In aller Kürze Die Compact Disc sorgt 2026 plötzlich wieder für Schlagzeilen. Doch lässt sich aus den auffälligen Zahlen tatsächlich ein Comeback ableiten – und was sagen die Märkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien? Eine Spurensuche zwischen Streaming-Dominanz, Sammlerkultur und einem Tonträger, der sich offenbar noch lange nicht verabschiedet hat.

Reißerische Überschriften sind das eine, die tatsächliche Faktenlage ist mitunter etwas völlig anderes. Besonders anschaulich zeigt sich das beim angeblichen Comeback der Compact Disc, das derzeit landauf, landab ausgerufen wird. Plötzlich soll die Audio CD wieder da sein – wiederentdeckt von der Generation Z. Klar, das ist eine Geschichte, die Aufmerksamkeit garantiert. Ein Medium, das seine besten Jahre längst hinter sich zu haben schien, mehr noch, das auf Grund des immensen Erfolgs von Streaming schon als todgeweiht galt, wird nunmehr allen voran von jungen Menschen neu entdeckt und könnte ausgerechnet im Zeitalter des allgegenwärtigen Musik-Streamings wieder an Bedeutung gewinnen. Aus der vermeintlichen Nachricht von gestern wird so beinahe über Nacht eines der überraschendsten Themen des Musikmarkts – und damit auch der Unterhaltungselektronik. Denn wer CDs kauft, braucht auch einen CD-Player. Oder etwa nicht?

Key Facts CD-Markt 2026

Ein einheitliches CD-Comeback ist bislang nicht erkennbar.

Deutschland meldet im ersten Halbjahr 2026 ein kleines Umsatzplus von 0,8 Prozent.

Für Österreich und die Schweiz liegen noch keine öffentlich zugänglichen Halbjahreszahlen vor.

Großbritannien zeigt erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Stabilisierung.

In den USA stieg der CD-Umsatz um 58,6 Prozent auf 171,1 Millionen US-Dollar.

Streaming bleibt mit großem Abstand das dominierende Format.

Sammlereditionen, K-Pop und jüngere Fangruppen verleihen der CD neue Relevanz.

Ist das wirklich schon die Renaissance der CD?

Doch zwischen einzelnen aufsehenerregenden Wachstumszahlen und einer tatsächlichen Renaissance liegt ein beträchtlicher Unterschied. Märkte entwickeln sich nicht überall gleich, Umsätze und verkaufte Stückzahlen erzählen mitunter verschiedene Geschichten, und selbst die Frage, was heute überhaupt als Erfolg der CD gelten kann, lässt sich nicht mehr so eindeutig beantworten wie während ihrer Zeit als unangefochtenes Massenmedium.

Wir nehmen das viel zitierte CD-Revival deshalb beim Wort. Wie entwickelt sich die Compact Disc tatsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Welche Signale kommen aus Großbritannien als einem der bedeutendsten europäischen Musikmärkte, und weshalb fallen die Meldungen aus den USA derzeit so viel spektakulärer aus?

Ein Blick auf die verfügbaren Marktdaten soll zeigen, was hinter den großen Überschriften steckt – und ob die CD tatsächlich vor einem Comeback steht oder wir es mit einer sehr viel differenzierteren Entwicklung zu tun haben.

Die erste Ernüchterung kommt aus dem DACH-Raum

Wer nach Belegen für die große Rückkehr der CD sucht, wird in Deutschland zunächst nicht fündig. Der Musikmarkt erreichte 2025 einen Handelsumsatz von insgesamt € 2,42 Milliarden. Davon entfielen € 2,04 Milliarden auf Audio- und Video-Streaming, während die CD noch € 178 Millionen und Vinyl € 152 Millionen beisteuerten. Schon diese Größenordnung rückt die Kräfteverhältnisse zurecht: Die beiden physischen Formate liefern sich ein zunehmend enges Rennen, spielen jedoch längst in einer anderen Liga als das Streaming.

Für die CD bedeuteten die € 178 Millionen einen Rückgang um 11,3 Prozent. Vinyl legte dagegen um 2,8 Prozent zu und verringerte den Abstand weiter. Nur noch € 26 Millionen trennten die beiden Formate – zehn Jahre zuvor hatte die CD in Deutschland noch mehr als das Zwölffache des Vinyl-Umsatzes erzielt.

Dann allerdings folgt ein kleines, aber interessantes Lebenszeichen. Im ersten Halbjahr 2026 legte der CD-Umsatz um 0,8 Prozent zu. Kein Wert, der die Sektkorken knallen lässt – nach Jahren beinahe verlässlich sinkender Zahlen aber immerhin eine Veränderung der Richtung.

