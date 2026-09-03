In aller Kürze Sony stellt die Sony ULT POWER SOUND Series mit drei deutlich voneinander abgestuften Party-Lautsprechern breiter auf. Sony ULT TOWER MAX übernimmt mit bis zu 2.150 Watt und drei Tieftönern die Rolle des Flaggschiffs, während Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5 mit integriertem Akku und IPX4-Schutz für den mobilen Einsatz gerüstet sind. Auracast Party Chain, Karaoke-Funktionen, Beleuchtung und eine automatische Klangfeldoptimierung gehören zur gemeinsamen Basis. Die Preise reichen von € 399,- bis € 1.499,-.

Mit drei neuen Modellen erweitert Sony Corporation im September 2026 die Sony ULT POWER SOUND Series um ein breit aufgestelltes Lautsprecherprogramm für Partys, DJ-Sets und Karaoke. Sony ULT TOWER MAX, Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5 unterscheiden sich erheblich bei Abmessungen, Leistung, Bestückung und Mobilität, basieren jedoch auf einem weitgehend einheitlichen Funktionskonzept.

Im Mittelpunkt stehen groß dimensionierte Tieftöner, die Sony ULT DUCT-Konstruktion und zwei über die charakteristische ULT-Taste abrufbare Bassmodi. Hinzu kommen Bluetooth 5.3 einschließlich LDAC, Auracast Party Chain, eine automatische Klangfeldoptimierung sowie Anschlüsse für analoge und digitale Quellen, DJ-Equipment und Mikrofone. Sony beschränkt die drei Modelle damit nicht auf die Musikwiedergabe per Smartphone, sondern deckt ebenso Karaoke, private Feiern und umfangreichere Beschallungsaufgaben ab.

Key Facts Sony ULT POWER SOUND Series

Drei Modelle: Sony ULT TOWER MAX, Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5

Ausgangsleistung von bis zu 2.150 Watt, 420 Watt beziehungsweise 300 Watt

Klangmodi ULT1, ULT2, FLAT und LIVE sowie 10-Band Equalizer

Bluetooth 5.3 mit SBC, AAC und LDAC

Stereo Pair und Auracast Party Chain

Cinch-Eingang, XLR-Eingang und -Ausgang, USB-A, USB-C und 6,3 mm Mikrofoneingang

Sony | Sound Connect App und automatische Klangfeldoptimierung

Vertikale und horizontale Aufstellung

Integrierter Akku beim Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5

Lichtmodi BEAT, WAVE und MELLOW

Drei Größen für unterschiedliche Anforderungen

Die gemeinsame Ausstattung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sony mit den drei neuen Modellen sehr unterschiedliche Anforderungen abdeckt. An der Spitze steht der Sony ULT TOWER MAX mit Abmessungen von rund 534 × 1.062 × 472 mm und einem Gewicht von 56,3 kg. Sein Verstärker soll eine Ausgangsleistung von bis zu 2.150 Watt bereitstellen.

Das Flaggschiff verfügt über zwei nach vorne gerichtete 280 mm Tieftöner und einen weiteren 280 mm Tieftöner an der Rückseite. Dazu kommen zwei 120 mm Mitteltöner, zwei vordere 25 mm Hochtöner und zwei rückseitige 40 mm Hochtöner. Sony setzt beim Sony ULT TOWER MAX damit auf eine besonders aufwendige, nach vorne und hinten abstrahlende Konfiguration.

Der Sony ULT TOWER 7 erreicht nach Herstellerangaben bis zu 420 Watt. Er kombiniert einen 280 mm Tieftöner mit zwei 120 mm Mitteltönern, zwei 50 mm Hochtönern und zwei weiteren rückseitigen Hochtönern. Mit 421 × 710 × 347 mm und 22,8 kg fällt er wesentlich kompakter als das Spitzenmodell aus und lässt sich dank integriertem Akku auch unabhängig vom Stromnetz betreiben.

