In aller Kürze Mit dem FiiO DM15 AKM ergänzt FiiO den bereits angebotenen FiiO DM15 R2R um eine technisch eigenständige Variante des portablen Stereo-CD-Players. Zwei AKM AK4493S DACs ersetzen die diskret aufgebaute R2R-Wandlerstufe, während ein Qualcomm QCC3086 die drahtlose Übertragung über aptX Lossless ermöglicht. USB Audio, kräftige Kopfhörerausgänge, analoge und digitale Ausgänge sowie CD-Ripping erschließen mobile und stationäre Einsatzmöglichkeiten. Der Preis wird mit € 269,- angegeben.

Beim FiiO DM15 kann man sich nun zwischen zwei Wandlerarchitekturen unterscheiden: Dem bereits angebotenen FiiO DM15 R2R stellt Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. eine zweite Ausführung mit zwei AKM AK4493S DACs zur Seite. Während das R2R-Modell auf einen von FiiO entwickelten, vollsymmetrisch ausgelegten 24 Bit R2R DAC mit insgesamt 192 Präzisionswiderständen setzt, arbeitet der neue FiiO DM15 AKM mit der Velvet Sound Technology von Asahi Kasei Microdevices Corporation. Auch bei Bluetooth unterscheiden sich die beiden Varianten. Der Qualcomm QCC3086 des FiiO DM15 AKM ermöglicht aptX Lossless, während der FiiO DM15 R2R auf den Qualcomm QCC3095 und aptX Adaptive als hochwertigsten Codec vertraut. Der neue DM15 ist somit kein Nachfolger des R2R-Modells, sondern eine parallel angebotene Alternative mit eigenständiger technischer Ausrichtung. Das gemeinsame Konzept bleibt bestehen: ein portabler CD-Player, der zugleich als USB DAC, Kopfhörer-Verstärker, Bluetooth-Sender und digitale Quelle einer HiFi-Anlage eingesetzt werden kann.

Key Facts FiiO DM15 AKM Portable Stereo CD Player

Portabler Stereo-CD-Player mit USB DAC und Kopfhörer-Verstärker

Parallelmodell zum FiiO DM15 R2R

Zwei AKM AK4493S DACs mit AKM Velvet Sound Technology

Bis zu 2 × 1.100 mW Ausgangsleistung

4,4 mm Pentaconn und 3,5 mm Stereo Mini-Klinke für Kopfhörer

USB Audio bis 32 Bit und 384 kHz sowie native DSD256-Wiedergabe

Qualcomm QCC3086 mit aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Low Latency, aptX und SBC

Symmetrische und unsymmetrische Line-Ausgänge

Koaxialer S/PDIF- und optischer TOSLINK-Ausgang

CD-Ripping im WAV-Format auf FAT32-formatierte USB-Speicher

24 Klangprofile aus drei Bass-Modi und acht EQ-Presets

ESP Electronic Anti-Shock System

4.700 mAh Akku mit bis zu fünf Stunden Spielzeit

Aluminiumgehäuse mit Abdeckungen aus gehärtetem Glas

Zwei technische Wege für den FiiO DM15

Mit dem FiiO DM15 AKM wird aus dem bislang allein angebotenen R2R-Modell eine kleine Produktfamilie. Laufwerk, Gehäusekonzept, Bedienung und die grundsätzlichen Einsatzmöglichkeiten sind weitgehend vergleichbar, die Signalwandlung und das Bluetooth-Modul setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte.

Der FiiO DM15 R2R verwendet einen von FiiO entwickelten, vollsymmetrischen 24 Bit R2R DAC. Dessen vier Kanäle werden aus insgesamt 192 Dünnschicht-Präzisionswiderständen aufgebaut, wobei pro Kanal 48 Widerstände mit einer Genauigkeit von 0,1 Prozent zum Einsatz kommen.

