In aller Kürze Eversolo OTA V1.5.90 bringt evotune Pro, Boundless Display, eine neue Music Library, erweitertes CD-Ripping und einen Streaming-Cache auf DMP Series, PLAY Series und T8.

Eversolo OTA V1.5.90 greift gleich in mehrere zentrale Bereiche der Streaming-Plattform ein. Eversolo Audio echnology Co., Ltd. erweitert damit kompatible Lösungen der Eversolo DMP Series, der Eversolo PLAY Series sowie den Eversolo T8 um neun neue Funktionen, 21 Optimierungen und fünf Fehlerbehebungen. Im Mittelpunkt stehen die neue Raumkorrektur evotune Pro, die Steuerung über einen Webbrowser mittels Boundless Display, ein vollständiger Neuaufbau der Musikbibliothek und deutlich mehr Kontrolle beim Rippen von Audio CDs. Darüber hinaus widmet sich das Update der Stabilität beim Online-Streaming, der Verwaltung von Wiedergabelisten und zahlreichen Details rund um Suche, Metadaten, UPnP und die lokale Musiksammlung.

Key Facts Eversolo OTA V1.5.90

Firmware-Update für Eversolo DMP Series, Eversolo PLAY Series und Eversolo T8

Neun neue Funktionen, 21 Optimierungen und fünf Fehlerbehebungen

evotune Pro mit erweiterten Mess-, Filter- und Abstimmungsfunktionen

Boundless Display zur Bedienung über Computer und Tablet

Neu aufgebaute Architektur der Eversolo Music Library

Pull-to-Refresh für Dateilisten und Indexstatus

Erweitertes CD-Ripping mit konfigurierbarer Auslesestrategie

Experimentelle Streaming-Wiedergabe über einen lokalen Cache

Neue Vintage VU Meter Styles und dreistufige Pufferanzeige

evotune Pro – Erweiterte Raumkorrektur und Klangabstimmung

Eine der zentralen Neuerungen von Eversolo OTA V1.5.90 ist evotune Pro. Die neue Ausbaustufe der Raumkorrektur erweitert nach Angaben des Herstellers sowohl die Messfunktionen als auch die Berechnung von Filtern und die Möglichkeiten zur individuellen Klangabstimmung.

Anwender können die bevorzugte Hörposition festlegen, ein geeignetes Mikrofon auswählen und eine dazugehörige Mikrofon-Kalibrierungsdatei hinterlegen. Auf dieser Basis soll evotune Pro die akustischen Einflüsse des Hörraums präziser erfassen und eine gezieltere Anpassung der Wiedergabe an Lautsprecher, Aufstellung und Hörposition erlauben.

Damit gewinnt die Raumkorrektur innerhalb der Eversolo-Plattform deutlich an Bedeutung. Sie ist nicht mehr nur als einfache Korrekturfunktion angelegt, sondern entwickelt sich zu einem umfangreicheren Werkzeug für die systematische Abstimmung der gesamten Audio-Kette im jeweiligen Hörraum.

Boundless Display – Steuerung direkt im Webbrowser

Boundless Display erweitert die Bedienung kompatibler Eversolo-Lösungen auf Computer und Tablets. Die Benutzeroberfläche wird direkt in einem Webbrowser aufgerufen, sofern sich das verwendete Gerät im selben lokalen Netzwerk wie der Eversolo Streamer befindet.

Der Zugriff erfolgt über die IP-Adresse des Eversolo-Geräts und Port 9599. Die Adresse wird im Format IP-Adresse:9599eingegeben, beispielsweise 192.168.1.33:9599. Eine zusätzliche Anwendung oder die Installation spezieller Software ist dafür nicht erforderlich.

Gerade bei der Verwaltung größerer Musiksammlungen, beim Durchsuchen umfangreicher Bibliotheken oder beim Zusammenstellen längerer Wiedergabelisten bietet die Darstellung auf einem Computer oder Tablet mehr Übersicht. Boundless Display ergänzt damit sowohl das integrierte Touchscreen-Display als auch die Eversolo Control App um eine weitere Bedienoption.

