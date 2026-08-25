- Der FiiO AIR AMP ist weit mehr als eine kompakte Endstufe: Streaming, D/A-Wandlung, Quellenwahl, Lautstärkeregelung und Leistungsverstärkung stecken hier in einem nur 207 mm breiten Gehäuse. Mit 2 × 120 W an 4 Ohm, Roon Ready, AirPlay, lokaler Wiedergabe und umfangreicher Klangregelung zielt er auf besonders schlanke HiFi-Systeme rund um passive Lautsprecher.
Dass Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. sein Desktop-Audio-Portfolio inzwischen weit über Kopfhörerverstärker und D/A-Wandler hinaus ausbaut, zeigt der neue FiiO AIR AMP besonders deutlich. Der Hersteller bezeichnet die Lösung offiziell als FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier und bringt damit Streaming inklusive intuitiver Steuerung und Hi-res Audio Decoding plus Leistungsverstärkung in einem kompakten Gehäuse zusammen. Tatsächlich greift der Begriff „Power Amplifier“ funktional fast schon zu kurz, denn neben einer Class-D-Endstufe stehen ein integrierter DAC, analoge und digitale Eingänge, Netzwerk- und Bluetooth-Wiedergabe sowie Vorverstärker- und Subwoofer-Ausgänge bereit. Das Ziel ist damit klar: Aus einem Paar passiver Lautsprecher soll sich ohne separate Streaming Bridge, DAC und Verstärker ein vollständiges modernes HiFi-System aufbauen lassen.
Key Facts FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier
- Hoch integrierte Desktop Audio Lösung
- Texas Instruments TPA3255 Class-D-Verstärker mit PFFB
- 2 × 120 W an 4 Ohm und 2 × 90 W an 8 Ohm mit mitgeliefertem 48 V/5 A Netzteil
- ESS ES9020Q DAC und XMOS XU316
- USB Audio bis 32 Bit 768 kHz und DSD512 nativ
- Roon Ready, AirPlay und QPlay sowie lokale Wiedergabe über NAS und USB-Speicher
- Bluetooth 5.2 mit SBC und LDAC
- USB, optisch S/PDIF, koaxial S/PDIF und analog Cinch
- Lautsprecherausgang, Sub Out und Pre Out
- Gigabit Ethernet und Dualband-WiFi mit 2,4 GHz und 5 GHz
- AUTO EQ, 10-Band-PEQ sowie separate Bass- und Höhenregelung
- FiiO Control App, Weboberfläche und Infrarot-Fernbedienung
Viel mehr als eine kompakte Endstufe
FiiO spricht beim AIR AMP bewusst von einem Streaming Power Amplifier. Betrachtet man die Ausstattung genauer, handelt es sich allerdings eher um eine komplette Streaming-Zentrale mit integrierter Leistungsverstärkung. Das Gerät übernimmt Quellenwahl und Lautstärkeregelung ebenso wie Streaming, lokale Musikwiedergabe, D/A-Wandlung und schließlich den direkten Antrieb passiver Lautsprecher.
Mit Abmessungen von lediglich 207 × 188 × 42 mm und einem Gewicht von rund 930 g beansprucht der FiiO AIR AMP dabei kaum mehr Fläche als so manche kompakte Desktop-Komponente. Ein 1,1 Zoll LCD an der Front dient der Statusanzeige, zwei Drehgeber übernehmen die unmittelbare Bedienung am Gerät. Angeboten wird das System in Schwarz und Silber.
Texas Instruments TPA3255 und PFFB
Für die Leistungsverstärkung setzt FiiO auf einen Texas Instruments TPA3255, einen Class-D-Chip, der mittlerweile in zahlreichen kompakten HiFi-Verstärkern zum Einsatz kommt. Entscheidender als der Verstärkerbaustein allein ist jedoch die konkrete Schaltungsauslegung. Beim FiiO AIR AMP kommt deshalb eine sogenannte PFFB-Schaltung, also Post-Filter Feedback, zum Einsatz.
