Escape P6 AIR Multi Room Speaker – Eine musikalische Welt ohne Kabel

In aller Kürze Als audiophilen, tragbaren Wireless Speaker mit WiFi bezeichnet Escape BV den neuen Escape P6 AIR, der mit Bluetooth, aber allen voran mit WiFi und damit Google Chromecast, Apple AirPlay 2, Spotify Connect und Roon Ready aufwartet.

Mit dem Escape P6 AIR präsentiert das belgische Unternehmen Escape BV einen ganz besonderen so genannten Wireless Speaker, denn dieser soll sich, und das ist doch ein herausragendes Merkmal, mit einer Reihe an spannenden Ausstattungsmerkmalen präsentieren, die man so in einer portablen Lösung für den Innen- und Außenbereich kaum findet. Der neue Escape P6 AIR ist nämlich nicht, wie vielfach in seinem Segment üblich, allein mit Bluetooth ausgestattet, sondern mit WiFi, und er unterstützt Apple AirPlay 2 und Google Chromecast gleichermaßen, ebenso Spotify Connect und wird gar zudem als Roon Ready ausgewiesen.

Escape BV – Der Spezialist für außergewöhnliche portable Speaker

Bei Escape BV handelt es sich um ein sehr junges Unternehmen, wobei sich die Belgier haben sich insbesondere auf portable Speaker spezialisiert haben. Und zwar durchaus außergewöhnliche portable Speaker, nämlich Lösungen, die flexibel im und rund ums Haus eingesetzt werden können.

In erster Linie zählen hier somit keineswegs tunlichst kompakte Abmessungen, sondern es darf schon ein wenig größer sein, allerdings nicht zu groß, um die Produkte nicht einfach mal da, einfach mal dort auszustellen. Mit etwas großzügiger ausgelegten Abmessungen kann man natürlich auch alles so auslegen, dass man einen recht satten, druckvollen Klang erzielt, und ebenso sehr lange Akku-Laufzeiten. Und natürlich sind die Speaker aus dem Hause Escape BV allesamt sehr robust und witterrungsbeständig ausgelegt, erweisen sich aber dennoch als durchaus schicke, elegante Lösungen.

Bislang konzentrierte man sich, wie es der Anwendungszweck auch nahe legt, auf Lösungen die man als klassische Bluetooth Speaker bezeichnen kann, den Markteinstieg etwa feierte das belgische Unternehmen mit dem Escape P9 High Quality Portable Loudspeaker System, dem man mit dem Escape P6 BT auch einen etwas kompakteren kleinen Bruder zur Seite stellte.

Mit dem auf dem Escpae P6 BT basierenden neuen Escape P6 AIR betritt man nun aber Neuland, denn hierbei handelt es sich um eine wirklich sehr flexible Lösung.

Escape P6 AIR – Ausgestattet mit Bluetooth und WiFi

Escape BV bezeichnet den neuen Escape P6 AIR als Multi Room Speaker, wobei man natürlich auch hier gleich zu Beginn festhalten muss, dass es sich natürlich nicht um eine Lösung handelt, die allein im Haus eingesetzt werden kann, sondern ebenso im Garten oder auf der Terrasse.

Multi Room wird hier also sehr weit ausgelegt, aber genau das ist ja das Besondere am neuen Escpae P6 Air, und dafür sorgt insbesondere auch, dass der neue Escape P6 AIR zwar Bluetooth 5.0 als eine Option bietet, darüber hinaus aber auch mit WiFi aufwartet.

Der neue Escape P6 AIR kann somit ins Netzwerk eingebunden werden und unterstützt hier eine Vielzahl an wesentlichen Technologie-Plattformen.

Google Chromecast, Apple AirPlay 2, Spotify Connect und Roon Ready

Über das WiFi Modul nach IEEE 802.11 ac ins Netzwerk eingebunden, ist der neue Escape P6 AIR in der Lage, Inhalte über die Plattformen Apple AirPlay 2 und Google Chromecast zu streamen, zudem kann er direkt über Spotify Connect mittels der entsprechenden App angesteuert werden.