Der neue FiiO DM15 AKM greift stattdessen auf zwei AKM AK4493S zurück. Die beiden DACs basieren auf der Velvet Sound Technology von Asahi Kasei Microdevices Corporation und bilden damit eine klassische, hochintegrierte Alternative zur diskret aufgebauten Widerstandsleiter des Schwestermodells.

Eine weitere Abgrenzung betrifft Bluetooth. Im FiiO DM15 R2R arbeitet ein Qualcomm QCC3095 mit aptX Adaptive, aptX HD, aptX und SBC. Der Qualcomm QCC3086 des FiiO DM15 AKM unterstützt zusätzlich aptX Lossless und kann Audiodaten damit an entsprechend ausgestattete Empfänger verlustfrei übertragen.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO DM15 AKM Portable Stereo CD Player Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO DM15 AKM Portable Stereo CD Player

Fünf Funktionsblöcke in einem kompakten Gehäuse

FiiO spricht beim DM15 AKM von einer Fünf-Kern-Architektur. Gemeint sind das eigens abgestimmte CD-Laufwerk, der USB DAC, die digitale Signalverarbeitung, das Bluetooth-Modul und ein Mikrocontroller, der sämtliche Funktionsbereiche koordiniert.

Das Laufwerk baut auf der Konstruktion des FiiO DM13 auf, wurde für die DM15-Plattform jedoch weiter angepasst. Eine selbstrückstellende Stahlkugel soll die Disc beim Einlegen zentrieren, das Entnehmen erleichtern und die Gefahr von Kratzern reduzieren.

FiiO weist ausdrücklich darauf hin, dass bei einem portablen Laufwerk nicht für jede CD eine fehlerfreie Wiedergabe garantiert werden könne. Bei einzelnen Discs mit besonders hoher Spielzeit seien aufgrund unterschiedlicher Fertigungs- und Aufnahmebedingungen leichte Aussetzer möglich. Die Leseleistung soll über künftige Firmware-Updates weiter optimiert werden.

Dual AK4493S DAC statt R2R-Wandlerstufe

Die digitale Signalwandlung übernehmen zwei AKM AK4493S. FiiO beschreibt deren Charakteristik als warm und natürlich, kombiniert mit niedrigen Verzerrungen und einem hohen Dynamikumfang. Dabei handelt es sich ausdrücklich um die klangliche Einordnung des Herstellers und nicht um eine redaktionelle Bewertung.

Durch die Verwendung zweier Wandler-Chips kann FiiO die symmetrische Signalverarbeitung bis zur Ausgangsstufe fortführen. Der FiiO DM15 AKM richtet sich damit nicht allein an Nutzer, die CDs unterwegs hören möchten, sondern ebenso an jene, die den Player als kompakte Quelle in einer anspruchsvolleren Kopfhörer- oder Desktop-Konfiguration einsetzen wollen.

Bis zu 2 × 1.100 mW für Kopfhörer

Für den direkten Anschluss von Kopfhörern stehen eine unsymmetrische 3,5 mm Stereo Mini-Klinke und ein symmetrischer 4,4 mm Pentaconn bereit. FiiO nennt eine maximale Ausgangsleistung von 1.100 mW + 1.100 mW, führt in den vorliegenden Produktinformationen allerdings keine dazugehörige Lastimpedanz an.

Der FiiO DM15 AKM ist daher nicht allein auf besonders effiziente mobile Kopfhörer und In-ear-Kopfhörer beschränkt. Seine Ausgangsstufe soll auch anspruchsvollere Kopfhörer direkt versorgen können, ohne dass ein zusätzlicher Kopfhörer-Verstärker erforderlich ist.

USB DAC bis 32 Bit und 384 kHz

Über USB lässt sich der FiiO DM15 AKM als externe Audio-Lösung an einem Computer oder einem kompatiblen mobilen Gerät einsetzen. Der integrierte USB DAC verarbeitet Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 384 kHz sowie native DSD-Daten bis DSD256.

