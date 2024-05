Essenza by Bassocontinuo – Neue Rack-Linie zur High End 2024

In aller Kürze Im Rahmen der High End 2024 präsentiert Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. eine komplett neue Marke an HiFi-Racks, und zwar Essenza by Bassocontinuo.

Mit der neuen Marke Essenza by Bassocontinuo überrascht der italienische Spezialist für herausragende HiFi-Rack Systeme und HiFi-Möbel Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. zur High End 2024 in München. Diese neue Marke soll den Italienern eine gänzlich neue Zielgruppe eröffnen, man will die potentielle Kundenschicht drastisch erweitern, und zwar durch ein Produktportfolio an preislich durchaus attraktiv positionierten HiFi-Racks.

Die Besonderheit dabei bestehe darin, dass es sich auch bei den Lösungen der neuen Marke Essenza by Bassocontinuo um in Italien handgefertigte Racks handeln soll, dem tadellosen Ruf des Unternehmens Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. vollends gerecht werden können.

Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. – Feinste, exklusive HiFi-Racks

Das Unternehmen Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. hat sich über die letzten Jahre hinweg einen herausragenden Ruf als ausgewiesener Spezialist für HiFi-Racks erarbeitet. Das in Bergamo angesiedelte Unternehmen vereint in seinen Produkten zunächst zwei wesentliche Merkmale, und zwar ein einzigartiges Design sowie allein hochwertige Materialien. Hinzu kommt, dass es sich bei allen Produkten um Lösungen handelt, die ausschließlich in Italien gefertigt werden, und zwar von Partnerbetrieben, die sich allesamt in unmittelbarer Umgebung von Bergamo bzw. gar in Bergamo selbst finden.

Das aber wohl einzigartige Kriterium der Lösungen von Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. ist, dass deren Wirkweise wissenschaftlich belegt ist, und zwar von unabhängiger Stelle. Man arbeitet hierfür seit Jahr und Tag mit der Technischen Universität Politecnico di Milano zusammen, die alle Produkte umfangreichen Tests unterziehen.

Begründet wurde das Unternehmen Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. von Lorenzo Belloli, der nach wie vor als CEO und Chefentwickler arbeitet, sowie seiner Schwester Paola Belloli als CFO.

Stilnovi Design by Bassocontinuo

Erst zu Beginn diesen Jahres gab Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. bekannt, mit Stilnovi Design by Bassocontinuo eine neue Marke zu begründen, wobei man hierbei auf exklusive HiFi-Möbel setzt.

Diese HiFi-Möbel sollen sich als exklusive Systeme fürs Wohnzimmer präsentieren, die jedoch so ausgelegt sind, dass man darin feinste HiFi- und AV-Systeme bestmöglich platzieren kann.

Die Produkte werden natürlich vom gleichen Team entwickelt und konzipiert, das auch hinter den Lösungen von Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. selbst steht, und es umfasst die drei Kollektionen Stilnovi Design ARMONIA Collection, Stilnovi Design MODULO Collection und Stilnovi Design ZEN Collection.

Foto © Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. | Essenza by Bassocontinuo

Essenza by Bassocontinuo

Mit der neuestem Marke nunmehr will man ebenfalls neue Wege beschreiten, allerdings wiederum im Bereich klassischer HiFi-Racks. Die Idee hinter der Marke Essenza by Bassocontinuo ist, dass man damit eine breitere Kundenschicht adressieren will, es sich somit um Lösungen handelt, die deutlich günstiger positioniert werden, als bisherige Produkte.

Ganz wesentlich ist es aus Sicht von Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. allerdings, dass man keineswegs die grundsätzliche Philosophie des Unternehmens aufgibt, auch die Lösungen der neuen Marke Essenza by Bassocontinuo sollen auf ansprechendes Design, hochwertige Materialien sowie eine Fertigung in Italien setzen.

Man kann sich also auch sicher darüber sein, dass man bei den Systemen der neuen Produktlinie Essenza by Bassocontinuo sehr hohe Qualitätsmaßstäbe ansetzt, dies ist man schlichtweg dem eigenen Ruf schuldig, wie Lorenzo Belloli uns bei unserem letzten Besuch in Bergamo versprach, als er uns im persönlichen Gespräch erste informationen über die neue Produktlinie verriet.

Preise und Verfügbarkeit

Im Vorfeld der High End 2024 verrät Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. noch keine weiteren Details rund um die neue Marke und deren Lösungen, diese Überraschung will man sich noch bis München aufheben.

Wir meinen…

Es ist ein weiteres überaus spannendes Projekt, das der italienische Spezialist für HiFi-Racks sowie HiFi-Möbel Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. nunmehr mit der neuen Marke Essenza by Bassocontinuo im Rahmen der High End 2024 offiziell präsentiert. Das Konzept sieht vor, HiFi-Racks, die unmittelbar von den jahrelangen Erfahrungen in der Entwicklung und Fertigung rund um die Produklte der Marke Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. selbst zu besonders attraktiven Preisen für eine deutlich breitere Zielgruppe anzubieten, und zwar unter dem Namen Essenza By Bassocontinuo.

THEMA Essenza by Bassocontinuo Bassocontinuo Audio Systems S.r.l.