Damit stehen natürlich auch alle nur erdenklichen Angebote offen, welchen Streaming-Anbieter man nutzt, ist allein eine Frage der entsprechenden App, die man auf einem Smartphone oder Tablet installiert. Hervor heben muss man in diesem Zusammenhang auch, dass der neue Escape P6 AIR sogar die Wiedergabe von Hi-res Audio-Inhalten erlaubt, und zwar bis hin zu 24 Bit und 192 kHz sowie DSD.

Dies ist vor allem dann von Interesse, wenn man eine weitere Funktion des neuen Escape P6 AIR nutzt, und zwar die Einbindung in ein Multiroom Audio-Streaming-System auf Basis von Roon der Software-Schmiede Roon Labs LLC. Der Escape P6 AIR ist als Roon Ready klassifiziert.

Einfache Steuerung mittels Escape Remote App

Um auf die wichtigsten Musik-Dienste und eigene Inhalte zugreifen zu können, bietet Escape BV für den Escape P6 AIR eine eigene App an, die Escape Remote App für Apple iOS und Google Android. Diese unterstützt Spotify, Apple Music, TIDAL, Qobuz und für Internet Radio und Podcasts auch airable.

Satter Sound

Der neue Escape P6 AIR setzt auf eine DSP-basierte Signalverarbeitung, wobei es sich um einen leistungsfähigen 24 Bit DSP-Prozessor handeln soll, er mittels Algorithmen zur Klangfeldoptimierung und einer Klangregelung die Grundlage für einen stets satten Sound bieten soll.

Die Verstärkung erfolgt mittels eines Moduls in Class D, das immerhin 60 Watt RMS liefert und damit insgesamt drei Lautsprecher-Chassis ansteuert. Eines davon ist ein besonders potenter Subwoofer, der einen Durchmesser von immerhin 17 cm aufweist und damit eine besonders souveräne Abbildung tiefer Frequenzen garantiert. Der Frequenzumfang des neuen Escape P6 AIR wird übrigens mit 20 Hz bis hin zu 20 kHz angegeben.

Kein Leichtgewicht

Der neue Escape P6 AIR ist mit Sicherheit kein Leichtgewicht, bringt er doch mit Abmessungen von 550 x 200 x 200 mm immerhin 7,5 kg auf die Waage. Doch wie bereits erwähnt, soll es sich ja nicht um einen mobilen, sondern portablen Speaker handeln.

Der Escape P6 AIR ist resistent gegenüber widriger äußerer Einflüssse, ist diesbezüglich nach IPX zertifiziert. Ein Einsatz im Garten oder auf der Terrasse steht damit nichts im Wege.

Sehr lange Akku-Laufzeit

Mit ein Grund für das doch recht hohe Gewicht ist wohl auch der leistungsstarke Akku neuester Generation, ein so genannter Lithium-Eisen-Phosphat Akku (LiFePo4), der hier zum Einsatz kommt und für eine Spieldauer bei 50 Prozent der maximalen Lautstärke von acht Stunden sorgt. Bei einem Einsatz für die Hintergrundbeschallung erreicht der neue Escape P6 AIR gar eine Spieldauer von bis zu 24 Stunden. Geladen wird der Escape P6 AIR übrigens mittels herkömmlichen Netzkabel.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Escape P6 AIR Multi Room Speaker soll dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Angeboten wird diese Lösung in den Ausführungen Schwarz, Beige sowie Weiss. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 749,- angegeben.

Wir meinen…

Ob im gesamten Haus oder auf der Terrasse sowie im Garten, der neue Escape P6 AIR Multi Room Speaker soll sich allen voran dadurch auszeichnen, dass er zwar nicht in tunlichst kompakter, aber in jedem Fall überaus eleganter Form mit satten Sound, langer Akku-Laufzeit, und speziell neben Bluetooth auch mit WiFi aufwartet und damit als vollwertiges Streaming-System fungiert. Neben Apple AirPlay 2, Google Chromecast und Spotify Connect kann man hier sogar auf Roon setzen, denn Escape BV scheute nicht davor zurück, diese Lösung als Roon Ready zertifizieren zu lassen.

PRODUKT Escape P6 AIR Multi Room Speaker Preis € 749,-

