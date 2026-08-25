In aller Kürze Der FiiO AIR AMP ist weit mehr als eine kompakte Endstufe: Streaming, D/A-Wandlung, Quellenwahl, Lautstärkeregelung und Leistungsverstärkung stecken hier in einem nur 207 mm breiten Gehäuse. Mit 2 × 120 W an 4 Ohm, Roon Ready, AirPlay, lokaler Wiedergabe und umfangreicher Klangregelung zielt er auf besonders schlanke HiFi-Systeme rund um passive Lautsprecher.

Dass Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. sein Desktop-Audio-Portfolio inzwischen weit über Kopfhörerverstärker und D/A-Wandler hinaus ausbaut, zeigt der neue FiiO AIR AMP besonders deutlich. Der Hersteller bezeichnet die Lösung offiziell als FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier und bringt damit Streaming inklusive intuitiver Steuerung und Hi-res Audio Decoding plus Leistungsverstärkung in einem kompakten Gehäuse zusammen. Tatsächlich greift der Begriff „Power Amplifier“ funktional fast schon zu kurz, denn neben einer Class-D-Endstufe stehen ein integrierter DAC, analoge und digitale Eingänge, Netzwerk- und Bluetooth-Wiedergabe sowie Vorverstärker- und Subwoofer-Ausgänge bereit. Das Ziel ist damit klar: Aus einem Paar passiver Lautsprecher soll sich ohne separate Streaming Bridge, DAC und Verstärker ein vollständiges modernes HiFi-System aufbauen lassen.

Key Facts FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier

Hoch integrierte Desktop Audio Lösung

Texas Instruments TPA3255 Class-D-Verstärker mit PFFB

2 × 120 W an 4 Ohm und 2 × 90 W an 8 Ohm mit mitgeliefertem 48 V/5 A Netzteil

ESS ES9020Q DAC und XMOS XU316

USB Audio bis 32 Bit 768 kHz und DSD512 nativ

Roon Ready, AirPlay und QPlay sowie lokale Wiedergabe über NAS und USB-Speicher

Bluetooth 5.2 mit SBC und LDAC

USB, optisch S/PDIF, koaxial S/PDIF und analog Cinch

Lautsprecherausgang, Sub Out und Pre Out

Gigabit Ethernet und Dualband-WiFi mit 2,4 GHz und 5 GHz

AUTO EQ, 10-Band-PEQ sowie separate Bass- und Höhenregelung

FiiO Control App, Weboberfläche und Infrarot-Fernbedienung

Viel mehr als eine kompakte Endstufe

FiiO spricht beim AIR AMP bewusst von einem Streaming Power Amplifier. Betrachtet man die Ausstattung genauer, handelt es sich allerdings eher um eine komplette Streaming-Zentrale mit integrierter Leistungsverstärkung. Das Gerät übernimmt Quellenwahl und Lautstärkeregelung ebenso wie Streaming, lokale Musikwiedergabe, D/A-Wandlung und schließlich den direkten Antrieb passiver Lautsprecher.

Mit Abmessungen von lediglich 207 × 188 × 42 mm und einem Gewicht von rund 930 g beansprucht der FiiO AIR AMP dabei kaum mehr Fläche als so manche kompakte Desktop-Komponente. Ein 1,1 Zoll LCD an der Front dient der Statusanzeige, zwei Drehgeber übernehmen die unmittelbare Bedienung am Gerät. Angeboten wird das System in Schwarz und Silber.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier

Texas Instruments TPA3255 und PFFB

Für die Leistungsverstärkung setzt FiiO auf einen Texas Instruments TPA3255, einen Class-D-Chip, der mittlerweile in zahlreichen kompakten HiFi-Verstärkern zum Einsatz kommt. Entscheidender als der Verstärkerbaustein allein ist jedoch die konkrete Schaltungsauslegung. Beim FiiO AIR AMP kommt deshalb eine sogenannte PFFB-Schaltung, also Post-Filter Feedback, zum Einsatz.

Dabei wird die Gegenkopplung hinter dem Ausgangsfilter abgegriffen. Ziel ist es, Verzerrungen zu reduzieren und zugleich den Einfluss unterschiedlicher Lautsprecherimpedanzen auf das Übertragungsverhalten der Class-D-Endstufe gering zu halten. FiiO verspricht sich davon insbesondere ein niedrigeres Grundrauschen und ein konsistenteres Verhalten an unterschiedlichen Lautsprechern.