Als kleinste Ausführung ist der Sony ULT TOWER 5 mit einem 230 mm Tieftöner und zwei 60 mm Hochtönern ausgestattet. Er liefert bis zu 300 Watt, misst 358 × 534 × 280 mm und wiegt 12,7 kg. Damit empfiehlt er sich innerhalb des neuen Trios vor allem dann, wenn ein transportabler Party-Lautsprecher mit überschaubarem Platzbedarf gefragt ist.

Foto © Sony Corporation | Sony ULT POWER SOUND Series – Sony ULT TOWER MAX, Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5

ULT1 und ULT2 für zwei Basscharaktere

Alle drei Modelle verfügen über Sonys ULT-Taste, über die sich zwei dezidierte Bassabstimmungen aufrufen lassen. ULT1 erweitert laut Hersteller den Tieftonbereich und ist auf eine besonders volle Basswiedergabe ausgelegt. ULT2 soll die Wiedergabe noch druckvoller ausrichten und zugleich einen höheren Schalldruck ermöglichen.

Für eine neutralere beziehungsweise räumlich offenere Abstimmung stehen zusätzlich die Modi FLAT und LIVE bereit. Weitere Anpassungen lassen sich mit dem 10-Band Equalizer in der Sony | Sound Connect App vornehmen. DSEE zur Aufbereitung komprimierter Audiodaten gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Sony gibt an, bei der Entwicklung mit Produzenten und Musikern aus der internationalen Hip-Hop-Szene zusammengearbeitet zu haben. Das dabei gesammelte Feedback sei insbesondere in die Abstimmung der tiefen Frequenzen, die erreichbare Dynamik und die Sprachverständlichkeit eingeflossen.

360° Party Sound für die größeren Modelle

Sony ULT TOWER MAX und Sony ULT TOWER 7 unterstützen 360° Party Sound. Durch die nach vorne und hinten arbeitenden Lautsprecher soll sich der Klang gleichmäßiger im Raum verteilen, sodass der Hörbereich nicht allein auf die unmittelbare Front der Systeme beschränkt bleibt.

Beim Sony ULT TOWER 5 setzt Sony auf einen konventionelleren Aufbau mit frontal abstrahlendem Tieftöner und zwei Hochtönern. Er bietet zwar keinen 360° Party Sound, übernimmt aber die übrigen zentralen Klang-, Anschluss- und Entertainment-Funktionen der größeren Modelle.

Foto © Sony Corporation | Sony ULT POWER SOUND Series – Sony ULT TOWER MAX, Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5

Automatische Anpassung an Aufstellung und Umgebung

Eine erweiterte Klangfeldoptimierung analysiert nach Angaben von Sony sowohl die Position des Lautsprechers als auch den Umgebungsgeräuschpegel. Auf Basis dieser Informationen wird die Klangbalance über das gesamte Frequenzspektrum hinweg angepasst. Das ist gerade bei Party-Lautsprechern sinnvoll, die häufig an wechselnden Standorten, nahe einer Wand oder im Freien eingesetzt werden.

Alle drei Modelle können vertikal oder horizontal aufgestellt werden. Die interne Abstimmung berücksichtigt die jeweilige Ausrichtung, sodass der Anwender bei der Platzierung flexibel bleibt. Der IPX4-Schutz des Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5 gilt allerdings ausschließlich bei vertikaler Aufstellung und ordnungsgemäß geschlossenen Anschlussabdeckungen.

Anschlüsse für Musik, DJ-Sets und Karaoke

Neben der drahtlosen Musikwiedergabe über Bluetooth bieten die drei Lautsprecher einen analogen Cinch-Eingang, USB-A und USB-C. Ein XLR-Eingang erlaubt den direkten Anschluss entsprechend ausgestatteter Mischpulte oder DJ-Controller. Über den zusätzlichen XLR-Ausgang kann das Audiosignal an ein weiteres System weitergegeben werden.

Über Bluetooth 5.3 unterstützen die Lautsprecher die Codecs SBC, AAC und LDAC. Zwei kompatible Modelle lassen sich als Stereo Pair konfigurieren, um eine breitere Klangabbildung und eine entsprechend größere Beschallungsfläche zu erzielen.

