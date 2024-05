Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier – Kompaktes Class D Kraftwerk

In aller Kürze Als perfekten Spielpartner für den Eversolo DMP-A6 bzw. Eversolo DMP-A6 Master Edition ist der neue Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier ausgelegt.

Das Unternehmen Eversolo Audio Technology Co. Ltd. hat sich binnen kürzester Zeit von einem Geheimtipp hin zu einer vielbeachteten Marke entwickelt, wobei es allen voran die Streaming-Systeme sind, mit denen dies gelang. Tatsächlich befasst sich das Unternehmen aber auch mit durchaus sehr, sehr feinen D/A-Wandlern und erweitert nunmehr das Produktsortiment um eine Lösung, die wiederum speziell rund um die Streaming-Systeme von besonderem Interesse ist, und zwar einen Leistungsverstärker in Form des Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier.

Gemeinsam mit den Streaming-Systemen Eversolo DMP-A6 sowie Eversolo DMP-A6 Master Edition soll der Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier dazu dienen, in kompaktester Form eine überaus vielseitige, leistungsstarke und zudem nicht zuletzt qualitativ sehr hochwertige HiFi-Kette zu realisieren.

Elegant mit solidem Aluminium-Gehäuse

Damit man mit dem neuen Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier einen perfekten Spielpartner für die Streaming-Systeme von Eversolo Audio Technology Co. Ltd. zur Hand hat, ist zunächst natürlich ein einheitliches Design gefragt.

Der Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier ist somit in einem eleganten, robusten Aluminium-Gehäuse „verpackt“, das Abmessungen von 270 x 228 x 80 mm aufweist und sich in dezentem matten Schwarz präsentiert. Übereinander gestapelt ergeben Vorstufe inklusive Streaming Client und der neue Leistungsverstärker somit ein einheitliches Bild.

Foto © Eversolo Audio Technology Co. Ltd. | Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier Foto © Eversolo Audio Technology Co. Ltd. | Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier Foto © Eversolo Audio Technology Co. Ltd. | Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier Foto © Eversolo Audio Technology Co. Ltd. | Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier

Entwickelt mit Starke Sound

Eversolo Audio Technology Co. Ltd. betont, dass man diesen neuen Stereo Leistungsverstärker in Kooperation mit dem kalifornischen Unternehmen Starke Sound entwickelt habe, somit auf das Starke Sound NS600 Module setzt. Dessen Besonderheit liegt darin, dass es sich um ein in Class D arbeitendes Verstärker-Modul handelt, bei dem man auf eine Sampling Rate von beachtlichen 600 kHz vertraut.

Man spricht zudem von der so genannten PurePath Ultra HD Technology um über einen sehr weiten Frequenzbereich hinweg eine besonders geringe Verzerrung für eine möglichst unverfälschte Signalverarbeitung zu erzielen.

Der neue Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier verfüge zudem über ein besonders leistungsstarkes 600 Watt High-efficiency Low-ripple, Low-EMI Swith Power Supply, ein Schaltnetzteil also, das auf besonders effektive Art und Weise für die nötige Leistung als Grundlage für eine dynamische, kraftvolle Darbietung des Verstärker sorgen soll.

Der Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier soll eine Leistung von zweimal 145 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 8 Ohm, sowie zweimal 250 Watt an Speakern mit lediglich 4 Ohm liefern. Damit nicht genug, im so genannten Bridge Mode steht eine Leistung von einmal 280 Watt an 4 Ohm sowie gar einmal 450 Watt an 2 Ohm bereit. Der Vollständigkeit wegen sei angeführt, dass im Bridge Mode natürlich zwei Endstufen benötigt werden.

Alle relevanten Schnittstellen

Wie es sich für einen Leistungsverstärker gehört, weist der neue Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier natürlich alle relevanten Schnittstellen auf, um flexibel in eine HiFi-Kette eingebunden zu werden.

An Eingängen stehen hier somit nicht nur ein Paar Cinch-Buchsen für eine unsymmetrische, sondern zudem auch ein Paar XLR für eine symmetrische Signalführung bereit. Neben den Schraubklemmen für den Anschluss der Lautsprecher-Systeme findet man an der Rückseite zudem Trigger Ein- und Ausgänge, die sowohl mit 5 V als auch 12 V betrieben werden können.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier wird im Rahmen der High End 2024 vom Vertrieb audioNEXT GmbH gemeinsam mit den Streaming-Systemen der Marke Eversolo in München präsentiert und soll dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 799,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Er ist allen voran als perfekter Spielpartner für die Streaming Lösungen aus dem Hause Eversolo Audio Technology Co. Ltd. ausgelegt, der neue Leistungsverstärker in Class D, Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier. Dieser präsentiert sich für diese Aufgabe nicht nur im passenden Design, er wartet auch mit einer durchaus beeindruckenden Leistung zu einem sehr attraktiven Preispunkt auf.

PRODUKT Eversolo AMP-F2 Audio Power Amplifier Preis € 799,-

