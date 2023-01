In aller Kürze Ab sofort zeichnet Dynaudio Germany GmbH nicht nur für die Bereiche HiFi- und Custom Installation, sondern ebenso für das Pro Audio Segment von Dynaudio A/S in der DACH Region verantwortlich.

Das dänische Unternehmen Dynaudio A/S widmet sich neben dem klassischen HiFi-Segment ebenso dem Bereich Custom Installation, ist überaus engagiert im Automotive Segment, und bedient zudem auch den so genannten Pro Audio Markt. Wie in der Branche durchaus üblich, waren für die unterschiedlichen Bereiche etwa in der Region DACH – Deutschland, Österreich und die Schweiz – nicht die gleichen Distributions- bzw. Vertriebsorganisationen für alle Segmente verantwortlich. Das soll sich nun aber ändern. Ab sofort zeichnet die Dynaudio Germany GmbH auch für den Dynaudio Pro Audio-Bereich verantwortlich.

Dynaudio Pro Audio im Studio-Umfeld

Dynaudio A/S konzentriert sich im Bereich Pro Audio allen voran auf die Beschallung professioneller Studios, wobei man hierbei aktuell drei Produktserien vorweisen kann. Die Dynaudio Classic BM Series kann man als Einstieg ansehen, gefolgt von der Dynaudio Lyd Series sowie der Dynaudio Core Series. Jede der drei Produktreihen ist für die verschiedensten Aufgaben gerüstet, sei es von der Aufnahme über Abmischung bis hin zum Mastering, egal ob in Stereo oder Surround. Ergänzt wird das Angebot von einer eigenen Dynaudio Pro Audio Subwoofer Series und natürlich bieten die Dänen zahllose Lösungen für eine optimale Aufstellung bzw. Montage im Studioumfeld an.

Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Germany GmbH übernimmt Vertrieb von Dynaudio Pro Audio Segment

Neu geregelter Vertrieb für DACH

Bislang wurde der Vertrieb des Dynaudio Pro Audio Segments über die Audio Distribution Group ApS abgewickelt, nunmehr übernimmt, wie bereits erwähnt, die Dynaudio Germany GmbH selbst diese Aufgabe.

Dynaudio Germany GmbH ist eine direkte Tochtergesellschaft der Dynaudio A/S und seit Jahr und Tag in Deutschland, der Schweiz und Österreich für die Produktbereiche HiFi und Custom Installation verantwortlich, nun kommt das Dynaudio Pro Audio Segment hinzu.

„Die Qualität der Pro Audio Produkte setzt in jeder Hinsicht Maßstäbe. Zudem ist der Einfluß und die Strahlkraft der professionellen Welt für das Home Audio Segment ohne Frage groß. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Dynaudio Germany GmbH nun den Vertrieb für das gesamte Dynaudio Pro Audio Segment für die DACH-Regionen übernehmen darf. Für uns wächst zusammen, was zusammen gehört.“ Jan Kretschmer, Director Dynaudio Germany GmbH

Wir meinen…

Völlig zu Recht führt Jan Kretschmer von Dynaudio Germany GmbH anlässlich der Übernahmen der Vertriebstätigkeiten im Pro Audio Segment von Dynaudio A/S aus, dass nunmehr zusammen wächst, was zusammen gehört. Tatsächlich stellt der Pro Audio Bereich bei Dynaudio A/S ein immens spannendes Umfeld dar, das gar nicht so weit entfernt vom HiFi-Segment ist.

THEMA Dynaudio Germany GmbH übernimmt Vertrieb von Dynaudio Pro Audio Segment Dynaudio Germany GmbH

Marke Dynaudio A/S Hersteller Dynaudio A/S Vertrieb Dynaudio Germany GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über Dynaudio Germany GmbH