In aller Kürze Mit der Devialet Phantom Ultimate CI Series steigt Devialet konsequent ins Custom-Installation-Segment ein. Zwei Aktivlautsprecher mit nativer Dante-Anbindung, Audio over IP, offener IP API und fünf Jahren Garantie sind für Multiroom, Heimkino und gewerbliche Projekte vorgesehen.

Die Lösungen der Devialet Phantom Ultimate Series des französischen Unternehmens Devialet S.A. in den unterschiedlichsten Varianten war bislang vor allem ein außergewöhnlich kompakter, designorientierter Aktivlautsprecher für den privaten Wohnraum. Mit der Devialet Phantom Ultimate CI Series erweitert die französische Devialet S.A. dieses Konzept nun gezielt in Richtung professioneller Audio-Installation. Entscheidend ist dabei nicht eine Veränderung der akustischen Plattform, sondern deren vollständige Einbindung in kabelgebundene Dante- und Audio-over-IP-Netzwerke. Dadurch sollen sich zahlreiche Lautsprecher präzise synchronisiert über größere Gebäude verteilen, zentral konfigurieren und in unterschiedliche Steuerungsplattformen integrieren lassen. Devialet adressiert damit ausdrücklich anspruchsvolle Multiroom-Projekte, private Heimkinos und umfangreiche gewerbliche Installationen.

Key Facts Devialet Phantom Ultimate CI Series

Produktlinie: Netzwerkfähige Aktivlautsprecher für Custom Installation

Modelle: Devialet Phantom Ultimate CI 108 dB und Phantom Ultimate CI 98 dB

Netzwerk: Native Audinate-Dante- und Audio-over-IP-Integration über Ethernet

Signalverarbeitung: 32 Bit und 96 kHz

Leistung: 1.100 Watt beim 108-dB-Modell, 400 Watt beim 98-dB-Modell

Frequenzbereich: 14 Hz bis 35 kHz beziehungsweise 18 Hz bis 25 kHz, jeweils ± 6 dB

Systemlatenz: 18 ms

Steuerung: Offene IP API und browserbasierte Administrationsoberfläche

Plattformen: Zertifizierte Treiber für Crestron, Crestron Home, Savant, Control4, RTI und NICE/ELAN angekündigt

Ausführungen: Light Pearl, Deep Forest und Opéra de Paris

Garantie: Fünf Jahre Devialet Care Professional Warranty

Präsentation: CEDIA 2026 in Denver

Von der Design-Ikone zum professionellen Systembaustein

Devialet hat mit der Phantom eine Lautsprecherkategorie geprägt, die sich nicht ohne Weiteres in klassische HiFi-Schubladen einordnen lässt. Das kompakte Gehäuse, die seitlich arbeitenden Tieftöner, die hohe Verstärkerleistung und die eigenständige Formensprache machten aus dem Aktivlautsprecher ebenso sehr ein technisches Statement wie ein Einrichtungsobjekt.

Gerade diese Kombination hat die Phantom schon bisher für architektonisch anspruchsvolle Projekte interessant gemacht. Ein auffälliges Design und hohe Schallpegel aus einem vergleichsweise kleinen Gehäuse reichen im Custom-Installation-Umfeld allerdings nicht aus. Dort bestimmen stabile Netzwerke, definierte Schnittstellen, zentrale Konfiguration, reproduzierbare Installationsabläufe und eine langfristige Absicherung den praktischen Wert eines Produkts.

Die Devialet Phantom Ultimate CI Series trägt diesen Anforderungen erstmals als eigenständige Produktlinie Rechnung. Devialet passt also nicht lediglich einen Consumer-Lautsprecher für den gelegentlichen Einsatz in einem Installationsprojekt an, sondern positioniert die Phantom als regulären Bestandteil professioneller Audio-over-IP-Infrastrukturen.

Foto © Devialet S.A. | Devialet Phantom Ultimate CI Series Foto © Devialet S.A. | Devialet Phantom Ultimate CI Series

WiFi und Bluetooth weichen dem Kabel

Der deutlichste Unterschied gegenüber den Consumer-Modellen liegt in der Netzwerktechnik. Devialet entfernt die für den privaten Einsatz vorgesehenen WiFi- und Bluetooth-Funktionen und ersetzt sie durch professionelle kabelgebundene Protokolle.

