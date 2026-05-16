In aller Kürze Denon erweitert die Denon X-Series um den Denon AVR-X2900H DAB und den Denon AVC-X3900H. Die neuen AV-Modelle bieten 4K/8K HDMI, Dolby Atmos, DTS:X, HEOS, Apple AirPlay 2, Bluetooth, moderne Gaming-Funktionen sowie Audyssey und optional Dirac Live. Der Denon AVR-X2900H DAB ist als 7.2-Kanal-AV-Receiver mit DAB+ ausgelegt, der Denon AVC-X3900H als 9.4-Kanal-AV-Verstärker mit 11.4 Verarbeitungskanälen und vier unabhängigen Subwoofer-Ausgängen.

Denon baut die Denon X-Series um zwei neue Modelle aus und rückt dabei klar jene Anwender in den Mittelpunkt, die ihr Heimkino nicht nur leistungsfähiger, sondern auch präziser an Raum, Lautsprecherkonfiguration und Nutzungsszenario anpassen wollen. Der Denon AVR-X2900H DAB und der Denon AVC-X3900H sollen mehr Spielraum bei Surround-Konfigurationen, Raumkorrektur, HDMI-Anbindung, Gaming und Multiroom bieten.

Die beiden neuen Modelle stehen damit oberhalb klassischer Einstiegslösungen und richten sich an Nutzer, die ihr bestehendes Heimkino-System gezielt aufwerten möchten. Gleichzeitig adressiert Denon mit den neuen AV-Komponenten auch Custom Integratoren, denn beide Geräte bieten erweiterte Setup-Optionen, webbasierte Steuerung und flexible Systemkonfigurationen.

Denon verweist zudem auf die Entwicklung und Abstimmung in den Shirakawa Audio Works in Japan. Dort kombiniert der Hersteller nach eigenen Angaben messtechnische Analyse mit Hörtests, um eine konsistente Klangcharakteristik über alle Kanäle hinweg zu erzielen. Eine aktualisierte interne Architektur und eine 32 Bit Multichannel-DAC-Struktur sollen für präzisere Ortung, klarere Höhen und kontrollierteren Bass sorgen.

Key Facts

Neue Modelle der Denon X-Series: Denon AVR-X2900H DAB und Denon AVC-X3900H

Denon AVR-X2900H DAB: 7.2-Kanal-AV-Receiver mit DAB+, 7 Endstufen und 95 Watt pro Kanal

Denon AVC-X3900H: 9.4-Kanal-AV-Verstärker mit 9 Endstufen, 11.4 Verarbeitungskanälen und 105 Watt pro Kanal

Video: 4K/8K, Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dynamic HDR, HDCP 2.3, ARC und eARC

Audio: Dolby Atmos, DTS:X und Unterstützung für hochauflösende Audioformate

Erweiterte Audioformate beim Denon AVC-X3900H: AURO-3D, IMAX Enhanced und 360 Reality Audio

Raumkorrektur: Audyssey integriert, Dirac Live optional je nach Modell und Lizenz

Streaming und Multiroom: HEOS, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify, TIDAL, Qobuz und TuneIn

Gaming: VRR, QFT, ALLM, AMD FreeSync und 1.440p-Passthrough

Verfügbarkeit: ab 14. Mai 2026

Preise: Denon AVR-X2900H DAB € 1.000,-, Denon AVC-X3900H € 1.499,-

Foto © Harman International Industries | Denon AVR-X2900H DAB und Denon AVC-X3900H Foto © Harman International Industries | Denon AVR-X2900H DAB und Denon AVC-X3900H Foto © Harman International Industries | Denon AVR-X2900H DAB und Denon AVC-X3900H

Denon AVR-X2900H DAB – 7.2-Kanal-AV-Receiver mit DAB+

Der Denon AVR-X2900H DAB ist als 7.2-Kanal-AV-Receiver konzipiert und bietet sieben Endstufen mit einer Ausgangsleistung von 95 Watt pro Kanal an 8 Ohm, gemessen von 20 Hz bis 20 kHz bei 0,08 Prozent Klirr und zwei betriebenen Kanälen. Alternativ nennt Denon 125 Watt an 6 Ohm bei 1 kHz, 0,7 Prozent Klirr und zwei Kanälen.

Damit richtet sich das Modell an Anwender, die über ein klassisches Einstiegsmodell hinausgehen wollen, aber noch kein besonders großes Mehrkanal-Setup planen. Dolby Atmos und DTS:X sind ebenso an Bord wie Dolby Vision, HDR10+, HLG und Dynamic HDR für moderne AV-Ketten mit aktuellen Fernsehern, Projektoren, Streaming-Playern und Spielkonsolen.

