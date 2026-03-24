In aller Kürze Mit Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 bringt Denon drei neue Wireless Speaker, die HEOS Multiroom, Apple AirPlay 2, Bluetooth, Hi-res Audio und Dolby Atmos Music in einer klar gestaffelten Produktfamilie bündeln – vom kompakten Einstieg bis zur großen Lösung mit integriertem Subwoofer-System.

Wireless Speaker sind längst kein Nebenprodukt mehr, sondern für viele Anwender der direkteste Zugang zu flexibler Musikwiedergabe im Alltag. Genau in diesem Umfeld positioniert die Marke Denon des Konzerns Harman International Industries nun die neue Generation der Denon Home Series bestehend aus Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600. Der Ansatz ist klar: Musik soll auf Basis der Technologie-Plattform HEOS ohne aufwendige Installation in unterschiedlichen Wohnsituationen funktionieren, vom kompakten Lautsprecher für Küche, Arbeitszimmer oder Schlafzimmer bis hin zur deutlich kräftigeren Lösung für größere Räume und anspruchsvollere Setups.

Spannend ist dabei, dass Denon nicht allein auf Bequemlichkeit setzt, sondern die Serie technisch so aufstellt, dass sie sowohl als einzelner Wireless Speaker als auch als Baustein eines größeren HEOS Multiroom- oder kabellosen Heimkino-Systems überzeugen soll.

Key Facts

Drei neue Wireless Speaker: Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600

Integration in die HEOS Plattform für Multiroom mit bis zu 32 Zonen und bis zu 64 kompatiblen Geräten

Unterstützung für Apple AirPlay 2, Bluetooth und WiFi inklusive 6 GHz

Dolby Atmos Music auf allen drei Modellen, beim Denon Home 200 als virtuelle Wiedergabe

USB-C Anschluss und 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke für lokale Quellen

Stereo-Kopplung sowie Einsatz als kabellose Surround-Lautsprecher im HEOS Umfeld möglich

Denon Home 600 mit integriertem Subwoofer-System

Farbvarianten Stone und Charcoal

Preise: € 349,-, € 499,- und € 699,-

Denon erweitert die Denon Home Series mit klarer Staffelung

Denon macht es sich mit dieser neuen Serie angenehm einfach. Statt drei nur formal ähnlicher Lautsprecher mit leicht variierender Leistung zu präsentieren, ist die Familie deutlich abgestuft. Der Denon Home 200 ist als kompaktestes Modell für kleinere bis mittlere Räume gedacht und setzt auf drei Treiber, drei integrierte Class-D-Verstärker, zwei 25 mm Hochtöner sowie einen 102 mm Tieftöner. Damit adressiert er genau jene Anwender, die ohne separates System schnell zu ausgewogenem Klang gelangen wollen, aber dennoch eine ernstzunehmende Lösung mit Netzwerk- und Multiroom-Kompetenz suchen.

Der Denon Home 400 übernimmt in der Modellhierarchie die Rolle des deutlich kräftigeren Allrounders. Hier arbeitet ein Sechs-Treiber-System mit zwei 19 mm Hochtönern, zwei 25 mm Up-Firing-Lautsprechern und zwei 114 mm Tieftönern, jeweils angetrieben von sechs integrierten Class-D-Verstärkern. Das ist für den praktischen Einsatz relevant, weil Denon damit nicht nur mehr Pegel und mehr Souveränität in größeren Räumen verspricht, sondern auch ein offeneres, räumlicheres Klangbild. Gerade die zusätzlichen nach oben abstrahlenden Chassis zeigen, dass dieser Lautsprecher mehr sein will als bloß eine größere Variante des kleineren Modells.

An der Spitze der Serie steht der Denon Home 600, und hier wird die Sache nochmals interessanter. Das System arbeitet mit acht Treibern, acht integrierten Class-D-Verstärkern, zwei 19 mm Hochtönern, zwei 66 mm Mitteltönern, zwei 66 mm Up-Firing-Treibern und zwei 165 mm Subwoofern. Im Alltag bedeutet das vor allem eines: Der Denon Home 600 ist klar auf Anwender ausgerichtet, die in einem einzelnen Wireless Speaker bereits ein sehr vollständiges, kräftiges und bassstarkes System sehen wollen. Dass Denon ausdrücklich ein integriertes Subwoofer-System hervorhebt, unterstreicht diesen Anspruch zusätzlich.

Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600

HEOS als Zentrum für Multiroom, Stereo und Heimkino

Besonders relevant ist die neue Serie durch die HEOS Plattform. Denn damit endet die Funktion der Denon Home Lautsprecher nicht beim Einzelgerät. Laut Denon lassen sich kompatible HEOS Komponenten in bis zu 32 Zonen und mit bis zu 64 Geräten kombinieren. Damit ist die Serie nicht nur für Einsteiger interessant, sondern auch für Nutzer, die schrittweise ein größeres System aufbauen wollen. Wer zunächst mit einem einzelnen Speaker beginnt, kann später weitere Lautsprecher, AV-Receiver oder andere HEOS Komponenten ergänzen, ohne das Ökosystem wechseln zu müssen.

