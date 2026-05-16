In aller Kürze Mit dem dCS MCD 16 – 16 Channel Digital-to-Analogue Converter präsentiert Data Conversion Systems Limited erstmals einen 16-Kanal-DAC für Multichannel Audio und High-end Home Cinema. Premiere ist auf der High End 2026 Vienna.

dCS betritt die Welt des Multichannel Audio – Data Conversion Systems Limited verbindet man seit Jahrzehnten mit kompromissloser Digitaltechnik für High-end HiFi – mit Wandlern, Upsampling, Clocking und Streaming-Lösungen für besonders ambitionierte Musiksysteme. Mit dem neuen dCS MCD 16 – 16 Channel Digital-to-Analogue Converter schlägt das britische Unternehmen nun ein neues Kapitel auf: Erstmals präsentiert dCS eine Lösung, die ausdrücklich für Multichannel Audio und damit auch für hochwertige Home-Cinema- und Immersive-Audio-Installationen ausgelegt ist.

Key Facts

Erster Multichannel DAC von Data Conversion Systems Limited

16 Kanäle für hochwertige Immersive-Audio- und Home-Cinema-Systeme

Proprietäres dCS Ring DAC Design erstmals für Multichannel Audio

Acht dCS Ring DACs für 16 Kanäle

Diskrete Class A Ausgangsstufe pro Kanal

Umschaltbare Ausgangsspannung mit 2 V oder 6 V

Premiere auf der High End 2026 Vienna

Gemeinsame Demonstration mit Trinnov Audio, Perlisten Audio und Audio Reference GmbH

Markteinführung für Herbst 2026 vorgesehen

Ein neuer Schritt für dCS

Dass dCS mit dem dCS MCD 16 nun den Schritt in den Multichannel-Bereich setzt, ist bemerkenswert. Schließlich hat sich das Unternehmen bislang nahezu vollständig auf digitale High-end-Lösungen für klassische Stereo-Musiksysteme konzentriert. Die Produktphilosophie war dabei stets klar: maximale Präzision in der Digital-Analog-Wandlung, möglichst geringe Verzerrungen, hohe Stabilität und eine Musikwiedergabe, die technische Exaktheit nicht als Selbstzweck versteht, sondern als Voraussetzung für Natürlichkeit, Detailtreue und Ausdruck.

Genau diesen Ansatz will dCS nun auf Multichannel Audio übertragen. Der dCS MCD 16 ist daher nicht als klassischer AV-Prozessor zu verstehen, sondern als hochspezialisierter 16-Kanal Digital-Analog-Wandler für anspruchsvolle Installationen, in denen die Qualität der Wandlung nicht hinter der räumlichen Dimension moderner Immersive-Audio-Systeme zurückstehen soll.

Foto © Data Conversion Systems Limited | dCS MCD 16 – 16 Channel Digital-to-Analogue Converter Foto © Data Conversion Systems Limited | dCS MCD 16 – 16 Channel Digital-to-Analogue Converter Foto © Data Conversion Systems Limited | dCS MCD 16 – 16 Channel Digital-to-Analogue Converter

dCS Ring DAC Design erstmals für 16 Kanäle

Im Zentrum des dCS MCD 16 steht das proprietäre dCS Ring DAC Design, das seit vielen Jahren als technologisches Herzstück der Wandlerlösungen von Data Conversion Systems Limited gilt. Beim neuen MCD 16 wird diese Architektur erstmals auf eine Multichannel-Plattform übertragen: Acht dCS Ring DACs übernehmen die Digital-Analog-Wandlung für insgesamt 16 Kanäle.

Damit geht es nicht allein um die reine Kanalzahl, sondern um den Anspruch, die aus den Stereo-Lösungen von dCS bekannte Präzision, Verzerrungsarmut und dynamische Stabilität auch in einem komplexen Immersive-Audio- oder Home-Cinema-System verfügbar zu machen. Gerade bei räumlicher Wiedergabe ist entscheidend, dass alle Kanäle mit identischer Sorgfalt arbeiten, damit Klangereignisse stabil im Raum verankert werden, Bewegungen zwischen den Lautsprechern glaubwürdig bleiben und feine Raumanteile nicht an Kontur verlieren.

Ergänzt wird das dCS Ring DAC Design durch eine diskrete Class A Ausgangsstufe pro Kanal. Die Ausgangsspannung lässt sich zwischen 2 V und 6 V umschalten, wodurch der dCS MCD 16 flexibel an unterschiedliche Verstärker- und Installationsumgebungen angepasst werden kann.

Warum ein 16-Kanal-DAC im High-end Home Cinema relevant ist

Der dCS MCD 16 kommt in einer Phase, in der hochwertiges Home Cinema und Immersive Audio stärker zusammenwachsen. Während klassische Heimkino-Systeme lange vor allem über Prozessorleistung, Kanalanzahl und Lautsprecher-Layout definiert wurden, rückt in sehr hochwertigen Installationen zunehmend die Qualität der einzelnen Audiokanäle in den Vordergrund.

Genau hier setzt dCS an. Ein 16-Kanal-DAC mit dCS Ring DAC Design und diskreten Ausgangsstufen pro Kanal adressiert eine Zielgruppe, die auch im Multichannel-Bereich keine klanglichen Kompromisse akzeptieren will. Das betrifft nicht nur Filmton, sondern ebenso immersive Musikproduktionen, Konzertmitschnitte und anspruchsvolle private Vorführräume, in denen Stereo- und Mehrkanalwiedergabe auf vergleichbar hohem Niveau stattfinden sollen.