Jeder Lautsprecher wird über ein herkömmliches Ethernet-Kabel direkt mit dem Netzwerk-Switch verbunden. Die native Integration von Audinate Dante erlaubt es, unkomprimierte Audiosignale innerhalb eines standardisierten IP-Netzwerks zu verteilen. Mehrere Lautsprecher lassen sich dabei mit einer laut Hersteller im Mikrosekundenbereich präzisen Synchronisation betreiben.

Für große Multiroom-Installationen ist das weit entscheidender als eine zusätzliche Streaming-App. Dante übernimmt die Verteilung der Audiosignale über das bestehende Netzwerk, während die Konfiguration und Zuweisung der einzelnen Kanäle zentral erfolgen kann. Separate Dante-Adapter oder externe Dongles sind nicht erforderlich.

Zwei Modelle innerhalb desselben Netzwerks

Devialet bietet die Phantom Ultimate CI Series in zwei Leistungsstufen an. Die Devialet Phantom Ultimate CI 108 dB bildet das größere Flaggschiff, während die Devialet Phantom Ultimate CI 98 dB für Installationsbereiche vorgesehen ist, in denen weniger Pegelreserve oder eine kompaktere Ausführung gefragt ist.

Beide Modelle lassen sich innerhalb desselben Dante- beziehungsweise Audio-over-IP-Netzwerks beliebig kombinieren. Damit kann ein Integrator die Lautsprecherleistung für jeden Raum oder jede Zone passend dimensionieren, ohne unterschiedliche Steuerungs- und Verteilkonzepte aufbauen zu müssen.

Die verwendete Dante Embedded Platform unterstützt laut Devialet Systeme mit bis zu 128 × 128 Kanälen. Die neue Produktlinie bleibt damit nicht auf einzelne Wohnräume oder überschaubare Stereo-Installationen beschränkt. Auch umfangreiche Beschallungskonzepte in größeren Wohngebäuden, Hotels, Gastronomiebetrieben oder repräsentativen Geschäftsräumen gehören zum vorgesehenen Einsatzgebiet.

Devialet reagiert auf konkrete Forderungen der Integratoren

Rodrigo Arrambide, General Manager Americas bei Devialet, bezeichnet die Phantom Ultimate CI als direkte Antwort auf Anforderungen aus dem Kreis professioneller Integratoren. Bislang mussten diese abwägen, ob sich die akustischen und gestalterischen Eigenschaften einer Devialet Phantom mit den Anforderungen an ein dauerhaft stabiles Installationssystem vereinbaren ließen.

„Devialet Phantom Ultimate CI ist eine direkte Antwort auf das, was Integratoren von uns verlangt haben. Integratoren müssen sich nicht länger zwischen dem Klang, für den unsere Ingenieure bekannt sind, und der Stabilität entscheiden, die ihre Projekte erfordern. Mit nativer Dante- und Audio-over-IP-Anbindung bringen wir die vollständige akustische Signatur von Devialet in ein professionelles Systemumfeld – zu den Bedingungen der Integratoren.“ Devialet S.A.

Diese Aussage beschreibt zugleich den Kern der neuen Strategie. Devialet will die Kontrolle über das Audiosignal nicht länger an proprietäre Funk- oder Streaming-Lösungen binden. In der CI-Ausführung wird die Phantom zu einem adressierbaren, netzwerkfähigen Aktivlautsprecher, der sich in ein übergeordnetes System einordnet.

Offene IP API statt abgeschottetem Steuersystem

Zur professionellen Netzwerkanbindung gehört eine offene, native IP API. Über diese können Integratoren Lautsprecher konfigurieren, steuern und mit anderen Komponenten des jeweiligen Projekts verknüpfen.

Zusätzlich stellt Devialet eine Administrationsoberfläche bereit, die sich über einen herkömmlichen Webbrowser aufrufen lässt. Darüber können wichtige Betriebsparameter festgelegt und gegen unbeabsichtigte Veränderungen gesperrt werden. Dazu zählt beispielsweise eine Begrenzung der maximal zulässigen Lautstärke.