Mehr Vintage VU Meter Styles

Mit OTA V1.5.90 erweitert Eversolo auch die Möglichkeiten zur Gestaltung des Now-Playing-Screens. Neu hinzu kommen weitere Vintage VU Meter Styles mit klassischen Zeigerinstrumenten sowie eigens von Eversolo entworfene Varianten.

Die zusätzlichen Designs verändern zwar nichts an der Signalverarbeitung, tragen bei Geräten mit großem Frontdisplay jedoch wesentlich zum visuellen Auftritt bei. Anwender erhalten damit mehr Möglichkeiten, die Wiedergabeanzeige an den persönlichen Geschmack oder das Erscheinungsbild der eigenen HiFi-Anlage anzupassen.

CD-Ripping mit deutlich mehr Kontrolle

Das CD-Ripping erfährt mit Eversolo OTA V1.5.90 eine besonders umfangreiche Überarbeitung. Anwender können künftig eine individuelle Auslesestrategie festlegen und unter anderem Lesegeschwindigkeit, wiederholte Lesevorgänge sowie den Abgleich mehrerer Ausleseergebnisse konfigurieren.

Hinzu kommt eine präzise Offset-Einstellung. Titelnummern lassen sich auf Wunsch automatisch den Dateinamen voranstellen, sodass beispielsweise Dateien nach dem Schema „01 – Track.flac“ entstehen. Das System kann außerdem frühere Ripping-Vorgänge prüfen und eine Audio CD mit bereits angelegten Rip-Protokollen vergleichen – selbst dann, wenn sich die betreffenden Dateien in anderen Ordnern befinden.

Für FLAC-Dateien lässt sich die Kompressionsstufe zwischen Level 0 und Level 8 wählen. Höhere Stufen benötigen beim Erstellen der Dateien mehr Rechenzeit, reduzieren dafür aber den erforderlichen Speicherplatz, ohne die verlustfreie Audiocodierung zu verändern.

Auf Wunsch erstellt das System nach Abschluss des Vorgangs automatisch einen Ripping-Bericht. Darüber hinaus wurde laut Eversolo die automatische Suche nach Album-Covern verbessert. Damit bietet die Ripping-Funktion nun deutlich mehr Einfluss auf Auslesequalität, Dateibenennung, Kompression und Dokumentation.

Architektur der Music Library neu aufgebaut

Eine weitere wesentliche Neuerung betrifft die Eversolo Music Library. Der Hersteller hat nach eigenen Angaben deren grundlegende Architektur und die Logik der Datenverwaltung überarbeitet.

Der Neuaufbau soll kürzere Ladezeiten, eine flüssigere Navigation und eine effizientere Verwaltung großer lokaler Musiksammlungen ermöglichen. Auch die Sortierung von Alben und Interpreten wurde angepasst. Davon sollen insbesondere Anwender profitieren, deren Musikbibliothek aus einer großen Zahl lokal gespeicherter oder über das Netzwerk eingebundener Titel besteht.

Innerhalb der Music Library stehen weiterhin unterschiedliche Ansichten für Titel, Interpreten, Album-Interpreten und Komponisten bereit. Die neue Architektur soll dabei nicht nur den Aufbau der einzelnen Ansichten beschleunigen, sondern auch die zugrunde liegende Verarbeitung der Musikdaten verbessern.

Pull-to-Refresh für Dateilisten und Indexstatus

Ergänzend zum Neuaufbau der Musikbibliothek führt OTA V1.5.90 Pull-to-Refresh ein. Durch eine Wischbewegung nach unten lassen sich Dateilisten und der aktuelle Indexstatus unmittelbar aktualisieren.

Neu hinzugefügte, gelöschte oder geänderte Inhalte können damit schneller in der Bibliothek sichtbar gemacht werden. Der Wechsel in ein separates Menü oder das erneute Öffnen der jeweiligen Ansicht ist nicht mehr erforderlich.

Streaming-Wiedergabe über einen lokalen Cache

OTA V1.5.90 führt außerdem eine zwischengespeicherte Wiedergabe für Online-Inhalte ein. Ist die Funktion aktiviert, werden Streaming-Daten zunächst in einem lokalen Cache abgelegt. Das soll Unterbrechungen bei schwankender Netzwerkqualität reduzieren und die Stabilität der Wiedergabe verbessern.

