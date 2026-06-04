In aller Kürze Dan Clark Audio präsentiert mit dem Dan Clark ÆON CORE auf der HIGH END Vienna 2026 einen neuen geschlossenen planar-magnetischen Kopfhörer. Der Nachfolger des Dan Clark ÆON 2 bietet einen neu entwickelten Treiber, höhere Effizienz und eine aktualisierte Harman-Over-Ear-Abstimmung.

Dan Clark Audio stellt zur HIGH END Vienna 2026 in Wien den Dan Clark ÆON CORE vor und rückt damit eine der wichtigsten Produktlinien des Unternehmens neu in den Fokus. Präsentiert wird der geschlossene planar-magnetische Kopfhörer heute, Donnerstag, 4. Juni 2026, um 15:00 Uhr von Dan Clark persönlich im Austria Center Vienna, Halle X4, Stand M07. Der neue Dan Clark ÆON CORE tritt als direkter Nachfolger des Dan Clark ÆON 2 an und soll die vertraute ÆON-DNA mit einem vollständig neu entwickelten Treiber, höherer Effizienz und einer überarbeiteten Klangabstimmung verbinden. Besonders spannend ist dabei, dass Dan Clark Audio erstmals eine aktualisierte Harman-Over-Ear-Zielkurve einsetzt, die gemeinsam mit Dr. Sean Olive entwickelt wurde.

Key Facts

Geschlossener planar-magnetischer Kopfhörer als direkter Nachfolger des Dan Clark ÆON 2

Neuer Treiber mit Fokus auf Effizienz, tonale Konstanz und Seriengenauigkeit

Mit 97 dB/mW laut Hersteller der bislang am einfachsten anzutreibende Kopfhörer von Dan Clark Audio

Abstimmung nach aktualisierter Harman-Over-Ear-Zielkurve, entwickelt mit Dr. Sean Olive

Persönliche Präsentation durch Dan Clark auf der HIGH END Vienna 2026 in Wien

Verfügbar zum Preis von € 999,-

Dan Clark ÆON CORE – Die Dan Clark ÆON-Serie neu aufgestellt

Seit 2017 zählt die Dan Clark ÆON Series zu den tragenden Säulen im Portfolio von Dan Clark Audio. Sie steht für einen Anspruch, der im Kopfhörerbereich keineswegs selbstverständlich ist: planar-magnetische Technik, audiophiler Anspruch und ein vergleichsweise zugänglicher Preis sollen in einem alltagstauglichen, komfortablen und langzeittauglichen Kopfhörer zusammenfinden. Genau an dieser Stelle setzt nun der Dan Clark ÆON CORE an.

Der neue Kopfhörer ist als geschlossenes Modell ausgelegt und übernimmt damit jene Grundausrichtung, die für viele Anwender besonders praxisgerecht ist. Ein geschlossener Over-Ear-Kopfhörer lässt sich nicht nur im Hörraum, sondern auch am Schreibtisch, in professionellen Arbeitsumgebungen oder in Situationen einsetzen, in denen eine gewisse Abschirmung von der Umgebung gefragt ist. Dan Clark Audio positioniert den ÆON CORE dennoch nicht als reines Mobil- oder Studio-Werkzeug, sondern klar als audiophilen Kopfhörer mit Referenzanspruch innerhalb seiner Preisklasse.

Foto © Dan Clark Audio | Dan Clark ÆON CORE Foto © Dan Clark Audio | Dan Clark ÆON CORE Foto © Dan Clark Audio | Dan Clark ÆON CORE

Neuer planar-magnetischer Treiber für höhere Effizienz

Im Zentrum des Dan Clark ÆON CORE steht ein vollständig neu entwickelter planar-magnetischer Treiber. Laut Hersteller wurde dieser Treiber auf drei wesentliche Ziele hin konstruiert: höhere Effizienz, tonale Konsistenz und möglichst geringe Abweichungen zwischen einzelnen Exemplaren. Genau diese Punkte sind im Kopfhörerbau entscheidend, denn eine gute Abstimmung allein genügt wenig, wenn sie nicht zuverlässig von Modell zu Modell reproduzierbar ist.