Dabei wird die Gegenkopplung hinter dem Ausgangsfilter abgegriffen. Ziel ist es, Verzerrungen zu reduzieren und zugleich den Einfluss unterschiedlicher Lautsprecherimpedanzen auf das Übertragungsverhalten der Class-D-Endstufe gering zu halten. FiiO verspricht sich davon insbesondere ein niedrigeres Grundrauschen und ein konsistenteres Verhalten an unterschiedlichen Lautsprechern.
2 × 120 W mit dem mitgelieferten Netzteil
Mit dem serienmäßigen 48 V/5 A Netzteil weist FiiO für den AIR AMP eine Ausgangsleistung von 2 × 120 W an 4 Ohm bei THD+N unter 1 % aus. An 8 Ohm stehen unter denselben Bedingungen 2 × 90 W bereit. Damit ist der Verstärker trotz seiner kompakten Abmessungen keineswegs nur für kleine Desktop-Lautsprecher gedacht, sondern soll auch klassische Regal- und kleinere bis mittelgroße Standlautsprecher antreiben können.
Interessant ist die Möglichkeit, ein leistungsfähigeres 48 V/10 A Netzteil einzusetzen. FiiO nennt damit bis zu 2 × 235 W an 4 Ohm beziehungsweise 2 × 150 W an 8 Ohm. Allerdings lohnt ein genauer Blick auf die Angaben: Diese Maximalwerte werden in den detaillierten technischen Daten bei THD+N unter 10 % ausgewiesen und sind daher nicht unmittelbar mit den 120 W beziehungsweise 90 W des serienmäßigen Netzteils bei THD+N unter 1 % vergleichbar. Für eine realistische Einschätzung der regulären Leistungsfähigkeit sind somit die Werte mit dem mitgelieferten 48 V/5 A Netzteil deutlich aussagekräftiger.
ESS ES9020Q und XMOS XU316 für Hi-res Audio
Die digitale Signalverarbeitung ruht auf einer Kombination aus XMOS XU316 und ESS ES9020Q. Über USB unterstützt der FiiO AIR AMP PCM mit bis zu 32 Bit 768 kHz sowie DSD512 in nativer Form. Für lokale Dateien und Streaming gibt FiiO bis zu 32 Bit 384 kHz sowie DSD256 an.
Über koaxial S/PDIF werden Signale mit bis zu 24 Bit 192 kHz sowie DSD64 verarbeitet, beim optischen S/PDIF-Eingang liegt die Grenze bei 24 Bit 96 kHz. Damit ist die digitale Plattform deutlich umfangreicher ausgelegt, als man es angesichts der Preisklasse und der kompakten Bauform zunächst erwarten würde.
Roon Ready, AirPlay und Musik über UPnP vom NAS
Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die direkte Netzwerkwiedergabe. FiiO nennt hierfür Roon Ready, Apple AirPlay und QPlay. Letzteres ist vor allem für QQ Music und damit primär für den chinesischen Markt relevant, während im DACH-Raum insbesondere Roon Ready und AirPlay von Bedeutung sein dürften.
Darüber hinaus kann der AIR AMP Musik direkt von USB-Sticks oder externen Festplatten wiedergeben und als dlna-zertifzierte Streaming-Lösung über das lokale Netzwerk mittels UPnP auf ein NAS zugreifen. Die Auswahl der Musik erfolgt dabei über die FiiO Control App. Damit ist man nicht zwingend auf einen externen Streaming-Dienst angewiesen, sondern kann auch eine bestehende lokale Musiksammlung direkt einbinden.
Auffällig ist allerdings, dass FiiO in den bislang veröffentlichten Unterlagen keine Unterstützung für Spotify Connect, TIDAL Connect oder Qobuz Connect nennt. Wer einen dieser Dienste unmittelbar aus dessen jeweiliger App heraus nutzen möchte, sollte diesen Punkt daher berücksichtigen.
Sieben Eingangsoptionen und drei Ausgänge
FiiO spricht von sieben Eingangs- und drei Ausgangsoptionen. Dabei darf die Zahl sieben nicht mit sieben physischen Buchsen gleichgesetzt werden, denn der Hersteller zählt neben den eigentlichen Anschlüssen auch Streaming und lokale Wiedergabe als Betriebsarten.
