Bereich handeln soll, die den herkömmlichen Lautsprecher-Systemen in nichts nachstehen. Damit soll garantiert werden, dass der Anwender damit hochwertige Lautsprecher-Systeme erhält, die sich nicht allein für eine dezente Hintergrundbeschallung eignen, sondern tatsächlich für den Einsatz auch im HiFi und Home Cinema-Bereich eignen und hierbei selbst hohe Anforderungen gerecht werden können. Da man zudem auf die gleichen Ausstattungsmerkmale setzt, weisen die Lautsprecher-Systeme auch eine identische Klangsignatur auf, können also nach Belieben mit dem übrigen Produktportfolio von Dali Speaker A/S kombiniert werden. All dies gilt natürlich auch für die neuesten Modelle der Dali PHANTOM Series, die das Unternehmen nunmehr mit den Lösungen Dali PHANTOM K-60, Dali PHANTOM K-80, Dali PHANTOM H-60 R und Dali PHANTOM K-80 R vorstellt.

Produkt Dali PHANTOM Series Preis Dali PHANTOM H-60 R € 349,-

Dali PHANTOM K-80 R € 449,-

Dali PHANTOM K-60 € 399,-

Dali PHANTOM K-80 € 499,-