Absolute Umsätze für CD und Vinyl weist der deutsche Halbjahresreport nicht aus. Bekannt ist lediglich, dass Vinyl um 9,8 Prozent wuchs und bereits 47,8 Prozent des physischen Markts erreichte. Die Schallplatte rückte der CD damit nochmals näher, konnte sie beim Umsatz aber noch nicht überholen.

Deutschland liefert somit noch kein Comeback, wohl aber einen ersten Moment, an dem man genauer hinsehen sollte.

Österreich: Vinyl zieht knapp vorbei

In Österreich ist der gesamte Markt naturgemäß erheblich kleiner, die Relationen fallen aber ähnlich deutlich aus. Streaming-Abonnements sorgten 2025 für € 202,9 Millionen Umsatz. Dem standen € 13,3 Millionen mit Vinyl und € 12,4 Millionen mit CDs gegenüber.

Damit überholte die Schallplatte die CD erstmals seit einem Vierteljahrhundert wieder. Vinyl legte um 1,5 Prozent zu, während der CD-Umsatz um 14,5 Prozent einbrach. Der Abstand zwischen beiden Formaten betrug zwar lediglich € 900.000,-, ihre Entwicklungsrichtung konnte unterschiedlicher jedoch kaum sein.

Der gesamte österreichische Musikmarkt erreichte einschließlich der Einnahmen der Verwertungsgesellschaft LSG und der Synchronisationsrechte € 270,4 Millionen. Diese Summe lässt sich deshalb nicht einfach mit den drei Musikformaten verrechnen. Für die Einordnung genügt ohnehin das Verhältnis: Auf jeden Euro CD-Umsatz kamen mehr als € 16,- mit Streaming-Abonnements.

Im ersten Halbjahr 2025 hatte sich die Wachablöse bereits angekündigt. Vinyl kam damals auf € 5,8 Millionen, die CD auf € 5,6 Millionen. Zugleich entfielen bereits rund 88 Prozent des österreichischen Musikverkaufs auf Streaming.

Für das erste Halbjahr 2026 hat IFPI Austria bislang keine neuen Marktdaten veröffentlicht. Ob sich auch hier erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigen, lässt sich daher noch nicht beurteilen.

Schweiz: Streaming lässt wenig Raum

Noch ausgeprägter ist das Verhältnis in der Schweiz. Der Gesamtmarkt kam 2025 auf knapp CHF 259 Millionen, davon entfielen CHF 237 Millionen auf Streaming. Die CD erreichte CHF 8,4 Millionen, Vinyl CHF 5,1 Millionen.

Die Compact Disc blieb damit zwar klar vor der Schallplatte, verlor aber nochmals 13 Prozent ihres Umsatzes. Vinyl legte gleichzeitig um 19 Prozent zu. Vom großen CD-Revival ist in diesen Zahlen nichts zu erkennen; immerhin geht es aber auch in der Schweiz noch um einen Millionenmarkt und nicht bloß um vereinzelte Restbestände im Handel.

Streaming beanspruchte bereits 92 Prozent des Schweizer Musikmarkts. Auf jeden mit CDs umgesetzten Franken kamen damit mehr als 28 Franken Streaming-Umsatz. Das zeigt unmissverständlich, wie weit sich der Schwerpunkt des Markts verschoben hat.

Aktuelle Halbjahreszahlen für 2026 sind öffentlich nicht verfügbar. IFPI Schweiz erhebt zwar monatliche Marktdaten, stellt diese aber nur kostenpflichtig zur Verfügung. Zudem erfassen sie lediglich die fünf umsatzstärksten Labels und beruhen auf dem Trade Value, während die veröffentlichten Jahreszahlen den Retail Value und damit die Konsumausgaben abbilden.

Ein gemeinsamer DACH-Trend lässt sich noch nicht erkennen

Für eine gemeinsame DACH-Bilanz des ersten Halbjahrs 2026 fehlt damit die Grundlage. Deutschland meldet ein leichtes Wachstum der CD, Österreich und die Schweiz haben für denselben Zeitraum noch keine öffentlich zugänglichen Zahlen vorgelegt.

Belastbar ist bislang nur der Rückblick auf 2025. In diesem Jahr verlor die CD in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils zweistellig. Österreich war der erste der drei Märkte, in dem Vinyl die Compact Disc beim Umsatz überholte; in Deutschland und der Schweiz blieb die CD noch vorne.

