Dolby Laboratories Inc. präsentiert sich mit deutscher Webseite

Dolby Laboratories Inc. gilt als eines der führenden Technologie-Unternehmen in der Unterhaltungselektronik. Das in San Francisco beheimatete Unternehmen ist wohl mit den verschiedensten Markennamen nahezu allen ein Begriff die sich mit Filmen, Musik und auch Games befassen, denn in all diesen Bereichen spielt Dolby Laboratories Inc. seit Jahr und Tag eine maßgebliche Rolle. Die US-amerikanische Technologie-Schmiede, die weltweit immerhin mehr als 20 Niederlassungen unterhält, kann durchaus zu Recht für sich in Anspruch nehmen, die Unterhaltung im Kino bis hin zum Wohnzimmer, zuhause wie unterwegs, maßgeblich beeinflusst, ja, man könnte auch sagen revolutioniert zu haben.

Vom Tonband hin zum Kino

Heute ist die Marke Dolby natürlich allen voran Kino-Enthusiasten ein fester Begriff, die Anfänge des Unternehmens Dolby Laboratories Inc. lagen aber in einem gänzlich anderen Bereich.

Das bereits im Jahr 1965 begründete Unternehmen widmete sich zunächst Lösungen zur Rauschunterdrückung, und zwar im analogen Bereich, wobei bereits hier das Thema Kino eine entscheidende Rolle spielte.

Die ersten von Dolby Laboratories Inc. entwickelten analogen Rauschunterdrückungsverfahren, und zwar Dolby A sowie Dolby SR, wurden nämlich für den professionellen Bereich entwickelt, hier insbesondere für die Tonwiedergabe in Kinos.

Erst in Folge nutzte man diese Technologien auch im Consumer Segment, so mancher wird sich wohl noch an die Funktionen Dolby B, Dolby C oder Dolby HX Pro sowie Dolby S erinnern, sofern er in den 1970er bis hinein in die frühen 1990er Jahren ein Kassettendeck sein Eigen nannte.

In dieser Zeit tauchten auch die ersten Home Cinema-Lösungen auf, die auf analogem Weg Mehrkanal-Ton mittels Dolby Surround und Dolby Pro Logic liefern sollten. So wirklich überzeugend war Mehrkanal-Surround im eigenen Wohnzimmer aber erst mit dem Einzug der DVD und damit Dolby Digital.

Heute ist im Heimkino-Segment zumindest Dolby TrueHD Standard, das mit der Blu-ray Disc seinen Siegeszug antrat und auch im Bereich Mehrkanal Musik-Wiedergabe von Interesse ist. Zudem wurde mit Dolby Atmos für immersive Surround Sound eine weitere Ebene hinzu gefügt und längst widmet sich Dolby Laboratories Inc. auch der Bildqualität, etwa mit Dolby Vision und definiert gar komplette Standards für Kinos mit herausragender Qualität.

Neue deutschsprachige Webseite

Einen sehr guten Überblick darüber, was und wer Dolby Laboratories Inc. ist, wie die Entwicklung über die Jahrzehnte vonstatten ging, ausführliche Erläuterungen aller Technologien, dies alles findet man nunmehr auf einer neuen deutschsprachigen Webseite des Unternehmens, die natürlich federführend von Dolby Germany GmbH und damit der deutschen Niederlassung des Technologie-Unternehmens betreut wird.

Interessant hierbei ist vor allem, dass die neue Webseite den Einstieg für unterschiedliche Zielgruppen in die Themenbereiche Kino, Film und TV, Musik und Gaming definiert, wie es das Unternehmen selbst beschreibt. So will man nicht nur den Endkunden bestmöglich über die eigenen Technologien informieren, sondern ebenso eine Plattform für professionelle Anwender bieten, die hier alle Informationen rund um für die sie relevante Lösungen vorfinden, einschließlich Webinare, die entsprechend tief in die jeweiligen Themen eintauchen.

Wir meinen…

Es ist für Konsumenten durchaus spannend, sich ein wenig intensiver mit den verschiedensten Technologien zu befassen, die die Welt der Unterhaltungselektronik in den verschiedensten Bereichen bestimmen und die auch, wie im Fall von Dolby Laboratories Inc., maßgeblich bei der Produktion von Inhalten sind – Musik, Film, TV und Games gleichermaßen. All dies erlaubt nunmehr die neu konzipierte deutschsprachige Webseite von Dolby Laboratories Inc.

