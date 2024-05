In aller Kürze FiiO Electronics Technology Co. Ltd. präsentiert auf der High End 2024 eine Vielzahl an Neuerungen, vom Schallplatten-Spieler FiiO TT13 bis hin zum FiiO SR11 Streaming Music Receiver.

FiiO Electronics Technology Co. Ltd. ist als überaus innovatives Unternehmen bekannt, das in regelmässigen Abständen mit Produktneuheiten auf sich aufmerksam macht. In den letzten Monaten zeigte sich das chinesische Unternehmen ganz besonders produktiv, konnte eine Vielzahl an neuen Produkten präsentieren. Doch damit nicht genug, auch zur High End 2024 in München stehen spannende Neuerungen an, wie man nun im Vorfeld der Fachmesse in München verspricht.

Besonders spannend ist hierbei, dass das Unternehmen einmal mehr sein Produktportfolio erweitert, denn neben verschiedenster Neuerungen im Bereich Personal Audio Devices und Desktop Audio kündigt man nunmehr gar einen Schallplatten-Spieler an, den FiiO TT13 Turntable.

Breite Produktpalette an bekannten Lösungen

Doch zunächst sei angeführt, dass FiiO Electronics Technology Co. Ltd. in München eine Vielzahl an Produkten präsentieren wird, die man bereits in den letzten Monaten ankündigte. Bei nahezu allen handelt es sich aber dennoch um eine Europa-Premiere, sodass wohl auch diese Lösungen auf großes Interesse bei den Besuchern stossen werden.

So wird man in München etwa den FiiO K19, den FiiO FA19, FiiO SP3 BT, FiiO R9, FiiO Q15, FiiO BTR15, FiiO KA17, FiiO FT5, FiiO FT3 und FiiO CP13 zu sehen bekommen, wie das Unternehmen hervor hebt.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO auf der High End 2024 – Vom FiiO TT13 Turntable bis hin zum FiiO SR11 Streaming Music Receiver Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO auf der High End 2024 – Vom FiiO TT13 Turntable bis hin zum FiiO SR11 Streaming Music Receiver

Spannende Neuerungen

An Neuerungen bietet FiiO Electronics Technology Co. Ltd. etwa den FiiO K11 R2R auf, ebenso den FiiO FD5 und die Desktop Speaker FiiO SP5. Besonders spannend dürfte auch der neue FiiO SR11 Streaming Music Receiver werden, eine Alternative zu den vielseitigen Desktop Audio Lösung FiiO R7 und FiiO R9 ausgeführt im klassischen Formfaktor gängiger HiFi-Komponenten.

Die wohl aber herausragendste Neuerung dürfte ganz klar der neue FiiO TT13 Turntable sein, denn nachdem FiiO Electronics Technology Co. Ltd. mit dem eben schon erwähnten FiiO CP13 einen portablen Kassetten-Player auf den Markt brachte, folgt nun dieser Schallplatten-Spieler.

Preise und Verfügbarkeit

Zu den tatsächlichen Neuerungen hält sich FiiO Electronics Technology Co. Ltd. bislang noch bedeckt, wenn es um konkrete Informationen den Preis und die Verfügbarkeit betreffend geht. Näheres hierzu wird man eventuell im Rahmen der High End 2024 in München verkünden.

Wir meinen…

Es ist durchaus sehr beeindruckend, mit wie vielen Produkten FiiO Electronics Technology Co. Ltd. in diesem Jahr nach München anreist. So wird man im Rahmen der High End 2024 nicht nur eine Vielzahl an Produkten präsentieren, die man schon in den letzten Wochen auf verschiedenen Events rund um den Globus vorstellte, die aber auf der Fachmesse in der bayerischen Metropole ihre Europa-Premiere feiern, ebenso hat man eine große Zahl an komplett neuen Produkten im Reisegepäck, darunter auch so Überraschungen wie einen Schallplatten-Spieler.

THEMA FiiO auf der High End 2024 – Vom FiiO TT13 bis hin zum FiiO SR11 FiiO Electronics Technology Co. Ltd.

Ähnliche Beiträge