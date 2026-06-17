In aller Kürze Die Dynaudio Opus One ist ein Luxury Immersive Audio System mit 24 Treibern, 1.500 W digitaler Verstärkung, Spatial Audio Verarbeitung und motorisierten Karimoku Holzlamellen. Dynaudio A/S präsentierte die finale Version zur HIGH END Vienna 2026.

Mit der Dynaudio Opus One präsentierte Dynaudio A/S im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 die finale Version eines Produkts, das sich bewusst jeder schnellen Einordnung entzieht. Natürlich liegt der Vergleich mit einer Soundbar nahe, doch genau diesen Begriff will der dänische Spezialist aus Skanderborg offenkundig vermeiden. Die Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System ist vielmehr als audiophile, wohnraumintegrierte Komplettlösung für Musik, Film und Gaming konzipiert, bei der Klang, die Wahl exklusiver Werkstoffe, eine komfortable Einrichtung und Steuerung zusammen als exquisite Einheit gedacht werden. Mit 186,4 cm Breite, 24 integrierten Treibern, 1.500 W digitaler Verstärkung und einer Front aus 72 motorisierten Holzlamellen wirkt das System weniger wie TV-Zubehör, sondern eher wie ein eigenständiges Möbel mit akustischem Anspruch. Damit setzt Dynaudio A/S ein klares Zeichen: Immersive Audio soll hier nicht als technisches Beiwerk, sondern als sichtbarer und hörbarer Bestandteil eines hochwertigen Wohnraums verstanden werden.

Key Facts Dynaudio Opus One

Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System als finale Version zur HIGH END Vienna 2026 präsentiert

Bewusst nicht als Soundbar, sondern als eigenständiges High-end Immersive Audio System positioniert

186,4 cm breites Gehäuse, optimiert für TV-Systeme im Bereich von 83 bis 85 Zoll

24 Treiber, darunter sechs Soft-Dome-Hochtöner und vier Dual-Diaphragm Force-Cancelling Subwoofer

1.500 W digitale Verstärkung und Dynaudio Spatial Audio Algorithmen

72 motorisierte Holzlamellen von Karimoku als bewegliche Design- und Funktionsfront

Aluminiumgehäuse, nordisch inspirierte Stoffbespannung und hochwertige Wohnraum-Integration

Basispreis laut Hersteller € 13.000,-, Zubehör je nach Ausführung zwischen € 500,- und € 5.000,-

Vom Dynaudio Symphony Opus One zur Dynaudio Opus One

Ganz neu ist das Konzept hinter der Dynaudio Opus One freilich nicht. Dynaudio A/S zeigte das Projekt zunächst als Dynaudio Symphony Opus One im Rahmen der CEDIA 2024, damals noch klar als Designstudie und als Ausblick auf eine neue Form wohnraumintegrierter Immersive Audio Lösung. Zur CES 2025 in Las Vegas rückte das System bereits deutlich näher an eine konkrete Markteinführung heran, ehe nun im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 die finale Version präsentiert wurde. Dass aus der Dynaudio Symphony Opus One nun die Dynaudio Opus One wurde, ist dabei mehr als nur eine Straffung des Namens: Das Produkt wirkt in seiner finalen Form klarer positioniert, reduzierter in der Kommunikation und konsequenter als eigenständiges Luxury Immersive Audio System formuliert – eben nicht als besonders luxuriöse Soundbar, sondern als neue Produktkategorie zwischen High-end Audio, großformatigem Home Entertainment und anspruchsvoller Wohnraumgestaltung.

Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System

Dynaudio Opus One – Ein System zwischen High-end Audio, Design und Home Entertainment

Dass Dynaudio A/S die Dynaudio Opus One nicht als Soundbar verstanden wissen will, ist nachvollziehbar. Eine Soundbar ist im klassischen Sinn ein pragmatisches TV-Audio-Produkt: schlank, einfach zu platzieren, oft auf maximale Effizienz im Verhältnis zu möglichst wenig Gehäusevolumen ausgelegt. Die Dynaudio Opus One verfolgt einen anderen Ansatz. Sie ist breit, schwer, sichtbar hochwertig und so ausgelegt, dass sie große Displays nicht nur akustisch begleitet, sondern auch gestalterisch trägt.

