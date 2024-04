In aller Kürze Ab sofort stehen die FiiO FF1 Kopfhörer als so genannte FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition zur Verfügung.

Als besonders attraktiven Einstieg in die FiiO FF Series waren die FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds ausgelegt, die das Unternehmen FiiO Electronics Technology Co. Ltd. im August letzten Jahres auf den Markt brachte und sich damit an all jene Musik-Liebhaber richtete, die in Form dieser so genannten Earbuds eine Alternative zu gängigen In-ear Kopfhörern suchten.

Bislang bot man die FiiO FF1 allein in schwarzer Ausführung an, als so genanntes Obsidian Black, gefolgt von Racing Silver im Herbst. Nun erweitert FiiO Electronics Technology Co. Ltd. das Angebot um eine neue Design-Variante, und zwar die FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition.

FiiO FF1, die kleinen Geschwister der FiiO FF3 sowie FiiO FF5

Dass FiiO Electronics Technology Co. Ltd. nicht mehr allein auf In-ear Kopfhörer setzt, sondern die so genannten Earbuds erneut für sich entdeckte, liegt nicht zuletzt daran, dass der CEO des Unternehmens selbst diese Bauform bevorzugt und daher darauf drängte, mit der FiiO FF Series eine entsprechende Produktlinie ins Angebot zu nehmen, die man mit den Lösungen FiiO FF3 Drum Type Dual-Cavity Earbuds sowie FiiO FF5 Detachable Cable Carbon-based Dynamic Driver Earbuds begründete.

Der FIIO FF5 als auch der FiiO FF3 hätten sich als Lösungen im Bereich Personal Audio Devices erwiesen, die mit ihrer präzisen Positionierung und ihrem einzigartigen, aber gut ausgeführten Design die Herzen vieler Menschen erobert haben, so das chinesische Unternehmen.

Mit der Markteinführung des FiiO FF1 wolle man einer noch breiten Kundenschicht hochwertige Earbuds zugänglich machen, wie man weiter ausführt.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition

Großzügig ausgelegter Treiber mit Beryllium-Beschichtung für besonders feinen Klang

Im Fokus des FiiO FF1 steht, wie der vollständige Name ja schon erkennen lässt, ein dynamischer Treiber mit 14,2 mm Durchmesser, dessen Membran mit Beryllium beschichtet ist, über eine PU-Umrandung besagter Memrban verfügt, und damit für eine besonders präzise Darbietung über einen weiten Frequenzbereich hinweg ausgelegt sei. Für einen kontrollierten Luftstrom und damit auch eine besonders akkurate, dynamische Basswiedergabe soll ein so genanntes Acoustic Resictance Pipe Sorge tragen.

Ein abnehmbares Kabel, das auf der einen Seite auf einen 0,78 2-Pin Connector für den Anschluss an die Earbuds, auf der anderen Seite auf 3,5 mm Stereo Mini-Klinke setzt, gehört ebenfalls zu den wichtigen Merkmalen des FiiO FF1 wie Anti-slip Silicone Rings sowie Silicone Wing Hooks für höchsten Tragekomfort bei gleichzeitig sicherem Halt im Ohr. Erwähnt sei noch, dass in das 1,2 m lange Kabel ein so genanntes Inline-Microfon samt Wiedergabesteuerung integriert ist.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition

Obsidian Black, Racing Silver und Transparent

Wie schon erwähnt, stehen die FiiO FF1 nunmehr auch als besonders elegant wirkende FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition bereit.

Preise und Verfügbarkeit

An den bislang geltenden Preisen hat sich nichts geändert, der neue FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition ist also wie die bislang verfügbaren Design-Varianten auch zum Preis von € 34,- verfügbar.

Wir meinen…

Die FiiO FF1 gelten als besonders spannende Alternative zu klassischen In-ear Kopfhörern, soll man doch hierbei so genannte Earbuds zu einem sehr attraktiven Preis erhalten, die mit einer feinen Darbietung aufwarten. Bislang standen diese in Schwarz und Silber bereit, der Hersteller FiiO Electronics Technology Co. Ltd. selbst spricht von Obsidian Black sowie Racing Silver. Nun bietet man mit den neuen FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition eine weitere Design-Variante an.

PRODUKT FiiO FF1 Detachable Cable Beryllium-plated Driver Earbuds Transparent Edition Preis € 34,-