Eine Besonderheit ist der integrierte DAB+ Tuner. Dadurch empfiehlt sich der Denon AVR-X2900H DAB nicht nur als Zentrale für Filmton, Gaming und Streaming, sondern auch für den digitalen Radioempfang. Gerade in Wohnräumen, in denen ein AV-Receiver als zentrale Unterhaltungsplattform dient, ist das ein praktischer Zusatznutzen.

Für die Raumanpassung integriert Denon Audyssey MultEQ XT. Diese Lösung erfasst den Raum über mehrere Messpositionen und optimiert die Wiedergabe vor allem im Bereich tiefer Frequenzen. Dynamic EQ soll bei unterschiedlichen Lautstärken eine ausgewogene Balance erhalten, Dynamic Volume schützt vor abrupten Pegelsprüngen. Optional lässt sich der Denon AVR-X2900H DAB um Dirac Live Room Correction erweitern, wobei dafür eine separate Lizenz erforderlich ist.

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Denon AVC-X3900H – Für größere Setups und Custom Installation

Der Denon AVC-X3900H ist deutlich breiter aufgestellt und als 9.4-Kanal-AV-Verstärker ausgelegt. Er verfügt über neun Endstufen, verarbeitet bis zu 11.4 Kanäle und stellt damit mehr Spielraum für größere Lautsprecherkonfigurationen bereit. Die Ausgangsleistung gibt Denon mit 105 Watt pro Kanal an 8 Ohm an, gemessen von 20 Hz bis 20 kHz bei 0,08 Prozent Klirr und zwei betriebenen Kanälen. An 6 Ohm nennt der Hersteller 135 Watt bei 1 kHz, 0,7 Prozent Klirr und zwei Kanälen.

Besonders relevant ist die Subwoofer-Architektur. Der Denon AVC-X3900H bietet vier unabhängige Subwoofer-Ausgänge und erlaubt damit deutlich differenziertere Bass-Konfigurationen als viele klassische AV-Receiver. In größeren Räumen, asymmetrischen Wohnsituationen oder dedizierten Heimkinos kann dies entscheidend sein, um den Tieftonbereich gleichmäßiger und kontrollierter im Raum zu verteilen.

Hinzu kommt ein gerichteter Subwoofer-Modus. Damit lässt sich in Systemen mit mehreren Subwoofern zwischen einer möglichst gleichmäßigen Bassverteilung und einer stärker richtungsbezogenen Tieftonwiedergabe wählen. Das ist vor allem für ambitionierte Setups interessant, bei denen Subwoofer nicht nur Pegel liefern, sondern präzise in das Gesamtsystem integriert werden sollen.

Auch bei der Raumkorrektur geht der Denon AVC-X3900H weiter. Audyssey MultEQ XT32 ist integriert und soll eine hochauflösende Korrektur für größere und komplexere Räume ermöglichen. SubEQ HT kalibriert zwei Subwoofer individuell, Low Frequency Containment soll die Weitergabe tiefer Frequenzen in angrenzende Räume reduzieren, Dynamic EQ und Dynamic Volume kümmern sich um Pegelbalance und Lautstärkekorrektur.

Optional lässt sich die komplette Dirac Live Suite freischalten. Dazu zählen Dirac Live Room Correction, Dirac Live Bass Control und Dirac Live Active Room Treatment. Damit richtet sich der Denon AVC-X3900H klar an Anwender und Installateure, die tiefer in die akustische Anpassung eines Raums eingreifen wollen. Auch hier gilt: Die Dirac-Funktionen sind optionale Upgrades und erfordern eine separate Lizenz.

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Immersive Audio – Dolby Atmos, DTS:X und beim AVC-X3900H noch mehr

Beide neuen Denon Modelle unterstützen Dolby Atmos und DTS:X. Damit lassen sich immersive Tonformate mit Höhenkanälen nutzen, um Filmton, Spiele und Musik räumlicher darzustellen. Wer keine Height-Lautsprecher installieren kann, profitiert dennoch von Virtualisierungsfunktionen, die auch mit vorhandenen Lautsprecher-Setups eine räumlichere Wiedergabe ermöglichen sollen.