2 × 120 W mit dem mitgelieferten Netzteil

Mit dem serienmäßigen 48 V/5 A Netzteil weist FiiO für den AIR AMP eine Ausgangsleistung von 2 × 120 W an 4 Ohm bei THD+N unter 1 % aus. An 8 Ohm stehen unter denselben Bedingungen 2 × 90 W bereit. Damit ist der Verstärker trotz seiner kompakten Abmessungen keineswegs nur für kleine Desktop-Lautsprecher gedacht, sondern soll auch klassische Regal- und kleinere bis mittelgroße Standlautsprecher antreiben können.

Interessant ist die Möglichkeit, ein leistungsfähigeres 48 V/10 A Netzteil einzusetzen. FiiO nennt damit bis zu 2 × 235 W an 4 Ohm beziehungsweise 2 × 150 W an 8 Ohm. Allerdings lohnt ein genauer Blick auf die Angaben: Diese Maximalwerte werden in den detaillierten technischen Daten bei THD+N unter 10 % ausgewiesen und sind daher nicht unmittelbar mit den 120 W beziehungsweise 90 W des serienmäßigen Netzteils bei THD+N unter 1 % vergleichbar. Für eine realistische Einschätzung der regulären Leistungsfähigkeit sind somit die Werte mit dem mitgelieferten 48 V/5 A Netzteil deutlich aussagekräftiger.

ESS ES9020Q und XMOS XU316 für Hi-res Audio

Die digitale Signalverarbeitung ruht auf einer Kombination aus XMOS XU316 und ESS ES9020Q. Über USB unterstützt der FiiO AIR AMP PCM mit bis zu 32 Bit 768 kHz sowie DSD512 in nativer Form. Für lokale Dateien und Streaming gibt FiiO bis zu 32 Bit 384 kHz sowie DSD256 an.

Über koaxial S/PDIF werden Signale mit bis zu 24 Bit 192 kHz sowie DSD64 verarbeitet, beim optischen S/PDIF-Eingang liegt die Grenze bei 24 Bit 96 kHz. Damit ist die digitale Plattform deutlich umfangreicher ausgelegt, als man es angesichts der Preisklasse und der kompakten Bauform zunächst erwarten würde.

Roon Ready, AirPlay und Musik über UPnP vom NAS

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die direkte Netzwerkwiedergabe. FiiO nennt hierfür Roon Ready, Apple AirPlay und QPlay. Letzteres ist vor allem für QQ Music und damit primär für den chinesischen Markt relevant, während im DACH-Raum insbesondere Roon Ready und AirPlay von Bedeutung sein dürften.

Darüber hinaus kann der AIR AMP Musik direkt von USB-Sticks oder externen Festplatten wiedergeben und als dlna-zertifzierte Streaming-Lösung über das lokale Netzwerk mittels UPnP auf ein NAS zugreifen. Die Auswahl der Musik erfolgt dabei über die FiiO Control App. Damit ist man nicht zwingend auf einen externen Streaming-Dienst angewiesen, sondern kann auch eine bestehende lokale Musiksammlung direkt einbinden.

Auffällig ist allerdings, dass FiiO in den bislang veröffentlichten Unterlagen keine Unterstützung für Spotify Connect, TIDAL Connect oder Qobuz Connect nennt. Wer einen dieser Dienste unmittelbar aus dessen jeweiliger App heraus nutzen möchte, sollte diesen Punkt daher berücksichtigen.

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Sieben Eingangsoptionen und drei Ausgänge

FiiO spricht von sieben Eingangs- und drei Ausgangsoptionen. Dabei darf die Zahl sieben nicht mit sieben physischen Buchsen gleichgesetzt werden, denn der Hersteller zählt neben den eigentlichen Anschlüssen auch Streaming und lokale Wiedergabe als Betriebsarten.