Der Player wechselt damit ohne zusätzliche Hardware zwischen CD-Wiedergabe und USB Audio. FiiO positioniert ihn folgerichtig nicht ausschließlich als portablen CD-Player, sondern ebenso als kompakten DAC und Kopfhörer-Verstärker für den Schreibtisch.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO DM15 AKM Portable Stereo CD Player

aptX Lossless für die drahtlose Ausgabe

Das Bluetooth-Modul des FiiO DM15 AKM basiert auf dem Qualcomm QCC3086. Unterstützt werden SBC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, aptX Adaptive und aptX Lossless.

Der FiiO DM15 AKM arbeitet dabei ausschließlich als Bluetooth-Sender. Er kann die Wiedergabe von CD oder USB drahtlos an kompatible Kopfhörer, Aktiv-Lautsprecher oder Bluetooth-Empfänger übertragen, jedoch keine Musik von einem Smartphone oder Tablet empfangen.

Welche Übertragungsqualität tatsächlich genutzt wird, bestimmt der gemeinsam unterstützte Codec. verlustfreie Signalübertragung oder gar Hi-res Audio steht daher nur zur Verfügung, wenn auch der verwendete Kopfhörer oder Empfänger die entsprechenden Codec beherrscht. DSD-Daten werden im Bluetooth-Modus nicht unterstützt.

Analoge und digitale Ausgänge für die HiFi-Anlage

Für den stationären Betrieb stellt der FiiO DM15 AKM getrennte symmetrische und unsymmetrische Line-Ausgänge bereit. Ergänzt werden diese durch einen koaxialen S/PDIF-Ausgang und einen optischen TOSLINK-Ausgang.

Der CD-Player kann somit wahlweise seine eigene D/A-Wandlung nutzen oder die Digitaldaten an einen externen DAC beziehungsweise einen entsprechend ausgestatteten Verstärker weiterreichen. Ebenso lässt sich der DM15 AKM als kompakter CD-Transport in eine bereits vorhandene HiFi-Anlage einbinden.

Über die PRE-OUT-Einstellung kann der analoge Ausgang als reiner Line Out mit festem Pegel konfiguriert werden. In diesem Betriebsmodus wird der Kopfhörerausgang deaktiviert. Die Lautstärkeregelung übernimmt dann der angeschlossene Verstärker oder das aktive Lautsprecher-System.

CDs hören und gleichzeitig als WAV sichern

Der FiiO DM15 AKM kann Titel einer Audio-CD im CDDA-Format während des Hörens auf einen externen USB-Speicher übertragen. Gespeichert werden die Aufnahmen unkomprimiert im WAV-Format.

Unterstützt werden FAT32-formatierte Datenträger. FiiO empfiehlt für CD-Ripping und Firmware-Updates einen USB-C Speicherstick mit einer Kapazität von maximal 32 GByte. Ein Computer wird für das Überspielen einer CD nicht benötigt.

24 Klangprofile aus Bass-Modi und Equalizer-Presets

Drei Bass-Einstellungen lassen sich mit acht integrierten Equalizer-Presets kombinieren. Daraus ergeben sich insgesamt 24 Klangprofile. Zu den Voreinstellungen gehört ein eigens abgestimmtes Retro-Profil, das laut Hersteller einen volleren und bewusst klassisch gefärbten Charakter erzeugen soll.

Da sowohl die Bass-Einstellung als auch der Equalizer den Ausgangspegel beeinflussen können, empfiehlt FiiO, die Lautstärke nach einem Wechsel des Klangprofils zu kontrollieren.

ESP für unterwegs, Desktop Mode für den stationären Einsatz

Das Electronic Anti-Shock System soll die laufende CD-Wiedergabe gegenüber Bewegungen unempfindlicher machen. Die ESP-Funktion verbessert laut Hersteller die Wiedergabestabilität, verändert jedoch nicht grundsätzlich die Fähigkeit des Laufwerks, eine bestimmte Disc auszulesen.

