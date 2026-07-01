In aller Kürze Die Essenza Easy Feet von Essenza by Bassocontinuo sind kompakte Entkopplungsfüße für HiFi-Systeme. Die drei Varianten für Elektronik, Monitor-Lautsprecher und Plattenspieler setzen auf CNC-gefertigten Edelstahl und modellabhängige Dämpfungsmaterialien zur gezielten Kontrolle störender Vibrationen.

Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. erweitert das Portfolio der Marke Essenza by Bassocontinuo um eine besonders kompakte Zubehörlösung für HiFi-Systeme. Die Essenza Easy Feet sind als Entkopplungsfüße ausgelegt, die störende Vibrationen aufnehmen, ableiten und damit die Arbeitsbedingungen von Audio-Komponenten verbessern sollen. Erstmals präsentiert wurden die neuen Zubehörlösungen im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 in Wien. Mit drei Ausführungen richtet sich Essenza by Bassocontinuo an Anwender, die Elektronik, Lautsprecher oder Plattenspieler gezielt vom jeweiligen Untergrund entkoppeln wollen. Damit soll sich das Prinzip hochwertiger Vibrationskontrolle auch dort einsetzen lassen, wo kein vollwertiges Audio-Rack zur Verfügung steht oder eine besonders flexible Lösung gefragt ist.

Key Facts Essenza Easy Feet

Neue Entkopplungsfüße der Marke Essenza by Bassocontinuo

Hersteller: Bassocontinuo Audio Systems S.r.l.

Präsentation im Rahmen der HIGH END Vienna 2026

Zubehörlösung für gezielte Vibrationskontrolle in HiFi-Systemen

Drei Modelle: Easy Feet Tier 1, Easy Feet Tier 2 und Easy Feet Tier 3

Ausgelegt für Elektronik, Monitor-Lautsprecher und Plattenspieler

CNC-gefertigt aus massivem Edelstahl

Je nach Modell mit unterschiedlichen Dämpfungsmaterialien

Set-Varianten mit drei oder vier Stück

Easy Feet Tier 3 höhenverstellbar

Essenza Easy Feet – Der kleine Bruder der Ultra Feet by Bassocontinuo

Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. positioniert die Essenza Easy Feet als kompakten, besonders zugänglichen Ableger der aufwendigeren Ultra Feet by Bassocontinuo. Im Mittelpunkt steht dabei dasselbe grundsätzliche Ziel: unerwünschte Vibrationen sollen nicht unkontrolliert auf HiFi-Komponenten übertragen werden, sondern gezielt gedämpft und abgeleitet werden.

Gerade in hochwertigen HiFi-Systemen können mechanische Einflüsse eine größere Rolle spielen, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Schwingungen können über Möbel, Böden oder Lautsprecher auf Elektronik, Laufwerke und andere Komponenten einwirken. Die Essenza Easy Feet setzen genau an diesem Punkt an und sollen eine einfache Möglichkeit bieten, die jeweilige Komponente besser vom Untergrund zu entkoppeln.

Smart Vibrations Control – Entkopplung für den Alltag

Essenza by Bassocontinuo spricht bei den Easy Feet von „Smart Vibrations Control“. Gemeint ist damit eine bewusst kompakt und praxisgerecht umgesetzte Form der Vibrationskontrolle, die nicht zwingend ein spezielles Audio-Rack voraussetzt.

Die Easy Feet können unter bestehenden Komponenten platziert werden, entweder direkt anstelle der originalen Gerätefüße oder unter diesen. Entscheidend ist nach Angaben des Herstellers, dass die vom Gerätehersteller vorgesehene Position der Auflagepunkte respektiert wird. Damit bleibt die mechanische Lastverteilung erhalten, während die zusätzliche Entkopplung gezielt zwischen Gerät und Untergrund wirkt.

Visco-elastische Materialien zur Energieaufnahme

Technisch setzt Essenza by Bassocontinuo bei den Easy Feet auf eine Kombination aus massivem Edelstahl und modellabhängig ausgewählten Dämpfungsmaterialien. Die Gehäuse werden per CNC aus massivem Edelstahl gefertigt, während im Inneren bzw. an den Kontaktflächen unterschiedliche Materialien für die eigentliche Entkopplung sorgen.

Bei Belastung oder durch auftretende Vibrationen sollen die eingesetzten visco-elastischen Materialien einen Teil der mechanischen Energie aufnehmen und in Wärme umwandeln. Dadurch soll die Übertragung störender Schwingungen reduziert werden. Der Hersteller nennt als klangliche Zielsetzung eine bessere Durchzeichnung, mehr Klarheit, höhere Detailauflösung und eine offenere Wiedergabe.

Foto © Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. | Essenza Easy Feet Foto © Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. | Essenza Easy Feet Foto © Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. | Essenza Easy Feet Foto © Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. | Essenza Easy Feet Foto © Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. | Essenza Easy Feet Foto © Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. | Essenza Easy Feet Foto © Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. | Essenza Easy Feet Foto © Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. | Essenza Easy Feet

Drei Modelle für unterschiedliche Anwendungen

Die Essenza Easy Feet werden in drei Varianten angeboten. Jede Ausführung ist auf einen bestimmten Einsatzbereich abgestimmt und unterscheidet sich bei Aufbau, Dämpfungsmaterial und Belastbarkeit.

Die Essenza Easy Feet Tier 1 sind für Elektronik-Komponenten konzipiert. Sie verfügen über eine zweistufige Entkopplung mit unterschiedlichen Gummimaterialien, die sowohl zum Gerät als auch zur Stellfläche hin wirken.

Die Essenza Easy Feet Tier 2 richten sich an Anwender kompakter Lautsprecher bzw. Monitor-Lautsprecher. Hier kombiniert Essenza by Bassocontinuo eine Gummiauflage an der Oberseite mit internen Torlon-Kugeln, um auftretende Vibrationen gezielt zu kontrollieren.

Die Essenza Easy Feet Tier 3 wurden speziell für Plattenspieler entwickelt. Hier kommt neben Gummimaterialien auch Technogel an der Kontaktfläche zur Stellfläche zum Einsatz. Zudem ist diese Variante höhenverstellbar, was gerade bei Laufwerken eine wichtige Rolle spielt, da eine präzise horizontale Ausrichtung des Plattenspielers essenziell ist.

Einsatz mit Audio-Rack oder als eigenständige Lösung

Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. versteht die Essenza Easy Feet nicht allein als Ergänzung zu bestehenden Rack-Lösungen. Natürlich können sie gemeinsam mit einem hochwertigen Audio-Rack eingesetzt werden, um die Vibrationskontrolle weiter zu optimieren. Ebenso sind sie aber als eigenständige Zubehörlösung gedacht, etwa wenn ein klassisches HiFi-Rack aus Platzgründen nicht in Frage kommt oder das Budget bewusst überschaubar gehalten werden soll.

Damit adressiert Essenza by Bassocontinuo eine Zielgruppe, die sich mit dem Thema Entkopplung und Resonanzkontrolle auseinandersetzen will, ohne gleich in eine komplette Rack-Lösung investieren zu müssen. Gerade bei kompakten Anlagen, Desktop-Systemen, Plattenspieler-Setups oder hochwertigen Einzelkomponenten kann ein solches Zubehör eine flexible Option darstellen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Gezielte Vibrationskontrolle: Die Easy Feet sollen unerwünschte Schwingungen reduzieren, bevor sie sich auf die Wiedergabequalität auswirken können.

Die Easy Feet sollen unerwünschte Schwingungen reduzieren, bevor sie sich auf die Wiedergabequalität auswirken können. Einfach nachrüstbar: Die Entkopplungsfüße können unter bestehenden Komponenten eingesetzt werden, ohne das gesamte HiFi-System neu aufbauen zu müssen.

Die Entkopplungsfüße können unter bestehenden Komponenten eingesetzt werden, ohne das gesamte HiFi-System neu aufbauen zu müssen. Für unterschiedliche Komponenten optimiert: Mit drei Varianten stehen Lösungen für Elektronik, Monitor-Lautsprecher und Plattenspieler zur Verfügung.

Mit drei Varianten stehen Lösungen für Elektronik, Monitor-Lautsprecher und Plattenspieler zur Verfügung. Auch ohne Audio-Rack nutzbar: Die Easy Feet eignen sich als eigenständige Entkopplungslösung für Anwender mit begrenztem Platz oder überschaubarem Budget.

Die Easy Feet eignen sich als eigenständige Entkopplungslösung für Anwender mit begrenztem Platz oder überschaubarem Budget. Massiver Edelstahl-Aufbau: Die CNC-gefertigte Konstruktion aus massivem Edelstahl sorgt für eine robuste, hochwertige Basis.

Die CNC-gefertigte Konstruktion aus massivem Edelstahl sorgt für eine robuste, hochwertige Basis. Praktische Set-Varianten: Die Easy Feet werden in Sets zu drei oder vier Stück angeboten und lassen sich damit flexibel an unterschiedliche Geräte anpassen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Essenza Easy Feet von Essenza by Bassocontinuo sind über das Händlernetz von Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. erhältlich. Angeboten werden die drei Varianten Essenza Easy Feet Tier 1 für Elektronik, Essenza Easy Feet Tier 2 für Monitor-Lautsprecher sowie Essenza Easy Feet Tier 3 für Plattenspieler, jeweils in Sets zu drei oder vier Stück, wobei Essenza Easy Feet Tier 2 ausschließlich als Set mit vier Stück ausgewiesen ist.

Der Preis für Essenza Easy Feet Tier 1 liegt bei € 89,- für das Set mit drei Stück und bei € 119,- für das Set mit vier Stück. Essenza Easy Feet Tier 2 wird als Set mit vier Stück zum Preis von € 199,- angeboten. Essenza Easy Feet Tier 3 kostet € 139,- im Set mit drei Stück sowie € 169,- im Set mit vier Stück.

Wir meinen…

Mit den Essenza Easy Feet bringt Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. das Thema Vibrationskontrolle in eine besonders kompakte und niederschwellige Form. Nicht jeder Anwender kann oder will ein dezidiertes Audio-Rack einsetzen, dennoch bleibt die mechanische Basis eines HiFi-Systems ein relevanter Faktor. Genau hier setzen die Easy Feet der Marke Esenza by Bassocontinuo an: Sie sind klein, flexibel einsetzbar und klar nach Anwendung getrennt. Besonders sinnvoll erscheint die Dreiteilung in Varianten für Elektronik, Monitor-Lautsprecher und Plattenspieler, denn gerade diese unterschiedlichen Einsatzbereiche stellen unterschiedliche Anforderungen an Entkopplung und Dämpfung.

Produkt Essenza Isola Turntable Platform Preis Essenza Easy Feet Tier 1 3 Stk. € 89,-

Essenza Easy Feet Tier 1 4 Stk. € 119,-

Essenza Easy Feet Tier 2 4 Stk. € 199,-

Essenza Easy Feet Tier 3 3 Stk. € 139,-

Essenza Easy Feet Tier 3 4 Stk. € 169,-

Technische Daten Essenza Easy Feet

Produkt Essenza Easy Feet Tier 1 Essenza Easy Feet Tier 2 Essenza Easy Feet Tier 3 Charakterisierung Entkopplungsfüße für Elektronik Entkopplungsfüße für Monitor-Lautsprecher Entkopplungsfüße für Plattenspieler Einsatzbereich HiFi-Elektronik Kompakte Lautsprecher, Monitor-Lautsprecher Laufwerke, Plattenspieler Material CNC-gefertigter massiver Edelstahl CNC-gefertigter massiver Edelstahl CNC-gefertigter massiver Edelstahl Abmessungen 45 mm × 20 mm 45 mm × 22 mm 45 mm × 20 mm Belastbarkeit pro Fuß 0 bis 10 kg 0 bis 10 kg 0 bis 7,5 kg Belastbarkeit Set mit 4 Stück 0 bis 40 kg 0 bis 40 kg 0 bis 30 kg Entkopplung Zweistufig, unterschiedliche Gummimaterialien an Geräte- und Stellflächenkontakt Zweistufig, Gummimaterial an der Oberseite plus interne Torlon-Kugeln Zweistufig, Gummimaterialien am Gerätekontakt plus Technogel zur Stellfläche Höhenverstellbar Nein Nein Ja Set-Varianten 3 oder 4 Stück 4 Stück 3 oder 4 Stück

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