Konkret stehen USB Audio, optisch S/PDIF, koaxial S/PDIF, Bluetooth und ein analoger Cinch-Eingang zur Verfügung. Hinzu kommen Streaming und die lokale Wiedergabe als weitere Quellen. Bluetooth wird in Version 5.2 unterstützt, wobei SBC und LDAC als Codecs ausgewiesen sind. Zwei Stufen für die Eingangsempfindlichkeit sollen die Anpassung an unterschiedliche analoge Quellen erleichtern.
Ausgangsseitig finden sich neben den Anschlüssen für passive Lautsprecher ein Subwoofer-Ausgang sowie ein Vorverstärkerausgang. Der FiiO AIR AMP kann damit nicht nur ein klassisches Stereo-System versorgen, sondern ebenso als Basis eines kompakten 2.1-Setups dienen oder eine externe Endstufe beziehungsweise aktive Lautsprecher ansteuern.
Gigabit Ethernet, Dualband-WiFi und umfangreiche Klangregelung
Für die Netzwerkverbindung stehen sowohl Gigabit Ethernet als auch Dualband-WiFi mit 2,4 GHz und 5 GHz bereit. Gerade bei einer stationären Streaming-Lösung ist der Gigabit-Ethernet-Port eine erfreuliche Ergänzung, da sich damit unabhängig von der jeweiligen WiFi-Situation eine stabile Netzwerkverbindung herstellen lässt.
Bemerkenswert umfangreich fällt auch die Signalbearbeitung aus. Über die FiiO Control App und zusätzlich über eine Weboberfläche stehen vorgefertigte EQ-Kurven, AUTO EQ sowie ein präziser 10-Band-PEQ zur Verfügung. Wer lediglich grundlegende Anpassungen vornehmen möchte, kann Bass und Höhen separat regeln. Damit lässt sich der AIR AMP nicht nur auf persönliche Vorlieben abstimmen, sondern bis zu einem gewissen Grad auch an Lautsprecher und Aufstellung anpassen.
Die Bedienung muss dabei nicht ausschließlich über Smartphone oder Browser erfolgen. Eine Infrarot-Fernbedienung gehört zum Lieferumfang und erlaubt unter anderem Quellenwahl, Lautstärkeregelung sowie das Umschalten zwischen EQ-Presets.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Komplettes Streaming-System: Netzwerkplayer, DAC, Vorstufenfunktionen und Leistungsverstärker stecken in einem Gerät.
- Hohe Leistung bei kompakten Abmessungen: Mit dem serienmäßigen Netzteil stehen 2 × 120 W an 4 Ohm zur Verfügung.
- Roon Ready und AirPlay: Zwei für den DACH-Markt besonders relevante Streaming-Optionen sind direkt integriert.
- Lokale Musiksammlung eingebunden: Dateien lassen sich von NAS, USB-Sticks und externen Laufwerken wiedergeben.
- Umfangreiche Quellenwahl: Analoge und digitale Zuspieler sowie Bluetooth lassen sich direkt anschließen.
- Flexible Systemerweiterung: Subwoofer- und Vorverstärkerausgang erlauben 2.1-Systeme und externe Endstufen.
- Umfangreiche Klangregelung: AUTO EQ, 10-Band-PEQ sowie Bass- und Höhenregelung stehen zur Verfügung.
- Kompaktes Format: 207 × 188 × 42 mm erlauben den Einsatz im Regal ebenso wie auf dem Schreibtisch.
Preis und Verfügbarkeit
Der FiiO AIR AMP wird vom Hersteller in den Ausführungen Schwarz sowie Silber angeboten. Die NT Global Distribution GmbH führt den FiiO AIR AMP derzeit zu einem Preis von € 269,90. Zum Zeitpunkt unserer Recherche wird das Gerät dort allerdings noch als nicht lagernd ausgewiesen.
Wir meinen…
Der Name FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier beschreibt eigentlich nur einen Teil dessen, was hier geboten wird. Der Neuzugang ist keine klassische Endstufe, sondern vielmehr eine komplette, außergewöhnlich kompakte HiFi-Zentrale, an die im einfachsten Fall tatsächlich nur noch ein Paar passive Lautsprecher angeschlossen werden muss. Besonders interessant wird das angesichts des Preises von € 269,90, denn Roon Ready, AirPlay, ESS DAC, USB Audio bis 32 Bit 768 kHz, PEQ und eine mit dem serienmäßigen Netzteil durchaus respektable Ausgangsleistung ergeben ein bemerkenswert umfangreiches Gesamtpaket.