Eversolo kennzeichnet die Funktion derzeit noch ausdrücklich als experimentell. Sie kann unter „Settings > Playback“ beziehungsweise „Playback Settings > Cached Streaming Playback“ aktiviert werden.

Wie wirksam die Zwischenspeicherung im Einzelfall ist, hängt naturgemäß von der jeweiligen Netzwerkverbindung, dem verwendeten Streaming-Dienst und der verfügbaren Datenrate ab. Der technische Ansatz ist dennoch sinnvoll: Kurzzeitige Schwankungen der Verbindung können durch bereits lokal vorgehaltene Audiodaten abgefangen werden.

Wiedergabe- und Pufferstatus auf einen Blick

Passend zur neuen Cache-Funktion erweitert Eversolo auch den Fortschrittsbalken im Now-Playing-Screen. Dieser zeigt nun neben der aktuellen Abspielposition auch an, welche Abschnitte eines Titels bereits zwischengespeichert wurden.

Gelb beziehungsweise Weiß kennzeichnet bereits wiedergegebene Abschnitte. Hellgrau steht für Daten, die sich bereits im Puffer befinden, während Grau jene Bereiche markiert, die noch nicht geladen oder wiedergegeben wurden.

Die erweiterte Anzeige setzt voraus, dass Cached Streaming Playback aktiviert ist. Sie macht unmittelbar sichtbar, wie weit ein Titel bereits vorgeladen wurde und ob bei einer instabilen Netzwerkverbindung ausreichend Daten für eine unterbrechungsfreie Wiedergabe im Cache vorhanden sind.

Wiedergabeverlauf innerhalb der Play Queue löschen

Auch die Verwaltung der Play Queue wurde um eine bislang fehlende Funktion ergänzt. Bereits wiedergegebene Titel lassen sich nun manuell aus der aktuellen Wiedergabeliste entfernen.

Dazu steht am oberen Rand der Ansicht ein Löschsymbol bereit. Nach einer Sicherheitsabfrage werden die zuvor abgespielten Titel aus der Play Queue entfernt, ohne dass die gesamte Wiedergabeliste neu aufgebaut werden muss.

21 Optimierungen für Wiedergabe und Musikverwaltung

Neben den neun neuen Funktionen enthält Eversolo OTA V1.5.90 insgesamt 21 Optimierungen. Diese betreffen sowohl zentrale Bereiche wie Raumkorrektur, Music Library und CD-Ripping als auch zahlreiche Details der täglichen Bedienung.

Verbessert wurden:

Performance der Raumkorrektur

SMB Sharing

CD-Ripping

Wiedergabe über „Enjoy Music“

Globale Favoriten

Globale Suche

Abruf von Albuminformationen bei der CD-Wiedergabe

Start großer Wiedergabelisten über den File Manager

Zuordnung von Genres in der Music Library

Erkennung und Verarbeitung von Interpreten

Hinzufügen kompletter Alben zur Play Queue

Abruf von ID3-Tag-Informationen lokaler Audiodateien

Einlesen großer Dateien in die Music Library

Darstellung mehrerer Interpreten

Anzeige der Wiedergabedetails

Radio-Wiedergabe

Erkennung und Einbindung von UPnP-Geräten

Zurücksetzen der lokalen Music Library

Import und Export von Wiedergabelisten

Verarbeitung von CUE-Dateien im File Manager

Abruf von Bildern für Interpreten und Komponisten

Beim Zurücksetzen der lokalen Music Library werden künftig ausschließlich die damit verbundenen Daten entfernt. Andere Bereiche und Einstellungen des Systems bleiben von diesem Vorgang unberührt.

Fehlerkorrekturen für LMS, Musikdienste und Wiedergabelisten

Mit OTA V1.5.90 behebt Eversolo zudem fünf Fehler. Dazu zählt ein Problem, durch das LMS gelegentlich nicht mehr reagierte. Musikdienste sollen sich nach Ablauf einer Anmeldesitzung wieder automatisch aktualisieren, während die Titelanzahl globaler Wiedergabelisten nach dem Entfernen von Titeln nun korrekt angepasst wird.