Auracast bildet die Grundlage für die neue Party Chain-Funktion. Damit können mehrere kompatible Sony-Lautsprecher drahtlos miteinander verbunden werden. Neben der Musik lässt sich auch die integrierte Beleuchtung der beteiligten Systeme synchronisieren.

Foto © Sony Corporation | Sony ULT POWER SOUND Series – Sony ULT TOWER MAX, Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5

Karaoke und Lichtsteuerung

Ein 6,3 mm Mikrofoneingang macht die drei Modelle ohne zusätzliche Schnittstellenlösung für Karaoke-Anwendungen nutzbar. Sony bietet dafür unter anderem das separat erhältliche Funkmikrofon Sony ULTMIC1 an.

Die integrierte Beleuchtung stellt drei unterschiedliche Betriebsarten bereit. BEAT synchronisiert dynamische Lichteffekte mit dem Rhythmus der Musik, WAVE dient als atmosphärische Umgebungsbeleuchtung und MELLOW arbeitet mit ruhigeren Lichtmustern. Die visuelle Inszenierung lässt sich damit an Party, Karaoke oder eine entspanntere Musikwiedergabe anpassen.

Netzbetrieb oder integrierter Akku

Der Sony ULT TOWER MAX ist als leistungsstarkes, netzbetriebenes System konzipiert. Rollen mit verbreiterter Lauffläche und integrierte Griffe sollen den Transport des 56,3 kg schweren Lautsprechers erleichtern. Seine Abmessungen und sein Gewicht machen dennoch deutlich, dass er vorwiegend für einen festen Veranstaltungsort oder den Transport mit entsprechender Unterstützung gedacht ist.

Der Sony ULT TOWER 7 besitzt ebenfalls Rollen, bringt jedoch einen integrierten Akku mit. Dieser ermöglicht laut Sony eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Der deutlich leichtere Sony ULT TOWER 5 kommt ohne Rollen aus, soll mit seinem Akku aber bis zu 20 Stunden spielen.

Die angegebenen Maximallaufzeiten wurden mit aktiviertem ULT-Modus, reduzierter Lautstärke und ausgeschalteter Beleuchtung ermittelt. Bei höherem Pegel und aktiven Lichteffekten ist daher mit entsprechend kürzeren Laufzeiten zu rechnen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Drei klar abgestufte Modelle der Sony ULT POWER SOUND Series: Leistung, Abmessungen und Mobilität lassen sich passend zum vorgesehenen Einsatz wählen.

Leistung, Abmessungen und Mobilität lassen sich passend zum vorgesehenen Einsatz wählen. Zwei unmittelbar abrufbare Bassmodi: ULT1 und ULT2 stellen unterschiedliche, betont kraftvolle Klangcharaktere bereit.

ULT1 und ULT2 stellen unterschiedliche, betont kraftvolle Klangcharaktere bereit. Drahtlos erweiterbar: Stereo Pair und Auracast Party Chain ermöglichen größere Lautsprecherkonfigurationen.

Stereo Pair und Auracast Party Chain ermöglichen größere Lautsprecherkonfigurationen. Flexible Quellenwahl: Bluetooth, Cinch, USB-A und USB-C decken drahtlose und kabelgebundene Zuspieler ab.

Bluetooth, Cinch, USB-A und USB-C decken drahtlose und kabelgebundene Zuspieler ab. Für DJ-Equipment vorbereitet: XLR-Ein- und -Ausgang erleichtern die Integration in entsprechende Beschallungsaufbauten.

XLR-Ein- und -Ausgang erleichtern die Integration in entsprechende Beschallungsaufbauten. Automatische Klanganpassung: Die Klangfeldoptimierung berücksichtigt Aufstellung und Umgebungsgeräusche.

Die Klangfeldoptimierung berücksichtigt Aufstellung und Umgebungsgeräusche. Karaoke ohne zusätzlichen Mischer: Ein 6,3 mm Mikrofoneingang ist bei allen drei Modellen vorhanden.

Ein 6,3 mm Mikrofoneingang ist bei allen drei Modellen vorhanden. Mobile Alternativen: Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5 bieten Akkuversorgung und IPX4-Schutz bei vertikaler Aufstellung.