Der Denon AVC-X3900H geht bei den unterstützten Formaten weiter. Neben Dolby Atmos und DTS:X bietet er AURO-3D, IMAX Enhanced und Sony 360 Reality Audio. Damit ist das größere Modell stärker auf jene Heimkino-Setups ausgelegt, in denen unterschiedliche immersive Audioformate genutzt werden sollen. Für Musik, Filme und Gaming entsteht dadurch mehr Flexibilität, sofern entsprechende Inhalte und Lautsprecherkonfigurationen vorhanden sind.

HDMI, 4K/8K und Gaming

Beide neuen Denon Modelle verfügen über sechs HDMI-Eingänge und zwei HDMI-Ausgänge. Unterstützt werden 4K- und 8K-Signale, 8K-Passthrough, 8K-Upscaling von 4K-Inhalten sowie HDCP 2.3. Für HDR-Inhalte stehen Dolby Vision, HDR10+, HLG und Dynamic HDR bereit. ARC und eARC erleichtern die Verbindung mit modernen Fernsehern, da der TV-Ton über eine einzige HDMI-Verbindung zum AV-Receiver beziehungsweise AV-Verstärker zurückgeführt werden kann.

Auch Gaming wird ausdrücklich berücksichtigt. Denon nennt Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport und Auto Low Latency Mode. Hinzu kommen AMD FreeSync und 1440p-Passthrough. Damit sollen die neuen Modelle der Denon X-Series auch für aktuelle Spielkonsolen und Gaming-PCs geeignet sein, wenn diese in ein vollwertiges Heimkino-Setup eingebunden werden.

HEOS, Streaming und Multiroom

Beide Geräte sind Powered by HEOS und lassen sich damit in Denons Multiroom-Plattform integrieren. Musik kann über die HEOS App aus unterstützten Streaming-Diensten wiedergegeben werden. Räume lassen sich gruppieren, alternativ können unterschiedliche Inhalte in verschiedenen Zonen laufen.

Genannt werden unter anderem Spotify, TIDAL, Qobuz und TuneIn. Zusätzlich stehen Bluetooth und Apple AirPlay 2 bereit. Über Apple AirPlay 2 lassen sich Inhalte von Apple iPhone, Apple iPad, Apple Mac oder Apple TV direkt auf die neuen Denon Modelle streamen.

Praktisch ist auch der Bluetooth Audio-Transmitter. Damit können Bluetooth-Kopfhörer direkt mit dem AV-Receiver verbunden werden. Die Wiedergabe kann über Kopfhörer erfolgen oder parallel über Lautsprecher und Kopfhörer laufen. Das ist etwa beim späten Filmschauen oder in Haushalten mit unterschiedlichen Hörbedürfnissen sinnvoll.

Kabellose Rear-Surrounds per Firmware-Update

Denon kündigt zudem an, dass die neuen Denon X-Series Modelle künftig Denon Home Lautsprecher als kabellose Rear-Surrounds unterstützen sollen. Diese Funktion soll per Firmware-Update bereitgestellt werden und betrifft Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600.

Das kann vor allem in Wohnräumen interessant sein, in denen sich Surround-Lautsprecher an der Rückseite des Hörplatzes nicht ohne sichtbare Kabel oder bauliche Eingriffe installieren lassen. Die Funktion ersetzt kein klassisches, fest verkabeltes Custom Installation-Setup, erweitert aber die Möglichkeiten für Räume, in denen Flexibilität wichtiger ist als maximale Installationsstrenge.

Einrichtung, Steuerung und Integration

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Einrichtung und Steuerung. Der Denon Setup-Assistent führt Schritt für Schritt durch die Erstinstallation am Fernseher. Darüber hinaus bieten beide Modelle eine webbasierte Benutzeroberfläche, über die sich Einstellungen und Steuerungsfunktionen direkt vom Computer, Smartphone oder Notebook aus aufrufen lassen, ohne den Fernseher einzuschalten.

Für Custom Integratoren sind vor allem die IP-basierte Einrichtung, die erweiterten Steuerungsmöglichkeiten und die HDMI-Diagnosewerkzeuge relevant. Der Denon AVC-X3900H bietet hier durch seine 11.4 Verarbeitungskanäle, vier unabhängigen Subwoofer-Ausgänge, 11 Lautsprecherterminals und 11.4 Mehrkanal-Pre-Outs nochmals deutlich mehr Reserven und Flexibilität als der Denon AVR-X2900H DAB.

Preis und Verfügbarkeit

Der Denon AVR-X2900H DAB und der Denon AVC-X3900H sind ab sofort über den Web-Store des Unternehmens und damit denon.com sowie autorisierte Denon Fachhändler erhältlich.

