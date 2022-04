Denon DHT-S217 – Soundbar mit Dolby Atmos zum besonders kleinen Preis

In aller Kürze Mit der neuen Denon DHT-S217 präsentiert Sound United LLC. eine Soundbar für Home Cinema im Wohnzimmer.

Mit der neuen Denon DHT-S217 präsentiert Sound United LLC. nunmehr eine weitere Soundbar der Marke Denon, die sich nicht allein mit der Wiedergabe von Stereo begnügt, sondern vielmehr aus einer einzigen Quelle gar raumfüllenden, immersive 3D Surround Sound mittels Dolby Atmos liefern soll. Der Hersteller bezeichnet die neue Denon DHT-S217 damit als Full-range Soundbar mit Dolby Atmos, die Kino-reife Surround Sound Erlebnisse ins heimische Wohnzimmer zaubern könne. Das besonders spannende an der Denon DHT-S217 aber ist, dass dies alles zu einem sehr günstigen Preis möglich sein soll.

Denon DHT-S217 – Besonders flach

Ein wesentlicher Punkt rund um die neue Soundbar der Marke Denon sei, so der Hersteller, der besonders flache Aufbau der neuen Denon DHT-S217. Damit füge sich diese problemlos unter jedes TV-Gerät im Wohnzimmer ein. Lediglich 6,6 cm misst die Denon DHT-S217 in der Höhe, so die entsprechende Angabe im Datenblatt.

Erwähnt sei zudem, dass bei der Denon DHT-S217 aber auch eine Wandmontage möglich ist, sodass diese Soundbar letztlich überhaupt keine Stellfläche für sich in Anspruch nimmt.

Nur die Soundbar…

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei der neuen Denon DHT-S217 um eine Lösung, die tatsächlich allein aus der Soundbar selbst besteht, sie verzichtet somit auf einen in dieser Klasse durchaus üblichen separaten Subwoofer.

Subwoofer sind hier vielmehr bereits in die Soundbar integriert, sogar zwei Stück an der Zahl, wobei diese nach unten hin abstrahlen, sodass die Denon DHT-S217 trotz besagtem schlanken Formfaktor mit zwei Mittel- und Hochtönern ausgestattet dennoch mit einer hervorragenden Klangqualität mit kristallklaren Dialogen und satten Bässen auftrumpfen könne, wie Sound United LLC. zu Protokoll gibt.

Sie sei gleichermaßen für Film als auch Musik geeignet, wobei natürlich allen voran ihre Fähigkeit zur Dekodierung von Inhalten in Dolby Atmos ganz besonders hervor sticht, wobei letztlich aber nur Virtual Surround abgebildet wird, da spezielle Treiber für die Abbildung der Surround- und speziell auch der Höhenkanäle bei der Denon DHT-S217 nicht vorgesehen sind.

Einfache Einrichtung und Steuerung

Über das mitgelieferte HDMI- oder optische Kabel (S/PDIF bzw. TOS-Link) lasse sich sich die Denon DHT-S217 mühelos mit den meisten Fernsehgeräten verbinden, wobei die Lautstärke der Soundbar auch über die TV-Fernbedienung geregelt werden kann. Dafür sorgt HDMI CEC.

Das Feature eARC garantiere laut Hersteller eine beeindruckende Audio-Wiedergabe und ermöglicht es Video- und Musikfans, Dolby Atmos-Inhalte von den Streaming-Apps ihres Smart-TV auf die Soundbar zu streamen. Über einen HDMI-Eingang lässt sich ein Zuspieler anschließen, wobei hierbei Inhalte in 4K durchgereicht werden.

Vier Klang-Modi

Die vier Klangmodi der Denon DHT-S217 „Movie“, „Night“, „Music“ und „Pure“ garantieren zudem optimalen Sound für unterschiedliche Anwendungsszenarien. Im Pure Mode werden die Surround-Verarbeitung sowie sonstige Klanganpassungen abgeschaltet, um jedwede DSP-basierte Signalverarbeitung zu umgehen.

Denon Dialog Enhancer

Ein besonders interessantes Feature der neuen Soundbar stellt der Denon Dialog Enhancer dar, denn dieser verbessert die Sprachverständlichkeit in drei Stufen – ideal für Filme oder TV-Sendungen. Das praktische Feature erlaubt es Anwendern, die Lautstärke von Stimmen zu erhöhen, ohne die Gesamtlautstärke zu verändern.

Bluetooth für Musik-Streaming

Wie es sich für eine derartige Lösung gehört, bietet natürlich auch die neue Denon DHT-S217 ein integriertes Bluetooth Modul, sodass Anwender die Möglichkeit haben, ihre Lieblingsmusik von ihrem Smartphone oder Tablet per Bluetooth auf die Soundbar zu streamen – mit äußerst klarem, raumfüllendem Sound, wie Sound United LLC. festhält.

Foto © Sound United LLC. | Denon DHT-S217

Foto © Sound United LLC. | Denon DHT-S217

Foto © Sound United LLC. | Denon DHT-S217

Foto © Sound United LLC. | Denon DHT-S217

Foto © Sound United LLC. | Denon DHT-S217

Foto © Sound United LLC. | Denon DHT-S217

Foto © Sound United LLC. | Denon DHT-S217

Foto © Sound United LLC. | Denon DHT-S217

Foto © Sound United LLC. | Denon DHT-S217

„Wenn Sie die Audioleistung Ihres Fernsehers deutlich verbessern möchten, ist die DHT-S217 genau das Richtige für Sie. Mit massiven Bässen aus den integrierten Subwoofern und kraftvollem 3D Surround Sound verwandelt die Soundbar jedes TV-Gerät in ein vollständiges Home-Entertainment-System – zu einem erschwinglichen Preis.“ Trip Randall, Denon Brand President

Preise und Verfügbarkeit

Das wohl spannendste rund um die neue Denon DHT-S217 ist der Preis, denn die neue Soundbar von Denon soll ab Mai 2022 zum empfohlenen Verkaufspreis von lediglich € 269,- angeboten werden.

Wir meinen…

Einmal mehr erweist sich Sound United LLC. mit einer Soundbar der Marke Denon als Preisbrecher wenn es um Surround Sound, konkret immersive 3D Surround Sound über Dolby Atmos geht. Allerdings kann die neue Denon DHT-S217 nicht mit einer entsprechend ausgelegten Lautsprecher-Konfiguration aufwarten, um tatsächlich alle Kanäle vollständig abzubilden, da es sich letztlich im konkreten Fall um ein 2.1-Kanal System handelt.

Produkt Denon DHT-S217 Preis € 269,-