Dan Clark Audio spricht beim ÆON CORE vom bislang am einfachsten anzutreibenden Kopfhörer des Unternehmens. Die Empfindlichkeit wird mit 97 dB/mW angegeben, wodurch der Kopfhörer nicht zwingend eine große stationäre Verstärkerlösung voraussetzt. Tragbare DAC/Kopfhörer-Verstärker, kompakte Dongles und klassische Desktop-Systeme sollen bereits ausreichen, sofern sie mindestens 125 mW an 16 Ohm bereitstellen. Mehr Leistung kann natürlich von Vorteil sein, ist laut Hersteller aber nicht zwingend erforderlich.

Damit setzt der Dan Clark ÆON CORE auch ein klares Signal an jene Nutzer, die heute zwischen stationärem HiFi-System, Desktop Audio, mobilem DAC und hochwertigem Kopfhörer-Setup wechseln. Ein Kopfhörer dieser Klasse muss nicht nur im klassischen Hörraum funktionieren, sondern zunehmend auch in flexiblen, hochwertigen Alltagskonfigurationen.

Aktualisierte Harman-Zielkurve als neue Referenz

Besonders interessant ist die klangliche Abstimmung des Dan Clark ÆON CORE. Dan Clark Audio setzt hier erstmals auf eine überarbeitete, so genannte Harman-Over-Ear-Zielkurve, die Dan Clark gemeinsam mit Dr. Sean Olive im Jahr 2025 für die Kopfhörer des Konzerns Harman International und damit etwa für Produkte der Marke JBL entwickelte. Hintergrund ist laut Hersteller, dass die ursprüngliche Harman-Kurve auf Basis einer speziellen Mess-Ohrmuschel und eines früheren Mikrofonsystems entstand. Wird derselbe Kopfhörer heute auf modernen GRAS-Pinnen mit dem mittlerweile üblichen RA0402-Mikrofon gemessen, zeigen sich systematische Abweichungen.

Ausgehend von der ursprünglichen Messhardware als Referenzpunkt entstand daher eine aktualisierte Zielkurve, die sich präziser auf moderne Messsysteme übertragen lassen soll. Für den Anwender ist das kein abstraktes Messthema, sondern hat direkte Folgen für die Abstimmung. Der Dan Clark ÆON CORE soll gegenüber früheren ÆON-Modellen im oberen Bassbereich etwas schlanker, im unteren Mitteltonbereich etwas voller und im oberen Mitteltonbereich etwas milder abgestimmt sein.

Das Ziel ist eine Wiedergabe, bei der Stimmen klar und präsent nach vorne treten, ohne unangenehme Härte zu entwickeln. Akustische Instrumente sollen Körper und Gewicht behalten, während der Bass straff und präsent bleibt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Dan Clark Audio beschreibt den ÆON CORE damit nicht als spektakulär überzeichneten Kopfhörer, sondern als neu abgestimmte Referenz innerhalb der ÆON-Linie.

Foto © Dan Clark Audio | Dan Clark ÆON CORE

Bewährtes ÆON-Design mit Titan-Kopfbügel

Beim äußeren Aufbau bleibt Dan Clark Audio der bekannten ÆON-Formensprache treu. Der neue Dan Clark ÆON CORE übernimmt die charakteristischen ÆON-Ohrpolster, den Kopfbügel aus Titan sowie das selbstjustierende Aufhängungssystem. Diese Konstruktion gehört seit Jahren zu den Stärken der Serie, da sie eine gute Druckverteilung mit geringem Langzeitstress verbinden soll.

Gerade bei hochwertigen Kopfhörern spielt Komfort eine größere Rolle, als technische Daten allein vermuten lassen. Ein Kopfhörer, der über längere Zeit Druckstellen verursacht oder die Bewegungsfreiheit einschränkt, wird im Alltag kaum als Referenz wahrgenommen werden. Dan Clark Audio setzt beim ÆON CORE daher bewusst auf eine vertraute mechanische Basis, kombiniert diese aber mit neuer Treibertechnik und neuer Abstimmung.

Persönliche Präsentation auf der HIGH END Vienna 2026

Die Premiere des Dan Clark ÆON CORE erfolgt im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna. Dan Clark stellt den neuen Kopfhörer heute um 15:00 Uhr persönlich in Halle X4, Stand M07, vor. Der Titel der Pressekonferenz lautet „Dan Clark Audio Reimagining the Reference – Meet ÆON CORE“ und unterstreicht den Anspruch, die ÆON-Serie nicht bloß fortzuführen, sondern in wesentlichen Punkten neu zu schärfen.