Gerade in Hotels, Restaurants, öffentlich zugänglichen Bereichen oder Gebäuden mit unterschiedlichen Nutzergruppen ist eine derartige Begrenzung keine Nebensache. Sie schützt die Installation vor Fehlbedienung und sorgt dafür, dass jeder Lautsprecher innerhalb des vorgesehenen Arbeitsbereichs bleibt.

Foto © Devialet S.A. | Devialet Phantom Ultimate CI Series Foto © Devialet S.A. | Devialet Phantom Ultimate CI Series

Treiber für Crestron, Savant, Control4 und weitere Plattformen

Eine offene Schnittstelle allein erleichtert individuelle Projekte, verlangt jedoch weiterhin Entwicklungsarbeit vom jeweiligen Systemintegrator. Devialet kündigt deshalb für Herbst 2026 eigene, zertifizierte Treiber für führende Smart-Home- und Steuerungsplattformen an.

Genannt werden Crestron, Crestron Home, Savant, Control4, RTI sowie NICE/ELAN. Damit sollen sich die Lautsprecher künftig direkt in zentrale Bedienoberflächen und automatisierte Abläufe einbinden lassen.

Lautstärke, Quellenwahl, Zonensteuerung und Systemzustände könnten damit über dieselben Bedienpanels, Apps oder Taster kontrolliert werden, die auch Beleuchtung, Beschattung, Klimatisierung und Videotechnik verwalten. Für Devialet ist dieser Schritt wesentlich, denn professionelle Integratoren bevorzugen Produkte, die sich ohne proprietäre Parallelbedienung in ein Gesamtprojekt integrieren lassen.

Bekannte Devialet-Technik bleibt erhalten

Die Änderungen betreffen nach Angaben des Herstellers ausschließlich die Netzwerkarchitektur. Die akustische Plattform und die wesentlichen Devialet-Technologien werden aus den entsprechenden Consumer-Modellen übernommen.

Dazu zählt Devialet ADH New Gen, eine Hybrid-Verstärkertechnologie, die das Unternehmen zur Ansteuerung der Lautsprecherchassis einsetzt. SAM soll die Bewegung der Treiber in Echtzeit kontrollieren und sie zugleich vor einer Überlastung schützen. HBI wiederum bildet die Grundlage für die ungewöhnlich tiefe Basswiedergabe aus dem kompakten Gehäuse.

Die Devialet Phantom Ultimate CI 108 dB bietet eine Gesamtverstärkerleistung von 1.100 Watt und soll einen Frequenzbereich von 14 Hz bis 35 kHz mit einer Abweichung von ± 6 dB abdecken. Bei der kleineren Devialet Phantom Ultimate CI 98 dB nennt der Hersteller 400 Watt sowie einen Frequenzbereich von 18 Hz bis 25 kHz, ebenfalls bei ± 6 dB.

Beide Ausführungen verarbeiten Audiosignale mit 32 Bit und 96 kHz. Die Systemlatenz gibt Devialet mit 18 ms an. Damit sieht das Unternehmen die Lautsprecher nicht nur für Multiroom-Systeme, sondern ebenso für die meisten Live-Anwendungen und private Heimkino-Installationen gerüstet.

Monitoring Mode als neutraler Ausgangspunkt

Werkseitig werden beide Modelle im sogenannten Monitoring Mode betrieben. Dieser ist auf einen möglichst linearen, neutralen Frequenzgang ausgelegt und soll dem Integrator einen definierten Ausgangspunkt für die weitere Abstimmung bieten.

Klangliche Anpassungen und raumbezogene Korrekturen erfolgen nicht innerhalb eines geschlossenen Devialet-Systems, sondern vorgelagert über die Dante-Matrix oder einen separaten Digital Signal Processor. Das entspricht dem Arbeitsablauf professioneller Installationen, bei denen mehrere Lautsprecher, Räume und Nutzungsprofile zentral aufeinander abgestimmt werden.

Die Devialet Phantom Ultimate CI soll damit nicht selbst die Rolle einer kompletten Signalmanagement-Plattform übernehmen. Sie fungiert als aktiver, über das Netzwerk erreichbarer Endpunkt, während Routing, Signalbearbeitung und Automatisierung in den dafür vorgesehenen Komponenten des Gesamtsystems verbleiben.