Praktisch wichtig ist zudem, dass alle drei Modelle zur Stereo-Kopplung ausgelegt sind. Zwei identische Lautsprecher können also als echtes Stereopaar genutzt werden. Ebenso lassen sich die Speaker im passenden Umfeld als kabellose Surround-Lautsprecher gemeinsam mit der Denon Home Sound Bar 550 und einem Denon Home Subwoofer einsetzen. Damit öffnet Denon einen Weg, der für viele Anwender heute besonders attraktiv ist: zuerst ein einzelner Lautsprecher, später ein Stereoset, schließlich vielleicht ein komplettes kabelloses Heimkino, ohne jede Etappe neu denken zu müssen.

Streaming, Anschlüsse und Auflösung praxisnah gedacht

Im Alltag entscheidet nicht allein die Zahl der Treiber über den Reiz eines solchen Systems, sondern vor allem die Frage, wie unkompliziert Inhalte auf die Lautsprecher gelangen. Denon setzt hier auf eine breite Aufstellung. Alle drei Modelle unterstützen Apple AirPlay 2, Bluetooth sowie WiFi nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax im 2,4 GHz-, 5 GHz- und 6 GHz-Band. Hinzu kommen ein USB-C Anschluss für lokale Musik oder einen LAN-Adapter sowie ein 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke Eingang. Damit bleiben die Lautsprecher nicht auf Streaming allein beschränkt, sondern lassen sich auch in Setups integrieren, in denen klassische Zuspieler oder portable Quellen weiter genutzt werden sollen.

Ebenso wichtig ist die Unterstützung für Hi-res Audio. Denon beschreibt hochauflösendes Streaming über WLAN von Diensten wie TIDAL, Qobuz und Amazon Music, darüber hinaus auch die Wiedergabe verlustfreier Formate wie DSD über USB- oder NAS-basierte Quellen. Für technisch interessierte Leser ist das ein entscheidender Punkt, weil damit klar wird, dass die Denon Home Serie nicht nur als komfortables Lifestyle-Produkt positioniert ist, sondern ganz bewusst auch hochwertige Musikquellen adressiert. Unterstützt wird dieses Bild zusätzlich durch Roon Ready, das auf den Unterlagen der Serie ausdrücklich ausgewiesen ist.

Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Foto © Harman International Industries | Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600

Dolby Atmos Music als gemeinsamer Nenner

Ein bemerkenswerter gemeinsamer Nenner aller drei Modelle ist Dolby Atmos Music. Beim Denon Home 200 erfolgt die Wiedergabe laut Datenblatt virtuell, bei Denon Home 400 und Denon Home 600 ist Dolby Atmos-Wiedergabe direkt ausgewiesen. Für die Praxis bedeutet das, dass Denon die Serie nicht allein als klassische Musiklautsprecher versteht, sondern auf ein moderneres Hörverhalten reagiert, bei dem immersive Formate auch im Wohnraum jenseits eines vollwertigen Heimkino-Systems eine immer größere Rolle spielen. Gerade in Verbindung mit den Up-Firing-Treibern von Denon Home 400 und Denon Home 600 wird deutlich, dass hier ein räumlicheres, offeneres Klangbild gezielt Teil des Konzepts ist.

Design, Bedienung und Alltagstauglichkeit

Gestalterisch verfolgt Denon eine Linie, die sich bewusst zurücknimmt, ohne belanglos zu wirken. Alle drei Modelle werden in Stone und Charcoal angeboten. Dazu kommen stoffbezogene Oberflächen, klar gehaltene Formen und berührungssensitive Bedienelemente mit Quick Select-Tasten, Lautstärkeregelung, Play/Pause und Mikrofonsteuerung. Das ist keine Nebensache, denn gerade bei Wireless Speakern entscheidet oft die Alltagstauglichkeit darüber, ob ein Produkt dauerhaft akzeptiert wird. Die Möglichkeit, häufig genutzte Inhalte über Quick Select-Tasten direkt aufzurufen, ist im täglichen Gebrauch vielfach wertvoller als jedes zusätzliche Menü in einer App.

Hinzu kommt, dass Denon für alle drei Modelle ein integriertes Mikrofon, eine Aktionstaste zur Aktivierung des Sprachassistenten sowie Unterstützung für Siri ausweist. Das passt zu einem Markt, in dem Lautsprecher heute nicht nur gut klingen, sondern sich möglichst selbstverständlich in den Tagesablauf einfügen sollen. Die Denon Home Serie versucht genau diesen Spagat: solide technische Ausstattung, breite Konnektivität und gleichzeitig ein Auftritt, der im Raum nicht wie ein Fremdkörper wirkt.