Konkret stehen USB Audio, optisch S/PDIF, koaxial S/PDIF, Bluetooth und ein analoger Cinch-Eingang zur Verfügung. Hinzu kommen Streaming und die lokale Wiedergabe als weitere Quellen. Bluetooth wird in Version 5.2 unterstützt, wobei SBC und LDAC als Codecs ausgewiesen sind. Zwei Stufen für die Eingangsempfindlichkeit sollen die Anpassung an unterschiedliche analoge Quellen erleichtern.

Ausgangsseitig finden sich neben den Anschlüssen für passive Lautsprecher ein Subwoofer-Ausgang sowie ein Vorverstärkerausgang. Der FiiO AIR AMP kann damit nicht nur ein klassisches Stereo-System versorgen, sondern ebenso als Basis eines kompakten 2.1-Setups dienen oder eine externe Endstufe beziehungsweise aktive Lautsprecher ansteuern.

Gigabit Ethernet, Dualband-WiFi und umfangreiche Klangregelung

Für die Netzwerkverbindung stehen sowohl Gigabit Ethernet als auch Dualband-WiFi mit 2,4 GHz und 5 GHz bereit. Gerade bei einer stationären Streaming-Lösung ist der Gigabit-Ethernet-Port eine erfreuliche Ergänzung, da sich damit unabhängig von der jeweiligen WiFi-Situation eine stabile Netzwerkverbindung herstellen lässt.

Bemerkenswert umfangreich fällt auch die Signalbearbeitung aus. Über die FiiO Control App und zusätzlich über eine Weboberfläche stehen vorgefertigte EQ-Kurven, AUTO EQ sowie ein präziser 10-Band-PEQ zur Verfügung. Wer lediglich grundlegende Anpassungen vornehmen möchte, kann Bass und Höhen separat regeln. Damit lässt sich der AIR AMP nicht nur auf persönliche Vorlieben abstimmen, sondern bis zu einem gewissen Grad auch an Lautsprecher und Aufstellung anpassen.

Die Bedienung muss dabei nicht ausschließlich über Smartphone oder Browser erfolgen. Eine Infrarot-Fernbedienung gehört zum Lieferumfang und erlaubt unter anderem Quellenwahl, Lautstärkeregelung sowie das Umschalten zwischen EQ-Presets.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Komplettes Streaming-System: Netzwerkplayer, DAC, Vorstufenfunktionen und Leistungsverstärker stecken in einem Gerät.

Netzwerkplayer, DAC, Vorstufenfunktionen und Leistungsverstärker stecken in einem Gerät. Hohe Leistung bei kompakten Abmessungen: Mit dem serienmäßigen Netzteil stehen 2 × 120 W an 4 Ohm zur Verfügung.

Mit dem serienmäßigen Netzteil stehen 2 × 120 W an 4 Ohm zur Verfügung. Roon Ready und AirPlay: Zwei für den DACH-Markt besonders relevante Streaming-Optionen sind direkt integriert.

Zwei für den DACH-Markt besonders relevante Streaming-Optionen sind direkt integriert. Lokale Musiksammlung eingebunden: Dateien lassen sich von NAS, USB-Sticks und externen Laufwerken wiedergeben.

Dateien lassen sich von NAS, USB-Sticks und externen Laufwerken wiedergeben. Umfangreiche Quellenwahl: Analoge und digitale Zuspieler sowie Bluetooth lassen sich direkt anschließen.

Analoge und digitale Zuspieler sowie Bluetooth lassen sich direkt anschließen. Flexible Systemerweiterung: Subwoofer- und Vorverstärkerausgang erlauben 2.1-Systeme und externe Endstufen.

Subwoofer- und Vorverstärkerausgang erlauben 2.1-Systeme und externe Endstufen. Umfangreiche Klangregelung: AUTO EQ, 10-Band-PEQ sowie Bass- und Höhenregelung stehen zur Verfügung.

AUTO EQ, 10-Band-PEQ sowie Bass- und Höhenregelung stehen zur Verfügung. Kompaktes Format: 207 × 188 × 42 mm erlauben den Einsatz im Regal ebenso wie auf dem Schreibtisch.

Preis und Verfügbarkeit

Der FiiO AIR AMP wird vom Hersteller in den Ausführungen Schwarz sowie Silber angeboten. Die NT Global Distribution GmbH führt den FiiO AIR AMP derzeit zu einem Preis von € 269,90. Zum Zeitpunkt unserer Recherche wird das Gerät dort allerdings noch als nicht lagernd ausgewiesen.