Darüber hinaus starten Alben nicht mehr unbeabsichtigt die Wiedergabe, wenn sie aus der Music Library lediglich zur Play Queue hinzugefügt werden.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Präzisere Raumkorrektur: evotune Pro erweitert Messung, Filterberechnung und individuelle Klangabstimmung.

evotune Pro erweitert Messung, Filterberechnung und individuelle Klangabstimmung. Bedienung am großen Bildschirm: Boundless Display ermöglicht die Steuerung über den Webbrowser eines Computers oder Tablets.

Boundless Display ermöglicht die Steuerung über den Webbrowser eines Computers oder Tablets. Schnellere Musikverwaltung: Die neu aufgebaute Music Library soll auch umfangreiche Sammlungen flüssiger darstellen und durchsuchen.

Die neu aufgebaute Music Library soll auch umfangreiche Sammlungen flüssiger darstellen und durchsuchen. Direkte Aktualisierung: Pull-to-Refresh bringt Dateilisten und Indexstatus ohne Umweg auf den aktuellen Stand.

Pull-to-Refresh bringt Dateilisten und Indexstatus ohne Umweg auf den aktuellen Stand. Mehr Kontrolle beim CD-Ripping: Auslesestrategie, Offset, FLAC-Kompression und Dateibenennung lassen sich individuell konfigurieren.

Auslesestrategie, Offset, FLAC-Kompression und Dateibenennung lassen sich individuell konfigurieren. Stabileres Online-Streaming: Der experimentelle lokale Cache kann Unterbrechungen bei schwankender Netzwerkqualität reduzieren.

Der experimentelle lokale Cache kann Unterbrechungen bei schwankender Netzwerkqualität reduzieren. Transparenter Pufferstatus: Die erweiterte Fortschrittsanzeige zeigt, welche Abschnitte bereits geladen oder wiedergegeben wurden.

Die erweiterte Fortschrittsanzeige zeigt, welche Abschnitte bereits geladen oder wiedergegeben wurden. Mehr Komfort im täglichen Betrieb: Optimierungen an Suche, Favoriten, Metadaten, Play Queue und UPnP greifen an vielen Stellen der Plattform.

Preis und Verfügbarkeit

Eversolo OTA V1.5.90 steht ab sofort als kostenloses Firmware-Update für kompatible Lösungen der Eversolo DMP Series, der Eversolo PLAY Series sowie für den Eversolo T8 zur Verfügung. Die Aktualisierung kann direkt über die integrierte OTA-Update-Funktion des jeweiligen Systems gestartet werden.

Wir meinen…

Eversolo OTA V1.5.90 ist weit mehr als eine Sammlung kleiner Korrekturen. evotune Pro, Boundless Display und die neu aufgebaute Music Library greifen in drei zentrale Bereiche der Plattform ein: Klangabstimmung, Bedienung und Verwaltung der eigenen Musiksammlung. Das erweiterte CD-Ripping und der experimentelle Streaming-Cache adressieren wiederum sehr konkrete Anwendungsszenarien, während die zahlreichen Optimierungen zeigen, dass auch bestehende Funktionen konsequent weiterentwickelt werden. Eversolo Audio Technology Co. Ltd. liefert damit ein substantielles Plattform-Upgrade, von dem sowohl Anwender großer lokaler Bibliotheken als auch Nutzer von Streaming-Diensten profitieren sollen.

Produkt Eversolo OTA V1.5.90 Preis kostenloser Download

Technische Daten Eversolo OTA V1.5.90

Eversolo OTA V1.5.90 Firmware-Version Eversolo OTA V1.5.90 Unterstützte Lösungen Eversolo DMP Series, Eversolo PLAY Series, Eversolo T8 Zentrale Features evotune Pro und Boundless Display Raumkorrektur Erweiterte Messung, Filterberechnung und Klangabstimmung Browser-Steuerung Boundless Display über IP-Adresse und Port 9599 Music Library Neue Architektur, optimierte Sortierung und Pull-to-Refresh CD-Ripping Konfigurierbare Auslesestrategie, Offset-Anpassung und FLAC-Kompressionsstufen Streaming-Wiedergabe Experimentelle lokale Zwischenspeicherung mit Pufferanzeige Weitere Neuerungen Neue Vintage VU Meter Styles und löschbarer Wiedergabeverlauf Umfang Neun neue Funktionen, 21 Optimierungen und fünf Fehlerbehebungen Update-Verteilung Over-the-Air

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