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Technische Daten auf den Punkt gebracht

Die neue Denon Home Serie ist technisch klar gestaffelt und genau daraus ergibt sich ihr praktischer Reiz. Der Denon Home 200 ist als kompakter Wireless Speaker mit drei Treibern und drei integrierten Verstärkern für kleinere bis mittlere Räume ausgelegt, während der Denon Home 400 mit sechs Treibern, sechs Verstärkern und zusätzlichen nach oben abstrahlenden Chassis bereits deutlich mehr Räumlichkeit und Souveränität für größere Wohnbereiche verspricht. Der Denon Home 600 geht noch einen Schritt weiter und setzt mit acht Treibern, acht Verstärkern sowie zwei integrierten 6,5 Zoll Subwoofern klar auf ein volleres, druckvolleres Klangbild.

Gemeinsam ist allen drei Modellen die Unterstützung für HEOS Multiroom, Apple AirPlay 2, Bluetooth, Hi-res Audio, Dolby Atmos Music, USB-C sowie einen 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke Eingang. Damit deckt die Serie sehr unterschiedliche Anforderungen ab, bleibt aber in Bedienung, Plattform und Funktionsumfang konsequent aus einem Guss.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Wireless Speaker Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 sind ab sofort erhältlich. Denon gibt den Preis für den Denon Home 200 mit € 349,- an, der Denon Home 400 liegt bei € 499,-, und für den Denon Home 600 werden € 699,- aufgerufen. Damit ist die Serie so gestaffelt, dass sie vom vergleichsweise kompakten Einstieg bis hin zur deutlich ambitionierteren Lösung für größere Räume eine sauber nachvollziehbare Preislinie bildet.

Fazit – Drei Größen, drei Rollen, ein klares System

Mit Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 zeigt Denon sehr überzeugend, wie sinnvoll eine moderne Wireless-Speaker-Familie aufgebaut sein kann. Die Serie wirkt nicht wie ein rein kosmetisch differenziertes Sortiment, sondern wie ein sauber abgestuftes System mit klar erkennbaren Einsatzbereichen. Gerade die Verbindung aus HEOS Multiroom, Apple AirPlay 2, Bluetooth, Hi-res Audio, Dolby Atmos Music und der Möglichkeit, die Lautsprecher auch in Stereo- oder Surround-Konfigurationen einzusetzen, macht die neuen Modelle für viele Wohnsituationen interessant. Wer einen kompakten, unkomplizierten Einstieg sucht, wird ebenso adressiert wie Anwender, die einen deutlich kräftigeren Wireless Speaker mit echtem Ausbaupotenzial wünschen.

Produkt Denon Home 200, Denon Home 400, Denon Home 600 Preis Denon Home 200 € 349,-

Denon Home 400 € 499,-

Denon Home 600 €699,-

Technische Daten

Produkt Denon Home 200 Denon Home 400 Denon Home 600 Charakterisierung Kompakter Wireless Speaker für kleinere bis mittlere Räume, Multiroom und Stereo Kräftiger Wireless Speaker für größere Räume mit erweitertem räumlichem Klangbild Größtes Modell der Serie mit integriertem Subwoofer-System für besonders souveräne, bassstarke Wiedergabe Konstruktion Stereo-Lautsprecher Mehrkanal Mehrkanal Integrierte Class-D-Verstärker 3 6 8 Treiber 3 6 8 Hochtöner 2 x 25 mm 2 x 19 mm 2 x 19 mm Mitteltöner – – 2 x 66 mm Up-Firing-Treiber – 2 x 25 mm 2 x 66 mm Tieftöner / Subwoofer 1 x 102 mm Tieftöner 2 x 114 mm Tieftöner 2 x 165 mm Subwoofer Dolby Atmos-Wiedergabe Ja, virtuell Ja Ja Unterstützung von Hi-res Audio Ja Ja Ja Stereo-Kopplung Ja Ja Ja Surround-Nutzung mit Denon Home Sound Bar 550 Ja Ja Ja Unterstützung für HEOS Subwoofer Ja Ja Ja Bass- und Höhen-Steuerung Ja Ja Ja Breiten-Steuerung Ja Ja Ja Mikrofon Ja Ja Ja Quick Select-Tasten 3 3 3 Apple AirPlay 2 Ja Ja Ja Bluetooth Ja Ja Ja WiFi 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz; IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz; IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz; IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Anschlüsse USB-C, 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke USB-C, 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke USB-C, 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke Abmessungen 140 x 140 x 216 mm 300 x 219 x 150 mm 451 x 251 x 226 mm Gewicht 2,2 kg 4,2 kg 8 kg Farbvarianten Stone, Charcoal Stone, Charcoal Stone, Charcoal

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Quelle Denon