Der Denon AVR-X2900H DAB wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis von € 1.000,- angeboten. Der Denon AVC-X3900H soll zu einem empfohlenen Verkaufspreis von € 1.499,- verfügbar sein.

Dirac Live Room Correction, Dirac Live Bass Control und Dirac Live Active Room Treatment sind modellabhängig als optionale Upgrades verfügbar und erfordern den separaten Erwerb einer Lizenz.

Fazit

Mit dem Denon AVR-X2900H DAB und dem Denon AVC-X3900H erweitert Denon die Denon X-Series um zwei AV-Modelle, die klar auf mehr Kontrolle, mehr Flexibilität und bessere Anpassbarkeit ausgelegt sind. Der Denon AVR-X2900H DAB ist die sinnvoll ausgestattete Lösung für klassische 7.2-Setups mit DAB+, HEOS, moderner HDMI-Plattform und optionalem Dirac Live. Der Denon AVC-X3900H setzt darüber noch einmal an und bietet mit 11.4 Verarbeitung, vier unabhängigen Subwoofer-Ausgängen, erweiterten immersiven Audioformaten und optionaler kompletter Dirac Live Suite deutlich mehr Spielraum für ambitionierte Heimkinos und Custom Installation.

Produkt Denon AVR-X2900H DAB und Denon AVC-X3900H Preis Denon AVR-X2900H DAB € 1.000,-

Denon AVC-X3900H € 1.499,-

Technische Daten

Produkt Denon AVR-X2900H DAB Denon AVC-X3900H Charakterisierung 7.2-Kanal-AV-Receiver mit DAB+ 9.4-Kanal-AV-Verstärker Verarbeitungskanäle 7.1 11.4 Anzahl der Endstufen 7 9 Subwoofer-Ausgänge 2 4, unabhängig Ausgangsleistung an 8 Ohm 95 Watt, 20 Hz bis 20 kHz, 0,08 Prozent Klirr, 2 Kanäle 105 Watt, 20 Hz bis 20 kHz, 0,08 Prozent Klirr, 2 Kanäle Ausgangsleistung an 6 Ohm 125 Watt, 1 kHz, 0,7 Prozent Klirr, 2 Kanäle 135 Watt, 1 kHz, 0,7 Prozent Klirr, 2 Kanäle HDMI-Eingänge / Ausgänge 6 / 2 6 / 2 Video-Unterstützung 4K, 8K, Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dynamic HDR, HDCP 2.3 4K, 8K, Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dynamic HDR, HDCP 2.3 HDMI Audio Return ARC, eARC ARC, eARC Surround-Formate Dolby Atmos, DTS:X Dolby Atmos, DTS:X, AURO-3D, IMAX Enhanced, Sony 360 Reality Audio Raumkorrektur Audyssey MultEQ XT, Dirac Live optional Audyssey MultEQ XT32, Dirac Live Room Correction, Bass Control und Active Room Treatment optional Multi-Source / Multi-Zone 2 2 HEOS Multiroom Ja Ja Apple AirPlay 2 Ja Ja Bluetooth Audio-Transmitter Ja Ja DAB+ Ja Nein Analoge Eingänge / Ausgänge 4 / – 6 / – Phono-Eingang MM MM Digitale Eingänge 2 × S/PDIF optisch, 1 × S/PDIF koaxial 2 × S/PDIF optisch, 2 × S/PDIF koaxial Multi-Zone Analog-Ausgang 1 1 Mehrkanal-Pre-Out Nein Ja, 11.4 Lautsprecherterminals 7 11 Speaker A/B Zuweisbar Zuweisbar Bi-Amp-Betrieb Zuweisbar Zuweisbar Multi-Zone Lautsprecher-Terminals Zuweisbar Zuweisbar System-Fernbedienung RC-1262 RC-1262 Leistungsaufnahme 500 Watt 660 Watt Leistungsaufnahme ohne Sound, ECO an / aus 35 Watt / 75 Watt 60 Watt / 100 Watt Standby-Verbrauch 0,1 Watt 0,1 Watt CEC Standby-Verbrauch 0,5 Watt 0,5 Watt Netzwerk-Standby-Verbrauch Weniger als 2 Watt Weniger als 2 Watt Abmessungen ohne Antennen 434 × 330 × 167 mm 434 × 379 × 167 mm Maximale Abmessungen, Antenne horizontal 434 × 341 × 167 mm 434 × 389 × 167 mm Maximale Abmessungen, Antenne vertikal 434 × 341 × 237 mm 434 × 389 × 236 mm Gewicht 9,5 kg 12,5 kg

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Quelle Denon