Wir meinen…

Der Name FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier beschreibt eigentlich nur einen Teil dessen, was hier geboten wird. Der Neuzugang ist keine klassische Endstufe, sondern vielmehr eine komplette, außergewöhnlich kompakte HiFi-Zentrale, an die im einfachsten Fall tatsächlich nur noch ein Paar passive Lautsprecher angeschlossen werden muss. Besonders interessant wird das angesichts des Preises von € 269,90, denn Roon Ready, AirPlay, ESS DAC, USB Audio bis 32 Bit 768 kHz, PEQ und eine mit dem serienmäßigen Netzteil durchaus respektable Ausgangsleistung ergeben ein bemerkenswert umfangreiches Gesamtpaket.

Zwei Details sollte man dennoch im Auge behalten: Die beworbenen maximal 2 × 235 W werden mit dem optionalen Netzteil bei vergleichsweise hohen Verzerrungswerten ausgewiesen, weshalb die regulären 2 × 120 W an 4 Ohm die praxisnähere Leistungsangabe darstellen. Und bei den Streaming-Protokollen wäre eine Ergänzung um Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect für den europäischen Markt ausgesprochen wünschenswert. Abseits davon trifft FiiO mit dem AIR AMP ziemlich genau den aktuellen Trend zu kleinen, unkomplizierten HiFi-Systemen, ohne den Anwender deshalb auf aktive Lautsprecher festzulegen.

Produkt FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier Preis € 269,90

Technische Daten FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier

Produkt FiiO AIR AMP Streaming Power Amplifier Charakterisierung Kompakter Streaming-Verstärker mit integriertem Netzwerkplayer, D/A-Wandler, Vorstufenfunktionen und Class-D-Leistungsverstärker Verstärker Texas Instruments TPA3255, Class D Schaltung PFFB – Post-Filter Feedback Ausgangsleistung, 48 V/5 A 2 × 120 W an 4 Ohm, THD+N < 1 % Ausgangsleistung, 48 V/5 A 2 × 90 W an 8 Ohm, THD+N < 1 % Ausgangsleistung, optional 48 V/10 A 2 × 235 W an 4 Ohm, THD+N < 10 % Ausgangsleistung, optional 48 V/10 A 2 × 150 W an 8 Ohm, THD+N < 10 % Frequenzgang 20 Hz bis 40 kHz, Abfall < 2,4 dB THD+N, 48 V/5 A < 0,002 % bei 1 kHz/-15 dBV an 8 Ohm Dynamikumfang ≥ 110 dB, A-bewertet Signal-Rausch-Abstand ≥ 110 dB, A-bewertet Rauschpegel < 80 µV, A-bewertet DAC ESS ES9020Q USB Audio XMOS XU316 Hauptprozessor Ingenic X2000 USB Audio bis 32 Bit 768 kHz, DSD512 nativ Lokale Wiedergabe bis 32 Bit 384 kHz, DSD256 Streaming bis 32 Bit 384 kHz, DSD256 Koaxial S/PDIF bis 24 Bit 192 kHz, DSD64 Optisch S/PDIF bis 24 Bit 96 kHz Streaming-Protokolle Roon Ready, AirPlay, QPlay Lokale Wiedergabe NAS, USB-Stick, externe Festplatte (USB-A, USB-C) Bluetooth Bluetooth 5.2, SBC, LDAC Eingangsoptionen USB, optisch S/PDIF, koaxial S/PDIF, Bluetooth, analog Cinch, Streaming, lokale Wiedergabe Ausgänge Lautsprecher, Sub Out, Pre Out Netzwerk Gigabit Ethernet, Dualband-WiFi 2,4 GHz und 5 GHz Klangregelung AUTO EQ, 10-Band-PEQ, Bass- und Höhenregelung Steuerung FiiO Control App, Weboberfläche, Bedienelemente am Gerät, Infrarot-Fernbedienung Display 1,1 Zoll LCD Stromversorgung DC 48 V/≥5 A Netzteil im Lieferumfang 48 V/5 A Farben Schwarz, Silber Abmessungen ca. 207 × 188 × 42 mm Gewicht ca. 930 g

Marke Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Hersteller FiiO Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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