Deutschland deutet nun erstmals eine mögliche Stabilisierung an. Ob daraus eine Entwicklung für den gesamten deutschsprachigen Markt entsteht, kann erst beurteilt werden, wenn entsprechende Zahlen aus Österreich und der Schweiz vorliegen.

Großbritannien verändert das Bild. Noch nicht grundlegend, aber deutlich genug, um aus einem fortgesetzten Niedergang erstmals eine offene Entwicklung zu machen.

Großbritannien: Hier dreht sich die Richtung

Großbritannien eignet sich besonders gut als Vergleich. Der drittgrößte Musikmarkt der Welt blickt auf eine lange Vinyl-Renaissance zurück, ist zugleich stark vom Streaming geprägt und liegt hinsichtlich Handelsstruktur und Musikkonsum näher an der DACH-Region als die USA.

Nach Angaben der British Phonographic Industry erreichte der britische Musikmarkt 2025 Einnahmen von £ 1,57 Milliarden. Streaming steuerte £ 1,07 Milliarden bei, Vinyl £ 174,7 Millionen und die CD £ 99,6 Millionen. Anders als in Deutschland, Österreich und der Schweiz kehrte die CD auf dieser Ebene bereits ins Wachstum zurück: Ihr Umsatz stieg um 3,1 Prozent und erreichte den höchsten Wert seit 2021. Vinyl legte sogar um 19,9 Prozent zu.

Ganz eindeutig fällt der Befund trotzdem nicht aus. Die Entertainment Retailers Association ermittelte auf Ebene der Konsumentenausgaben £ 2,05 Milliarden für Streaming-Abonnements und £ 125 Millionen für CDs. Der CD-Umsatz sank hier um 1 Prozent und blieb damit nahezu stabil. BPI und ERA messen unterschiedliche Stufen des Markts, erzählen aber im Kern dieselbe Geschichte: Der rasante Niedergang der CD ist in Großbritannien vorerst gebremst.

Zugleich zeigt der britische Markt, wie wichtig die Unterscheidung zwischen Absatz und Umsatz ist. Es wurden weiterhin weniger CDs verkauft als im Vorjahr, die Musikunternehmen nahmen damit aber mehr Geld ein. Aktuelle Veröffentlichungen, höherpreisige Editionen und besonders engagierte Käufer gewinnen folglich an Bedeutung.

Großbritannien steht damit zwischen der zaghaften Stabilisierung in Europa und dem deutlich dynamischeren Aufschwung in den USA. Denn die wirklich großen Zahlen warten auf der anderen Seite des Atlantiks. Dort begnügt sich die CD nicht mit einem zaghaften Lebenszeichen – sie legt plötzlich in einer Größenordnung zu, die selbst nüchterne Marktbeobachter aufhorchen lässt.

In den USA ändern sich die Vorzeichen

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der US-amerikanische Musikmarkt laut Recording Industry Association of America Einnahmen von knapp 6 Milliarden US-Dollar. Streaming dominierte mit rund 4,9 Milliarden US-Dollar. Vinyl kam auf 543,8 Millionen US-Dollar, die CD auf 171,1 Millionen US-Dollar.

Damit blieb die CD auch in den USA weit hinter Vinyl und erst recht hinter dem Streaming zurück. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 stieg ihr Absatz jedoch um 45,7 Prozent, der Umsatz sogar um 58,6 Prozent. Aus zuvor 12 Millionen verkauften CDs wurden innerhalb eines Jahres 17,5 Millionen.

Luminate kommt mit einer anderen Erhebungsmethode auf ein Absatzwachstum von 16 Prozent. Die Werte der beiden Organisationen sind daher nicht direkt miteinander vergleichbar, weisen aber eindeutig in dieselbe Richtung.

Die Compact Disc ist deshalb auch in den Vereinigten Staaten noch lange kein Massenmedium alter Prägung. Ihre Wachstumsraten sind aber zu deutlich, um sie als statistisches Rauschen abzutun.

Weshalb K-Pop die CD neu erfindet

Eine wesentliche Rolle bei der neuen internationalen Dynamik spielt interessanterweise das Genre K-Pop. Die physische Ausgabe eines solchen Albums ist meist nicht bloß eine Disc in einem standardisierten Jewelcase. Viele Veröffentlichungen erscheinen in mehreren Varianten und werden mit aufwendig gestalteten Fotobüchern, Sammelkarten, Postern oder anderen exklusiven Beigaben kombiniert.