Zwei Details sollte man dennoch im Auge behalten: Die beworbenen maximal 2 × 235 W werden mit dem optionalen Netzteil bei vergleichsweise hohen Verzerrungswerten ausgewiesen, weshalb die regulären 2 × 120 W an 4 Ohm die praxisnähere Leistungsangabe darstellen. Und bei den Streaming-Protokollen wäre eine Ergänzung um Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect für den europäischen Markt ausgesprochen wünschenswert. Abseits davon trifft FiiO mit dem AIR AMP ziemlich genau den aktuellen Trend zu kleinen, unkomplizierten HiFi-Systemen, ohne den Anwender deshalb auf aktive Lautsprecher festzulegen.
|Produkt
|FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier
|Preis
|€ 269,90
Technische Daten FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier
|Produkt
|FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier
|Charakterisierung
|Kompakter Streaming-Verstärker mit integriertem Netzwerkplayer, D/A-Wandler, Vorstufenfunktionen und Class-D-Leistungsverstärker
|Verstärker
|Texas Instruments TPA3255, Class D
|Schaltung
|PFFB – Post-Filter Feedback
|Ausgangsleistung, 48 V/5 A
|2 × 120 W an 4 Ohm, THD+N < 1 %
|Ausgangsleistung, 48 V/5 A
|2 × 90 W an 8 Ohm, THD+N < 1 %
|Ausgangsleistung, optional 48 V/10 A
|2 × 235 W an 4 Ohm, THD+N < 10 %
|Ausgangsleistung, optional 48 V/10 A
|2 × 150 W an 8 Ohm, THD+N < 10 %
|Frequenzgang
|20 Hz bis 40 kHz, Abfall < 2,4 dB
|THD+N, 48 V/5 A
|< 0,002 % bei 1 kHz/-15 dBV an 8 Ohm
|Dynamikumfang
|≥ 110 dB, A-bewertet
|Signal-Rausch-Abstand
|≥ 110 dB, A-bewertet
|Rauschpegel
|< 80 µV, A-bewertet
|DAC
|ESS ES9020Q
|USB Audio
|XMOS XU316
|Hauptprozessor
|Ingenic X2000
|USB Audio
|bis 32 Bit 768 kHz, DSD512 nativ
|Lokale Wiedergabe
|bis 32 Bit 384 kHz, DSD256
|Streaming
|bis 32 Bit 384 kHz, DSD256
|Koaxial S/PDIF
|bis 24 Bit 192 kHz, DSD64
|Optisch S/PDIF
|bis 24 Bit 96 kHz
|Streaming-Protokolle
|Roon Ready, AirPlay, QPlay
|Lokale Wiedergabe
|NAS, USB-Stick, externe Festplatte (USB-A, USB-C)
|Bluetooth
|Bluetooth 5.2, SBC, LDAC
|Eingangsoptionen
|USB, optisch S/PDIF, koaxial S/PDIF, Bluetooth, analog Cinch, Streaming, lokale Wiedergabe
|Ausgänge
|Lautsprecher, Sub Out, Pre Out
|Netzwerk
|Gigabit Ethernet, Dualband-WiFi 2,4 GHz und 5 GHz
|Klangregelung
|AUTO EQ, 10-Band-PEQ, Bass- und Höhenregelung
|Steuerung
|FiiO Control App, Weboberfläche, Bedienelemente am Gerät, Infrarot-Fernbedienung
|Display
|1,1 Zoll LCD
|Stromversorgung
|DC 48 V/≥5 A
|Netzteil im Lieferumfang
|48 V/5 A
|Farben
|Schwarz, Silber
|Abmessungen
|ca. 207 × 188 × 42 mm
|Gewicht
|ca. 930 g
|Marke
|Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd.
|Hersteller
|FiiO
|Vertrieb
|NT Global Distribution GmbH
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