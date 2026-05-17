In aller Kürze Dominique Fils-Aimé gibt am 6. Juni 2026 ein exklusives Konzert im Austria Center Vienna. Das Live-Highlight ist Teil der HIGH END 2026 Vienna und unabhängig vom Messebesuch zugänglich.

Die HIGH END 2026 Vienna wird nicht nur zur Bühne für hochwertige Audiotechnik, sondern auch für ein Konzert, das den Anspruch der Messe unmittelbar hörbar machen soll. Am Samstag, dem 6. Juni 2026, tritt Dominique Fils-Aimé gemeinsam mit ihrer Band im Austria Center Vienna auf. Beginn ist um 19 Uhr.

Es ist ein bemerkenswerter Programmpunkt, denn Dominique Fils-Aimé ist nicht nur eine der profiliertesten Stimmen im Spannungsfeld von Jazz, Soul und Blues, sondern auch Markenbotschafterin der HIGH END 2026. Erstmals steht damit eine Botschafterin der Messe selbst auf der Bühne. Für die Premiere der HIGH END in Wien ist das mehr als ein begleitendes Konzert: Es verbindet die Themen Musik, Klangkultur und hochwertige Wiedergabe auf sehr direkte Weise.

Key Facts

Exklusives Konzert mit Dominique Fils-Aimé im Rahmen der HIGH END 2026 Vienna

Erstmals steht eine Markenbotschafterin der HIGH END selbst live auf der Bühne

Kanadische Sängerin mit eigenständiger Handschrift zwischen Jazz, Soul und Blues

Auftritt mit Band am Samstag, dem 6. Juni 2026, im Austria Center Vienna

Beginn um 19 Uhr, unabhängig vom Messebesuch zugänglich

Live-Highlight zur Premiere der HIGH END am neuen Standort Wien

Tickets über den Ticket Shop der HIGH END 2026 Vienna erhältlich

Dominique Fils-Aimé – Stimme zwischen Jazz, Soul und Blues

Dominique Fils-Aimé zählt zu jenen Künstlerinnen, die ihre Musik nicht über große Gesten definieren, sondern über Ausdruck, Reduktion und Atmosphäre. Die Sängerin aus Montréal verbindet Einflüsse aus Jazz, Soul und Blues mit einer klaren künstlerischen Handschrift. Ihre Stimme steht im Mittelpunkt, getragen von Arrangements, die bewusst Raum lassen und gerade dadurch Intensität entwickeln.

In ihren Arbeiten setzt sich Dominique Fils-Aimé mit Themen wie Identität, Freiheit und persönlicher Entwicklung auseinander. Ihre Musik wirkt dabei nicht laut oder überladen, sondern konzentriert, rhythmisch präzise und klanglich fein austariert. Genau das macht sie auch für ein Publikum interessant, das Musik nicht nur als Unterhaltung, sondern als bewusstes Hörerlebnis versteht.

Mit ihrem aktuellen Album „My World Is the Sun“ und der internationalen „The Sunshine Tour“ erreicht Dominique Fils-Aimé derzeit ein breites Publikum. Dass sie nun im Rahmen der HIGH END 2026 Vienna im Austria Center Vienna auftritt, passt zur neuen Ausrichtung der Messe in Wien: Audiotechnik, Musik und kultureller Anspruch sollen enger miteinander verbunden werden.

Eine Premiere für die HIGH END

Die HIGH END Society Service GmbH setzt mit diesem Konzert ein deutliches Zeichen. Die HIGH END 2026 Vienna ist die erste Ausgabe der traditionsreichen Messe am neuen Standort Wien. Dass ausgerechnet die Markenbotschafterin der Messe selbst live auftritt, gibt diesem Programmpunkt besonderes Gewicht.

Dominique Fils-Aimé wird am Samstag, dem 6. Juni 2026, gemeinsam mit ihrer Band auf der Bühne des Austria Center Vienna stehen. Das Konzert ist als eigenständige Veranstaltung angelegt und erfordert keinen Besuch der Ausstellung. Damit öffnet sich die HIGH END 2026 Vienna auch einem Publikum, das nicht zwingend wegen der Messe selbst kommt, sondern wegen der Musik.

Musik als Live-Erlebnis im Mittelpunkt

Für eine Messe, die sich mit hochwertiger Musikwiedergabe, High-end Audio, Streaming, Lautsprechern, Verstärkern, Kopfhörern und analoger wie digitaler Signalverarbeitung beschäftigt, ist ein Live-Konzert mehr als ein Rahmenprogramm. Es erinnert daran, worauf sich jede technische Entwicklung am Ende beziehen muss: auf Musik, auf Ausdruck, auf Raum, auf Dynamik und auf emotionale Präsenz.

Dominique Fils-Aimé ist dafür eine schlüssige Wahl. Ihre Musik lebt von Nuancen, von Stille, von rhythmischer Spannung und von einer Stimme, die nicht dominieren muss, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Gerade in dieser Reduktion liegt die Verbindung zur High-end-Welt: Es geht um Feinheiten, um Glaubwürdigkeit und um die Frage, wie nah man einem musikalischen Moment kommen kann.

Tickets und Zugang

Das Konzert mit Dominique Fils-Aimé findet am Samstag, dem 6. Juni 2026, um 19 Uhr im Austria Center Vienna statt. Der Besuch ist unabhängig von einem Messeticket möglich. Tickets sind über den Ticket Shop der HIGH END 2026 Vienna erhältlich.

Damit richtet sich der Abend nicht nur an Besucherinnen und Besucher der HIGH END 2026 Vienna, sondern ebenso an Musikliebhaber, Jazz- und Soul-Fans sowie an all jene, die Dominique Fils-Aimé live erleben möchten.

Fazit

Mit dem Konzert von Dominique Fils-Aimé erhält die HIGH END 2026 Vienna einen Programmpunkt, der weit über eine klassische Messe-Ergänzung hinausgeht. Die kanadische Sängerin bringt genau jene Mischung aus Ausdruck, klanglicher Sensibilität und künstlerischer Eigenständigkeit mit, die zur Idee einer High-end-Audio-Messe passt.

Dass erstmals eine Markenbotschafterin der HIGH END selbst live auftritt, macht den Abend zusätzlich besonders. Für Wien, für die Premiere der Messe am neuen Standort und für alle, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen, ist dieses Konzert ein starker Akzent.

Thema Dominique Fils-Aimé live bei der HIGH END 2026 Vienna High End Society Service GmbH

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