Für Dan Clark Audio ist diese Präsentation auch deshalb relevant, weil die ÆON-Serie seit Jahren den zugänglicheren Einstieg in die Welt der hochwertigen planar-magnetischen Kopfhörer des Unternehmens markiert. Während Modelle wie Dan Clark STEALTH oder Dan Clark CORINA klar im High-end-Segment verankert sind, richtet sich der ÆON CORE an Hörer, die einen anspruchsvollen, geschlossenen Kopfhörer suchen, ohne in absolute Flaggschiff-Preisregionen vorzustoßen.

Alle Vorteile auf einen Blick

Geschlossene Bauweise für flexible Nutzung im Hörraum, am Schreibtisch und in professionellen Umgebungen

Neuer planar-magnetischer Treiber mit deutlich verbesserter Effizienz

Leichter anzutreiben als bisherige Dan Clark Audio Kopfhörer

Abstimmung nach aktualisierter Harman-Over-Ear-Zielkurve

Entwickelt mit Blick auf hohe Serienkonstanz von Exemplar zu Exemplar

Straffer, präsenter Bass ohne übertriebene Betonung

Stimmen sollen klar und präsent, aber ohne Härte wiedergegeben werden

Bewährte ÆON-Ergonomie mit Titan-Kopfbügel und selbstjustierender Aufhängung

Attraktiver Einstieg in die hochwertige Kopfhörerwelt von Dan Clark Audio

Preis und Verfügbarkeit

Der Dan Clark ÆON CORE ist laut Hersteller seit 1. Juni 2026 über Dan Clark Audio sowie autorisierte Fachhändler weltweit erhältlich. Der Preis wird international mit US$ 899,99 angegeben, für den europäischen Markt nennt Dan Clark Audio einen Preis von € 999,-. Damit bleibt der neue geschlossene planar-magnetische Kopfhörer bewusst in jenem Bereich positioniert, in dem die ÆON-Serie seit Jahren eine besondere Rolle im Portfolio von Dan Clark Audio einnimmt.

Wir meinen…

Mit dem Dan Clark ÆON CORE setzt Dan Clark Audio nicht auf eine bloße Modellpflege, sondern auf eine gezielte Neujustierung einer wichtigen Produktlinie. Der neue Treiber, die höhere Effizienz und vor allem die aktualisierte Referenzabstimmung zeigen, dass hier nicht allein ein Nachfolger des Dan Clark ÆON 2 entstehen sollte, sondern ein Kopfhörer, der die Rolle der ÆON-Serie für die kommenden Jahre neu definiert. Besonders spannend ist dabei der Brückenschlag zwischen messtechnischer Präzision, psychoakustischer Forschung und praktischer Alltagstauglichkeit. Wer einen geschlossenen planar-magnetischen Kopfhörer mit audiophilem Anspruch sucht, dürfte den Dan Clark ÆON CORE daher sehr genau im Blick behalten.

Produkt Dan Clark ÆON CORE Preis € 999,-

Technische Daten

Produkt Dan Clark ÆON CORE Charakterisierung Geschlossener planar-magnetischer Over-Ear-Kopfhörer Gerätekategorie Kopfhörer Bauweise Geschlossen Akustisches Prinzip Over-Ear Treiberprinzip Planar-magnetisch Treiber Neu entwickelter Dan Clark Audio Treiber Abstimmung Aktualisierte Harman-Over-Ear-Zielkurve Entwicklung der Zielkurve Dan Clark in Zusammenarbeit mit Dr. Sean Olive Empfindlichkeit 97 dB/mW Empfohlene Mindestleistung 125 mW an 16 Ohm Kopfbügel Titan Aufhängung Selbstjustierendes Aufhängungssystem Ohrpolster Dan Clark Audio ÆON Ohrpolster Ausführung Geschlossener Nachfolger des Dan Clark ÆON 2 Entwicklung und Montage USA

Marke Dan Clark Audio Hersteller Dan Clark Audio Vertrieb audioNEXT GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Dan Clark Audio

Quelle Dan Clark Audio