Für engagierte Fans entsteht daraus ein konsequent entwickeltes Sammlerprodukt. Verschiedene Ausgaben desselben Albums lassen sich miteinander kombinieren, bestimmte Beigaben werden gesammelt oder getauscht, und der physische Kauf wird zum sichtbaren Ausdruck der Verbundenheit mit einem Künstler. Manche Fans erwerben deshalb mehrere Varianten einer Veröffentlichung.

Dieses Konzept verschiebt die Bedeutung der CD. Die Musik auf der Disc bleibt Teil des Produkts, muss aber nicht mehr dessen alleiniger Kaufgrund sein. Entscheidend ist das gesamte physische Paket – und damit etwas, das sich über einen Streamingdienst nicht abbilden lässt.

Eine CD-Sammlung ohne CD-Player

Spätestens an dieser Stelle nimmt die Geschichte eine eigenartige Wendung. Ein beträchtlicher Teil der jungen Käufer besitzt zwar CDs, aber keinen CD-Player. Das klingt ungefähr so sinnvoll wie eine gut gefüllte Vinothek ohne Korkenzieher – bis man versteht, dass es diesen Käufern längst nicht mehr allein um die Musik auf der Disc geht.

Luminate zufolge verfügt ungefähr die Hälfte der US-amerikanischen CD-Käufer aus der Generation Z und unter den Millennials über kein entsprechendes Abspielgerät. Kauf und Wiedergabe haben sich bei einem Teil des Publikums voneinander getrennt.

Gehört wird weiterhin über Streaming. Gekauft wird das physische Album, weil es sich sammeln, ins Regal stellen, verschenken oder als direkte Unterstützung eines bevorzugten Künstlers verstehen lässt. Die Disc ist Teil dieses Produkts, muss aber nicht zwingend dessen wichtigste Funktion erfüllen.

Was zunächst widersinnig wirkt, ist aus der Lebenswelt jüngerer Musikfans durchaus nachvollziehbar. Der Zugang zur Musik ist durch das Streaming-Abonnement bereits vorhanden. Eine CD wird deshalb nicht benötigt, um ein Album hören zu können. Sie muss einen anderen Wert bieten.

Diesen Wert liefern Gestaltung, limitierte Varianten und eine sichtbare Form des Besitzes. Gerade im Vergleich zur Schallplatte bleibt die CD kompakt und meist erschwinglich. Sie eignet sich damit auch für Käufer, denen Vinyl zu teuer, zu platzintensiv oder in der Handhabung zu aufwendig ist.

Eine Generation entdeckt die CD ohne Altlasten

Für viele junge Käufer ist die CD kein alltägliches Massenformat aus der eigenen Vergangenheit. Sie verbinden damit weder überfüllte Regale noch die hohen Albumpreise der 1990er-Jahre. Was älteren Musikhörern vertraut oder überholt erscheint, kann aus einer jüngeren Perspektive ungewohnt und eigenständig wirken.

Darin unterscheidet sich die aktuelle Entwicklung von einer rein nostalgischen Rückkehr. Die Generation Z erinnert sich nicht an die Hochphase der Compact Disc – sie entdeckt deren physische Eigenschaften erstmals im Umfeld einer vollständig digitalen Mediennutzung.

Die CD wird dadurch neu bewertet. Sie ist klein, robust, leicht zu sammeln und bietet genügend Fläche für Cover, Booklet und eine bewusst gestaltete Edition. Das Format sitzt genau zwischen dem unsichtbaren Stream und der vergleichsweise kostspieligen Schallplatte.

Wenn Verfügbarkeit allein nicht mehr genügt

Streaming hat die alltägliche Musiknutzung grundlegend verändert. Nahezu jedes Album steht jederzeit bereit, die Wiedergabe wechselt ohne Medienbruch zwischen Smartphone, Kopfhörer, Fahrzeug und HiFi-System. Diese Bequemlichkeit ist der zentrale Grund dafür, dass Streaming sämtliche betrachteten Märkte dominiert.

Die nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit macht das einzelne Album allerdings auch flüchtig. Eine Veröffentlichung erscheint in derselben Oberfläche wie Millionen andere Titel und verschwindet nach dem Hören wieder in einer digitalen Bibliothek, die dem Nutzer nicht tatsächlich gehört.

Die CD schafft einen begrenzten, sichtbaren Besitz. Cover, Booklet, Titelfolge und Gestaltung geben dem Album eine physische Form. Hinzu kommt das Bewusstsein, mit dem Kauf unmittelbar für eine bestimmte Veröffentlichung und damit für den jeweiligen Künstler bezahlt zu haben.