Das System misst 1.864 mm in der Breite und ist damit auf große TV-Installationen abgestimmt, laut Dynaudio insbesondere auf Bildschirme im Bereich von 83 bis 85 Zoll. Mit 236 mm Höhe, 207 mm Tiefe und einem Gewicht von 45 kg ist klar: Die Dynaudio Opus One ist kein beiläufig unter den Fernseher gelegtes Zubehör, sondern ein zentraler Bestandteil eines Wohn- oder Medienraums. Dynaudio spricht entsprechend von einem Luxury Immersive Audio System und vom Mittelpunkt eines Home Music Ecosystems.

24 Treiber und 1.500 W digitale Verstärkung

Im Inneren der Dynaudio Opus One arbeitet eine für ein einteiliges System beachtliche Treiberbestückung. Dynaudio A/S nennt insgesamt 24 Präzisionstreiber: sechs Soft-Dome-Hochtöner, 14 Mid/Bass-Treiber sowie vier neu entwickelte Dual-Diaphragm Force-Cancelling Subwoofer. Diese Konfiguration soll die Grundlage für eine räumlich ausgedehnte Wiedergabe schaffen, die nicht nur TV-Ton verbreitert, sondern Musik, Filmton und Gaming-Inhalte immersiv darstellen soll.

Angetrieben wird die Dynaudio Opus One von 1.500 W digitaler Verstärkerleistung. Gesteuert wird das System über proprietäre Dynaudio Spatial Audio Algorithmen, die laut Hersteller in Dänemark abgestimmt wurden. Ergänzt wird dies durch adaptive Hörmodi, die nicht nur klanglich, sondern auch visuell eine Rolle spielen: Die Front der Dynaudio Opus One zeigt den jeweils gewählten Modus über die Bewegung der motorisierten Lamellen an.

Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System Foto © Dynaudio A/S | Dynaudio Opus One Luxury Immersive Audio System

Dynaudio x Karimoku – Wenn die Front zum Instrument wird

Eine der auffälligsten Besonderheiten der Dynaudio Opus One ist ihre bewegliche Front. Dynaudio A/S setzt hier auf 72 motorisierte Holzlamellen, die vom japanischen Möbelhersteller Karimoku gefertigt werden. Diese Lamellen sind nicht bloß dekoratives Element, sondern Teil des Bedien- und Erlebniskonzepts. Sie bewegen sich abhängig vom gewählten Hörmodus und machen damit sichtbar, was das System akustisch gerade tut.

Gerade dieser Aspekt rückt die Dynaudio Opus One näher an hochwertiges Interior Design als an klassisches AV-Zubehör. Die Front verbindet japanische Handwerkskunst mit dänischer Audiotechnik, während der präzise CNC-gefräste Aluminiumrahmen und die nordisch inspirierte Stoffbespannung eine bewusst wohnraumorientierte Gestaltung ergeben. Das System soll sich laut Hersteller in moderne Wohnräume und dedizierte Hörräume einfügen, ohne seine technische Komplexität offen zur Schau zu stellen.

Aufstellung und Raumanpassung

Die Dynaudio Opus One kann laut Hersteller auf unterschiedliche Weise installiert werden: auf einem Tischstand, an der Wand oder auf einem Floor-stand. Damit deckt das System jene Installationsformen ab, die in hochwertigen Wohnräumen und modernen Medienbereichen besonders relevant sind. Eine schwebende Wandmontage soll für eine besonders aufgeräumte Integration sorgen, während der Floor-stand eine freiere Platzierung im Raum ermöglicht.

Bei der Einrichtung nutzt die Dynaudio Opus One ein Mikrofon, das in die mitgelieferte Fernbedienung integriert ist. Darüber erkennt das System, wie und wo es im Raum platziert wurde – etwa auf einem Möbel, an der Wand oder frei im Raum. Anschließend optimiert die Dynaudio Opus One laut Hersteller ihre akustische Performance für diese Position. Damit will Dynaudio A/S eine Lösung schaffen, die ohne spezielles Audio-Fachwissen eingerichtet werden kann, aber dennoch auf die konkrete Raumsituation reagiert.

Ein System, das wachsen soll

Interessant ist auch, dass Dynaudio A/S die Dynaudio Opus One nicht als statisch abgeschlossenes Produkt beschreibt. Für die Zukunft stellt das Unternehmen Unterstützung für drahtlose Subwoofer und Rear Surround Speaker in Aussicht, die in dasselbe System integriert werden sollen. Damit könnte die Dynaudio Opus One langfristig von einer einteiligen Immersive Audio Lösung zu einer modular erweiterten Wohnraum-Installation wachsen.