Für den stationären Betrieb steht der von FiiO entwickelte Desktop Mode bereit. Bei angeschlossener Stromversorgung wird der Akku umgangen, wodurch unnötige Lade- und Entladezyklen vermieden werden. Ist der Akku vollständig entladen, beginnt das Gerät zum Schutz der Batterie dennoch automatisch mit dem Ladevorgang.

Der integrierte Hochvolt-Lithium-Akku verfügt über eine Kapazität von 4.700 mAh bei 3,85 V. FiiO gibt für die CD-Wiedergabe eine Laufzeit von bis zu fünf Stunden an. Der tatsächliche Wert hängt von Ausgang, Lautstärke und Nutzungssituation ab.

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Mechanische Bedienelemente statt Touchscreen

Die Bedienung erfolgt über mechanische Tasten, Schalter und einen Drehregler. Die Funktion des Drucktasters im Drehregler kann im Menü angepasst und beispielsweise mit Wiedergabe beziehungsweise Pause belegt werden.

Ein 0,96 Zoll TFT-Display informiert über Betriebsmodus, Akkustand, Abtastrate, Equalizer-Einstellung und Bluetooth-Verbindungen. Für den Einsatz in einer HiFi-Anlage legt FiiO zudem eine Infrarot-Fernbedienung bei.

Das Gehäuse besteht aus vollständig eloxiertem Aluminium. Sowohl die transparente Abdeckung über dem Laufwerk als auch die Frontabdeckung werden aus gehärtetem Glas gefertigt. Angeboten wird der FiiO DM15 AKM in Schwarz, Silber, Weiß und Rot.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Alternative zum R2R-Modell: Zwei AKM AK4493S DACs verleihen dem FiiO DM15 AKM eine eigenständige technische Ausrichtung.

Zwei AKM AK4493S DACs verleihen dem FiiO DM15 AKM eine eigenständige technische Ausrichtung. Flexible Nutzung der CD-Sammlung: Der Player arbeitet mobil, am Schreibtisch und als Quelle einer HiFi-Anlage.

Der Player arbeitet mobil, am Schreibtisch und als Quelle einer HiFi-Anlage. Kräftiger Kopfhörer-Verstärker: Bis zu 2 × 1.100 mW erweitern die Auswahl geeigneter Kopfhörer.

Bis zu 2 × 1.100 mW erweitern die Auswahl geeigneter Kopfhörer. Symmetrischer Kopfhöreranschluss: Neben 3,5 mm steht ein 4,4 mm Pentaconn bereit.

Neben 3,5 mm steht ein 4,4 mm Pentaconn bereit. Kabellose CD-Wiedergabe: aptX Lossless ermöglicht die Übertragung an entsprechend ausgestattete Bluetooth-Empfänger.

aptX Lossless ermöglicht die Übertragung an entsprechend ausgestattete Bluetooth-Empfänger. USB Audio integriert: Der DM15 AKM kann am Computer die Aufgaben von DAC und Kopfhörer-Verstärker übernehmen.

Der DM15 AKM kann am Computer die Aufgaben von DAC und Kopfhörer-Verstärker übernehmen. Direktes CD-Ripping: Audio-CDs lassen sich ohne Computer im WAV-Format sichern.

Audio-CDs lassen sich ohne Computer im WAV-Format sichern. Analog und digital integrierbar: Line-Ausgänge, koaxialer S/PDIF und TOSLINK decken unterschiedliche HiFi-Systeme ab.

Line-Ausgänge, koaxialer S/PDIF und TOSLINK decken unterschiedliche HiFi-Systeme ab. Akkuschonender Desktop Mode: Im stationären Betrieb kann die Stromversorgung den Akku umgehen.

Im stationären Betrieb kann die Stromversorgung den Akku umgehen. Unmittelbare Bedienung: Mechanische Bedienelemente und Infrarot-Fernbedienung vermeiden eine Abhängigkeit von Apps.