Dass manche Käufer die Disc anschließend nicht abspielen, widerlegt diese Funktion nicht. Es zeigt vielmehr, wie weit sich der Wert des Produkts von seinem ursprünglichen Wiedergabezweck gelöst hat.

Vinyl hat den Weg bereitet

Die Schallplatte hat vorgemacht, wie ein technisch überholtes Massenformat als eigenständiges Kulturprodukt zurückkehren kann. Großformatige Cover, farbige Pressungen, limitierte Auflagen und das bewusste Auflegen schaffen einen Erlebniswert, den Streaming nicht ersetzt.

Gleichzeitig sind Schallplatten und Plattenspieler vergleichsweise kostspielig geworden. Auch der Platzbedarf einer wachsenden Vinyl-Sammlung ist erheblich. Genau hier eröffnet sich eine Lücke für die CD: Sie ermöglicht physischen Musikbesitz mit geringerem finanziellen und räumlichen Aufwand.

Die Compact Disc muss Vinyl deshalb nicht wieder überholen, um an Relevanz zu gewinnen. Beide Formate können unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. Vinyl bleibt das stärker inszenierte haptische Erlebnis; die CD ist kompakter, unkomplizierter und bietet bei tatsächlicher Nutzung eine konstante digitale Wiedergabe ohne Netzwerkverbindung oder Abonnement.

Und irgendwann will man sie vielleicht doch hören

Irgendwann könnte allerdings genau jene Disc interessant werden, die bislang ungeöffnet im Regal steht. Denn aus einer Sammlung, die als Fan-Bekenntnis begonnen hat, wird mit einem CD-Player plötzlich eine tatsächlich nutzbare Musikbibliothek.

Hier können moderne Wiedergabekonzepte ansetzen. Kompakte All-in-One-Systeme, CD-Receiver, Netzwerk-CD-Player und reine CD-Laufwerke verbinden den physischen Tonträger mit Streaming, App-Steuerung und zeitgemäßer Systemintegration. Die CD muss dabei nicht gegen digitale Angebote antreten, sondern kann diese ergänzen.

Auch das Auslesen einer Disc in eine persönliche Musikbibliothek schafft eine Brücke zwischen Besitz und Komfort. Die Musik bleibt unabhängig von einem Streamingkatalog verfügbar, lässt sich aber weiterhin über Netzwerk-Player und moderne Bedienoberflächen nutzen.

Für den qualifizierten HiFi-Fachhandel ergibt sich daraus ein ungewöhnlicher Gesprächseinstieg. Junge Kunden, die Alben zunächst wegen Gestaltung, Beigaben oder Fanbindung gekauft haben, können über ein passendes Wiedergabegerät erstmals erleben, was konzentriertes Albumhören abseits von Playlists und automatisch erzeugten Empfehlungen bedeutet.

Ist die CD nun tatsächlich zurück?

Noch nicht – zumindest nicht in der DACH-Region und nicht in jener Eindeutigkeit, die der Begriff Comeback nahelegt. Deutschland, Österreich und die Schweiz verzeichneten 2025 nochmals zweistellige Umsatzrückgänge. Nur Deutschland liefert für das erste Halbjahr 2026 ein erstes kleines Plus.

Großbritannien ist bereits einen Schritt weiter. Dort haben sich die Konsumentenausgaben für CDs weitgehend stabilisiert, während die Einnahmen der Musikunternehmen wieder leicht zulegten. Die Vereinigten Staaten zeigen schließlich, wie dynamisch sich das Format entwickeln kann, wenn Sammlerkultur, starke Veröffentlichungen und jüngere Käufergruppen zusammentreffen.

Sehr wohl zurückgekehrt ist die Aufmerksamkeit. Die CD wird wieder als gestaltbares und sammelbares Produkt wahrgenommen, nicht nur als Restbestand einer vergangenen Epoche. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Neubewertung von Menschen ausgeht, die mit Streaming aufgewachsen sind und die Hochphase der Compact Disc selbst nicht erlebt haben.

Ob daraus auch in Österreich und der Schweiz steigende Verkäufe entstehen, lässt sich derzeit nicht beantworten. Die entsprechenden Zahlen fehlen. Die Voraussetzungen für eine Stabilisierung sind jedoch günstiger geworden, weil ein physisches Album heute nicht mehr den digitalen Musikalltag ersetzen muss. Es muss ihm lediglich etwas hinzufügen, das ein Stream nicht bieten kann.