Zu konkreten Schnittstellen, Decoder-Formaten, HDMI/eARC, Streaming-Protokollen oder unterstützten Audioformaten nennt Dynaudio A/S in den bislang vorliegenden Produktinformationen noch keine detaillierten Angaben. Für die endgültige Einordnung im AV- und Custom Installation Umfeld wird genau dieser Punkt wesentlich sein. Das akustische und gestalterische Konzept ist klar formuliert, die vollständige Systemintegration muss Dynaudio A/S im Detail noch präzisieren.

Alle Vorteile auf einen Blick

Deutlich ambitionierterer Ansatz als bei klassischen Soundbar-Lösungen

Einteilige Immersive Audio Lösung für Musik, Film und Gaming

Wohnraumfreundliche Integration trotz großer akustischer Architektur

24 Treiber und 1.500 W Verstärkerleistung in einem geschlossenen System

Raumbezogene Optimierung über Mikrofon in der Fernbedienung

Flexible Installation auf Möbel, Wand oder Floor-stand

Hochwertige Materialkombination aus Aluminium, Stoff und Holz

Bewegliche Karimoku Holzlamellen als eigenständiges Design- und Bedienmerkmal

Perspektive für drahtlose Subwoofer und Rear Surround Speaker

Besonders passend für große TV-Installationen im Premium-Wohnraum

Preis und Verfügbarkeit

Die Dynaudio Opus One soll laut Hersteller zunächst in Dänemark und China verfügbar sein, ehe die Markteinführung schrittweise auf weitere internationale Märkte ausgeweitet wird. Der Basispreis wird mit € 13.000,- angegeben. Je nach Installationsform kommen optionale Stands und Montagezubehör hinzu, für die Dynaudio A/S Preise zwischen € 500,- und € 5.000,- nennt. Ein konkreter Termin für die Verfügbarkeit im DACH-Raum wurde bislang noch nicht genannt.

Wir meinen…

Die Dynaudio Opus One ist genau dann spannend, wenn man sie nicht als Soundbar betrachtet. Denn als Soundbar wäre sie zu groß, zu aufwendig, zu teuer und zu exklusiv gestaltet. Als Luxury Immersive Audio System aber ergibt der Ansatz Sinn: Dynaudio A/S versucht, hochwertige Audiotechnik, große TV-Installationen und anspruchsvolles Interior Design in ein Produkt zu bringen, das sich nicht verstecken muss und sich damit Vergleichen zu herkömmlichen Soundbar-Systemen völlig entzieht. Entscheidend wird sein, wie souverän die finale Version im Alltag mit Musik, Filmton und Gaming umgeht – und welche Schnittstellen und Formate Dynaudio A/S letztlich für den Marktstart im Detail nennt. Das Konzept jedenfalls hat Charakter: nicht kleiner Kompromiss unter dem Bildschirm, sondern selbstbewusstes Audio-Möbel für Räume, in denen Technik nicht verschwinden, sondern gut aussehen und ernsthaft klingen soll.

Produkt Dynaudio Opus One Preis ab € 13.000,-

Technische Daten

Produkt Dynaudio Opus One Charakterisierung Luxury Immersive Audio System für Musik, Film und Gaming Konzept Einteiliges Immersive Audio System mit Spatial Audio Verarbeitung Treiber gesamt 24 Präzisionstreiber Hochtöner 6 Soft-Dome-Hochtöner Mittel-/Tieftöner 14 Mid/Bass-Treiber Subwoofer 4 Dual-Diaphragm Force-Cancelling Subwoofer Verstärkerleistung 1.500 W digitale Verstärkung Audioverarbeitung Proprietäre Dynaudio Spatial Audio Algorithmen Hörmodi Adaptive Listening Modes Front 72 motorisierte Holzlamellen von Karimoku Gehäuse CNC-gefräster Aluminiumrahmen, nordisch inspirierte Stoffbespannung Aufstellung Table-stand, Wandmontage oder Floor-stand Raumanpassung Mikrofon in der Fernbedienung zur positionsbezogenen Optimierung TV-Größe Optimiert für TV-Systeme im Bereich von 83 bis 85 Zoll Breite 1.864 mm Höhe 236 mm Tiefe 207 mm Gewicht 45 kg Ausführungen White Oak, Walnut, Natural Aluminium Geplante Erweiterung Unterstützung für drahtlose Subwoofer und Rear Surround Speaker vorgesehen

Marke Dynaudio A/S Hersteller Dynaudio A/S Vertrieb Dynaudio Germany GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren