In aller Kürze Essenza Isola Turntable Platform: Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. präsentiert mit Essenza by Bassocontinuo eine kompakte Plattform der Genesis Line für anspruchsvolle Plattenspieler, erstmals gezeigt auf der HIGH END Vienna 2026.

Basscontinuo Audio Systems S.r.l. baut mit der neuen Essenza Isola Turntable Platform das Angebot der Marke Essenza by Bassocontinuo weiter aus. Die Lösung stammt aus der Essenza Genesis Line und wurde erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 in Wien gezeigt. Sie richtet sich an all jene, die einen Plattenspieler besonders sorgfältig aufstellen wollen, dafür aber weder den Platz noch das Budget für ein komplettes Audio-Rack vorsehen. Genau hier setzt Essenza Isola an: als kompakte, technisch klar definierte Basis speziell für Vinyl-Laufwerke.

Key Facts Essenza Isola Turntable Platform

Neue Plattenspieler-Plattform von Essenza by Bassocontinuo

Hersteller: Bassocontinuo Audio Systems S.r.l.

Produktlinie: Essenza Genesis Line

Erstmals vorgestellt auf der HIGH END Vienna 2026

Konzipiert für die gezielte Aufstellung und Entkopplung von Plattenspielern

Zwei Varianten: Step 1 mit zwei Ebenen, Step 2 mit drei Ebenen

Aufbau aus HDC-Ripiani mit Gummilagen zur Entkopplung

Vier massive Edelstahl-Füße

Zwei Entkopplungsmaterialien für die Füße: Technogel und Gummi

Abmessungen: 590 x 450 mm

Finish: Stormy Black

Belastbarkeit: bis zu 45 kg bei Step 1, bis zu 40 kg bei Step 2

Preis: € 630,- für die Variante mit zwei Ebenen, € 760,- für die Variante mit drei Ebenen

Essenza Isola – Kompakte Plattform statt kompletter Audio-Rack-Lösung

Nicht jeder anspruchsvolle Vinyl-Liebhaber hat den Platz für ein ausgewachsenes HiFi-Rack. Und nicht jeder möchte allein für die korrekte Aufstellung eines Plattenspielers in eine komplette Rack-Lösung investieren. Genau für diese Situation wurde die Essenza Isola Turntable Platform konzipiert.

Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. beschreibt die neue Lösung sinngemäß als Plattform für all jene, die bei der Wiedergabe von Schallplatte keine Kompromisse eingehen wollen, zugleich aber eine kompakte, fokussierte Lösung suchen. Die Essenza Isola ist damit keine generische Gerätebasis, sondern ausdrücklich als Turntable Platform ausgelegt.

Essenza Genesis Line – Reduzierte Form, klarer Zweck

Die Essenza Isola Turntable Platform stammt aus der Essenza Genesis Line, jener Produktlinie der Marke Essenza by Bassocontinuo, die den Einstieg in die Welt der spezialisierten Bassocontinuo-Lösungen besonders klar und funktional gestalten soll.

Bei der Isola steht nicht die visuelle Inszenierung eines großen Racks im Mittelpunkt, sondern die Aufgabe, einem Plattenspieler eine definierte mechanische Basis zu bieten. Das Format von 590 x 450 mm ist dabei so gewählt, dass auch hochwertigere Laufwerke ausreichend Platz finden, die Plattform selbst aber wohnraumfreundlich und vergleichsweise kompakt bleibt.

Zwei Varianten – Essenza Isola Step 1 und Essenza Isola Step 2

Angeboten wird die Essenza Isola Turntable Platform in zwei Ausführungen. Essenza Isola Step 1 setzt auf zwei HDC-Ebenen, zwischen denen eine Gummilage zur Entkopplung positioniert ist. Diese Variante weist eine Plattformstärke von 46 mm auf und kommt auf Abmessungen von 590 x 450 x 73 mm.

Essenza Isola Step 2 geht einen Schritt weiter und kombiniert drei HDC-Ebenen mit zwei Gummilagen. Die Plattformstärke beträgt hier 70 mm, die Abmessungen liegen bei 590 x 450 x 93 mm. Während Step 1 für Laufwerke bis 45 kg ausgelegt ist, gibt Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. für Step 2 eine Belastbarkeit von bis zu 40 kg an.

HDC-Ripiani, Gummilagen und Edelstahl-Füße

Der konstruktive Aufbau der Essenza Isola Turntable Platform folgt einem klaren mechanischen Konzept. Zwei beziehungsweise drei HDC-Ripiani werden mit Gummilagen kombiniert, um eine Entkopplung zwischen den Ebenen zu erzielen. Ergänzt wird diese Konstruktion durch vier massive Füße aus Edelstahl.

Interessant ist, dass Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. für die Entkopplung innerhalb der Füße zwei unterschiedliche Materialien vorsieht. Techno-Gel ist für Plattenspieler mit einem Gewicht von 0 bis 19 kg vorgesehen, Gummi für Laufwerke von 20 bis 45 kg. Damit lässt sich die Plattform passend zur Gewichtsklasse des jeweiligen Plattenspielers einsetzen.

Stormy Black – Dezente Optik für die Integration ins HiFi-Setup

Die Essenza Isola Turntable Platform wird im Finish Stormy Black angeboten. Damit bleibt die Lösung optisch zurückhaltend und sollte sich problemlos in unterschiedlichste HiFi-Setups integrieren lassen.

Gerade bei einer Plattform, die nicht als eigenständiges Möbelstück, sondern als spezialisierte Basis für den Plattenspieler gedacht ist, ist diese Zurückhaltung durchaus sinnvoll. Die Aufmerksamkeit soll schließlich dem Laufwerk gelten, nicht der Plattform selbst.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Gezielte Lösung für Plattenspieler: Die Essenza Isola ist speziell als Turntable Platform ausgelegt und nicht bloß eine beliebige Gerätebasis.

Die Essenza Isola ist speziell als Turntable Platform ausgelegt und nicht bloß eine beliebige Gerätebasis. Ideal bei begrenztem Platzangebot: Wer kein komplettes Audio-Rack stellen kann oder will, erhält eine kompakte Alternative für die Aufstellung des Plattenspielers.

Wer kein komplettes Audio-Rack stellen kann oder will, erhält eine kompakte Alternative für die Aufstellung des Plattenspielers. Zwei Aufbauvarianten: Mit Step 1 und Step 2 stehen zwei unterschiedlich aufwendige Konstruktionen zur Wahl.

Mit Step 1 und Step 2 stehen zwei unterschiedlich aufwendige Konstruktionen zur Wahl. Mechanische Entkopplung: HDC-Ebenen, Gummilagen und Edelstahl-Füße sollen eine stabile, definierte Basis für die Vinyl-Wiedergabe schaffen.

HDC-Ebenen, Gummilagen und Edelstahl-Füße sollen eine stabile, definierte Basis für die Vinyl-Wiedergabe schaffen. Anpassung an das Laufwerksgewicht: Technogel und Gummi als unterschiedliche Entkopplungsmaterialien erlauben eine Abstimmung auf leichtere oder schwerere Plattenspieler.

Technogel und Gummi als unterschiedliche Entkopplungsmaterialien erlauben eine Abstimmung auf leichtere oder schwerere Plattenspieler. Wohnraumfreundliches Format: Mit 590 x 450 mm bleibt die Plattform kompakt, bietet aber dennoch ausreichend Fläche für viele hochwertige Laufwerke.

Preis und Verfügbarkeit

Die Essenza Isola Turntable Platform wurde von Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 als neue Lösung der Marke Essenza by Bassocontinuo präsentiert. Die Plattform stammt aus der Essenza Genesis Line und wird in der Ausführung Stormy Black angeboten. Zur Wahl stehen zwei Varianten: die Ausführung mit zwei Ebenen zum Preis von € 630,- sowie die Ausführung mit drei Ebenen zum Preis von € 760,-.

Wir meinen…

Mit der Essenza Isola Turntable Platform adressiert Bassocontinuo Audio Systems S.r.l. einen sehr praxisnahen Punkt: Nicht jedes hochwertige Vinyl-Setup steht in einem dedizierten Hörraum mit ausgewachsenem Audio-Rack. Viele Plattenspieler sollen in bestehende Wohnraumlösungen integriert werden, verdienen aber dennoch eine seriöse mechanische Basis. Genau hier wirkt die Essenza Isola als konsequent gedachte, kompakte und erfreulich fokussierte Lösung der Marke Essenza by Bassocontinuo.

Produkt Essenza Isola Turntable Platform Preis Essenza Isola Turntable Platform 2 Shelves € 630,-

Essenza Isola Turntable Platform 3 Shelves € 760,-

Technische Daten Essenza Isola Turntable Platform

Produkt Essenza Isola Step 1 Essenza Isola Step 2 Produkt Turntable Platform Turntable Platform Produktlinie Essenza Genesis Line Essenza Genesis Line Aufbau Zwei HDC-Ripiani Drei HDC-Ripiani Entkopplung zwischen den Ebenen Eine Gummilage Zwei Gummilagen Füße Vier massive Edelstahl-Füße Vier massive Edelstahl-Füße Plattformstärke 46 mm 70 mm Abmessungen 590 x 450 x 73 mm 590 x 450 x 93 mm Belastbarkeit Bis zu 45 kg Bis zu 40 kg Entkopplung in den Füßen Techno-Gel für 0 bis 19 kg, Gummi für 20 bis 40 kg Techno-Gel für 0 bis 19 kg, Gummi für 20 bis 40 kg Finish Stormy Black Stormy Black Charakterisierung Kompakte Plattenspieler-Plattform mit zwei Ebenen Aufwendigere Plattenspieler-Plattform mit drei Ebenen

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