Preis und Verfügbarkeit

Sony ULT TOWER MAX, Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5 sollen ab September 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Für den Sony ULT TOWER MAX nennt Sony eine unverbindliche Preisempfehlung von € 1.499,-. Der Sony ULT TOWER 7 wird mit € 599,- ausgewiesen, der Sony ULT TOWER 5 mit € 399,-.

Wir meinen…

Sony ordnet die neue Sony ULT POWER SOUND Series schlüssig nach Leistung und Mobilität, ohne die kleineren Modelle bei den wesentlichen Funktionen unnötig zu beschneiden. Die Kombination aus zwei Bassabstimmungen, Auracast Party Chain, flexibler Aufstellung, automatischer Klangfeldoptimierung und zahlreichen Anschlüssen geht deutlich über einen gewöhnlichen Bluetooth-Lautsprecher hinaus. Wer maximalen Schalldruck benötigt, findet diesen im kompromisslos dimensionierten Sony ULT TOWER MAX; Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5 dürften mit Akku und IPX4-Schutz jedoch für deutlich mehr Anwender die praktischeren Lösungen darstellen.

Produkt Sony ULT TOWER MAX, Sony ULT TOWER 7 und Sony ULT TOWER 5 Preis Sony ULT TOWER MAX € 1.499,-

Sony ULT TOWER 7 € 599,-

Sony ULT TOWER 5 € 399,-

Technische Daten Sony ULT POWER SOUND Series

Produkt Sony ULT TOWER MAX Sony ULT TOWER 7 Sony ULT TOWER 5 Ausgangsleistung Bis zu 2.150 Watt Bis zu 420 Watt Bis zu 300 Watt Tieftonbestückung 2 × 280 mm vorne, 1 × 280 mm hinten 1 × 280 mm 1 × 230 mm Weitere Lautsprecher 2 × 120 mm Mitteltöner, 2 × 25 mm Hochtöner vorne, 2 × 40 mm Hochtöner hinten 2 × 120 mm Mitteltöner, 2 × 50 mm Hochtöner vorne, 2 Hochtöner hinten 2 × 60 mm Hochtöner Klangmodi ULT1, ULT2, FLAT, LIVE ULT1, ULT2, FLAT, LIVE ULT1, ULT2, FLAT, LIVE Klangfunktionen DSEE, 10-Band Equalizer, Klangfeldoptimierung DSEE, 10-Band Equalizer, Klangfeldoptimierung DSEE, 10-Band Equalizer, Klangfeldoptimierung 360° Party Sound Ja Ja Nein Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bluetooth-Codecs SBC, AAC, LDAC SBC, AAC, LDAC SBC, AAC, LDAC Lautsprecherkopplung Stereo Pair, Auracast Party Chain Stereo Pair, Auracast Party Chain Stereo Pair, Auracast Party Chain Anschlüsse Cinch-Eingang, XLR-Eingang, XLR-Ausgang, USB-A, USB-C, 6,3 mm Mikrofoneingang Cinch-Eingang, XLR-Eingang, XLR-Ausgang, USB-A, USB-C, 6,3 mm Mikrofoneingang Cinch-Eingang, XLR-Eingang, XLR-Ausgang, USB-A, USB-C, 6,3 mm Mikrofoneingang App Sony | Sound Connect Sony | Sound Connect Sony | Sound Connect Stromversorgung Netzbetrieb Netzbetrieb, integrierter Akku Netzbetrieb, integrierter Akku Akkulaufzeit – Bis zu 30 Stunden Bis zu 20 Stunden Schutz gegen Wasser Spritzwassergeschützte Oberseite IPX4 bei vertikaler Aufstellung IPX4 bei vertikaler Aufstellung Aufstellung Vertikal oder horizontal Vertikal oder horizontal Vertikal oder horizontal Abmessungen Ca. 534 × 1.062 × 472 mm Ca. 421 × 710 × 347 mm Ca. 358 × 534 × 280 mm Gewicht Ca. 56,3 kg Ca. 22,8 kg Ca. 12,7 kg

Marke Sony Corporation Hersteller Sony Corporation Vertrieb Sony Corporation Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Sony Corporation