High End 2026 Vienna – Premiere in großem Rahmen bei Audio Reference GmbH

Seine öffentliche Premiere feiert der dCS MCD 16 im Rahmen der High End 2026 Vienna, die von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna stattfindet. dCS präsentiert die neue Lösung dort nicht isoliert, sondern im Rahmen einer gemeinsamen Immersive-Audio-Demonstration mit Trinnov Audio und Perlisten Audio beim deutschen Vertrieb Audio Reference GmbH.

Damit wird der dCS MCD 16 in einem Umfeld gezeigt, das seiner Ausrichtung sehr nahekommt: Trinnov Audio steht für besonders leistungsfähige Prozessor- und Raumkorrektur-Lösungen im High-end Heimkino, Perlisten Audio für Lautsprecher-Systeme mit klarem Fokus auf dynamische, kontrollierte und installierbare Wiedergabe auf Referenzniveau. Audio Reference GmbH wiederum zählt seit Jahren zu den prägenden Vertrieben im gehobenen HiFi- und Home-Cinema-Markt.

Geschäftsführer Mansour Mamaghani hat es sich auch 2026 nicht nehmen lassen, im Rahmen der High End 2026 Vienna mit einem besonders ambitionierten Hörraum aufzuwarten. Schon im Vorfeld darf man davon ausgehen, dass diese Präsentation zu den eindrucksvollsten Demonstrationen zählen wird, die im Austria Center Vienna zu erleben sind. Geplant ist ein groß angelegtes 15.8.8 Immersive-Audio-System, das nicht bloß auf Effekt und Pegel zielt, sondern auf Stabilität, Kohärenz und realistische räumliche Abbildung.

Immersive Music mit Justin Gray

Einen besonderen Akzent setzt dCS mit täglichen Sessions des Grammy-prämierten Produzenten Justin Gray. Gray gilt als einer jener Produzenten, die sich intensiv mit Immersive Music und deren künstlerischen wie technischen Möglichkeiten beschäftigen.

Im Rahmen der Präsentation soll ausgewähltes Material nicht nur wiedergegeben, sondern auch erläutert und analysiert werden. Damit geht es nicht allein um eine eindrucksvolle Vorführung, sondern um ein besseres Verständnis dafür, wie immersive Musikproduktionen entstehen, welche gestalterischen Entscheidungen dahinterstehen und welche technischen Anforderungen eine authentische Wiedergabe an das gesamte System stellt.

Die Sessions sollen über ein Buchungssystem zugänglich sein und allen Besucherinnen und Besuchern der High End 2026 Vienna offenstehen.

Alle Vorteile auf einen Blick

Der dCS MCD 16 überträgt die Wandler-Philosophie von dCS erstmals auf Multichannel Audio.

Die 16-Kanal-Architektur eröffnet neue Möglichkeiten für hochwertige Immersive-Audio-Systeme.

Das proprietäre dCS Ring DAC Design soll auch in komplexen Mehrkanal-Setups für hohe Präzision sorgen.

Acht dCS Ring DACs bilden die Grundlage für eine einheitlich hochwertige Wandlung aller 16 Kanäle.

Diskrete Class A Ausgangsstufen pro Kanal unterstreichen den High-end-Anspruch.

Die umschaltbare Ausgangsspannung erleichtert die Integration in unterschiedliche Installationen.

Preis und Verfügbarkeit

Der dCS MCD 16 soll nach aktuellem Stand im Herbst 2026 verfügbar sein. Einen Preis nennt Data Conversion Systems Limited derzeit noch nicht. Auch die vollständigen technischen Daten sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Fazit

Mit dem dCS MCD 16 öffnet Data Conversion Systems Limited ein neues Kapitel. Der Schritt in Richtung Multichannel Audio ist für dCS mehr als eine Sortimentserweiterung – er ist ein klares Signal, dass hochwertige Immersive-Audio- und Home-Cinema-Systeme künftig nicht nur über Prozessoren, Lautsprecher und Raumkorrektur definiert werden, sondern ebenso über kompromisslose Digital-Analog-Wandlung.

Die Premiere auf der High End 2026 Vienna ist dafür klug gewählt. In der gemeinsamen Demonstration mit Trinnov Audio, Perlisten Audio und Audio Reference GmbH dürfte der dCS MCD 16 genau in jenem Umfeld zu erleben sein, für das er entwickelt wurde: groß, präzise, kontrolliert und auf höchstem technischen Niveau. Für dCS ist es der Einstieg in eine neue Produktkategorie. Für den High-end Heimkino-Markt könnte es ein bemerkenswerter Impuls werden.

Produkt dCS MCD 16 Preis k. A.

Technische Daten

Produkt dCS MCD 16 Charakterisierung 16-Kanal Digital-Analog-Wandler Vollständige Produktbezeichnung dCS MCD 16 – 16 Channel Digital-to-Analogue Converter Hersteller Data Conversion Systems Limited Produktbereich Multichannel Audio, Immersive Audio, Home Cinema Wandlerarchitektur Proprietäres dCS Ring DAC Design DAC-Konfiguration Acht dCS Ring DACs Kanäle 16 analoge Ausgangskanäle Ausgangsstufe Diskrete Class A Ausgangsstufe pro Kanal Ausgangsspannung Umschaltbar zwischen 2 V und 6 V

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Über Data Conversion Systems Limited

Quelle Data Conversion Systems Limited