Zwischen auffälligem Objekt und zurückhaltender Integration

Der Begriff Custom Installation wird häufig mit möglichst unsichtbar montierten Einbau-Lautsprechern verbunden. Die Devialet Phantom Ultimate CI verfolgt einen anderen Ansatz. Sie kann bewusst als Gestaltungselement eingesetzt werden, lässt sich mit den entsprechenden Halterungen aber ebenso in ein architektonisches Konzept einordnen.

Devialet bietet die CI-Modelle in den bereits von der Consumer-Serie bekannten Ausführungen Light Pearl und Deep Forest an. Light Pearl präsentiert sich als besonders mattes, gebrochenes Weiß, während Deep Forest dunkle Grüntöne mit Details in Black Chrome kombiniert.

Hinzu kommt die Devialet Phantom Ultimate CI Opéra de Paris Edition. Deren mit 22-karätigem Blattgold veredelte Oberflächen werden von den Vergoldern der Ateliers Gohard von Hand ausgeführt.

Für die Installation stehen die Halterungen und Standlösungen Tree, Gecko sowie Treepod zur Verfügung. Treepod wird ausschließlich für das 108-dB-Modell angeboten. Die Auswahl erlaubt eine freie Aufstellung ebenso wie eine wandnahe oder fest in das Raumkonzept eingeplante Montage.

Fünf Jahre Garantie – Devialet Care Professional Warranty

Zum CI-Paket gehört serienmäßig eine fünfjährige Devialet Care Professional Warranty. Die längere Absicherung ist für fest installierte Systeme von besonderer Bedeutung, da ein späterer Austausch mit zusätzlichen Arbeiten, neuer Konfiguration und nicht selten auch baulichem Aufwand verbunden sein kann.

Devialet behandelt die professionelle Garantie daher nicht als kostenpflichtige Zusatzoption, sondern als festen Bestandteil jedes Phantom Ultimate CI Lautsprechers. Neben Dante, der offenen IP-Steuerung und den angekündigten Plattformtreibern ist dies ein weiteres Indiz dafür, dass Devialet nicht nur zusätzliche Stückzahlen im Projektgeschäft anstrebt, sondern eine belastbare Grundlage für die Zusammenarbeit mit Integratoren schaffen will.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Native Dante-Anbindung: Die Lautsprecher lassen sich ohne externe Adapter direkt in professionelle Audio-over-IP-Netzwerke einbinden.

Die Lautsprecher lassen sich ohne externe Adapter direkt in professionelle Audio-over-IP-Netzwerke einbinden. Kabelgebundene Stabilität: Ethernet ersetzt die für Consumer-Anwendungen vorgesehenen WiFi- und Bluetooth-Verbindungen.

Ethernet ersetzt die für Consumer-Anwendungen vorgesehenen WiFi- und Bluetooth-Verbindungen. Flexible Systemplanung: Die 98-dB- und 108-dB-Modelle können innerhalb eines Projekts frei miteinander kombiniert werden.

Die 98-dB- und 108-dB-Modelle können innerhalb eines Projekts frei miteinander kombiniert werden. Zentrale Konfiguration: Eine browserbasierte Administrationsoberfläche ermöglicht die Einrichtung und Absicherung wichtiger Betriebsparameter.

Eine browserbasierte Administrationsoberfläche ermöglicht die Einrichtung und Absicherung wichtiger Betriebsparameter. Offene Systemintegration: Die native IP API erlaubt eine projektspezifische Steuerung und Einbindung in übergeordnete Systeme.

Die native IP API erlaubt eine projektspezifische Steuerung und Einbindung in übergeordnete Systeme. Breite Plattformunterstützung: Zertifizierte Treiber für Crestron, Savant, Control4, RTI und NICE/ELAN sind angekündigt.

Zertifizierte Treiber für Crestron, Savant, Control4, RTI und NICE/ELAN sind angekündigt. Bekannte akustische Plattform: ADH New Gen, SAM und HBI bleiben auch in den CI-Ausführungen erhalten.

ADH New Gen, SAM und HBI bleiben auch in den CI-Ausführungen erhalten. Professionelle Absicherung: Fünf Jahre Devialet Care Professional Warranty gehören serienmäßig zum Lieferumfang.