FAQ zur Renaissance der Audio CD

Ist das Comeback der CD echt oder nur eine gute Schlagzeile? Beides. In den USA steigen die Verkäufe tatsächlich kräftig, Großbritannien zeigt zumindest eine wirtschaftliche Stabilisierung und Deutschland liefert ein erstes kleines Plus. Für eine flächendeckende Renaissance reicht das noch nicht. Unübersehbar ist allerdings, dass die CD nach Jahren des stillen Rückzugs wieder Aufmerksamkeit erhält. Warum kaufen Menschen CDs, obwohl sie keinen CD-Player besitzen? Weil nicht mehr allein die Musik auf der Disc gekauft wird. Cover, Booklet, Sammelkarten, limitierte Ausführungen und die sichtbare Unterstützung eines Künstlers können wichtiger sein als die Wiedergabe. Gehört wird über Streaming, gesammelt wird physisch. Wird die CD nun das neue Vinyl? Wahrscheinlich nicht – und das muss sie auch gar nicht. Vinyl lebt von großen Covern, Ritual und analoger Faszination, ist aber teuer und benötigt viel Platz. Die CD kann sich als kompaktere und erschwinglichere Form des physischen Musikbesitzes etablieren, ohne die Schallplatte kopieren zu müssen. Welche Rolle spielt K-Pop beim neuen Interesse an der CD? K-Pop hat die CD konsequent als Sammlerprodukt weiterentwickelt. Viele Alben erscheinen in mehreren Varianten und enthalten Fotobücher, Karten, Poster oder andere exklusive Beigaben. Fans kaufen dadurch teilweise mehrere Ausgaben derselben Veröffentlichung – die Disc wird zum Bestandteil eines größeren, sorgfältig inszenierten Produkts. Ist die CD klanglich besser als Musik-Streaming? Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Eine Audio-CD liefert Musik mit 16 Bit und 44,1 kHz ohne Datenreduktion, hochwertige Lossless- und Hi-res Audio-Streamingdienste können diese Qualität erreichen oder technisch übertreffen. Entscheidend sind die verwendete Abmischung, das Mastering und die Qualität des jeweiligen Wiedergabesystems. Lohnt sich 2026 noch der Kauf eines CD-Players? Wer bereits eine CD-Sammlung besitzt oder wieder physische Alben kauft, erhält damit einen vom Streamingkatalog unabhängigen Zugang zur Musik. Besonders interessant sind moderne CD-Player, CD-Receiver und All-in-One-Systeme mit Streaming, die beide Welten verbinden. Ein reines Nostalgiegerät muss ein CD-Player heute jedenfalls nicht sein. Können CD und Streaming überhaupt nebeneinander bestehen? Gerade darin liegt die neue Chance der CD. Streaming übernimmt die spontane, mobile und nahezu unbegrenzte Musikauswahl, während die CD für bewussten Besitz, Sammeln und konzentriertes Albumhören steht. Die beiden Formate müssen einander nicht verdrängen, weil sie längst unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen.

Wir meinen…

Die CD ist nicht zurück, weil Streaming an Reiz verloren hätte. Sie wird wieder interessant, weil digitaler Zugang und physischer Besitz zwei verschiedene Bedürfnisse erfüllen können. Die DACH-Zahlen mahnen dennoch zur Nüchternheit: 2025 war für die Compact Disc ein weiteres Verlustjahr, und das deutsche Plus von 0,8 Prozent im ersten Halbjahr 2026 ist noch keine Renaissance.

Großbritannien zeigt allerdings, dass eine wirtschaftliche Stabilisierung möglich ist. Die CD kann wieder höhere Einnahmen erzielen, obwohl daraus noch kein neuer Absatzboom entsteht. Die USA führen diese Entwicklung weiter und demonstrieren, welches Potenzial in konsequent gestalteten Sammlereditionen und einer gezielten Ansprache besonders engagierter Fans liegt.

Eine neue Generation betrachtet die CD nicht unbedingt als veralteten Datenträger, sondern als erschwingliches, gestaltetes und sammelbares Stück Musikkultur. Wenn aus diesem Besitz auch der Wunsch nach bewusster Wiedergabe entsteht, kann daraus für Hersteller wie Denon, Marantz, Arcam, Rotel oder Pro-Ject Audio Systems und damit ebenso für den HiFi-Fachhandel mehr werden als eine hübsche Randnotiz. Die CD muss nicht wieder zum Massenmedium werden, um erneut relevant zu sein.

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