Preis und Verfügbarkeit

Der FiiO DM15 AKM Portable Stereo CD Player wird in den Ausführungen Schwarz, Silber, Weiß und Rot angeboten. Der deutschsprachige FiiO Shop führt das Gerät zu einem Preis von € 269,-, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung allerdings noch als nicht lagernd. Guangzhou FiiO Electronics Technology Co., Ltd. zufolge erfolgt die internationale Auslieferung in den nächsten Wochen.

Wir meinen…

Dass FiiO neben dem DM15 R2R nun eine zweite Variante mit Dual-AKM-DAC anbietet, ist keine kosmetische Erweiterung. R2R-Wandler und AK4493S-Duo stehen für zwei grundlegend unterschiedliche technische Ansätze, während aptX Lossless dem neuen Modell zusätzlich einen handfesten Vorteil bei der drahtlosen Wiedergabe verschafft. Der eigentliche Reiz des FiiO DM15 AKM liegt aber in seinem breiten Einsatzbereich: Eine CD lässt sich direkt über Kopfhörer hören, analog oder digital an die HiFi-Anlage ausgeben, per Bluetooth übertragen oder ohne Computer als WAV-Datei sichern. Fünf Stunden Akkulaufzeit sind für ein mobiles Gerät zwar knapp bemessen, doch als Verbindung zwischen vorhandener CD-Sammlung, Kopfhörer und moderner HiFi-Anlage ist der DM15 AKM für € 269,- ausgesprochen interessant.

Produkt FiiO DM15 AKM Portable Stereo CD Player Preis € 269,-

Technische Daten FiiO DM15 AKM Portable Stereo CD Player

Produkt FiiO DM15 AKM Portable Stereo CD Player Produkttyp Portabler Stereo-CD-Player, USB DAC, Kopfhörer-Verstärker, Bluetooth-Sender und Digitaltransport Modellvariante Dual AKM DAC; Parallelmodell zum FiiO DM15 R2R Architektur CD-Laufwerk, USB DAC, digitale Signalverarbeitung, Bluetooth-Modul und MCU-Steuerung D/A-Wandler 2 × AKM AK4493S USB Audio Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz; native DSD-Wiedergabe bis DSD256 Bluetooth-Chip Qualcomm QCC3086 Bluetooth-Funktion Sender für CD- und USB-Wiedergabe Bluetooth-Codecs SBC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, aptX Adaptive, aptX Lossless Kopfhörerausgänge 4,4 mm Pentaconn symmetrisch; 3,5 mm Stereo Mini-Klinke unsymmetrisch Ausgangsleistung Bis zu 1.100 mW + 1.100 mW laut Hersteller Analoge Ausgänge 4,4 mm symmetrischer Line Out; 3,5 mm unsymmetrischer Line Out; PRE OUT mit festem Pegel Digitale Ausgänge Koaxial S/PDIF; optisch TOSLINK Klangprofile 24 Kombinationen aus drei Bass-Modi und acht EQ-Presets CD-Ripping CDDA zu WAV auf FAT32-formatierten USB-Speicher Empfohlener USB-Speicher USB-C, maximal 32 GByte Erschütterungsschutz ESP Electronic Anti-Shock System Display 0,96 Zoll TFT-Display Bedienung Mechanische Tasten, Schalter, konfigurierbarer Drehregler, Infrarot-Fernbedienung Akku 4.700 mAh, 3,85 V Hochvolt-Lithium-Akku Akkulaufzeit Bis zu fünf Stunden CD-Wiedergabe laut Hersteller Stationärer Betrieb Desktop Mode mit Umgehung des Akkus Gehäuse Eloxierte Aluminiumlegierung; Abdeckungen aus gehärtetem Glas Farben Schwarz, Silber, Weiß und Rot

Marke Guangzhou FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Hersteller FiiO Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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