Preis und Verfügbarkeit

Die Devialet Phantom Ultimate CI Series soll erstmals auf der CEDIA 2026 öffentlich vorgestellt werden. Die Fachmesse findet vom 1. bis 4. September 2026 im Colorado Convention Center in Denver statt.

Einen konkreten Verkaufsstart sowie Preise für die Devialet Phantom Ultimate CI 108 dB und Devialet Phantom Ultimate CI 98 dB hat Devialet bislang nicht bekannt gegeben. Die zertifizierten Treiber für Crestron, Crestron Home, Savant, Control4, RTI und NICE/ELAN sollen im Herbst 2026 bereitgestellt werden. Für beide Modelle gilt serienmäßig eine fünfjährige Devialet Care Professional Warranty.

Wir meinen…

Devialet unternimmt hier einen bemerkenswert konsequenten Schritt. Die Devialet Phantom Ultimate CI Series ist keine halbherzig angepasste Consumer-Lösung, bei der ein vorhandener Netzwerkanschluss bereits als professionelle Integration verkauft wird. Funkbasierte Wiedergabe weicht einer nativen Dante-Architektur, die Steuerung wird geöffnet und zentrale Smart-Home-Plattformen erhalten eigene zertifizierte Treiber.

Damit beseitigt Devialet genau jene Hürden, die den Einsatz der Phantom in größeren Projekten bislang erschwerten. Das außergewöhnliche Lautsprecherkonzept allein hätte dafür nicht genügt. Erst die Kombination aus kalkulierbarer Netzwerktechnik, zentraler Administration, offener Steuerung und fünfjähriger Garantie macht daraus ein glaubwürdiges CI-Produkt.

Spannend ist auch, dass Devialet die Devialet Phantom Ultimate CI Series nicht auf eine möglichst unsichtbare Installation reduziert. Sie darf weiterhin sichtbar bleiben und als bewusst gesetztes Objekt auftreten. Für anspruchsvolle Wohnhäuser, repräsentative Geschäftsräume, Hotels und private Heimkinos entsteht damit eine Alternative zu konventionellen Einbau- und Installationslautsprechern – vorausgesetzt, Preisgestaltung und Vertrieb folgen der nun vorgestellten professionellen Strategie ebenso konsequent. Das Unternehmen Devialet S.A. hat jedenfalls verstanden, dass sich das Custom-Installation-Segment nicht allein mit gutem Klang erobern lässt.

Produkt Devialet Phantom Ultimate CI Series Preis k. A.

Technische Daten Devialet Phantom Ultimate CI Series

Produkt Devialet Phantom Ultimate CI 108 dB Devialet Phantom Ultimate CI 98 dB Produkttyp Aktivlautsprecher für Custom Installation Aktivlautsprecher für Custom Installation Netzwerkanbindung Audinate Dante, Audio over IP, Ethernet Audinate Dante, Audio over IP, Ethernet Signalverarbeitung 32 Bit und 96 kHz 32 Bit und 96 kHz Frequenzbereich 14 Hz bis 35 kHz, ± 6 dB 18 Hz bis 25 kHz, ± 6 dB Gesamtverstärkerleistung 1.100 Watt 400 Watt Systemlatenz 18 ms 18 ms Verstärkertechnologie Devialet ADH New Gen Devialet ADH New Gen Treibersteuerung Devialet SAM Devialet SAM Bass-Technologie Devialet HBI Devialet HBI Werkseitige Abstimmung Monitoring Mode Monitoring Mode Steuerung Offene native IP API, Web-Administration Offene native IP API, Web-Administration Dante-Plattform Dante Embedded Platform, bis zu 128 × 128 Kanäle Dante Embedded Platform, bis zu 128 × 128 Kanäle Ausführungen Light Pearl, Deep Forest, Opéra de Paris Light Pearl, Deep Forest, Opéra de Paris Zubehör Treepod, Tree, Gecko Tree, Gecko Garantie 5 Jahre Devialet Care Professional Warranty 5 Jahre Devialet Care Professional Warranty

Marke Devialet S.A. Hersteller Devialet S.A. Vertrieb Devialet S.A. Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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